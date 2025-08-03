Санкт-Петербург глазами художников

Рикар де Монферран. «Исаакиевский собор от бульвара Адмиралтейства». 1850. Издание братьев Тьерри. Париж. Литография Бенуа. Вид Исаакиевского собора с моста в Петербурге. Середина XIX в. Литография Бишбуа, фигуры В. Адама. Государственная библиотека им. В.И. Ленина. Петербургские пейзажи художника Максима Воробьева М.Н.Воробьев был сыном солдата, дослужившегося до чина унтер-офицера, а после отставки нанявшегося смотрителем в Академию Художеств.

Здесь и получил образование будущий художник: в 1798 году он был зачислен в архитектурный класс, которым руководил Ж. Б. Тома де Томон, а закончил Академи. в 1809-ом по классу пейзажной живописи.

Открытка «Исаакиевская площадь», 1964 год. Семёнов Борис. Бумага, акварель. Мальков К. Ю., «Адмиралтейский проспект», 2022 , холст, масло, 90 х 110 см Мальков К. Ю., «Мало-Конюшенный мост», 2019 , холст, масло, 50 х 60 см Мальков К. Ю., ««Ёлка на Дворцовой площади»», 2022 , холст, масло, 70 х 80 см Мальков К. Ю., «Катера на Фонтанке», 2017 Малых-Васильев А.В., «Летний вечер», 2021 Городские пейзажи Виктора Меркушева С какой трогательной любовью и вниманию к деталям он изображает город. Городские пейзажи Виктора Меркушева Жуковский Р.К. Разъезд из Александрийского театра. (СПб государственный музей театрального и музыкального искусства). Зимняя торговля дичью на Щукином дворе.

Петербург на картинках Алексея Лашкевича Алексей Лашкевич родился в 1964 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона, а затем Академию Художеств.

Три картины, посвящённые зимнему Петербургу

Антон Макаров, "Зима в Петербурге"

Евгений Дубицкий, "Зимний Петербург, Крюков канал"

Юрий Ломков, "Первый снег" Котики Питера. Художник Татьяна Родионова Дореволюционная новогодняя открытка Нежная акварель Владимира Заруцкого Выполненные в акварельной технике и в тонких, деликатных цветовых соотношениях, работы отражают Петербург, который художник переносит на полотна с натуры.

В таком городе хочется остаться. В ряде работ город имеет не совсем современный облик. На некоторых из них изображён Ленинград периода 50–60-х годов прошлого века - с романтикой того времени. Нежная акварель Владимира Заруцкого

Ну и завершим сегодняшний обзор великолепными петербургскими котами Татьяны Родионовой В квартире художницы живут пять котов и кошек разных мастей. Они-то и стали вдохновением для многочисленных иллюстраций