Снайпер Великой Отечественной войны Иван Антонов

Родился 7 июля 1920 года в деревне Горбуново (ныне Спировский район Тверской области). Окончил 10 классов. Работал заведующим клубом в родной деревне. С 15 апреля 1940 года в Военно-Морском Флоте, призван Спировским РВК. Учился в Объединённой школе младших авиационных специалистов. С началом Великой Отечественной войны - в действующей армии.

Из материалов прессы военных лет:

С 22 июня 1941 года активно участвовал в обороне главной Военно-Морской Базы Краснознамённого Балтийского флота - города-порта Таллин (ныне - столица Эстонской Республики).После героического перехода кораблей флота из Таллина в Кронштадт, сражался на суше - в районе Невской Дубровки, где стояла тяжёлая морская батарея, на которой он был наблюдателем. В свободное от вахты время выслеживал врагов из засады. Свою первую снайперскую победу он одержал в канун нового 1942 года.Почему снайпер Антонов стрелял в немцев на переднем краю только под звуки советского пулемета.На войне одной из основных задач снайпера, да и вообще любого солдата является задача выжить. На первый взгляд кажется, что снайперу это сделать намного проще, чем тому же пехотинцу. Не нужно бросаться в атаку, лезть под огонь пулемета штурмуя дзот. Это не всегда и не совсем так. За снайпером со стороны противника обычно начинается настоящая охота. Его пытаются выманить из укрытия и ликвидировать всеми доступными способами.Опасность подстерегала метких стрелков обеих сторон. Советские снайперы вели охоту на снайперов немецких и наоборот. Вот как описывает один из таких эпизодов в котором принял участие легендарный снайпер Герой Советского Союза Антонов Иван Петрович фронтовая пресса:Одному немцу долгое время удавалось ускользать от пуль наших бойцов. Он держал под огнем небольшую позицию красноармейцев. Уничтожить вражеского снайпера взялся Антонов. Он вышел на огневой рубеж совместно с другим бойцом... условились, что напарник будет стрелять трассирующими пулями. Когда тот сделал несколько выстрелов по противоположному берегу, немецкий снайпер открыл ответную стрельбу. "Попался гад", - радовался Антонов удавшейся уловке.После того, как позиция вражеского снайпера была обнаружена можно сказать, что для Антонова самая сложная работа была сделана. Дело оставалось за малым - поймать врага в прицел и нажать на спуск. Главное было не промахнуться, чтобы вражеский стрелок не сообразил в чем дело и ответным выстрелом не попытался уничтожить самого "охотника":Он засек место откуда бил немец. Затем он предложил напарнику поднять на палке нарочно взятую для этого пилотку. Только пилотка появилась над траншеей, немец выстрелил по ней. Уверенный в метком выстреле немецкий снайпер выглянул из укрытия. -Кончай карьеру паразит!, - прошептал Антонов спуская курок. Немец, убитый наповал, уткнулся в бруствер.Зная все эти хитрости и секреты снайпер Антонов за годы войны уничтожил 360 оккупантов. Среди них было семь офицеров и целых двадцать снайперов, о чем свидетельствует выдержка из его представления к званию Героя Советского Союза:Тов. Антонов провел 20 поединков с вражескими снайперами. Бесстрашие, хитрость и смекалка во всех случаях обеспечили ему победу. (Из представления к званию Героя Советского Союза на Антонова Ивана Петровича)Но нужно понимать, что вражеские снайперы охотясь на Антонова и его товарищей тоже использовали различные хитрости и приемы. Порой одни и те же, что их противники. Выдать себя для снайпера очень часто означало подставиться под удар. Враг не только мог открыть огонь по позиции стрелка из огнестрельного оружия, но и накрыть позицию артиллерией или минометами. Антонов всегда помнил об этом:"Бывает изберешь хорошую позицию и просматривается передний край врага хорошо, и замаскировался, и подошел скрытно. А стоит произвести только один выстрел, как немец откроет огонь по тебе. Значит он засекает по звуку твою огневую позицию".И чтобы не не раскрыть себя Антонову приходилось выдумывать различные способы маскировки. В одном из таких способов он заручался поддержкой товарищей-пулеметчиков:"Чтобы этого не случилось снайпер должен взаимодействовать с пулеметчиками, находящимися на переднем крае. Для этого, прежде чем выйти на огневую позицию я захожу к пулеметчикам. По моему сигналу они открывают огонь. Под трель пулемета я произвожу выстрел и, уничтожив немца, остаюсь, таким образом незамеченным".Вот такую небольшую хитрость использовал советский снайпер. Эта хитрость в совокупности с его меткостью, храбростью и другими приемами, которыми он научился на практике помогли ему уничтожить сотни вражеских солдат и офицеров и внести неоценимый вклад в Победу над захватчиками.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм краснофлотцу Антонову Ивану Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 869).Из своей верной снайперской винтовки № 412, созданной тульскими оружейниками, 20-летний снайпер уничтожил под Ленинградом около 360 солдат и офицеров противника (по разным источникам от 359 до 362), в том числе 20 снайперов.После войны продолжал службу в ВМФ. С 15 мая 1953 года лейтенант интендантской службы И. П. Антонов - в запасе. В 1953 году окончил Ленинградский институт советской торговли и до ухода на заслуженный отдых работал директором продовольственной базы "Ленгастроном". Жил в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Умер 16 марта 1989 года. В 2019 году в состав Балтийского флота был включён новейший корабль противоминной обороны, названный в честь моряка-героя: "Иван Антонов".Награждён двумя орденами Ленина (03.09.1942, 22.02.1943), орденом Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985); медалями.