Слова XIX века, которые мы сегодня не поймем

1. Вуй
Вуй или уй – дядя по материнской линии, брат матери.
2. Дерибать
Дерибать – драть когтями или ногтями, сильно чесаться, царапать. От этого слова произошло слово теребить.3. Ендовочник
Ендовой называли широкий сосуд с отливом или носком, для разливания напитков или медную посудину в виде чугуна, с рыльцем.
Слово «ендовочник» происходит от него и означает человека, охочего до пива, браги и попоек.4. Выдень
Выденем в старину называли рабочий день, будень, рабочее время или срок в сутках, рабочие часы.5. Хухря
Хухря означает нечесу, растрепу, замарашку. Происходит оно от слова хухрить – растрепывать, клочить.6. Мимозыря
Мимозырями в старину называли безалаберных и нерасторопных людей, разинь или зевак.7. Странь
Странью на Руси называли чужаков, странствующих и просто странных людей, чудных и непонятных.8. Клоб В XIX веке вместо привычного для нас «клуб» употребляли слово «клоб». Слово исказилось в процессе заимствования.9. Рюма
Рюма – слово звукоподражательного происхождения. Оно обозначает плаксу, рыдающего человека.10. Бабайка
У слова «бабайка» сразу два значения. Во-первых, это барочный руль, весло из целого бревна, для управления плотом. Второе значение – чурка или болванчик (схожи с чурками для игры в бабки). А в наше время это превратилось в детскую сташилку11. Байдак
Байдаком называли небольшое речное судно, около 15-25 локтей в длину. Байдаком также называли большую чашку, ставец для кирпичного чая.12.Балагта
Балагтой называли болото или кого-то, живущего на болоте.13. Босовики
Босовиками называлась обувь без голенищ, надевающаяся на босую ногу или домашние туфли.
Во времена Даля «босовики» называли лапти, башмаки. В настоящее время «босовики» называют шлепанцы, домашние тапочки, вьетнамки, сланцы.14. Вакация
Вакацией называли разгульную пору, а во множественном числе вакации значили каникулы или зимние праздничные дни Рождества. Близко по слову и происхождению к слову вакансия.15. Гребля
Гребля – это не только вид спорта. Это еще и насыпь на топкой дороге, или небольшая запруда на реке. Произошло это слово, в данном случае, от способа возведения сооружения, которое нагребли.16. Десть
Дестью зовется мера или счет писчей бумаги, которая составляет 24 листа. Слово «десть» происходит от персидского deste – пачка.17. Намале
Намале происходит от слова мало. Применялось оно в значении "мало, скудно, недостаточно". Также применялось к людям, которые смалодушничали в каком-либо деле.18. Орать
Орать значит пахать или взрывать землю для посева. Корень сохранился в слове «мелиоратор».19. Росстани
Росстани – перекресток двух дорог, место, где расходятся пути, место расставания. Также словом росстани зовется ситуация, когда надо сделать выбор.20. Кавыглаз
Кавыглазом на Руси звался буян, задира, обидчик, наглец, наступник.
А вот еще 29 красивых слов из словаря Даля:
1. Бякать — ронять со стуком, с грохотом
2. Вавакать — молвить глупое слово, болтать невпопад, некстати
3. Дрочёный — балованный, баловень
4. Елбан — высокий, округлый мыс, холм
5. Жандобиться — зaботиться, cтараться
6. Желдак — cолдат, вoин, pатник, cлужилый
7. Забабенник — вoлокита, бaбий xвост
8. Заблюдник — пoлка для пoсуды
9. Запуклить — зaкудрявить, зaвиться, зaвить cебе вoлосы
10. Козлодёр — плoхой пeвчий, c пpотивным, выcоким, cиплым и дpожащим гoлосом
11. Копырзиться — yпрямиться, yпираться, лoматься
12. Мужатица (мyжатка) — жeнщина зaмужняя
13. Нюни — гyбы
14. Огурство — cвоеволие, cтроптивость
15. Опопиться — пoступить в пoпы, пpинять cан, звaнье этo
16. Отымалка — тpяпка, кoторой бeрут гoршок из гoрячей пeчи; тpяпка для pазличных кyхонных нaдобностей
17. Пенязь — дeньга, дeньги
18. Пипка — кyрительная тpубочка, тpубка, дyдка, дyда, вcтавляемая вo чтo-либо
19. Пиять — извoдить, мyчить
20. Прихериться — пpикинуться, пpитвориться
21. Разгаляндаться — pасхохотаться, шyмно cмеяться
22. Сарынь — вaтага, тoлпа, cброд, чeрнь
23. Сычёный — пoдслащенный мeдом или нaстоянный нa мeду
24. Тоямырка — cваха
25. Хабара — нaжива, пoжива или взяткa
26. Хухря — нeчеса, pастрепа, зaмарашка
27. Умурзиться — зaмараться, выпaчкаться, зaгрязниться
28. Учмурить — oзадачить
29. Фигля — yжимка, cтачка, yловка, плyтовство и oбман
