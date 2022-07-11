Пора лечить казахскую многовекторность

Казалось, пример Александра Лукашенко должен стать уроком для всех стран постсоветского пространства. Насколько рискованно играть в многовекторность. К тому же, сейчас, когда геополитическая обстановка накалена до предела. Казалось, пример Александра Лукашенко должен стать уроком для всех стран постсоветского пространства. Насколько рискованно играть в многовекторность. К тому же, сейчас, когда геополитическая обстановка накалена до предела.

Но власти Казахстана под руководством Токаева действуют вне всяких законов логики. Даже если исходить сугубо из географического положения Казахстана, то становится очевидно, что это государство ни при каких обстоятельствах не способно двигаться в прозападном направлении, даже быть американским сателлитом Казахстану практически нереально. И ладно, если бы в регионе находилась одна Россия. С востока Казахстан поджимает Китай, который уж точно не будет спокойно смотреть на усиление влияния Вашингтона и Лондона в Средней Азии. Политика Нур-Султана является недальновидной, в том числе, и с той точки зрения, что нынешние действия режима Токаева не будут забыты ни через 5, ни через 7, ни через 10 лет. И Россия, и Китай всегда будут помнить поведение Казахстана сегодня. Даже тогда, когда власть в этой стране сменится. Таким образом, Токаев наносит ущерб внешней политике Казахстана и в долгосрочной перспективе.

Мы уже писали о новой инициативе казахстанских властей по фактическому соблюдению режима ограничений в отношении России и Белоруссии:

На днях прекратил свою работу "Каспийский трубопроводный консорциум".

Работа остановлена, как минимум, на месяц. В основном по КТК отгружается нефть из Западного Казахстана. КТК обеспечивает примерно 60% нефтяного экспорта Казахстана, что в физическом выражении равно 1 млн б/с.

Если говорить о финансовой составляющей, то каждая неделя простоя будет стоить казахскому бюджету примерно 370 млн долларов, что является 1% от годового (37 млрд долларов). Соответственно, месяц простоя - это, как минимум, 1,5 млрд долларов.

Токаев уже поручил максимально переориентировать нефть по транскаспийскому маршруту через Азербайджан и Грузию. Но, очевидно, что в значительной степени это сделать невозможно. Поэтому казахский бюджет пока что окажется без доходов.

Впрочем, остановка КТК скажется не только на Казахстане. Нефть шла преимущественно в Европу. То есть, сейчас мировой рынок нефти лишается 1 млн б/с. Да, какие-то объемы казахи смогут переориентировать на транскаспийский маршрут, какие-то - закачают в хранилища и выльют на рынок после. Однако в моменте на нефтяные котировки давление усиливается. Собственно говоря, это и стало важной причиной возвращения котировок на предыдущий уровень в 105-107$ за баррель после резкого падения до 99$.

В общем, у Казахстана есть месяц на подумать. Впрочем, геополитическая недальновидность Нур-Султана подсказывает нам, что курс на многовекторность не поменяется. Сегодня, например, стало известно, что Казахстан выходит из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете. Что же, Токаев сам выбрал свой путь.

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