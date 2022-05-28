Царский генерал охраняющий Сталина

Сегодня о РККА и ее создателях выбрасывается столько чепухи, что уже трудно понять, где вообще логика. Со времен распада СССР большевиков принято изображать глупыми, кровожадными зверьми. А герои белого движения подобны рыцарям в блестящих доспехах. Постоянно тиражируется миф о том, что Красную Армию создали говорящие головы: такие, как Лев Троцкий, Коля Подвойский и другие. Но те, кто действительно ковал Красную Армию, остаются в тени. 75 тысяч бывших офицеров служили в РККА (62 тысячи из них были дворянами), около 35 тысяч из 150 тысяч офицеров Российской империи служили в Белой армии. Сегодня генералы и офицеры императорской армии, погибшие за революцию, полностью забыты. Представляю вам одного из создателей Красной Армии и незаслуженно забытого генерал-майора Антона Владимировича Станкевича. Полковник Антон Владимирович Станкевич

Стоит задаться вопросом: почему рядом с могилой Сталина лежит царский генерал Станкевич. Вопрос действительно интересный, ведь погиб он осенью 1919 года, в самом начале могучей Советской эпохи. Информации о Станкевиче очень мало, человек был не публичный, крепкий вояка, да и мемуаров после себя не оставил. Даже парадного портрета в фамильном гнёздышке не сохранилось.

Известна практически единственная фотография Станкевича – бородатый былинный русский мужик в низко надвинутой папахе. Эдакий Иван Сусанин или партизан времён Отечественной. В заглавном фото - гораздо более редкое фото генерала . Антон Владимирович Станкевич

И на площадь он попал, если уж совсем прямо, не за большие заслуги перед Советской властью. Хотя, повоевать на стороне красных он успел и воевал более чем храбро. Но помнят его за то, как он ушёл. Об этом ниже.

Дядька из небогатых дворян, но ничего похожего на карьеры золотых мальчиков из Питера. Никаких тебе императорских кадетских корпусов Никакого тебе высокородного Михайловского училища. Да и первое назначение оказалось совсем не в штабы на итальянских курортах, как у некоторых.

Потомственный дворянин Станкевич увидел свет 13 июня 1862 года в поместье Губино Витебской губернии (современный Поставский район). Как многие уроженцы Беларуси, выбравшие военную службу, он 5 августа 1878 г. поступил в ближайшее к родным местам пехотное юнкерское училище – Виленское. По его окончании 19-летний прапорщик Антон Станкевич отправился к первому месту службы – в 102-й пехотный Вятский полк, квартировавший в Гродно. Был обычным строевым офицером – около восьми лет командовал ротой и столько же состоял в чине поручика. Ротным пробыл почти восемь лет, высокой протекции подать было за него некому. Зато в штабс-капитанах походил всего два года (1896-98) и был произведен в капитаны. Отучившись восемь месяцев в ораниенбаумской Офицерской стрелковой школе, Станкевич получил под команду 89-й запасной пехотный батальон. С 1909 г. служил в рядах 90-го пехотного Онежского полка, расквартированного в Ревеле (ныне Таллин, Эстония). 6 октября 1910-го офицер был произведен в полковники.

К Первой мировой был уже полковником, водил в атаку пехотный полк. За личную храбрость награждён георгиевским оружием. Опять же, штабными орденами не балован. В 1917 г. Антон Владимирович был назначен командующим бригадой 62-й пехотной дивизии (245-й Бердянский и 246-й Бахчисарайский пехотные полки), входившей в состав 38-го армейского корпуса. Эта опытная боевая дивизия действовала на Западном фронте, в Беларуси, а командовал ей болгарин по национальности, старый сослуживец Станкевича по Онежскому полку генерал-лейтенант Марин Димитрович Енчевич. Полки 62-й дивизии отличились во время Кревской наступательной операции 1917 года, в ходе которой прорвали несколько полос сильно укрепленной обороны противника. 9 октября 1917-го Станкевич был произведен в генерал-майоры и c этого момента считался командиром бригады. Казалось бы, живи да радуйся. Но поносить генеральские погоны Антону Владимировичу пришлось чуть больше двух месяцев: 16 декабря все чины, звания и знаки различия в армии были отменены. Тем не менее пользовавшийся доверием и любовью солдат Станкевич был общим голосованием избран на должность начальника 62-й пехотной дивизии.

В 1918 году бывший генерал Станкевич добровольно вступил в ряды Красной Армии. Что именно подвигло его на такой шаг – мы не знаем. Судьбы бывших генералов русской армии в тот год складывались очень по-разному, зачастую причудливо. Кто-то шел к белым, кто-то – к красным, кто-то сначала служил у белых, затем у красных и наоборот, кто-то в принципе не желал участвовать в братоубийственной войне или считал себя «слишком старым» для нее, кто-то стремился поскорее вывезти семью за границу… Но дальнейшие события говорят о том, что выбор Станкевича, скорее всего, был глубоко осознанным.

Царский генерал очень быстро понял, куда ведёт Россию белая гвардия. И отлично рассмотрел британских, французских, американских хозяев этой самой белой кости. И Станкевич присягает Красной армии и новой Советской России.

Для не особо разбирающихся в вопросе напомню, никакой изменой государю-императору это не было и быть не могло. Солдаты и офицеры присягали не России, а императору, а сей император отрёкся. Освободив таким образом военных от присяги.

Более того, для многих сюрприз, но белая гвардия в основной массе никакого царя не хотела. Яркий пример беспомощного Николя, развалившего всё и вся, стоял у всех перед глазами.

Так что белые и красные это вовсе не «за царя» и «против царя». Это две идеи, две силы, пытающиеся оседлать распадающуюся страну. Только одни были за народ, за единое государство, за свободу от иностранных интервентов, за отмену эксплуатации человека человеком.

А другие принялись дербанить державу на куски и кусочки с очередным Колчаком или Деникиным во главе. Под яростное одобрение и денежные вливания зарубежных капиталистов. Вот и вся разница.

Станкевич выбрал тех, которые за Родину, красных. Воевал на Донбассе, первый свою полк, набранный из партизанских отрядов, возглавил в Дебальцево. В РККА генерал Станкевич вступил добровольно, на Донбассе воевал против Добровольческой Армии, в рядах которой служил его родной брат Владимир Владимирович, тоже генерал начальник дивизии, умерший от тифа там же на Донбассе. В отличие от многих бывших офицеров и генералов, Антон Владимирович, видимо, вызывал доверие к себе, так как в апреле 1919-го ему доверили командование 42-й стрелковой дивизией, а в июне того же года повысили до помощника (заместителя) командующего 13-й армией и одновременно командующего Нижнедевицким отрядом и левой группой войск Старооскольского направления. С начала октября 1919 г. Станкевич стал временно исполнять должность начальника 55-й стрелковой дивизии.

С боевой выучкой у молодой Красной армии, скажем прямо, было никак. Первый же приказ генерала подробно перечисляет недостатки. Взаимодействия частей нет, артиллерия не работает, солдаты маневра не знают и не умеют.

Солдат надо готовить с нуля. Генерал пишет на коленке настоящий учебник по тактике - «Краткую инструкцию войскам 42-й дивизии для наступательного и оборонительного боя". Небывалый случай, чтобы командир своим солдатам в поле учебники писал!

12 мая 1919 г. Реввоенсовет 13-й армии объявил благодарность личному составу за победы над деникинцами. Станкевичу вручили телеграмму от командарма, в которой отмечались его боевые заслуги.

В приказе Станкевич пишет:

"Этот акт внимания принадлежит не мне, конечно, а всецело Вам, товарищи, и Вашим заслугам. Именем службы приношу глубокую и сердечную благодарность всем потрудившимся. Уверен, все части дивизии, все товарищи, сотрудники и в будущем не пожалеют своих трудов на счастье социалистического Отечества!"

Воевали бойцы Станкевича крепко под Белгородом. Сохранилась газета «Красная звезда» от 13 ноября 1919 с заметкой о тех боях. Вот послушайте, каким командиром был этот царский генерал:

"Станкевич объезжает запасные части. Ровное поле. Кругом ни деревца. Солнце палит. Полевой караул. Подходят к часовому с подчаском. Помкомандарма присаживается на траву к часовому, расспрашивает. Ответы умные. Кое-где поправляет. Красноармеец немного смущен, но затем становится смелее, и пошла живая беседа между часовым и помощником командующего армией".

И тут же сообщают как в тяжёлый момент перед наступлением с форсированием Дона Станкевич лично проскакал на лошади почти сотню вёрст, чтобы ещё раз уточнить на месте планы операции.

Напомню, Станкевичу 57 лет, по военным меркам – человек немолодой. Сотня вёрст на боевом коне и сегодня не одного молодого парня свалит с непривычки на больничную койку. А генерал ничего, дело привычное.

В то время обстановка на фронте Гражданской войны складывалась не в пользу красных. Белая Добровольческая армия под командованием В.З.Май-Маевского стремительно продвигалась к Москве, до нее оставалось, как говорили белые, «два корниловских перехода». Вот в такой обстановке 13 октября 1919-го на сторону белых перешел начальник штаба красной 55-й дивизии, бывший Генерального штаба подполковник А.А.Лауриц, перебежал к белым со всеми секретными планами. Тринадцатого октября на штаб Станкевича в Золотарёво напали большие силы белых. В результате этой измены фронт был прорван, и у станции Золотарёво недалеко от Орла Станкевич вместе с группой других штабистов попал в плен к корниловцам. А дальше случилось то, за что генерал оказался на Красной площади. Генерала везут в Орёл, где в здании кадетского корпуса его встречает сам Деникин. Всю дорогу генерала бьют. После допроса его отправили в 1-й батальон 1-го Корниловского ударного полка, где состоялся военно-полевой суд над бывшим генералом. Прежде всего ему предложили «смыть бесчестье» и перейти на сторону белых. В комнату принесли генеральский мундир и все ордена, заслуженные Станкевичем в боях: «Наденьте мундиры – и вы с нами, жизнь ваша спасена». Но, на удивление присутствующих, Антон Владимирович твердо отказался.

Перед встречей с Деникиным, как показал унтер Погосов, арестованный позже, ему предлагают смыть с лица кровь. Но генерал отказывается. Руки Деникину он тоже не подал.

Несмотря на явную враждебность красного командира, Деникин предлагает Станкевичу звание генерал-лейтенанта как только захватят Москву. Приносят специально подготовленный генеральский китель уже с орденами Станкевича! Всё, что требуется – только кивнуть и предать своих красных товарищей. «Смыть позор службы мужичью».

Станкевич ответил, что Родиной не торгует и британский сапог топтать Россию не будет. Какими бы лозунгами не прикрывались белые офицеры. Деникин взбешён и приказывает казнить генрала. Не только казнить, но и унизить.

Тогда корниловцы, думая, что он из принципа не хочет участвовать в боевых действиях, предложили ему должность в европейском военном представительстве, которых в то время у Добровольческой армии было уже немало. Воевать со своим народом не надо, деньги хорошие. Но Станкевич отверг и это предложение. И тогда его приговорили к повешению. Не к расстрелу, как офицера, а к позорной казни в петле…

Генерала отправляют на суд к поручику Дашкевичу. Он же печально известный издевательствами над крестьянами «Миша чёрный». Поручик, который судит генерала!

Но даже этот белогвардейский выкормыш вынужден признать «что слишком хорошо Вы били нас в Каменноугольном бассейне.» Приговор – повешение, как какому-нибудь вору. Для генерала опять же унижение, т.к. военному чину издавна положен расстрел.

Семнадцатого октября из детских качелей соорудили виселицу. Станкевич потребовал только одного, чтобы ему не надевали мешок на голову.

Написал короткое письмо матери и сам взошёл на ящик. Когда казак потянулся за петлёй, Станкевич холодно обронил:

- Не утруждайтесь. – и сам надел петлю, гордо подняв подбородок.

Последние слова красного генерала были такими:

"Я служил честно в Красной Армии, где мне доверяли, и теперь, умирая, я оправдываю это доверие. Красная Армия молода, но не радуйтесь слишком рано. Она уничтожит ваши кровавые банды. Да здравствует Революция. Да здравствует Красная Армия!"

Ночью с тела Станкевича сняли гимнастерку, брюки и сапоги. Тело казненного в одном белье висело у всех на виду двое суток. Затем казаки сволокли тело в овраг и бросили, даже не присыпав землей. В некоторых источниках утверждается, что на теле казненного генерала выжгли пятиконечную звезду и оставили на несколько дней так. А после сбросили тело на перевёрнутую борону и выбросили в овраг, даже не похоронив. Белая гвардия – лучшие люди страны.

23 октября Реввоенсовет отправил в газету "Правда" телеграмму:

"Смерть бывшего генерал-майора, красного генерала Станкевича произвела даже на белых впечатление, и они передавали друг другу подробности этой подлой казни."

После освободжения станции красными тело генерала отправили в Москву, где торжественно похоронили в братской могиле под стенами Кремля.

На траурном митинге выступил московский секретарь партии Мясников. Он сказал:

"Смерть генерала Станкевича показывает, какой мощью обладает Красная Армия. Если так погибают наши товарищи, бывшие царские генералы, какова же сила всего рабоче-крестьянского движения! Такая страна никогда не погибнет!"

Приказом Реввоенсовета Республики от 7 февраля 1920 Станкевич был посмертно награждён высшим тогда Революционным орденом – Орденом Боевого Красного Знамени.

После освобождения Золотарёва Красной Армией останки Антона Владимировича Станкевича были перевезены в Москву и 10 ноября 1919 года торжественно захоронены у Кремлёвской стены. Приказом Реввоенсовета Республики бывший генерал был удостоен единственной награды РСФСР — ордена Красного Знамени. Сейчас на станции Золотарёво установлен памятный знак на месте казни Антона Владимировича Станкевича, а его имя присвоено улице в Поставах.

Судьбу А.В.Станкевича повторил еще один генерал белорусского происхождения – Александр Васильевич Соболев (1868-1920), уроженец Витебской губернии. Как и Станкевич, чин генерал-майора он получил в 1917-м, затем вступил в Красную Армию, командовал 7-й и 13-й стрелковыми дивизиями, заслужил орден Красного Знамени. В феврале 1920 г. был взят в плен белыми и расстрелян.

Вот такой вот немудрящий подвиг. Взрослый и опытный военный, человек, отдавший Родине жизнь. Человек, не променявший Россию на золотые погоны Деникинского генерала. Антон Владимирович Станкевич – царский генерал, охраняющий могилу Сталина.Захоронен он в братской могиле у Кремлевской стены. Первоначально они служили безымянной усыпальницей для революционеров, чей жизненный путь оборвался в боях за установление диктатуры пролетариата в 1917 году. С них и начал свое существование всемирно известный некрополь, расположенный в сердце столицы России. Плиты на братских могилах появились только в середине прошлого века, тогда же начали выбивать имена погребенных. Помимо погибших в боях, в братских могилах хоронили видных государственных и революционных деятелей, в том числе иностранцев. Всего здесь покоится более 300 борцов революции, но известны фамилии лишь 119 из них. Похоронен Станкевич совместно с такими героями, как перечислены на 2-й мемориальной доске Воровский В. В. (1871-1923) - один из первых советских дипломатов, муж Доры Воровской. Убит в Швейцарии бывшим белым офицером, который в итоге был оправдан судом присяжных.

Нариманов Н. (1870-1925) - азербайджанский писатель, 1-й нарком иностранных дел Азербайджанской ССР, 1-й председатель СНК Азербайджанской ССР, председатель ЦИК СССР от ЗСФСР (1922-1925). Сыграл важную роль в решении вопроса по Нагорному Карабаху, в результате чего тот остался в составе Азербайджана.

Войков П. Л. (1888-1927) - председатель Екатеринбургской городской думы (1917-1918). Один из участников голосования за расстрел царской семьи. С 1921 года - дипломатический работник, полпред СССР в Польской республике (1924-1927). Убит в Варшаве белым эмигрантом Ковердой. Последнее захоронение в братской могиле у Кремлевской стены. На первой доске - одно имя и на третьей - табличке еще 4 имени. Так выглядел в 1924-1929 Некрополь у Кремлёвской стены. 1926 год, Некрополь у Кремлевской стены Революционный некрополь, фото 2015 года

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https://zen.yandex.ru/media/tolik/o-krasnoi-armii-i-chesti-o...

https://zen.yandex.by/media/pomoskve/zahoroneniia-u-kremlevs...