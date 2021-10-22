Мигрантоамнистия и реакция на неё

Речь о 150 тысячах граждан Узбекистана и таком же количестве граждан Таджикистана, сообщил глава Федерации мигрантов @fmr_online РФ Вадим Коженов.

На утро 13 октября в сети больше 120 000 комментариев и реплик на эту тему, в основном негативные

@MedvedevVesti пишет: "Прекрасная, прекрасная новость. Укрепляющая веру россиян в закон, справедливость, в то, что полиция может их защитить...порадуются и те, кто было решил, что в миграционной политике, кажется стали наводить порядок. То есть тех, кто не работает и совершает правонарушения - высылают, тех же, кто соблюдает закон по-прежнему готовы принимать. Но нет, теперь все снова будет как при бабушке. Хотелось бы конечно, узнать авторов этого прекрасного решения, и мотивировки. Вот прямо поимённо всех узнать. И горячо поблагодарить".

Варшавская Русалка задается риторическим вопросом: "...а нельзя было найти (если уж вам нужны граждане именно этих стран) тех персонажей, которые не нарушали закон на территории Российской Федерации? Или там таких не осталось?"

@rybar напоминает о том, что мигрантское лобби отменило все те решения, благодаря которым депутаты получили свои голоса на выборах.

Попутно, под амнистию попали и любители «пошутить» над русскими. "Например, комик Идрак Мирзализаде. Согласно нашей информации, о пересмотре запрета на въезд было пролоббировано через генерал-лейтенанта полиции Валентину Казакову. Ту самую, которая назвала нас всех иноагентами".

Публицист Сергей Мардан придерживается того же мнения,

что после выборов все возвращяется на круги своя. "Грабь, воруй, убивай! В России закона - нет. На жесткой антимигрантской риторике немало кандидатов от партии власти прорвались в Госдуму нового созыва. Но выборы теперь в прошлом и на общественное мнение - плевать".

Авторы канала Vespa.Media напоминают о том, что нужно искать тех, кому выгодно, а канал «Русские, вперед!» пишет о том, что лоббируют завоз мигрантов влиятельные группы, в числе которых Минстрой, Минсельхоз, Турция и другие. Так что с наскока их не одолеть.

Канал «Правый Григоров» отмечает странную ситуацию, при которой одни сотрудники МВД выдворяют мигрантов-правонарушителей, а другие, такие как Валентина Казакова их амнистируют, и приходит к выводу что в МВД необходимо решать кадровый вопрос

И под конец, Владлен Татарский и Рыбарь выдвигают на первый взгляд конспирологическую теорию о том, что мигранты в России нужны для воздействия на ситуацию в стране, а то и вовсе для государственного переворота. Но так ли уж конспирологична эта теория? Ведь мы с вами знаем, что мигранты – это очень удобный и мощный инструмент воздействия, результаты работы которого можно наблюдать сейчас в странах Европы.

Как бы там ни было, пока ясно одно, для решения вопроса с бесконтрольной и бездумной миграцией предстоит сделать еще очень многое.

По поводу амнистии мигрантов ещё добавлю. - пишет https://t.me/rqnst/1521

❗Мне пишут силовики, которые с большим усилием спровадили многих амнистированных в родные пенаты. Дело в том, что доказать юридически причастность многих ТЫСЯЧ мигрантов к террористическим организациям не удалось, но ждать, когда они взорвут, что-нибудь в метро не стали, и приложили все усилия, найти повод для депортации. Теперь эти люди получили амнистию и едут в русские города!

❗Тот, кто это придумал предатель и агент влияния❗ Фактически мы видим переброску к нам в тыл гибридного войска! Всë в рамках "мятежвойны", о которой я так часто пишу. https://t.me/rqnst/1521

"Меня вот что интересует, - спрашивает @armmirotvorec, - если Москва так нуждается в рабочей силе, неужели в Узбекистане и Таджикистане не осталось людей,которые не нарушали законы в России? Зачем амнистировать того,кто уже один раз,как минимум,нарушил законы твоей страны?

Предположим,что таких людей не осталось,можно привозить их из Индии, например.

У нас,в Армении, очень много мигрантов из Индии. Это просто находка для работодателей. Индийцы - ребята не конфликтные,законы не нарушают,не пьют,не дебоширят. Зарплата у них ниже чем у местных,которые сами уезжают на заработки в Россию, требования опять же невысокие.

Одним словом, варианты всегда найдутся,если конечно тот кто продвигал амнистию,не преследовал свои собственные цели."

"Амнистию 300 000 мигрантов мог придумать только иноагент, работающий против России. – уверен https://t.me/vladlentatarsky/8998, - Зачем нам нужны те, кто по решению МВД выдворен из страны или попал в чёрный список за различные правонарушения?

Что эти люди могут дать нашей стране и экономике? Увеличить количество изнасилований, грабежей, убийств на душу населения вместо ВВП?

А Идрак снова вернётся, чтобы пошутить о том, что русские - говно?

Когда вы уже дадите амнистию русским людям Донбасса, Луганска и Приднестровья, выдав им всем российские паспорта?

Представляете себе новость в Израиле, были амнистированы 300 000 бойцов Хамас и Хезболлы, а еще талибам выделили миллион гектар под Хайфой, чтобы выращивать мак для своих нужд? Я - нет. Потому, что там национальное государство, которое думает о своем народе." https://t.me/vladlentatarsky/8998

Старше Эдды @vysokygovorit задаётся вопросом:

Мигранты сегодня превратились в уникальное оружие — ими угрожает Эрдоган Европе, на них зарабатывают миллионы и миллиарды, они стали ультимативной дубинкой, которой перекраивают геополитическую картину мира.

Сперва искусственно создаётся диаспор, обрастает связями и влиянием, начинает зарабатывать на теневых схемах. Потом её — опять же, искусственно — начинают накачивать ресурсами. А затем откормленным псам миграции просто создают такие условия, при которых они начинают бросаться на прохожих. Чтобы тем жизнь раем не казалась.

Вы думаете, если мы, косные умом, можем поработать методологами и составить комплексный план по созданию хаоса в отдельно взятом регионе, то никто другой не может? Особенно, обладая ресурсами по построению сетей влияния, разворачивая лидеров общественное мнения в нужное русло и постоянно подогревая человеческую жадность?

Побудем конспирологами и припомним, как эта схема сработала в случае с Францией.

Но право, ведь не может же такого быть, что под Россию подкладывают ровно такую же толерантно-этноцидную бомбу, как под Европу? Или может?

Мигрантское лобби, фактически, отменило все те решения, на которых в преддверии выборов сделали свою политическую карьеру представители депутатского корпуса и заработали плюсы в глазах населения представители МВД. А ещё под амнистию попали все те люди, которые надругались над российской государственностью.

Например, комик Идрак Мирзализаде. Согласно нашей информации, пересмотр запрета на въезд был пролоббирован через генерал-лейтенанта полиции Валентину Казакову. Ту самую, которая назвала нас всех иноагентами.

Особенно циничным решение об амнистии выглядит на фоне отношения к соотечественникам, которые вынуждены не один год обивать пороги различных ведомств, чтобы вернуться на Родину. – добавляет @rqnst, - То есть, правонарушителей из Средней Азии наши чиновники готовы понять и простить, а русских, желающих вернуться в Россию отправляют пройти семь кругов бюрократического ада.

У нас еле-еле движется процесс выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР. Но вот проблемы мигрантов из Средней Азии чиновники готовы решать в приоритетном порядке.

Почему так происходит? Да просто мигранты - это огромный теневой рынок, где можно спокойно зарабатывать и пилить миллиарды. Все чиновники при деле и получают свой кусочек от этого пирога. На законопослушных и добропорядочных гражданах денег не заработать. Просто бизнес, ничего личного.

И самое мерзкое во всем этом. Есть немало случаев, когда ополченцев, воевавших за русских на Донбассе, наши бюрократы не колеблясь высылали в Казахстан и на Украину, где их гарантированно ждала тюрьма, а иногда и смерть. И вот некоторым из них уже и не помочь. Но вряд ли за них болит душа у нашего мигрантского лобби.

«Анализируя причины подобных решений, неизбежно приходишь к двум возможным выводам: банально деньги или реализация внешних указаний "пятой колонной". – это уже https://t.me/SonOfMonarchy/4337 Для страны данная деятельность одинакова пагубна, вне зависимости от мотива.

Было такое понятие в свое время - "враг народа". Трактовалось оно тогда довольно широко, а иногда и как угодно. Сейчас его можно было бы сузить. Но необходимо наказывать враждебную деятельность конкретного лица или группы, наносящую чувствительный ущерб государству, сделан ли он за материальное вознаграждение, либо в качестве сознательного агента влияния, завербованного на идейной основе, или вообще из "любви к искусству", а точнее из нелюбви к Отечеству.

Многочисленных крикунов об опасности возрождения репрессий кровавой гэбни можно смело отослать к практике североамериканских штатов, особенно после выпуска Патриотического акта.

Миротворец @armmirotvorec предложил завозить индийцев в качестве трудовых мигрантов. – подхватывает @whatthehind, - Это отличная тема. Её испробовали англичане например в Южной Африке.

Заставить работать племена зулу и прочих негров - задача нереальная, подумали британцы. И начали зазывать индийцев целыми кастами. Всякие неприкасаемые - работягами, торговые касты - посредниками и прорабами.

Британцы отмечали, что индийцы организованные, легко адаптируются и умеют подчиняться законам страны прибывания. Что ещё надо от мигрантов?

Так что идея завести индийские общины в России не столь утопична. Но им нужна поддержка с нашей стороны: визы давать нормально, инфраструктуру сделать. Индийские кафешки открыть опять же. Все знакомые индийцы в России жалуются, что пожрать негде. И это реально причина не переезжать для многих.

Кстати в Ростовской области уже есть несколько фермерских хозяйств, где заправляют индийцы-сикхи. Не говоря уже об индийцах-бизнесменах. Они даже в разгар ковида в начале лета сюда мотались, несмотря на все ограничения. Даёшь индийцев вместо таджиков. Они классные. @whatthehind

"Что я думаю об амнистии 300 тыс. мигрантов? - https://t.me/russkievperedi/629

А думаю я то, что мой друг Игорь Джадан из Харькова, великолепный врач-терапевт, прекрасный диагност, который не раз помогал и мне, и многим моим знакомым в тяжёлой ситуации со здоровьем, человек, который 5 лет провёл в украинском плену (да-да, вы не ослышались), за свою пророссийскую позицию он российского гражданства не получил.

Не нужны России, видимо, хорошие врачи.

Нужны мигранты, которые уже совершали правонарушения.

О своём пребывании в плену, кстати, Игорь рассказывает такое, после чего все истории про «тирана Лукашенко» выглядят смешно.

Запугивания и обыски у членов семьи: «если ты не подпишешь доказательства, мы изнасилуем твою дочь»

У него был перелом трёх позвонков и голеностопа, и ещё не все – дальше я просто сбилась со счёта. Но ведь это другое, правда?" – Наталья Андросенко.

Наталья спрашивает, может журналистов заинтересует этот храбрый человек и его история?

Мы готовы передать ваши контакты Наталье. https://t.me/russkievperedi/629

Однако не будем столь пессимистичны. – пишет https://t.me/rybar/21871

Никто не рассчитывал, что мощное лобби мигрантизации, замещения населения и исламизации сдаст свои позиции после первых укусов.

Важно то, что данные темы буквально выживания нашего народа и сохранения идентичности страны никуда не ушли из фокуса внимания. И власть вынуждена с этим считаться. А в условиях ограниченной легитимности власти придётся для её восстановления решать две задачи:

1. Кардинальное ужесточение миграционной политики из инокультурных стран.

2. Дальнейшее воссоединение русских земель.

Больше легитимность черпать будет неоткуда.

А вот действительно знаковым событием станет судьба законопроектов по ужесточению миграции, депортации и запрету въезда, анонсированных перед выборами Петром Толстым. Вот на это и будем смотреть и всячески со стороны общества эти законопроекты поддерживать.

А борьба с мигрантским лобби предстоит непростая, потому что это:

1. Строительное лобби (партия стройки).

2. Лобби жилищных монополий.

3. Турецкое лобби.

4. Минсельхоз лобби.

5. И лобби поменьше.

С такими то лобби слишком оптимистично рассчитывать на быстрое, линейное и безболезненное решение вопросов.

Но общественное мнение и воля народа тут полностью на нашей стороне.

Комментарий автора:

Находясь вне России, сложно понять остроту вопроса. Мне лично показалось, что в настоящее время РФ не нужен вообще никто. В то небольшое окно, как вроде как одна волна уже схлынула, а вторая еще не нахлынула, я лично сам попробовал получить визу в РФ. Уперся в глухую стену.

-Либо по вызову близких родственников, либо по ходатайству работодателя! - посмотрев в инструкции, четко артикулировали чиновники консульства и представители МВД

-А если я хочу въехать, чтобы зарегистрироваться в качестве работодателя? Чтобы открыть ИП, встать на налоговый учет, что тогда?

-Инструкций таких не имеем, - развели руки чиновники., - напишите письмо и ждите ответа.

Написал. Жду...

Тремя месяцами раньше разговаривал с одноколассником сына. Хороший, рукастый парень, монтажник вентиляционных систем. Уехал в Британию, хотя дико не хотел сразу по многим причинам...

-А почему не едешь в РФ? - задаю наивный вопрос, - там тоже море строек и твоя специализация точно нужна

-Да ну, дядя Сережа, - машет рукой молодой специалист - пробовал уже дважды, это такой геморрой! Неделю работаешь, три недели по миграционным инстанциям ходишь, бумажки оформляешь! А в Лондоне, как бы там ни было хреново - только копию паспорта отправил, и все остальное агент делает за тебя. Приезжаешь на все готовое и все твое дело - только на объекте, за остальное голова не болит...

Ну вот глядя на 300 000 амнистированных предполагаю, что у них тоже голова не болит. Всё за них сделано. Ну что могу сказать - повезло им с агентом...

Сергей Васильев https://cont.ws/@sevariga/2108380