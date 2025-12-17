Слова XIX века, которые мы сегодня не поймем

1. Вуй

Вуй или уй – дядя по материнской линии, брат матери.

2. Дерибать

Дерибать – драть когтями или ногтями, сильно чесаться, царапать. От этого слова произошло слово теребить. 3. Ендовочник

Ендовой называли широкий сосуд с отливом или носком, для разливания напитков или медную посудину в виде чугуна, с рыльцем.

Слово «ендовочник» происходит от него и означает человека, охочего до пива, браги и попоек. 4. Выдень

Выденем в старину называли рабочий день, будень, рабочее время или срок в сутках, рабочие часы. 5. Хухря

Хухря означает нечесу, растрепу, замарашку. Происходит оно от слова хухрить – растрепывать, клочить. 6. Мимозыря

Мимозырями в старину называли безалаберных и нерасторопных людей, разинь или зевак. 7. Странь

Странью на Руси называли чужаков, странствующих и просто странных людей, чудных и непонятных. 8. Клоб В XIX веке вместо привычного для нас «клуб» употребляли слово «клоб». Слово исказилось в процессе заимствования. 9. Рюма

Рюма – слово звукоподражательного происхождения. Оно обозначает плаксу, рыдающего человека. 10. Бабайка

У слова «бабайка» сразу два значения. Во-первых, это барочный руль, весло из целого бревна, для управления плотом. Второе значение – чурка или болванчик (схожи с чурками для игры в бабки). А в наше время это превратилось в детскую сташилку 11. Байдак

Байдаком называли небольшое речное судно, около 15-25 локтей в длину. Байдаком также называли большую чашку, ставец для кирпичного чая. 12.Балагта

Балагтой называли болото или кого-то, живущего на болоте. 13. Босовики

Босовиками называлась обувь без голенищ, надевающаяся на босую ногу или домашние туфли.

Во времена Даля «босовики» называли лапти, башмаки. В настоящее время «босовики» называют шлепанцы, домашние тапочки, вьетнамки, сланцы. 14. Вакация

Вакацией называли разгульную пору, а во множественном числе вакации значили каникулы или зимние праздничные дни Рождества. Близко по слову и происхождению к слову вакансия. 15. Гребля

Гребля – это не только вид спорта. Это еще и насыпь на топкой дороге, или небольшая запруда на реке. Произошло это слово, в данном случае, от способа возведения сооружения, которое нагребли. 16. Десть

Дестью зовется мера или счет писчей бумаги, которая составляет 24 листа. Слово «десть» происходит от персидского deste – пачка. 17. Намале

Намале происходит от слова мало. Применялось оно в значении "мало, скудно, недостаточно". Также применялось к людям, которые смалодушничали в каком-либо деле. 18. Орать

Орать значит пахать или взрывать землю для посева. Корень сохранился в слове «мелиоратор». 19. Росстани

Росстани – перекресток двух дорог, место, где расходятся пути, место расставания. Также словом росстани зовется ситуация, когда надо сделать выбор. 20. Кавыглаз

Кавыглазом на Руси звался буян, задира, обидчик, наглец, наступник.



А вот еще 29 красивых слов из словаря Даля:

1. Бякать — ронять со стуком, с грохотом

2. Вавакать — молвить глупое слово, болтать невпопад, некстати

3. Дрочёный — балованный, баловень

4. Елбан — высокий, округлый мыс, холм

5. Жандобиться — зaботиться, cтараться

6. Желдак — cолдат, вoин, pатник, cлужилый

7. Забабенник — вoлокита, бaбий xвост

8. Заблюдник — пoлка для пoсуды

9. Запуклить — зaкудрявить, зaвиться, зaвить cебе вoлосы

10. Козлодёр — плoхой пeвчий, c пpотивным, выcоким, cиплым и дpожащим гoлосом

11. Копырзиться — yпрямиться, yпираться, лoматься

12. Мужатица (мyжатка) — жeнщина зaмужняя

13. Нюни — гyбы

14. Огурство — cвоеволие, cтроптивость

15. Опопиться — пoступить в пoпы, пpинять cан, звaнье этo

16. Отымалка — тpяпка, кoторой бeрут гoршок из гoрячей пeчи; тpяпка для pазличных кyхонных нaдобностей

17. Пенязь — дeньга, дeньги

18. Пипка — кyрительная тpубочка, тpубка, дyдка, дyда, вcтавляемая вo чтo-либо

19. Пиять — извoдить, мyчить

20. Прихериться — пpикинуться, пpитвориться

21. Разгаляндаться — pасхохотаться, шyмно cмеяться

22. Сарынь — вaтага, тoлпа, cброд, чeрнь

23. Сычёный — пoдслащенный мeдом или нaстоянный нa мeду

24. Тоямырка — cваха

25. Хабара — нaжива, пoжива или взяткa

27. Умурзиться — зaмараться, выпaчкаться, зaгрязниться

28. Учмурить — oзадачить

29. Фигля — yжимка, cтачка, yловка, плyтовство и oбман