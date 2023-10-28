Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.66

Сегодня у нас Герои, все погибшие на острове Змеиный.

"Сегодня мы – это живая память, потому, что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним и говорим. В наших сердцах навсегда останется истинная гордость за поколение, с честью выполнившее свой гражданский, воинский и интернациональный долг, показавшее всему миру пример бескорыстного служения своему Отечеству. Мы всегда обязаны помнить об этом, ведь историческая память – честный рассказ о событиях, то, что передаётся из поколения в поколение и бережно хранится в нас.

Тысячи молодых жизней обрывает страшная война. И сегодня многие остаются пропавшими без вести, незаслуженно забытыми. А ведь молодые люди в форме морской пехоты отдали самое дорогое, что есть у человека - свою жизнь за светлые идеалы и свои мечты о счастливой жизни.

Ушли в вечность, достойно прожив отведенный судьбой жизненный срок.

Светлую память о морских пехотинцах, отдавших жизнь за други своя, мы навсегда сохраним в своей памяти и в своем сердце."- (Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Матрос, разведчик-водолаз (подводного минирования) разведывательной группы специального назначения, разведывательной роты специального назначения 388 отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Краснознаменного Черноморского флота.

Максим Григорьевич Аляев родился 12 июня 1978 года в г. Новомосковск, Днепропетровской области, Украинской ССР. Символично, что дата рождения Максима приходится на празднование дня России – 12

июня.

Отец и мать Максима – врачи, отец – хирург, мать – врач-педиатр. Максим не пошел по стопам родителей, не стал врачом, хотя очень уважал и ценил эту профессию, профессию, спасающую жизни людей. Но, себя Максим

нашел в другом, - в военной службе. Кроме родителей у Максима есть младший брат Игорь, которого он растил с отцом, в то время, когда матери Максима приходилось уезжать в длительные командировки за границу. Максим заменял ему и отца, и мать, подавал лучший пример старшего брата. С детства отец мечтал, что бы Максим играл на фортепьяно. Максим даже обучался в музыкальной школе. Но, он любил спорт, много времени проводил в спортивном зале. С детства и юношества занимался боксом, посещал секции самбо, читал очень много книг, он мог ответить на почти любой интеллектуальный вопрос, отлично знал историю, русский язык и другие предметы. Максим с детства интересовался боевыми искусствами, к т ому ж е его очень интересовала

разведка, и все это он совмещал, посещая специализированную секцию.

Школу Максим окончил с отличием, а впоследствии получил высшее образование на факультете «Юриспруденция» Днепропетровского национального университета.

Со своей будущей супругой Яной он познакомился в Крыму в 2007 году. Максим в то время помогал своим друзьям в ведении бизнеса. Через два года после первого знакомства они встретились уже в столице Украины, городе Киев, где Яна обучалась в Академии, а Максим был проездом.

«После нашей встречи Максим ездил ко мне в Киев из Днепропетровска каждые выходные, мы очень ждали каждую встречу и уже тогда было такое ощущение, что мы знакомы всю жизнь, настолько мы друг друга понимали с полуслова и полувзгляда». Через несколько месяцев после знакомства, Максим переехал к Яне в Киев. События Майдана 2014 года и окончание её обучения совпали и ими было принято совместное решение уехать. Они прекрасно понимали, что они другие, они – русские, и с активистами Майдана им не по пути. Они видели, как страна начала погружаться в хаос, хаос навязанный выходцами прозападной Украины.

Они уехали, и местом жительства выбрана Родина Яны – Крым, тогда же они и попали в события «Крымской Весны», которые очень впечатлили Максима. Максим увидел в них себя, он реализовал те свои детские мечты, которые, к сожалению, ему в юности не удалось осуществить, но ведь никогда не поздно что-то изменить и поменять. Он принял решение, решение быть воином, воином Великой страны, Великой России!

Так он и попал в войсковую часть 43071, морской разведывательный пункт специального назначения на должность водителя и неожиданно для него его юношеская мечта осуществилась. Он встал в ряды ребят-разведчиков. Для него не имело значение звание, он был настолько воодушевлен своей работой, что многие другие вещи для него оставались на втором плане.

Максим всегда стремился к чему-то хорошему и возвышенному, он стремился чему-то научиться. Так занимая должность водителя автомобиля «Рысь», он освоил специальность водолаза-минера. Он мечтал об этом и долго к этому шел.

Максим в своем возрасте давал фору более молодым ребятам, так отзывались о нем его сослуживцы. Его любили и уважали, обращались за советом. Умный, честный, грамотный, справедливый! Он не умел завидовать, он умел радоваться за людей, а это многого стоит!

В мае 2019 года у Максима родилась долгожданная дочь Мария, он так ее ждал, он загорался как спичка при виде Маши, он ее обожал и каждый день ей об этом говорил. Максим стал отцом не только родной дочери Маше, но и дочери жены Владе, для нее он единственный отец, нет, не отец, а родной и любимый папа. Максим трижды был в боевых командировках в Сирии, принимал участие в обустройстве российской базы в Судане, неоднократно участвовал в Параде Победы 9 мая в г. Севастополе и других мероприятиях, проводимых Министром Обороны России. Максиму можно было доверять, на него можно было положиться.

Незадолго до той трагической командировки Максим обнял Яну и спросил - Если со мной что-то случится, Маша меня запомнит или она ещё маленькая? Все что его волновало - чтобы его помнили, и в первую очередь его не забыла его единственная дочь, его Машенька.

Севастополь стал для него любимым городом, родным городом, тут осуществились его мечты, тут же Максим и остался…

Остался в вечности…

Максим погиб при исполнении воинского долга во время проведения оборонительной операции ВС РФ на о. Змеиный спасая своих товарищей с острова. 8 июля 2022 года в день празднования святых Петра и Февроньи Муромских, в день семьи, любви и верности. За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации Григорьевич награжден орденом Мужества (посмертно).

«Ты навсегда в наших сердцах и нашей памяти…Любим, помним, скорбим…»

Я погиб на войне, в день холодного марта,

под упрямым, горячим, коварным обстрелом.

До конца, до свинца занимался я делом,

чтобы мрак перед светом не знал больше фа́рта.

Чтобы не было слез материнских и детских,

и от болей и бед души не разрывались,

мы с нарезки обыденно-мирной сорвались,

в камуфляже, в строю стали быстры и резки.

Выполняя свою боевую задачу,

мы не мыслим о славе, и звёздах геройских,

здесь со смертью все в отношениях свойских,

лишь надеются чаще встречаться с удачей.

Верим только в БэКа и поддержку друг друга,

да в своих летунов в небе – ангелов сущих,

в сталь-характер стволов, огонь Правды несущих,

и что Родина ждёт, и дождётся подруга.

Не на страх мы воюем, а только на совесть,

прижигая собой, злом открытые раны.

Знаем, Мир и Победа, будут только за нами,

и из пота–чернил здесь напишем мы повесть.

Справедливость для нас, для них – суд иль могила.

Наш обстрелянный гнев не плодит кровожадность.

Многосчётны предательство, подлость и жадность,

только Правда одна, в ней Спасенье и Сила!

Эту Правду в боях замесил с своей кровью,

и оставил как след, как приказ для грядущих.

Я погиб, чтоб остались живые из лучших,

вас оставил с надеждой, живите с любовью.

Вит Дорофеев 21.03.2022

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Бабенко Александр родился 30 декабря 1993 года в г.Талдыкургане Республики Казахстан. Фактически проживал там до 2007 года. Рос активным, подвижным, физически крепким любознательным мальчиком. В Казахстане учился в средней школе №2 имени В.И. Ленина г. Талды-Кургана.

С 4 лет старался не пропускать папиных охот и рыбалок. Рос добрым, общительным. В 2007 году семья изменила место жительства и переехала в г. Ростов-на-Дону. После переезда Александр Бабенко продолжил обучение в МБОУ "Гимназии № 46" города Ростова-на-Дону, где закончил 7,8, и 9 классы. Учился старательно, увлекался компьютером, играми. Уважал старших. Как все дети, не упускал случая пошалить. После окончания 9-го класса средней школы поступил в Государственное бюджетное образовательное учреждение Ростовской области «Неклиновская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. 4-ой Краснознаменной Воздушной Армии» (ГБОУ РО НШИ с ПЛП). Это было очень серьезное учебное заведение. Поступить сюда могут мальчишки, окончившие 9 классов. Ребята проходят жесткий медицинский отбор, психологическую диагностику, проверку на физподготовку, сдают вступительные экзамены. Школа структурно подобна армейскому подразделению: делится на роты, взводы и отделения, все здесь подчинено строгой дисциплине и порядку. Но это не останавливает молодых людей в желании попасть сюда. Их влечет романтика будущих профессий, стремление служить Родине, защищать страну. В 2011 году Неклиновская «летка» признана лучшей школой России, занесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», а впоследствии не раз становилась

победителем многих конкурсов. Летная школа готовит воспитанников к поступлению в военные вузы по направлениям: военные спасатели, водолазы, парашютисты, военные автомобилисты и др. Учеба в школе давалась легко. Александра отличает скромность, честность и верность данному слову. Он принимает активное участие в общественной жизни класса, особенно при проведении викторин и спортивных соревнованиях разного уровня. С большим интересом занимается первоначальной подготовкой спасателя, проявляет огромное старание в стремлении стать настоящим профессиональным спасателем. Во время учебы у него формируется устойчивое и положительное отношение к военной службе.Учится хорошо и отлично в меру своих способностей, особенно хорошо ему даются знания в точных науках, математике, физике и др.

Хороший спортсмен, особенно увлекается футболом, волейболом и пожарно-прикладными видами спорта. Отличается тщательностью выполнения задач первоначальной подготовки спасателя, в ходе проведения практики в пожарно-спасательных подразделениях. Имеет квалификацию «Спасатель-общественник».

Своими положительными поступками, может увлечь товарищей на выполнение задач учебы. На учебно-тренировочных сборах по горноспасательной подготовке в предгорьях Кавказа, водно-спасательной подготовке на реке Северный Донец и Дон, а также на занятиях по водолазной подготовке с практическими погружениями и при выполнении прыжков с парашютом проявил упорство, смелость, самообладание и выдержку. К завершению учебы выполнил нормативы по присвоению 3-го разряда по парашютному спорту.

К завершению учебы имел классную квалификацию «Спасатель», «Свидетельство водолаза», «Свидетельство парашютиста» и «Книжку спасателя».

24 июня 2011 года упешно закончивший учебное заведение воспитанник Бабенко Александр Николаевич на основании ст.28 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.1998 года № 1046 «Об утверждении типового положения об общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой» направляется для поступления в Донской Государственный Технический Университет (ДГТУ). Решением Государственной экзаменационной комиссии (Протокол №ББТБ29 от 29.06.2015 года) освоившему программу бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01. Техносферная безопасность Бабенко Александру

Николаевичу присвоена квалификация «бакалавр».

После окончания ДГТУ, встал вопрос о службе в армии. На семейном совете решили избрать службу по контракту или альтернативную службу. В местном военном комиссариате ничего достойного не предложили, хотя и изъявили готовность призвать на службу по контракту в любое время.

Отец решил воспользоваться знакомством с командованием части Черноморского флота, оставившим ему свой номер контактного телефона. После его звонка, командование части выразили согласие рассмотреть кандидатуру Александра Бабенко для призыва на службу по контракту. Представленный на рассмотрение комплект документов об образовании и специальностях, полученных во время учебы в Неклиновской школе-интернате, стали прекрасной рекомендацией для призыва на службу по контракту.

12.02.2016 года призван на контрактную службу РВК по Ворошиловскому и Октябрьскому районам Ростовской области и г. Ростова-на-Дону. Службу по контракту проходил на должности разведчик-снайпер (водолаз) войсковой части 43071 дислоцирующейся в г. Севастополь. Во время службы зарекомендовал себя как исполнительный и ответственный военнослужащий, имеющий высокий уровень специальной подготовки.

Постоянно совершенствует свои профессиональные навыки. В июне 2017 года в составе сборной команды ЮВО занимает третье командное место по горной подготовке на первенстве Вооруженных Сил РФ. В июне 2021 года

в составе сборной Краснознаменного Черноморского флота занял второе место во Всеармейском конкурсе по водолазному многоборью «Глубина – 2021».

Александр гордился службой в знаменитой части Военно-Морского флота, гордился и тем что стал продолжателем славных семейных традиций, так как отец его старшина 1-й статьи командир отделения радиометристов штурманских Бабенко Николай Иванович срочную службу проходил в период с 1982 по 1985 год на БПК «Маршал Василевский» Краснознамённого Северного Флота.

В 2021 году у Александра состоялись и изменения в личной жизни. В социальных сетях Александр разыскал бывшую одноклассницу с которой учились в начальных классах во время проживания в Казахстане. К тому времени Таня Красноперова проживала в Красноярске. Вскоре отношения окрепли, Александр втайне от отца во время отпуска съездил в Красноярск, а 11 сентября 2021 года в ЗАГСЕ Ленинского района г. Севастополь был заключен брак между Бабенко Александром Николаевичем и Красноперовой Татьяной Александровной. Родилась новая счастливая семья, которая строила планы на будущее, не смотря на то что в первое время они проживали на съемном жилье.

Погиб разведчик-снайпер (водолаз) старший матрос Бабенко Александр Николаевич 2 мая 2022 года, в бою у острова Змеиный. Снаряд выпущенный «Байрактаром» не оставил шансов на жизнь.

От осколочного ранения в висок и кратковременного воздействия высокой температуры свыше 1500 градусов смерть наступила мгновенно. Первоначально Александр Бабенко числился в списке пропавших без вести, и даже у родных и близких еще теплилась надежда увидеть его живым. Но поднятый на поверхность поврежденный катер расставил все точки, и подтвердил все самые худшие предположения. Похоронен разведчик-снайпер (водолаз) старший матрос Бабенко Александр Николаевич с воинскими почестями 1 июня 2022 года в секторе Мужества на Старом кладбище г. Ростова-на-Дону.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации старший матрос Бабенко Александр Николаевич награжден орденом Мужества (посмертно).

У Александра остались...

Сестра, Бабенко Виктория Николаевна, 1997г.р. проживает и работает в Питере.

Мама, Казанцева Вера Викторовна, педагог. Казахстан, г. Алматы.

Отец, Бабенко Николай Иванович, г. Ростов-на-Дону, строитель.

Супруга (вдова) Бабенко Татьяна Александровна. Проживает в настоящее время в г. Тюмень.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Сержант, старший пулемётчик группы специального назначения (огневой поддержки) отряда катеров специального назначения) 388 отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Краснознаменного Черноморского флота.

27 мая 2022 года в Севастополе простились с уроженцем станицы Буденновская Пролетарского района Ростовской области, погибшим при защите острова Змеиный, сержантом Алексеем Барановым. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

"Алексей Владимирович получил ранение, защищая остров Змеиный от нападения укронацистов в преддверии 9 мая. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался». - Губернатор города Севастополя Михаил Развозжаев выразил соболезнования родным и близким.

Алексей Владимирович Баранов родился 22 октября 1979 года в станице Будённовская Пролетарского района Ростовской области.

Родных братьев или сестёр у Алексея не было, он рос с матерью. Мать Надежда Алексеевна работала на Севере лесником. Позже семья сменила место жительства и переехала в хутор Греков, Ростовской области. Детство его прошло в этом хуторе, но учился Алексей в селе Каменная балка. С детства Алексей грезил об армии и всегда мечтал стать военным.

После окончания одиннадцати классов средней школы, в 1998 году, Алексей призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации на действительную военную службу. Срочную службу проходил в 388-м морском разведывательном пункте Краснознаменного Черноморского флота России, и здесь же в 2000 году заключил контракт на прохождение службы по контракту.

Уже в 2008 году закончил дневное отделение Севастопольского Государственного университета. По окончанию обучения получил полное высшее образование по специальности "Электрические системы и комплексы транспортных средств", и приобрел квалификацию инженера - электромеханика Со своей бедующей женой, Еленой Алексей познакомился в Севастополе, а если быть точнее, то в селе Верхнесадовом, где проходил службу.

В 2003 пара расписалась, узаконив отношения браком. Намного позже Елена и Алексей обвенчались в 2016, скрепив союз еще сильнее. Жизнь началась яркая, родилась первая дочь Юлия в 2005 году, через 4 года, в 2009, родился сын Данил. По характеру, Алексей был очень спокойным и добрым семьянином, верным другом, каких осталось очень мало. Алексей полюбил Севастополь, но никогда не забывал свой родной город, район, хуторок. Его всегда тянуло в степь, в вольницу, туда где разливаются реки, густые леса и тишина. Он очень любил свою семью, детей, жену, родителей. Погиб он трагически в бою за остров Змеиный. В ходе боевых действий при обстреле катера Алексей получил серьезные ранения. Он был эвакуирован в ФГБУ (1472 ВМКГ), оттуда 05.05.2022 г был переведен для дальнейшего лечения в ЦВМУ г. Москва, где от полученных ран скончался 19 мая 2022 года.

За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации — сержант разведчик Баранов Алексей Владимирович награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на Аллее Славы в г. Севастополе.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Дмитрий Деев родился 19 августа 1995 года в городе Губкине Белгородской области. В ходе выполнения боевых действий в рамках спецоперации Дмитрий Юрьевич Деев героически погиб в возрасте 26 лет.

Дима был светлый и невероятно жизнерадостный человек. Он больше всего на свете ценил свою семью и друзей. До 8 класса Дмитрий учился в школе №16.

Девятый класс он окончил в школе №11 и поступил в Губкинский горный колледж, где получал профессию электромеханика.

С самого детства Дмитрий занимался спортом, много лет отдал боксу. Дима с лёгкостью обзаводился друзьями. В школе, колледже, спортивном зале, во дворе его окружали верные, добрые товарищи.

Свой военный путь Дима начал в 2014 году, отправившись на срочную службу в армию. Там, по распределению, он попал на крейсер «Москва». Очень гордился тем, что стал моряком. В своих письмах и телефонных разговорах, Дмитрий говорил, что это лучшее время в его жизни. Трудности срочной службы не пугали, а, наоборот, закаляли моряка Деева. Дмитрий никогда не мечтал о военной карьере, но, оказавшись на корабле он уже не мог представить себя в другом месте. За время срочной службы на крейсере он с командой обошёл почти полмира и посетил 18 стран.

Служба на флоте никогда не была лёгкой, но она всегда оставалась одной из самых почётных и востребованных. Так, под впечатлением от морской службы, от морских походов, Дмитрий принял судьбоносное решение и решил навсегда связать свою жизнь с армией России, с Черноморским Флотом.

По окончании срочной службы он заключил контракт и продолжил службу в Севастополе на фрегате «Адмирал Эссен». За короткое время ему пришлось побывать в так называемых горячих точках, в том числе и в Сирии... Деев, простой русский парень с открытым сердцем, был рад принимать те вызовы, которые предоставляла ему судьба. Из разных точек мира в Губкин долетали весточки от него: «Всё хорошо». Дмитрий с гордостью принимал участие в боевых действиях в Сирии, за что получил свою первую значимую награду – медаль «Участнику военной операции в Сирии» и удостоен звания «Ветеран боевых действий».

Жизнь моряка Дмитрия Деева была интересной и насыщенной. Во время очередной командировки в Сирии фрегат «Адмирал Эссен» стал участником съемок фильма «Небо». Дима познакомился со съемочной группой, и сфотографировался с актером, игравшего главного героя Игорем Петренко. Так и остался Дмитрий жить и работать в Севастополе. Там в 2019 году познакомился с очаровательной девушкой Еленой – учительницей начальных классов. У них быстро все закрутилось.

Спустя 9 месяцев отношений Дмитрий сделал Елене предложение. Вскоре они узнали, что ждут малыша. Дима мечтал о сыне. В 2020 году на свет появился Тимофей – маленькая папина копия. Дима планировал жить полной и счастливой жизнью: работать, путешествовать, но, главное, проводить время со своей семьёй, со своим долгожданным сыном. Дима мечтал водить Тимочку в детский сад, проводить первый раз в первый класс, привезти его к бабушке с дедушкой в гости. Тимофей, несмотря на свой возраст, малышу не было ещё и двух лет, когда он остался без папы, очень тоскует по Диме.

Первое время Тимочка каждый день смотрел в окно и бормотал: «Папа приедет, папа скоро приедет». А теперь, каждый раз, когда малыш смотрит на небо, он передает папе привет и кричит звездочке, что любит его сильно-сильно…

«Я сделаю все возможное, чтобы наш сын стал таким же замечательным мужчиной, как его отец. Дима был замечательным мужем и отцом, ведь у него был достойный пример – его родители» – говорит супруга Дмитрия Елена. В Губкине у Димы остались близкие люди. Родители Евгения и Юрий, старший брат Алексей от первого брака Юрия и младшая сестра Маргарита. «С детства Димка был самым энергичным и задорным парнем. Всегда заступался за меня, поддерживал, делился вкусными новогодними подарками и игрушками. Вместе учились кататься на лыжах, нам их подарили на Новый год. Учил меня кататься на велосипеде, и, кстати, научил. Он всегда был джентльменом и опорой. Всегда ругал меня, если я делала что-то не так. Иногда давал советы, когда нужна была помощь. Он поддерживал меня, даже если многие не одобряли. Однажды он принес домой 3 щенков, и мы прятали их в шкафу в комнате. А одного так хотели оставить у себя, что придумали подарить его маме, как подарок на Новый год. Знали, что она разрешит оставить, ведь это подарок от нас. Мы росли, но наша поддержка друг другу всегда оставалась. Я всегда буду помнить его тем самым заводным парнем, который был со мной все эти годы. Его улыбку, которая почти никогда не пропадала с его лица. Тем самым отважным и храбрым мужчиной, которым он стал. Он был умным, целеустремленным и бесстрашным человеком, который всегда был рядом. Оберегал нас. Оберегал свою страну и Родину. Он навсегда останется в моей душе, мыслях и памяти.» - рассказывает Маргарита.

С нетерпеньем из командировок Дмитрия ждали и его друзья, которые живут на малой родине нашего героя. Друзья всегда были для Димы частью семьи. Он поддерживал отношения на расстоянии, всегда старался увидеться со всеми губкинцами. Дмитрий был бескорыстным парнем, который всегда готов прийти на выручку другу: подвезти за сотни километров от города, перекрыть крышу на гараже, починить машину. Близкие отмечают в нём главное – Дмитрий был по-настоящему добрым, хорошим человеком. Кроме того, Дима Деев был верующим человеком. В 2018 году он стал крёстным сына своего лучшего друга Вадима, с которым они дружили ещё с детского сада. «Мы так хотели, чтобы именно Димон крестил нашего Владимира, что ждали его возвращения с похода 9 месяцев. И мы ни разу не пожалели о выбор кума – он лучший крёстный. Наш сын очень часто вспоминает Диму, рассказывает о его подвиге в детском саду», – рассказал Вадим.

Дима серьезно относился к исполнению своих служебных обязанностей. В сентябре 2021 года Дмитрий перевелся в разведывательную часть на корабль «Экватор», для того что бы иметь возможность уделять время учебе, ведь он хотел карьерного роста, а также быть чаще с семьей. Руководству было очень тяжело его отпускать – на флоте Деева ценили и уважали.

С первых дней военной спецоперации на Украине Дмитрий Деев принимал участие в выполнении боевых задач. С 24 февраля Деев рвался в бой: «Я не могу сидеть на месте, мне нужно защищать свою семью, не могу бросить наших парней, которые отстаивают честь нашей Родины». Конечно, жена не хотела отпускать любимого в командировку, но для себя он уже все решил. И семья поддержала его. Уходя из дома, перед роковым военным походом, Дмитрий сказал: «А вдруг я буду Героем России…». Слова мужчины оказались пророческими – он им стал Героем России.

Посмертно.

Последним военным походом для Дмитрия оказался остров Змеиный. 7 мая 2022 года старший матрос Дмитрий Деев героически погиб в бою. О гибели супруге сообщили только 12 мая.

Дмитрий Деев похоронен в Севастополе на «Аллее Славы» со всеми воинскими почестями.

Губкинская администрация оказала финансовую помощь семье моряка-разведчика. В качестве дани уважения представители местной власти побывали в Севастополе, выразили соболезнования вдове, возложили цветы на могилу Дмитрия.

За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации старший матрос Дмитрий Деев удостоен ордена Мужества (посмертно).

8 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил супруге Дмитрия Деева Елене орден Мужества: «Гордость переполняет за наших ребят! Как хочется, что бы это все было не посмертно…

Оценили подвиг и моего мужа, моего Димочки! Всё, как он и хотел! Хотел быть Героем – он им стал! Мы им очень гордимся…», - прокомментировала Елена.

В родном городе Губкин установили памятную доску на школе, где он учился. В этой же школе появится «Парта Героя» в честь Дмитрия Деева. В Севастополе будут высажены именные деревья на «Аллее Героев».

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Казанцев Станислав Юрьевич 15.03.1997 - 08.05.2022

Старший лейтенант командир группы 561 аварийно-спасательного центра ВМФ.

Казанцев Станислав, выпускник Юледурской средней школы в Куженерском районе, 8 мая 2022 года погиб в ходе спецоперации на Украине.

Окончил школу в 2015 году. Стас учился очень хорошо. Был старательным, любознательным, трудолюбивым учеником. Никогда не нарушал дисциплину. Если давал обещания, то всегда выполнял на совесть и к назначенному времени. Стас занимался спортом, по всем его видам ездил на соревнования и побеждал. Посещал военно-патриотический клуб "Ястребы". С детства мечтал стать военным, поэтому никогда не давал себе слабинку ни в учебе, ни в спорте, ни в труде. Знакомые помнят его человеком крепкой силы воли, всегда выполняющим данные обещания. Он занимался спортом по различным дисциплинам, участвовал в соревнованиях и побеждал.

После окончания школы Станислав продолжает учебу в Санкт-Петербургской военной академии связи имени С.М. Буденного. Учеба в академии деревенскому парню давалась легко, ведь стремление к мечте стать военным дисциплинировало его. И он стал им, военным, защитником своей Родины. Старшему лейтенанту Станиславу Казанцеву было 25 лет… Глубоко скорбим! Память об офицере Российской Армии Станиславе Казанцеве будет жить в наших сердцах! Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Станислава. Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего мужчину, воина, готового идти до конца, выполняя свой долг. Вечная память герою!!!

Слава Богу что дал возможность появиться такому Человеку…

Восьмого мая 2022 года Елена Аркадьевна Казанцева из деревни Игисола Куженерского района отмечала в кругу близких и родных свой 47-й день рождения. Но долгожданного поздравления в этот день от единственного, такого дорогого и любимого сына Станислава не поступило. Стас не позвонил и позже, а теперь не состоится этого разговора уже никогда. Ведь её сын, офицер российской армии именно в этот день погиб на Украине в ходе проведения специальной военной операции. Вы только представьте, как в один миг праздничная дата навсегда окрасилась для женщины в траурный черный цвет... Да, такого горя и врагу не пожелаешь.

С мамой смотрим фотографии из семейного архива. На них Станислав Казанцев всегда улыбается. А какое добродушное, открытое у него лицо! Как идёт ему военная форма – просто загляденье! Глядя на спортивное телосложение и на красивые правильные черты лица, кто сейчас может подумать, что на этот белый свет будущий военный пришел с весом всего полтора килограмма! Не все также знают, что у Стаса был брат-близнец. Только вот родился он не жизнеспособным, умер в этот же день, что и родился – 15 марта 1997 года. К Казанцевым судьба оказалась сурова, Станиславу же отмерила тоже всего ничего – 25 лет жизни.

С самого начала Елена Аркадьевна самоотверженно боролась за жизнь и здоровье оставшегося сына. Стас пошёл на поправку. Обрести здоровье мальчишке помогли врачи, вера и любовь матери. В этом есть и заслуга Александра Юрьевича Никифорова – простого сельского труженика, слесаря СПК СХА (Колхоз) «Искра». Именно он, будучи Станиславу отчимом, занимался с пасынком с самых его малых лет регулярно гимнастикой, спортом. Гонял с ним мяч, ходил на лыжах, играл в баскетбол. Воспитывал его как родного сына, вкладывал в него не только силы и средства, но и душу. И вот, в награду за старания Станислав окреп, возмужал и к школе уже ничего не напоминало о пережитом.

Елена Аркадьевна вспоминает как в школьные годы ближе к четырём часам дня её сын спешил из Юледура в Игисолу. Ходил пешком каждый день по 2 километра в школу и обратно. Пропускать уроки Стас не любил. Даже если температурил, выпив таблетку, шёл в школу. Рос обязательным и очень старательным. Если давал обещания, то всегда выполнял их на совесть и к назначенному времени. Стас и в школе продолжал заниматься спортом, принимал участие во всех соревнованиях разного уровня, и часто занимал призовые места. Посещал военно-патриотический клуб «Ястребы». Никогда не позволял себе слабинку, ни в учёбе, ни в спорте, ни в труде. Он был человеком крепкой силы воли.

Учительница Надежда Алексеевна Якимова смогла увлечь парнишку лозоплетением.

Рос обычным сельским парнем.

Перед домом Казанцевых каждое лето красовалась истоптанная ребятней площадка. Стас с мальчишками любил порезвиться. Этот пустырь зарос уж теперь травой. Александр Юрьевич скашивает, а в памяти всплывает детство сына. Накануне смерти, на базе Стас с парнями тоже играл в футбол, последний раз в его жизни.

Простой парень не чурался никакой деревенской работы. Умел делать всё: колоть дрова, пилить, строгать, неплохо управлялся со сварочным аппаратом. Основу для ворот из профнастила приваривал сам. Помогал родителям ухаживать за домашним скотом, а в отсутствие мамы даже коров мог подоить перед школой. Особенная тяга была у него к технике. Это и понятно – мальчишка. Частенько с соседом Андреем (живёт в Ингисоле через дорогу от Казанцевых) чинил велосипеды, мотоциклы, машины. Ещё во время учёбы в школе, Станислав выучился на тракториста, затем получил и права шофёра. Однажды, купив мотоцикл с рук, делал обязательные почётные круги по деревне. Звук рёва мотора его «ИЖ-Планета» слышался тогда по всей Ингосоле.

Родную деревню Станислав любил всем сердцем. Незадолго до гибели в апреле 2022 года он попросил маму показать ему окрестности своей малой родины по видеосвязи. Он тогда долго разглядывал деревенские избы, знакомые улочки…

Выбрал любить страну и не отступать…

После окончания школы в 2015 году, уже будучи курсантом военного училища, любил бывать в стенах родной альма-матер. Общался с учителями, заглядывал в кабинеты, прохаживался по коридорам, общался с нынешними школьниками… С первого по четвёртый класс классным руководителем Станислава была Елена Геннадьевна Журавлёва. Учили его также Нина Ивановна Иванова, Римма Фёдоровна Сидорова, Людмила Анатольевна Гришкина. Для всего коллектива Юледурской средней школы смерть Станислава – огромная потеря.

- «Мой сын – это моя боль, моя гордость. Нет среди нас молодого, красивого, смелого, мужественного, доброго и отзывчивого человека. За свою жизнь он многое смог бы успеть. Женился, родили бы детей. В старости был бы нам опорой.» - и тут голос задрожал, ком в горле и непрошенные слёзы помешали договорить «если был бы жив…». Ах, если бы! А теперь в душе и сердце остались только боль и она для безутешных родителей безмерна. Стас ушёл в бессмертие, встал в ряды «Бессмертного полка», стал небесным воином.

- Спасибо Богу за то, что дал возможность появиться на свет такому парню. Простой, деревенский мальчишка, благодаря своей целеустремлённости, мужественному сердцу, отзывчивости, доброте, отличному здоровью, смог сам, без посторонней помощи поступить в военное училище. Мы сейчас живём в непростое время, о котором позже напишут в учебниках истории, и последующие поколения школьников будут изучать на уроках.

«Есть такие ребята, как Станислав, которые во имя безопасности страны кладут на алтарь Победы свою жизнь», - сказала на открытии мемориальной доски Глава Юледурской сельской администрации Татьяна Чиркова.

Офицер Российской армии погиб, выполнив честно свой воинский долг. Отдал свою жизнь и действительно был до конца верен присяге, данной им своему Отечеству. Время быстро пролетело, рано повзрослел… Ингисолинец выбрал свой путь ещё во время учёбы в старших классах Юледурской средней школы.

- Пробовался в Рязанское высшее военное десантное училище, но по душе сыну пришлась Военная академия связи имени Семена Михайловича Будённого. В высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге он поступил в 2015 году, сразу же после окончания школы. Туда поехал поступать вместе с токтайбелякским парнишкой Серёжей Тагировым. Мы ездили на присягу к нашему Стасу. Когда настал волнующий и ответственный момент, новобранцы отработанными движениями пошли с троиться и маршировать на плацу. А они все в одинаковой зелёной форме. И тут я глазами из строя «выцепила» сына. На присяге я всё больше убеждалась что меня есть кому защищать. Поняла, что вырастила не только опору себе, но и будущего защитника Родины, - с гордостью рассказывает Елена Аркадьевна о сыне. Учёба в академии деревенскому парню давалась легко, ведь стремление к мечте стать военным дисциплинировало его. Сторонился вредных привычек. Никогда не жаловался: ни на людей, ни на обстоятельства. Уже на втором курсе в академии связи Станислав становится кандидатом в мастера спорта по военно-прикладному спорту. Неоднократно принимал участие в Параде Победы Красной площади. А в 2019 году в Йошкар-Оле пробежал Казанцев полумарафон, дистанцию в 21 километр вместе с кировскими ребятами.

Хотел себя испытать, и проверил себя. Из двухсот спортсменов к финишу пришёл 93-м. Результат неплохой, учитывая тот факта, что он непрофессиональный спортсмен.После окончания военной академии связи, в 2020 году лейтенант Станислав Казанцев поступает на службу в войсковую часть сил специального назначения.

В сентябре 2020 года заметно возмужавший лейтенант Казанцев проходит горную подготовку, во время которой совершил восхождение на вершину «Пик Авиации», и был награждён знаком «Альпинист России».

Во врем прохождения службы Станислав Казанцев совершил 11 прыжков с парашютом. А один такой выход в небо обернулся для него несчастьем. Неудачно сгруппировавшись, при приземлении он повредил себе обе ноги.

Родителей берег и поэтому о происшествии он не сообщил. Но мама всё равно догадалась о случившемся, когда сын в декабре 2021 года приехал в недельный отпуск. Это была его последняя встреча с родителями. Приехал к маме забирать ее с работы на мясоперерабатывающий завод в Куженере. Вот тогда и Елена Аркадьевна увидела, что сын прихрамывает. Потом только они узнали, что ему пришлось восстанавливаться на протяжении двух месяцев. Благо, помогли сослуживцы. Они как одна большая семья помогали Стасу кто чем мог, и всегда были рядом. Они и сейчас звонят маме Стаса, интересуются его здоровьем, всячески поддерживают. Обычно к родным Станислав приезжал в феврале. И часто спускался к роднику искупаться. А как-то на Крещение Господня ингисолинец с друзьями окунался в холодный источник трижды за один день. Не каждый так смел и душой, и телом. И обязательно в каждый свой приезд собирал вокруг себя одноклассников, друзей – всегда был рад видеть односельчан и близких людей. И те, в свою очередь, всегда ждали с ним встреч, таких редких и душевных. А как-то перед Новым годом, а именно 31 декабря 2020 года Станислав Казанцев привёз родителям пса из Йошкар-Олы – среднеазиатскую овчарку породы «алабай». Бесстрашного и выносливого пса назвали Джеком. И алабай Джек для Казанцевых является теперь надёжным другом, охранником и защитником.

На Украину офицер Российской армии отправился из своей части дислоцирующейся в Севастополе в апреле 2022 года. Родным об отправке в зону специальной военной операции он не сообщил, по той же самой причине… СМСку о том, что он отправляется в «горячий тур» написал двоюродному брату Максиму и просил не говорить тревожную весть родителям. Тот слово своё сдержал.

На связь с мамой Станислав в последний раз вышел 6 мая 2022 года. В сообщении и написал, смотрите «Поле чудес», там принимает участие его сослуживец, старший лейтенант Люлька из Москвы. Выпуск игры посвящался празднованию Дня Победы. И он победил и отправил все призы Луганскому детскому дому №1. Об этом написала Елена Аркадьевна сыну, но ответа от него не получила.

Ухожу я мама, небеса позвали….

О смерти сына Елена Аркадьевна узнала десятого мая. Пятнадцатого мая тело Станислава Казанцева доставили в Отчий дом, а на следующий день придали земле на Юледурском кладбище, захоронили с воинскими почестями. Сослуживцы же помогли поставить оградку, на следующий год, возможно, на могиле Станислава Казанцева появится памятник. Ингисола сама по себе небольшая деревенька с сорока жилыми домами, и для каждого жителя смерть Станислава Казанцева стала личной трагедией. В последний путь провожали 25-летнего ингисолинца всей деревней.

Прошло уже восемь месяцев как похоронили Станислава Казанцева. Жизнь Елены Аркадьевны и Александра Юрьевича разделилась на до, и после. Если раньше они были полны надежд, ярких красок, ожиданий сына, то теперь мир потускнел для них. Потерялся их смысл жизни.

«Иногда кажется – привычно скрипнет дверь, войдёт он весь такой мужественный и красивый, родители, встречайте, я приехал». Для них любой приезд сына домой был самым большим подарком, праздником для души. Но нет, этого уже не будет. Дай Бог, чтобы никто из родителей не узнал, что такое навсегда потерять единственного ребёнка.

20 октября 2022 года Елена Аркадьевна из рук Главы Республики Юрия Зайцева получила последнюю государственную награду сына – орден Мужества, которым Станислав Казанцев за мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества посмертно).

Как-то в одну из июньских ночей знакомой Станислава Казанцева (она тоже родом из Игисолы) Наталье Морозовой не спалось. Проснулась, и было чувство у неё, что будто сам Стас надиктовал ей строки песни. Называется она «Прости мама». Музыку на стихотворение наложила сама Наталья. Редактировали текст Геннадий Сабанцев-Ояр, Вячеслав Осипов. Возможно, совсем скоро эта песня в честь Станислава Казанцева зазвучит на нашей эстраде. Наталья дала корреспонденту районки» Добро», поэтому и опубликовали в газете тескт этой песни.

Людмила ГЕРАСИМОВА.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Кичинский Иван Козлов Александр Владимирович

03.07.1982 – 02.05.2022

Заместитель командира группы разведывательной роты (СпН, ПМ), мичман, 388 отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Краснознаменного Черноморского флота.

Александр Владимирович Козлов родился 3 июля 1982г. в п. Садовый Самойловского района Саратовской области. Отец - Козлов Владимир Александрович работал водителем подъемного крана. Мама - Козлова Светлана Владимировна работала учителем начальных классов. Кроме Александра в семье было еще двое детей – сестра и брат. Александр в семье был самым старшим ребенком.

В 1989 году пошел в Садовую среднюю школу. Во время учебы в школе активно занимался спортом: футбол, волейбол, лыжи. Неоднократно принимал участие в районных соревнованиях и часто занимал призовые места. По окончанию школы поступил в Юридический институт предпринимательства и агробизнеса, Саратовской Государственной академии права, который окончил в 2004 году. В 2005 году поступил на службу в МВД по Саратовской области. Службу проходил: с марта по декабрь 2005 года в должности милиционера конвоира отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по г. Саратову. С декабря 2005г. по май 2007г. работал в должности следователя по делам против собственности следственного отдела УВД по Октябрьскому району г. Саратова, а с мая 2007г. по сентябрь 2008г. в должности нспектора отдела кадров ОВД по Октябрьскому району г. Саратова.

01.09.2008 г. в звании старшего лейтенанта милиции был уволен по собственному желанию из рядов МВД. В январе 2009 года принял решение служить по контракту в ВС РФ.

Службу проходил в 175 отдельной разведывательной роте 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии. За время службы занимал должности: старшего разведчика, командира отделения-командира боевой машины и заместителя командира взвода-командира боевой машины. В марте 2012 года уволен в запас по окончанию контракта. С декабря 2013 года проходил военную службу по контракту в/ч 43071 в должности заместителя командира группы – старшегоинструктора водолаза 3 разведывательной роты (СпН, ПМ).

В ноябре 2012 года познакомился с Козловой (Гришковой) Валентиной Григорьевной, на тот момент еще студенткой 5 курса СГУ им. Чернышевского. В 2013 году поженились и создали семью. 7 февраля 2014 года родился сын – Ярослав.

Службой в армии Александр очень гордился. Постоянно совершенствовал свое воинское мастерство, неоднократно принимал участие в различных учениях, соревнованиях, совершал прыжки с парашютом (на счету 208 прыжков), имеет 243 ч 06мин. водолазных спусков. Награжден медалями: «За отличие в военной службе III степени», «За воинскую доблесть II степени», «За воинскую доблесть I степени», «За отличие в соревнованиях I место», «За возвращение Крыма», «Генерал армии Маргелов», «За ратную доблесть», «85 лет воздушно-десантным войскам II степени», «90 лет ВДВ»

Все свободное от службы время посвящал семье, воспитанию сына. Вел активный образ жизни, увлекался спортом, любил многочасовые прогулки по лесу, походы в горы.

Погиб мичман Александр Козлов 2 мая 2022 года при выполнение боевой задачи на о. Змеиный.

Похоронен на кладбище в родном поселке Садовый Самойловского района Саратовской области.

За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине Указом Президента РФ награжден орденом Мужества(посмертно)

Жена:

Вновь осколки мыслей в голове

Ангел мой, ты снова снился мне

На тебя смотрела я, чуть дыша

И моя заплакала, душа!

Закричала, замолилась ввысь

В реки боли дни мои слились.

Дни мелькают, словно вороньё

Боже, как хочу обнять его!

Но всё размыли серые дожди

На моём единственном пути.

Бесконечно люблю тебя…

Ты со мной. Я с тобой.

Печегоров Максим:

«С Александром я познакомился Русской весной в Крыму, когда со своей группой приехал его поменять на точку «Н». Из-за суеты их сборов он ненадолго подошёл ко мне поздороваться, с первого взгляда сразу было понятно, что это опытный разведчик на нём были одеты изрядно потрепанная разгрузка и защитный костюм «горка» и заметно было что автомат специальный АС «вал», висящий на нём был для него точно не чужой. Физически крепкий с мужественными чертами лица и внимательным взглядом. С тех пор мы не переставали с ним общаться, ездили в совместные командировки где он показывал свой профессионализм, иногда скромничал и говорил: «Да какой я разведчик.» Бывало, что мне от усталости хотелось просто отдохнуть, а он находил в себе силы побегать и заниматься на турнике. Был простым и открытым человеком. Даже после того как я получил мино взрывную травму и лишился зрения с последующим увольнением из вооруженных сил, мы не перестали с ним дружить. Никогда не отказывал мне помочь всегда извинился если долго не звонил. Александр не из тех патриотов, которые громко кричат о любви к родине, он без лишних слов с полной отдачей выполнял тяжёлую работу спецназовца, для родины, не пожалев даже собственную жизнь! У Александра растёт сын и я искренне верю в то что Ярослав вырастет достойным своего героического отца».

Евгений Куприянов:

«с Сашкой я познакомился в конце 2013 года в Туапсе. Тогда я заступал в наряд и ушел домой, готовиться к наряду. Мне позвонили и сказали, что ко мне в группу пришел «Замок» на собеседование и что мне нужно прийти пообщаться с ним. В часть я тогда пришел злой, мне не дали поспать перед нарядом. И вот в декабре 2013 года Сашка пришел на должность моего заместителя и стал для меня не только подчиненным, но и боевым товарищем, другом. Я нисколько не сожалею о том, что когда - то мне не дали отдохнуть перед нарядом и вызвали на собеседование. Очень жаль, что его не стало! Мне его очень не хватает…Вечная тебе память и Царствия Небесного! Спи спокойно, друг!»

Дмитрий Б.: «Говорят, лучшие уходят... Отличный специалист своего дела, верный боевой товарищ и просто замечательный Человек... спасибо Саш за совместную службу! Многое было пережито вместе, достойный мужик! Рад что удалось послужить вместе... светлая память тебе!»

Думиника Николай: «С Сашей мы познакомились в январе 2009 года в городе воинской славы Пскове, а точнее в 76 ДШД 175 ОРР, куда я попал 23 декабря 2008г, за неделю до Нового года, а Саша пришел где – то через неделю после Нового года. В роте на тот момент уже был сплоченный коллектив, личный состав, который служил вместе не один год и вновь прибывших контрактников в эту роту было мало, как выяснилось Саша в армию пришел впервые по собственному желанию служить в разведке ВДВ. Он ушел со структуры МВД и решил связать свою судьбу с военной службой, мне показался этот поступок смелым. Саша был командиром отделения в 1 разведывательном взводе. Мы часто вместе работали, на всех учениях он показывал себя сообразительным, уверенным, хорошим боевым товарищем. Помню, как ночью на тактических учениях я провалился в болото, и он меня вытащил. Для меня Саша останется отличным товарищем! Он мне запомнился хорошим, простым, справедливым, очень честным, улыбчивым парнем. С ним всегда и везде было интересно, в любых передрягах он вел себя достойно, с такими как он только и нужно ходить в разведку.»

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…)



Косарев Дмитрий Сергеевич

03.01.1989 – 07.05.2022

Мичман, командир группы, разведчик-водолаз (подводного минирования) разведывательной группы специального назначения, 388 отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Краснознаменного Черноморского флота

Город Туапсе простился с Дмитрием Косаревым, погибшем 07 мая 2022 года на острове Змеином. Человек чести и слова, смелый и справедливый 12 лет отдал службе в морской разведке в г. Севастополь.

Дмитрий Сергеевич Косарев родился 03 января 1989 года в г. Кемерово в семье военного. Папа Косарев Сергей Валерьевич в настоящее время военный пенсионер. Мама Косарева Ольга Герольдовна, медицинский работник.

С 1999 учился в кадетском корпусе г Туапсе, по окончанию которого поступил в Плехановскую академию на факультет мировой экономики. После завершения учебы в Плехановской академии, призван на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Служба в армии стала его призванием, Дмитрий Косарев продолжает служить по контракту в военно - морской разведке которой посвятил 12 лет своей жизни.

В 2012 году познакомился Джулией, вместе создавали счастливую семью, строили планы на жизнь. Дмитрий очень хотел многодетную семью, при этом чтобы в семье родилось не менее 7 детей, но к большому сожалению успели родить только девочку и мальчика. Каким он был, наш товарищ, брат, друг! С Димой знакомы по службе в Туапсе. Вместе совершали марш броски в горах, плавали под водой на водолазной подготовке! Дмитрия отличали от других необыкновенная сила воли и бесстрашие. На марш бросках он всегда был впереди, шёл к финишу даже со стёртыми до мозолей ногами, стойко переносил жару и холод! Смело и уверенно совершал прыжки с парашютом!

Дмитрий Косарев активный участник операции по присоединению Крыма в 2014 году. Тогда он был назначен на должность заместителя командира группы. Здесь он проявил себя как хороший организатор, яро заступался за личный состав группы, дорожил каждым из бойцов! Всегда помогал, никогда не отказывал! Дмитрий очень любил водолазную подготовку. Он обладал по истине богатырским здоровьем, плавал под водой так, что мог тащить за собой всю связку отстающих водолазов. Прекрасный пловец! Любил семью, детей!

Наступила война...Страшная, жестокая по своим масштабам, война за память, за всё Русское, война за наших предков, которые совершали беспримерные героические подвиги, за наше поколение, так и погиб наш брат…

Дмитрий Косарев с группой бойцов находился на стратегическом важном объекте, который обстреливался артиллерией противника., над ними постоянно действовали беспилотники "Байрактар".

7 мая 2022 года противник предпринял попытку штурма! Дима, не покинул позиции, в ходе боя прикрывал отход своих товарищей. Не смотря на град пуль и осколков, в бою вел себя мужественно и бесстрашно…

Он навсегда останется в наших сердцах, нашей памяти...Вечная слава нашему Дмитрию, нашему другу...

Любим, скорбим!

Похоронен мичман Дмитрий Косарев с воинскими почестями на кладбище села Агой Туапсинского района Краснодарского края.

За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации мичман Дмитрий Косарев награждён орденом Мужества (посмертно)…

19 мая 2022 года в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», состоялся митинг, посвященный памяти выпускника 2006 г. Дмитрия Косарева, погибшего 7 мая 2022 г. При исполнении воинского долга во время специальной военной операции.

Несомненно, это скорбь и утрата. Ведь человеческая жизнь дается лишь один раз. Но в жизни есть вещи, которые выше ценности жизни – это Родина и честь. Идет Отечественная война против фашизма и геноцида. Таким защитником и героем стал Дмитрий Косарев. Память о нем будет вечно в наших сердцах, мы никогда не забудем, что в стенах нашего корпуса учились достойные граждане России, истинные патриоты своего Отечества, верные традициям города воинской славы г. Туапсе.

Наш долг сохранить вечную память о герое, выполнившем с честью свой воинский долг. Вечная память.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Кулик Максим Николаевич

21.10.1973г. - 03.05.2022г.

Старший мичман старший техник радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Краснознамённого Черноморского флота.

Максим Николаевич Кулик родился 21 октября 1973 года в г. Севастополь в семье военнослужащих.

Мама-Кулик Мария Максимовна работала, радиотелефонистом в штабе флоте, отец-Кулик Николай Андреевич – был военнослужащим, старший мичман старшиной команды трюмных служил на ККС «Березина» г. Севастополь. Родители в настоящее время так и проживают в г. Севастополь.

В 1991 году после окончания 11 классов СОШ № 22, Максим Кулик призван на военную службу по призыву Гагаринским РВК г. Севастополя и поступил в школу техников 7-го учебного отряда имени Октябрьского, г. Севастополь.

С 1 декабря 1993 г. – был назначен на должность начальника поста БИП в/ч 72049 (ККС «Березина») г. Севастополь.

С 1 декабря 1997 г. – зачислен в распоряжение командира в/ч 45702 (9 отряд судов обеспечения) г.Севастополь.

С 29 апреля 1998 г. – был назначен на должность техника в/ч 95163 (склад РТВ) г. Севастополь.

С 31 мая 2009 г. – был назначен на должность техника - начальника хранилища в/ч 99313 (база тех. обслуживания РТВ) г. Севастополь.

С 23 сентября 2011 г. – зачислен в распоряжение командира в/ч 63974 (77 район наблюдения) г. Севастополь.

С 27 октября 2011 г. – был назначен на должность заместителя командира взвода – командира отделения взвода (связи и радиотехнического, м. Херсонес) в/ч 63974 (77 РН) г. Севастополь.

С 07 сентября 2012 г. – был назначен на должность ЗКВ всрт м. Херсонес в/ч 49385 (47 РГС и Н, 1 разряда) г. Севастополь.

С 26 июня 2014г. – был назначен на должность техника ТО в/ч 43536 (77РН) г. Севастополь.

С 05 сентября 2017г. – службу проходил в должности старшего техника роты 77 района наблюдения г. Севастополь. За время службы Максим Николаевич зарекомендовал себя, мужественным, дисциплинированным и исполнительным военнослужащим. К выполнению должностных обязанностей относился добросовестно, был грамотным специалистом. Был примерным военнослужащим, требовательным к себе, так и к подчиненным. В сложной обстановке не терялся, способен был принимать верные решения. На замечания старших реагировал правильно, стремился их устранять. В коллективе пользовался авторитетом. По характеру Кулик Максим Николаевич был выдержан, спокойным, целеустремленным. Максим любил военную форму, в строевом отношении был всегда аккуратен и подтянут. Постоянно свой внешний вид содержал в образцовом состоянии.

С будущей женой Викторией Максим познакомился в 2014 году, когда она перевелась на должность радиотелеграфистом войсковой части43536. В 2000 году родился сын Кулик Андрей Максимович.

Старший мичман, старший техник радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота Кулик Максим Николаевич погиб 03 мая 2022 года при выполнении задач радиотехнического обеспечения в боях за о. Змеиный.

Максим Николаевич неоднократно награждался грамотами, имел поощрения от Командующего ЧФ, и своих непосредственных командиров, и начальников. За личное старание, успехи по службе награжден медалями: «50лет Радиотехнической службе ЧФ»,» 70лет Радиотехнической службе ВМФ, «100 лет Береговой Системе Наблюдения ВМФ» «110 лет Береговой системе наблюдения ВМФ», «За отличие в военной службе 1 и 3 степени», «За возвращение Крыма».

А самую главную награду, и в тоже время самую грустную для своей семьи, родных и друзей, «За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента РФ от 6 июня 2022 года награжден орденом Мужества» Максим получил посмертно.

Максим был настоящей опорой для своей семьи. Очень любил своего сына. Для жены был опорой в семье, надежной защитой, и любящим мужем. Любил и уважал своих родителей. Всегда был жизнерадостным, заботливым, внимательным. Все друзья и сослуживцы помнят его как преданного и надежным товарищем, ответственного и очень сильного духом.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Максименко Никита Сергеевич

14.07.1999 – 07.05.2022

Матрос, разведчик-санитар (водолаз) разведывательной группы 388 отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Краснознаменного Черноморского флота

16 мая 2022 года, Севастополь простился с выпускником Юридического института Севастопольского государственного университета Максименко Никитой Сергеевичем, который героически погиб, выполняя свой воинский долг перед Родиной во время специальной военной операции России по освобождению братской Украины от неонацизма.

Никита Максименко родился в городе Ставрополе 14 июля 1999 года в семье служащих: отец Максименко Сергей Анатольевич, банковский служащий, а мама Максименко Диана Анатольевна в настоящее время юрист юридической службы КЧФ. В семье росла сестра Надежда Сергеевна Максименко, на 8 лет младше Никиты.

В 2006 году Никита Максименко пошел в первый класс СОШ №2 г. Ставрополя, где и проучился до 8 класса. Во время учебы в школе учился в музыкальной школе №1 г. Ставрополя по классу фортепиано, также занимался в спортивных секциях по гандболу и боксу.

В 2014 году ветер крымских перемен долетел до Ставрополя, где в то время жила семья Никиты. Поддерживая возвращение Крыма и Севастополя в «родную гавань», родители принимают решение о переезде в легендарный, овеянный славой город-герой Севастополь. Семья сменила место жительства, и в возрасте 15 лет переехал вместе с родителями в город Севастополь. Здесь Никита успешно закончил среднюю общеобразовательную школу № 14 имени командира 80-й батареи 110-го зенитного артиллерийского полка противовоздушной обороны Береговой обороны Черноморского флота, старшего лейтенанта, героя Советского Союза Ивана Семеновича Пьянзина и принял решение поступить в Юридический институт. Это решение было предопределено работой мамы, которая является профессиональным юристом.

В 2017 году Никита поступает на дневное отделение юридического факультета Севастопольского Государственный университета, по специальности «Юриспруденция». Хотя история являлась основным увлечением Никиты, но решение о профессии юриста у него сложилось в связи с планами на жизнь.

За период учебы он сразу нашел общий язык с ребятами, пользовался заслуженным авторитетом, постоянно участвовал во всех мероприятиях, откликался на любые просьбы. Здесь проявились наиболее яркие черты его личности: дисциплинированность, нацеленность на результат, ответственность, стремление быть полезным обществу и своему Отечеству.

Быстро пролетело беззаботное незабываемое время студенчества и вот в руках долгожданный диплом юриста-правоведа, но Никита принимает решение о призыве на военную службу, и не в порядке срочной службы, а заключить контракт и служить в частях специального назначения. Это его давняя мечта, которая сбылась благодаря его упорству и старанию. Причем направление службы по контракту принимал осознанно. Его тянула романтика моря, подводные глубины. Он становится разведчиком-снайпером (водолаз) разведывательной группы (специального назначения) разведывательной роты (специального назначения) – элиты Черноморского флота – морской пехоты.

После череды проверок в октябре 2021 года Никита заключает свой первый контракт на 2 года в части специального назначения. Никите повезло с товарищами, над ним сразу взял шефство опытный военнослужащий, спецназовец, старший матрос Дмитрий Сергеевич Островский. Он обучал Никиту, тренировал, Никита был очень рад, а иногда приходил со службы такой счастливый! Рассказывал, чему он научился. Надо сказать, что Никита очень любил историю России, очень много читал, все время что-то читал: историческую литературу, художественную. Когда к нам в Севастополь приезжали гости, мог как настоящий гид рассказать обо всех исторически значимых местах города Севастополя. И в последнюю командировку он тоже взял две книги: «Время жить и время умирать» Эрих Мария Ремарк и Достоевского Ф.М. «Белые ночи» (больше двух не стал брать, говорил, что на 2-3 недели уедет: «до Пасхи вернусь»).

24 февраля Никита позвонил маме, твердо и взволнованно сказал: «Мама, ты слышала, что сказал Президент?» я ответила «Да, сынок!», потом: «Мама, ты помнишь, что я военнослужащий?» я снова также ответила, но страх уже сковал мое сердце. И последнее: «Мама, я тебя очень сильно люблю».

Никита всегда очень четко и красиво выражал свои мысли, сказывалось образование и начитанность. Участие в специальной военной операции воспринял, как свой долг служения России – защите человеческих и исторических ценностей, понимая, что это борьба не просто за независимость Донбасса, а освобождение всей Украины, а возможно и мира, от поднявшего голову неонацизма.

Выполняя задачу командования на острове Змеиный, Никита оказался в самом эпицентре масштабных боев, ведь эта небольшая часть суши в Черном море площадью всего 20,5 гектара является стратегически важным пунктом для контроля над черноморским побережьем Украины и члена НАТО Румынии, ведущей агрессивную политику против России.

Потом мы узнали, что Никита был в составе группы, которая брала остров Змеиный, а затем доставила в Севастополь пленных украинских пограничников. У одного из них был перелом ноги, Никита оказал ему помощь, наложил шину и сделал обезболивающий укол. Рассказывая об этом нам, Никита, вспоминая, какой стоял холод, переживал, что лекарство было очень холодное и пленному было больно. Когда меня спрашивают, каким был мой сын, я не могу говорить о нем в прошедшем времени, потому что он не был, он есть и всегда будет. Он живой. Никитушка идеальный ребенок с рождения. Я не помню ни одной истерики или капризов. Родственники удивлялись, что он не капризничает. Это чистая правда. Никогда не доставлял никаких проблем по учебе и поведению, но мог за себя постоять. Когда мы заходили с ним маленьким в магазин игрушек, иногда приходилось даже упрашивать что-то выбрать.

Всегда мне помогал, настоящая опора, не только сын, но и друг. Я могла спросить его совета, всегда какой-то мудрый не по годам. Что и говорить он просто свет очей моих, как говорили раньше, моя радость и любовь.

Как говорят о Никите его сослуживцы: «Рыцарь без страха и упрека». А еще: «Очень скромный и даже стеснительный», «Спокойный», «Сила духа была у него большая», «Нам надо брать с него пример».

Очень высокая нравственность, иногда тяжело ему было в обществе, и глубокое чувство долга.

2 мая 2022 года на острове Змеиный Никита спас офицера, упавшего за борт, из подбитого «Байрактаром» катера. Никита не колеблясь прыгнул в море и несмотря на то, что был в бронежилете - вытащил раненого на берег.

В другой раз тащил на себе около километра двоих раненых, у одного из которых было ранение в сонную артерию. В госпитале потом удивились — Никита сделал такую перевязку, что парень прожил сутки до госпиталя и выжил.

В тот трагический день, Никита, после первого ракетно-бомбового удара неприятеля, рискуя собой вынес с поля боя пятерых раненых сослуживцев, чем спас им жизнь. Но когда Никита вытаскивал очередного раненого товарища, следующий удар противника прервал его жизнь. 7 мая 2022 года наши ребята приняли бой, на остров был высажен вражеский десант, состоящий также из иностранных наемников. Наш Спецназ уничтожил врага, наши победили, но не все вернулись из боя… Наш любимый сын…

Никита, как настоящий русский солдат и воин отдал свою жизнь за своих товарищей! Чтобы стать героем, не обязательно закрывать собой амбразуру врага, достаточно с честью и отвагой выполнять свой долг перед Отечеством, перед товарищами, перед теми, кого ты поклялся защищать, принимая присягу!

Никита погиб при выполнении воинского долга 7 мая 2022 года на том же острове Змеиный, оказывая медицинскую помощь, вытаскивая из-под огня товарищей. Двум бойцам своей группы он спас жизнь.

В этот же день погиб и дорогой наставник Никитушки Дмитрий Сергеевич Островский.

Отец. «Никита был порядочным, спокойным, спортивным парнем, не любил хамство, шумных компаний. Аккуратность и обязательность – это про него. Его не нужно было заставлять учиться, тренироваться, я всегда знал, что он всё сделает сам как надо, гордился им, хотя не подавал вида. На 10-й день рожденья я подарил ему пневматическую винтовку, как результат – он атлетике для него не было проблемой. Он не был маменькиным сынком, он ощущал себя воином. Когда после окончания университета встал вопрос об армии он сказал, что не хочет валять дурака на срочке и если идти в армию, то так, чтобы там научиться всему, поэтому пошёл на контракт. Прошёл отборы и попал с часть специального назначения. Он был очень рад, что у него получилось. В армии встретил хороших ребят, он был младше всех в своей группе и старался побыстрее стать таким как его старшие товарищи. После возвращения с первой боевой задачи на Змеином сказал мне, что хочет после окончания 1 года контракта будет учиться, чтобы стать офицером, но этим планам не суждено было сбыться…».

Никита был нравственным человеком, с глубоким чувством долга и любви к родине. Всегда стоял на стороне добра. Был прекрасным сыном и братом!

За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества (посмертно).

Никита очень любил песню Виктора Цоя "Последний герой" Вечная память!

Герой с портрета

Юная севастопольская художница Надежда Максименко написала портрет своего брата Никиты, погибшего во время спецоперации, и рассказала о его подвиге.

На днях российским военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий, вместе с гуманитарной помощью передали рисунки от севастопольских детей. На одном из фото, которые прислали нам с передовой, боец держит портрет молодого человека в военной форме.

Автор этого рисунка — учащаяся «Образцовой студии изобразительного искусства» Дворца детского и юношеского творчества Надежда Максименко. Девушка нарисовала портрет своего брата Никиты, погибшего во время спецоперации.

Ранее, накануне Дня Победы нынешнего года, учащиеся студии рисовали поздравительные открытки для бойцов ЛНР и ДНР и российской армии. Дети сочиняли стихи, писали теплые слова поддержки нашим бойцам под эгидой партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Надежда надеялась, что ее открытка, может быть, попадет к ее брату, 23-летнему Никите, который в то время выполнял воинский долг на острове Змеиный. Молодой человек погиб накануне 9 мая, отважно сражаясь и спасая жизни сослуживцев.

Надежда Максименко рассказала о подвиге брата учащимся художественной студии, а ее преподаватель Анна Захарова записала этот рассказ: «Мой брат был очень добрым, нравственным, таких сейчас редко встретишь, он всегда и во всем был для меня примером. С глубоким чувством силы долга и любви к Родине. У меня было такое чувство, что с ним ничего не случится, нас это не коснется мы вместе вырастем, будем пить чай, ходить друг к другу в гости, беседовать на разные темы, и я буду всегда на него равняться и прислушиваться к его советам. Но этому не суждено было сбыться.

Мой брат — старший матрос, разведчик-снайпер, водолаз Максименко Никита Сергеевич геройски погиб, выполняя свой долг во время боев на острове Змеиный. С 7 мая на 8 мая он выполнял задачи командования, находясь в самом эпицентре боя. Во время ударов неприятеля ранило его друга, Никита оказывал ему помощь, вынес его с поля боя. А также еще нескольких своих сослуживцев. Он знал, как оказать медицинскую помощь, даже сделал операцию по остановке крови из сонной артерии.

Подбадривал тяжело раненных… «Ты будешь жить, живи», — говорил он. Никита помог еще многим, но «Байрактар» ударил в скалу и кусок скалы отлетел в ногу, шла кровь… На самом деле я первый раз так дословно рассказываю… Он погиб. Я знаю, что должна быть его достойной, он отдал свою жизнь за Мир, за Родину, за НАС!».

Надежда Максименко — талантливая юная художница. В нынешнем году она победила в международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». Девушка планирует связать жизнь с искусством, в будущем собирается поступить на иконописное отделение.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Нижегородов Святослав Игоревич

27.12.1988 - 08.05.2022.

Капитан 3-го ранга, командир группы 561 аварийно-спасательного центра ВМФ.

Капитан 3-го ранга Святослав Игоревич Нижегородов был командиром десантной группы, направленной для выполнения задач к острову Змеиный. Прощание состоялось на кладбище «Кальфа» в районе 5-го километра Балаклавского шоссе.

Главное качество Святослава Игоревича Нижегородова – красота и благородство Души! Это всегда выделяло его среди людей. Он благороден в поступках, в мыслях, в словах. Всегда готов помочь и поддержать друзей, родных, сослуживцев. Святослав делал это легко, как-бы между прочим, ни на минуту, не забывая о своём главном предназначении-быть Воином, защитником Отечества и очень гордился, что его имя совпадает с именем древнерусского князя Святослава Игоревича Храброго.

Святослав родился 27 декабря 1988года в г.Дудинке Красноярского края. Мама – Нижегородова Нина Вадимовна художник-педагог, преподаватель Детской Школы Искусств, отец-Нижегородов Игорь Юрьевич, служащий Дудинского порта. Огромным счастьем было рождение сына! В 1992году родители развелись и Святослава воспитывали мама, бабушка и дедушка. В возрасте 4-х лет Святослав поступил в музыкальную школу по классу скрипки, обладал очень хорошими музыкальными данными, но всегда был активным, подвижным, любознательным ребёнком, любимыми игрушками которого были деревянный меч и оружие.

В 1994 году семья переехала в город Волгодонск Ростовской области, где Святослав продолжал учиться в музыкальной школе, занимался вокалом, учил английский язык. В 1-й класс школы №23 г. Волгодонска пошёл в 1996году где замечательной первой учительницей была Татьяна Петровна Гурьева. Кроме Школы Искусств Святослав посещал занятия в Яхт-клубе, немного занимался большим теннисом и каратэ.

В 2000 году в воспитательных целях с соседским мальчиком поехали в Кронштадт поступать в Морской кадетский корпус.

Святослав поступил - мальчик-нет. Тяжело было оставлять сына в 11 лет в далёком от Волгодонска Кронштадте. Но сын сказал: «Буду учиться!»

В 2002 году мама переехала в г.Сертолово, чтобы быть ближе к сыну, создать условия для отдыха в увольнениях. Первые годы в кадетском корпусе Святослав не забывал о музыке. Играл на скрипке, пел в хоре, освоил гитару, но позже больше внимания уделял спорту, боевым искусствам, участвовал в соревнованиях.

Позже Святослав был назначен заместителем командира взвода на младший курс, получил звание вице-старшина 2 статьи. С детских лет в нём проявилась любовь к Отечеству, верность долгу и святость чести. Ежедневно готовя себя к серьёзной службе во имя своей Родины, Святослав был требователен к себе.

В нём умещались совершенно разноплановые увлечения, поэтому своих товарищей и подчинённых приучал к культуре и спорту. После выпуска из корпуса в 2006 году Святослав сказал маме: «Самое правильное, что ты сделала, это отдала меня в кадетский корпус!» и поступил в Морской Корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт, где с 2006г по 2011г. Обучается на факультете минно-торпедного вооружения подводных лодок на кафедре специального вооружения. Кадетская закалка не прошла даром. В училище Святослав продолжает славные традиции кадетского корпуса: усердно познаёт военно-морскую науку, выбрав самую сложную программу обучения, умело командует однокурсниками, занимая должности командира отделения и старшины класса, достигает значительных успехов в спорте, выступая на соревнованиях различного уровня в качестве капитана сборной института по рукопашному бою. За время обучения Святославу присвоено звание старшины 2-й статьи, он становится трёхкратным чемпионом Военно-Морского Флота по армейскому рукопашному бою, усердие будущего офицера не прошло без внимания Российских спецслужб и перед самым выпуском Святославу поступило от их представителей предложение на прохождение дальнейшей службы в спецподразделении Минобороны России. После успешной защиты дипломной работы в 2011году лейтенант Нижегородов С.И. переходит в закрытую структуру вооружённых сил Российской Федерации.

В 2011-2017году Святослав проходил службу в пгт Кубинка Московской области, а с 2017 года в Севастополе.

В 2012 году Святослав женился. Жена Ирина рано потеряла родителей, у неё на попечении осталась младшая сестра. В 2017 году Ирина отказалась ехать в Севастополь, они развелись, но до совершеннолетия младшей сестры Святослав регулярно финансово помогал бывшей жене. Общих детей не было. Свою вторую жену Светлану Святослав встретил в Севастополе. Они поженились в 2021году. Дочь жены от первого брака Яна сейчас является воспитанницей пансиона Министерства Обороны РФ в Санкт-Петербурге.

Только после гибели офицера стало возможным раскрыть небольшие фрагменты биографии Святослава.

Командир группы 561 аварийно-спасательного центра ВМФ. Имел квалификацию водолаз, парашютист-инструктор, выполнил разряд по альпинизму, являлся инструктором по ножевому бою, изучил арабский язык. Святослав Игоревич Нижегородов участник боевых операций против терроризма на Северном Кавказе, военной операции в Сирийской Арабской Республике. В 2016году отличился при взятии Пальмиры, освобождал Хомс, Хаму, Алеппо. С первых дней принимал участие в специальной военной операции на Украине. Награждён различными государственными и ведомственными медалями и знаками отличия, в том числе медалью «За Отвагу», но никогда не сомневался в правильности выбранного пути. 8 мая 2022года при выполнении очередного боевого задания Святослав Игоревич Нижегородов погиб. За мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества посмертно…

Святослав шёл по жизни с девизом: «Жизнь – Отечеству! Честь – никому!»

У Святослава остались супруга и родители. Память о герое и защитнике нашего Отечества продолжает жить в сердцах его родных и близких, братьев-кадет, офицеров-воспитателей, учителей, однокурсников, сослуживцев и друзей, а также вписана в историю КМКВК.

Из сообщений Святослава жене Светлане от 28 января 2022года:

«Знаешь, я сегодня отчётливо почувствовал, что скоро мир рванёт на части и я сгорю вместе с ним в первых рядах…

В общем, недолго мне осталось…

Запомни меня живым, не тем, кем я стал, а тем, в кого ты влюбилась тогда…

И может быть всё не зря и этот мир обретёт хоть какой-то смысл…Запомни меня тем, лучшим…»

До начала военной операции оставалось меньше месяца.

А вот что написал друг детства Святослава:

«Святослав с самого нашего первого знакомства стал для меня и Ани старшим братом. Он был Великим Человеком! В его присутствии складывалось ощущение, что все опасности и проблемы расступаются, как тьма расступается в присутствии света. Для Славы наш мир был словно игрушечным и повседневные сложности его не затрагивали, а его уверенность, как живительное тепло, передавалась его друзьям и пугала и отгоняла его недругов. В его присутствии никогда не было скучно, всегда были темы для разговоров. Ведь он жил очень насыщенной жизнью! Тот небольшой срок, который был ему отпущен, он использовал сполна и прожил 10 жизней обычного человека за этот период времени…»

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…)

К сожалению формат сайта не уместил все портреты о.Змеиный. Будет еще одна часть. Все заметки взяты из книги "Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…", но ссылку дать не могу, поскольку ее мне прислали в формате PDF.