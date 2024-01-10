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Мы из Советского Союза

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Пророческое смс от Никиты Догаева

Свою любовь монтажник Никита Догаев встретил в командировке, в начале зимы 2021 года. Был на вахте на нефтегазовом месторождении в Тенгизе, что под Уральском в Казахстане. Зашёл в кафе и замер. За столиком сидела девушка с чистыми глазами и ангельским лицом. Пройти мимо Никита не мог. Сел рядом, что-то неловко говорил, пытался шутить. Но девушка, не вслушиваясь в слова, отвечала нежной улыбкой: 
– Как тебя зовут? 
– Акманар… 
После работы влюблённый Никита бежал на встречи с Акманар, которую называл ласково Мони. В день, когда нужно было уезжать на родину, не задумываясь, сказал: 
– Мони, ты выйдешь за меня? 
– Да, – тихо ответила Акманар. 
Они решили – Никита приедет домой, устроится, заберёт Акманар и через год они сыграют пышную свадьбу. Дату наметили – на январь 2023 года. Счастливый жених хотел заработать на дом, чтобы жить долго и весело, чтобы по комнатам бегали детишки…

КИТ – БЕЗОТКАЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Никита родился и вырос в городе Шахты Ростовской области. Его товарищи по 36-й школе говорят, что это был безотказный человек: "Что-то попросишь его помочь, в любое время поможет, оставит свои дела и пойдёт с тобой. Мы его звали Кит, сокращённо от имени Никита. Никому и никогда Кит не отказывал…" 
После школы Никита хотел поступать в техникум, получить профессию. Однако что-то не сложилось, и судьба распорядилась иначе: шахтинец отправился на службу в Военно-воздушные силы России в Астрахань. 
Вернулся, на гражданке занимался строительством, мастерил домашнюю мебель. Среди его друзей были защитники Донбасса. От них Кит узнал об украинских националистах, о тех жутких страданиях, которые терпят от них жители ДНР. 
Никита вместе с нами занимался гуманитарной миссией, покупал продукты, лекарства, паковал посылки, сам их грузил. Собирался во время отпуска ехать с нами, – рассказывают ростовские волонтёры. 
Кстати, именно от волонтёров о войне узнала героиня публикации Царьграда Валя Галатова. Она оставила мирную жизнь и погибла в Донбассе… 
 
"МАМА, Я ЖЕНЮСЬ. НО СНАЧАЛА УХОЖУ ВОЕВАТЬ…" 
Та командировка, в которой Никита встретил свою любовь, случилась за два месяца до начала спецоперации на Украине. Вернувшись из Казахстана, Никита рассказал маме, что влюблён и хочет жениться. 
– Я видела, как у него горели глаза. Что я могла сказать сыну, который встретил свою любовь? Я тоже была рада за него, – говорит мама Виолетта Александровна. 
Все было как-то сказочно, с мыслями о будущем, о внуках, о доме, о большой семье. Но через некоторое время сын снова вызвал мать на разговор, который разрушил эти мечты: "Мама, я не могу так. Ребята мои там гибнут, а я здесь прохлаждаюсь. Я должен быть с ними". 
Пошёл в военкомат, заключил контракт на сверхсрочную службу. И попросился в Донбасс. Стал бойцом спецназа 154-й бригады Борзойского чеченского полка, который в начале мая выдвигался в район Донецка. 
 
ВСЕГО СЕМЬ ДНЕЙ… 
Перед рядовым Догаевым стояла задача: охрана города от возможного нападения диверсионно-разведывательных групп на промышленные объекты и жилые кварталы города. Его назначили на должность снайпера, как бойца с хорошим армейским опытом. Но оружие он так и не успел применить. 
Для Никиты шёл седьмой день на Украине. Со своим подразделением он выдвинулся в сторону населённого пункта Сладкое. Военные получили задание проверить село, в которое могли проникнуть националисты. 
Они шли тихо по "зелёнке". Никита был впереди группы. Внезапно начался артиллерийский обстрел. Мины ложились, отрезая путь подразделению. Их засекли! 
Залечь и обороняться – значит потерять людей: мало кто выживет из тех бойцов, кто никогда не был в подобных передрягах. Никита принял решение – выводить людей из-под артобстрела, а самому остаться прикрывать отход. И был сражён осколком. 
– Мы с другом оттащили Никиту в безопасное место. У него в плече была большая рана. Он умер у нас на руках, не вымолвив ни слова, – рассказал сослуживец Догаева Олег. 
Перед боем Никита переписывался по телефону с Акманар. И отправил ей пророческое сообщение: "Боюсь завтра умереть. Не смерти боюсь, боюсь, что не увижу тебя"… 
https://t.me/specnazAlpha/19856
https://t.me/specnazAlpha/19861

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