Лечебное европейское голодание

Добрый день, сегодня мы о пользе воздержания от переедания в геополитическом плане. И о том, как цены на энергоносители повлияют на продовольственную безопасность Евросоюза.

Прямо перед Днем народного единства кабинет министров России принял незаметное, но очень важное решение. Согласно решению, Россия устанавливает мораторий на вывоз из страны любых азотосодержащих удобрений. Мораторий начнет действовать 1 декабря 2021 года и продлится до 31 мая 2022 года.

Многие не знают, что подавляющее большинство азотосодержащих удобрений в мире производится из природного газа - а поскольку цены на него в последние месяцы, скажем мягко, "слегка" кусаются, в Евросоюзе и Британии закрылись практически все предприятия по производству этих самых удобрений.

Это касается не только Старой Европы - на той же Украине уже несколько месяцев простаивает Одесский припортовый завод (ОПЗ). А ОПЗ, в свою очередь, являлся крупнейшим производителем удобрений в стране, который, к тому же, находился в стратегически выгодной точке - рядом крупный порт и открытая дорога на все рынки мира.

Впрочем, на Украине сегодня легла не только химическая отрасль, критически зависящая от поставок сырья из России - сегодня там и производство металлов в энергетической коме.

Но так как мы сегодня о еде, оставим пока Украину в покое.

Итак, в России собрали на 4 млн тонн зерна меньше, чем ожидали. Причин тому много, от засух до наводнений в отдельных регионах - при этом у некоторых ближайших соседей дела шли еще хуже. Китай этим летом поливало, как из ведра, в Казахстане и Узбекистане была аномальная засуха - дошло до того, что руководство Казахстана запросило срочную помощь в виде фуражного зерна. Если бы помощи не случилось, то падеж крупного рогатого скота у казахов был бы просто катастрофическим - но Россия вовремя пришла на выручку.

Полагаю, за погодой в Европе многие тоже следили с интересом - в любом случае, в большинстве стран ЕС тоже была засуха, повлиявшая на объем и качество собранного урожая. При этом важно понимать, что агробизнес и производство продовольствия в Евросоюзе давно уже избыточны, поэтому Брюссель установил весьма жесткие нормы производства еды для каждой страны.

И вот в таких условиях "внезапно" приходит энергетический кризис - при этом Старая Европа оказывается далеко не самым привлекательным рынком для поставщиков энергоресурсов, ибо цены в Юго-Восточной Азии просто улетели куда-то в космос. Цены в Латинской Америке чуть пониже азиатских, но они все равно куда выше европейских - и танкеры с газовозами отплыли из Европы к другим берегам.

Газохимические предприятия - очень сложные штуки. Из природного газа извлекается огромное количество всяких вкусностей, от пластиков до аммиака, гелия и водорода - как правило, на выходе остается чистый энергетический метан, который и попадает на электростанции. Чем ниже цены на исходное сырье, тем выше прибыль таких предприятий - но если цены начинают зашкаливать за порог рентабельности, владельцы останавливают заводы.

Это крайне неприятный процесс по своим последствиям. Во-первых, ни одно из таких предприятий никогда не работало на склад - все поставки шли по контрактным обязательствам, в заранее оговоренных объемах и сроках. Капиталистическая эффективность во всей красе.

Во-вторых, точно по такой же схеме работают и европейские фермеры - вся их продукция уходит на перерабатывающие предприятия и в магазины в соответствии с заранее оговоренными в контрактах сроками и объемами. Пустые полки магазинов, которые мы сегодня наблюдаем по всей Старой Европе (в том числе и в Британии) - это следствие разрыва цепочек поставок, ранее отлаженных до точности швейцарского часового механизма.

На сегодняшний день ситуация уже выглядит катастрофически - если к началу сельскохозяйственного сезона у фермеров Евросоюза не будет достаточного количества удобрений, снижение урожайности составит от 30% до 50%. 50% - это снижение объемов выращенной продукции вдвое. Учитывая, что в Европе при их нынешней перенаселенности площадь сельскохозяйственных земель и без этого весьма низка, просто нарастить площади под зерновые не получится - нет там свободной земли. Давно уже нет.

Вот в этот момент Россия, у которой с энергоресурсами полный порядок, перекрывает отток удобрений из страны. Перекрывает не полностью - некоторые компании все-таки смогут продавать за рубеж небольшую часть своей продукции, но по очень жестким квотам - в противном случае к весне Россия сама осталась бы без удобрений.

И тут самое время вспомнить, что за последние полгода мировые цены на зерно уже выросли на 30% и более. Следом за зерном растет в стоимости и другое продовольствие - птицу и скот тоже нужно чем-то кормить. Разрушение цепочек поставок в продовольственной сфере закручивает инфляционную спираль, что влияет на все макроэкономические показатели стран Европы - и хотя большинство из них все еще держит хвост пистолетом, рынки уже начало лихорадить.

Пока речь исключительно о товарно-сырьевых площадках, но это в любом случае перекинется на фондовые рынки. Точно так же, как промышленная инфляция через некоторое время неизбежно перетекает в инфляцию потребительскую - плавно, почти незаметно, но очень мощно.

Если верить экспертам, то в декабре Германия получит самое невменяемое за всю послевоенную историю коалиционное правительство. Новому канцлеру Олафу Шольцу придется лавировать между интересами свободных демократов и заскоками зеленых - и если немцы до этого момента не успеют сертифицировать Северный поток-2, то он может оказаться долгостроем, который будет дожидаться более вменямого руководства страны. Как это отразится на энергетическом рынке? Самым фееричным образом, уж поверьте - свободные демократы и зеленые давно выступают против тоталитарного российского газа без молекул свободы.

В Соединенных пока Штатах тоже свои причуды - судя по абсолютно разнонаправленным решениям в Вашингтоне, система сдержек и противовесов пошла в разнос. Одна часть внутренних центров силы осознает, что в нынешней ситуации необходимо договариваться с Москвой хотя бы ради собственного выживания - другая часть требует вести борьбу до победного конца.

При всем этом к вменямости нынешней администрации Белого дома тоже много вопросов - чего только стоит уход министра транспорта и торговли Пита Бутиджича в декретный отпуск в самый разгар логистического кризиса. Контейнергейт продолжает набирать обороты, а Пит будет вместе с мужем (или женой, я в сортах не разбираюсь) ухаживать за парой приемных малышей. Очень, очень трогательно, просто до слез.

Ну и картина с "русским" информатором Игорем Данченко завершает эту эпичную картину - как оказалось, все обвинения против Трампа и его связей с Россией были высосаны из пальца.

А это, в свою очередь, очень злит республиканцев. Злит настолько, что все больше и больше консерваторов искренне желают отделиться от демократов - и это не метафоры с аллегориями, всерьез обсуждается распад Америки на несколько других образований.

Иначе говоря, миру грозит голод. К слову, если верить ООН, первые недоедающие в Европе уже появились. Пока только на Балканах, но лиха беда начало - если Евросоюз быстро и радикально не решит проблему с энергетическим кризисом, то недоедающие скоро появятся в странах-локомотивах ЕС.

И только на Украине ничего не меняется - они внесли в черный список уже десять умерших деятелей российской культуры и искусства. Других проблем в Незалежной просто не осталось.

Завидная стабильность.

Олег Лавров