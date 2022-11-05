«Песня о погибшем летчике» - Кому из фронтовиков Владимир Высоцкий посвятил одну из своих лучших песен о войне

Владимир Высоцкий был в очень тесных отношениях со своим дядей Алексеем Владимировичем Высоцким. Они частенько закрывались в комнате и часами могли о чем-то говорить.

Как потом выяснилось, все их разговоры были о войне, ведь Алексей Высоцкий закончил Великую Отечественную войну в звании подполковника и поэтому о войне, что называется, знал не понаслышке.

Владимир Высоцкий

Отсюда правдивые песни о войне, которые вышли из-под пера Владимира Высоцкого. А таковых у него было достаточное количество. У всех практически на слуху: «Братские могилы», «Штрафные батальоны», «Тот, который не стрелял», «Разведка боем», ну и, конечно же, «Песня о погибшем летчике».

У многих героев песен есть свои реальные прототипы. Поэтому большинство из них написаны от первого лица.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Именно на магнитофон дяди Владимир Высоцкий делал свои первые записи. Он всегда говорил, что в своих песнях он как бы «довоевывал» за тех, кто “не вернулся из боя”.

Кому В. Высоцкий посвятил «Песню о погибшем летчике»?

Скоморохов Николай Михайлович дважды Герой Советского Союза. В списке советских летчиков-асов занимает 9 место. Совершил 605 боевых вылетов, участвовал в 143 воздушных боях, сбил лично 46 самолетов противника и 8 в группе.

Скоморохов Николай

Николай Скоморохов был очень дружен с Алексеем Высоцким. Одну из историй, которую Алексей Владимирович поведал Владимиру Высоцкому, была о летчике Скоморохове. Она и легла в основу «Песни о погибшем летчике.

В 1944 году, в небе над Будапештом, капитан Николай Скоморохов потерял своего лучшего друга Николая Горбунова. Его сбила так называемая «бриллиантовая двойка».

Летчики, сбившие друга Скоморохова, считались асами из асов и принадлежали к знаменитой дивизии «Удэт». Все они были награждены бриллиантовыми крестами, которые им лично вручал Адольф Гитлер. Такая знаете ли высшая каста. На боевые задания они вылетали исключительно парами. Отсюда название «бриллиантовая двойка».

После смерти друга Николай Скоморохов начал ежедневно вылетать на индивидуальную охоту за этой «бриллиантовой двойкой»: он на всю жизнь запомнил номера на их фюзеляжах.

В одном из очередных боев Скоморохов обнаружил их и безжалостно уничтожил.

Внимание! Внимание! В небе, Скоморохов!

Одному из немецких летчиков правда удалось выпрыгнуть из самолета с парашютом, но участь плена его все же не миновала. Им оказался заместитель командира эскадры, на счету которого было 56 сбитых советских самолета.

Когда на вопрос: «Кто меня сбил?», - ему ответили: «Николай Скоморохов», - он отказался в это верить. И только бесконечно твердил: «Не может быть, не может быть. Нас все время предупреждали, когда Скоморохов был в воздухе".

- Achtung! Achtung! In der Luft Скоморохофф!

Это обстоятельство, конечно, слабо утешало Николая Скоморохова. Друга не вернуть…

"Песня о погибшем летчике". В. Высоцкий

А вам нравятся песни Владимира Высоцкого?

⚡Любое использование материала СТРОГО с разрешения автора статьи.

Рекомендую к прочтению!

Этот уникальный альбом был подготовлен к 85-летию выдающегося барда, поэта и актера Владимира Высоцкого. В издание, которое полностью охватывает всю его жизнь, начиная с 1938 по 1980 год, вошло более шестисот фотографий, документов, воспоминаний родных и близких, коллег по театральной сцене и съемочной площадке, автографов стихов и песен самого Высоцкого, многие из которых публикуются впервые.

ЭТОТ АЛЬБОМ ВЫ НАЙДЕТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ "ЧИТАЙ-ГОРОД"