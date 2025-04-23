И снова об успехах

Импортозамещение. Февраль 2025 года Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2161 проект импортозамещения!

1. Первый из двух заказанных на Обуховском заводе тоннелепроходческих комплексов готов.

«Только что Обуховский завод собрал и представил первый из двух заказанных нами проходческих щитов диаметром 5,6 метра», — сообщили в Администрации Санкт-Петербурга.

Таким образом в России возрождено производство горнопроходческих щитов для метро. Долгое время мы использовали только импортные щиты.2. ОДК получила сертификат типа на авиадвигатель ВК-650 В для легких вертолетов. Силовые установки такого класса в России ранее не производились.Читать далее: https://sdelanounas.ru/blogs/167153/?utm_source=tg

В Иркутской области открыта роботизированная молочная ферма ООО «Молочная река» ввела в строй роботизированную МТФ в пос. Малая Топка севернее Иркутска.

Ферма была построена всего за 1,5 года фактически на неиспользуемом пустыре. Благодаря ей земля введена в оборот.

Ферма полностью автоматизирована, это позволило повысить качество выпускаемой продукции.

Стоимость проекта по модернизации фермы составила более 130 млн рублей.

На предприятии установлена автоматическая система управления стадом и подачи концентрированного корма, дополнительных добавок, необходимых коровам. Система контролирует процесс доения, регистрирует данные по удою.

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«Россети» ввели новые сетевые мощности на юге Якутии для развития Эльгинского угольного кластера «Россети» расширили подстанцию 220 кВ «Эльгауголь» и построили новую линию электропередачи протяженностью 268 км до питающего центра 220 кВ «Призейская». Проект позволил повысить надежность электроснабжения Эльгинского кластера, который включает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами в 2,2 млрд тонн. В перспективе мощность, выдаваемая потребителю, увеличится почти в 2,5 раза — с 44 до 108 МВт.

Добыча на Эльге началась в 2011 году, но сначала электроснабжение обеспечивали дизельные генераторные установки. В 2019 году предприятие было присоединено к Единой энергетической системе России.

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Ростех продолжает развивать Тырныаузский горный кластер Группа компаний «Эльбрусметалл», созданная при участии Госкорпорации Ростех, продолжает развивать Тырныаузский горный кластер, который включает разработку вольфрамово-молибденового и золоторудного месторождений. К 2025 году планируется завершить первичное горно-экономическое моделирование. В настоящее время уже начаты заверочные буровые работы, направленные на подтверждение данных, полученных в ходе геологоразведки.

Тырныаузское вольфрамово-молибденовое месторождение и золоторудное месторождение имени Б.К. Михайлова находятся в горной местности недалеко от города Тырныауз в Кабардино-Балкарии.

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Инженеры из Татарстана успешно освоили выпуск BMS-плат для литий-полимерных батарей Плата защиты BMS (расшифровывается как Battery Management System) — очень важное устройство, предназначенное для управления и защиты аккумуляторов.

Основные функции BMS от компании НЭТЕР следующие:

защита от перезаряда — предотвращает зарядку батареи выше допустимого напряжения:

защита от разряда — отключает батарею при слишком низком напряжении.

балансировка ячеек — обеспечивает равномерный разряд и заряд всех ячеек в батарее;

мониторинг температуры — следит за температурой батарей для предотвращения перегрева;

учет состояния заряда — контролирует уровень заряда и оставшуюся емкость.

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В Солнечном районе Хабаровского края начат выпуск медного концентрата В Солнечном районе Хабаровского края ООО «Геопроминвест» ввело в эксплуатацию горно-обогатительную фабрику.

В настоящее время строительство фабрики завершено, заканчивается строительство объектов инфраструктуры, начато производство медного концентрата. В ближайшее время из запасов хвостохранилища начнут извлекать и олово.

Создано более 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.

На предприятии вышли на проектную мощность: объём переработки составляет 2 млн тонн, производство медного концентрата — 49 000 тонн.

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В Екатеринбурге открылась "УГМК-Арена" УГМК-Арена соответствует требованиям международных спортивных федераций, может принимать спортивные соревнования, включая чемпионаты Европы и мира, минимум по 11 видам спорта: помимо хоккея и баскетбола, это фигурное катание, кёрлинг, мини-футбол, спортивная гимнастика и другие.

Вместимость арены при проведении хоккейных матчей превышает 12,5 тысяч человек, во время концертных программ — 15 тысяч гостей.Площадь многофункционального спорткомплекса составляет 111,6 тыс. кв. м.

Помимо центральной спортивной площадки, в ней предусмотрено полноразмерное тренировочное поле для хоккея и зал для баскетбола, благодаря чему тренировочный процесс может проходить параллельно с выступлениями артистов и спортивными матчами.

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ЧМЗ произвел максимальное количество циркониевых оболочек для твэлов в своей истории Производственный рекорд стал результатом реализации масштабной программы по модернизации производства.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов, Удмуртская Республика) по итогам 2024 года произвел более 1 миллиона циркониевых оболочек, используемых в производстве ядерного топлива для атомных электростанций. Такой объем выпуска оболочечных труб достигнут впервые за всю историю завода.

Увеличение производства стало возможным благодаря реализации масштабной программы реконструкции. В частности, в прокатном цехе было модернизировано почти 10 тысяч квадратных метров производственных площадей

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В особой экономической зоне «Авангард» на севере Омска открылся первый завод 11 марта в особой экономической зоне «Авангард» открылось первое производство. Компания «Омскэлектротех», входящая в группу «Основа Холдинг» будет выпускать на новом заводе высокопрочные крепёжные изделия и соединительные детали для химической, нефтегазовой и энергетической отраслей.

Инвестиционный проект был презентован три года назад. От получения разрешения на строительство до ввода предприятия в эксплуатацию прошло 22 месяца.

Инвестиции в создание завода составили 1,9 миллиарда рублей.

На предприятии будет создано около 200 рабочих мест с достойной заработной платой, а налоговые отчисления в бюджет превысят 60 миллионов рублей ежегодно.

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Станок лазерной резки металла INVADER и станок плазменной резки ULTRATHERM на выставке МашЭкспо 2025 Завод-производитель станков с ЧПУ «СПИКОМ» в начале марта 2025 года представил на выставке МашЭкспо Сибирь 2025 станок лазерной резки металла INVADER PRO-1530 и станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-1530. К российским станкам наблюдалось повышенное внимание посетителей выставки, ведь компания «СПИКОМ» является единственным производителем станков лазерной резки металла в Сибирском федеральном округе.

По результатам выставки заключен ряд контрактов на изготовление лазерных и плазменных станков с металлообрабатывающими предприятиями.

Лазерный станок INVADER PRO-1530 и плазменный станок ULTRATHERM MTRP-1530 на выставке МашЭкспо 2025

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САУ нового двигателя ПД-8 На фото — дозатор топлива ДТ-8, который входит в САУ нового двигателя ПД-8.

Современным миром управляет электроника. Она приходит на помощь в тех случаях, когда возможностей человека уже не хватает — например, при управлении десятками параметров авиадвигателя во время его работы. Для этого российские инженеры и конструкторы создают системы автоматического управления (САУ).

САУ контролирует важнейшие для эффективной и экономичной работы силовой установки параметры: режим тяги, впрыск топлива, его давление и температуру, давление и скорость потоков воздуха в компрессоре, зазоры между ротором и статором турбин высокого и низкого давления, частоты вращения вентилятора и турбокомпрессора, и многое другое.

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В Омске развивают производство белых масел для пищевой промышленности, медицины и косметологии В процессе химической переработки нефтяное сырье очищается от вредных примесей и обесцвечивается за счет удаления ароматических углеводородов. Полученные смазочные материалы абсолютно безопасны как для людей, так и для животных.

Это подтверждается опытно-промышленными испытаниями, по итогам которых продукция «Газпром нефти» получила сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и соответствует требованиям государственного стандарта ГОСТ.

Белые масла активно используются в пищевой и текстильной промышленности, а также в медицине, фармацевтике и косметологии.

Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла.

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В Подмосковье запустили серийное производство промышленных предохранительных клапанов В Подмосковье компания «НПО АСТА», входящая в группу «Астима», начала серийное производство промышленных предохранительных клапанов. Производство размещено в Воскресенске Московской области и ориентировано на выпуск клапанов для систем теплоснабжения, промышленных емкостей и оборудования. Мощности предприятия позволяют производить до 5 тысяч изделий в год, при этом уровень локализации продукции достиг 100%, увеличившись с прежних 50%.

На реализацию проекта было направлено более 120 миллионов рублей, половину из которых — 60 миллионов — предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа в рамках программы «Проекты развития».

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Волгоградская область возвращает в оборот заброшенные земли Волгоградская область занимает одно из ведущих мест в России по вводу в оборот неиспользуемой пашни.

В 2024 году здесь было введено в эксплуатацию 69,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

В том числе в Жирновском районе в прошлом году данный показатель составил 4,5 тысячи гектаров, а в Камышинском и Фроловском районах — примерно 3 тысячи гектаров.

Согласно данным областного Комитета сельского хозяйства с 2014 года в Волгоградской области в эксплуатацию введено около 900 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из которых 726,6 тысячи гектаров составляют пахотные земли.

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«Северсталь» начала выпуск труб большого диаметра со стеклотермопластовым покрытием Компания «Северсталь» начала производство первого крупного заказа на выпуск труб большого диаметра с инновационным защитным покрытием «Кольчуга» для ключевого клиента — компании «Газпром». Эти трубы, оснащенные стеклотермопластовым покрытием, производятся на Ижорском трубном заводе, который входит в структуру «Северстали» и расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Всего планируется выпустить 4 тысячи тонн труб с таким покрытием. Трубы с защитным слоем «Кольчуга» предназначены для строительства подводных переходов в скальных грунтах с применением технологии горизонтального направленного бурения и метода Direct Pipe.

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В Тульской области открылось предприятие по производству плёнки и упаковки 13 марта на территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области состоялась церемония открытия первой очериди завода «АРД-полимер» по производству плёнок и упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Оборудование комплекса позволит перерабатывать и использовать для производства готовой продукции вторичное ПЭТ-сырье, а также производить биоразлагаемые полимеры.

Объём инвестиций составил 240 миллионов рублей. Создано более 30 рабочих мест.

В планах предприятия строительство второго производственного корпуса.

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В Москве разработали самые мощные автомобильные аккумуляторы в мире Российский производитель аккумуляторов Visso разработал и выпускает автомобильные аккумуляторы на основе титаната лития (LTO), которые превосходят по параметрам не только все существующие автомобильные свинцовые аккумуляторы, но и все литиевые.

В частности, по мощности аккумуляторы серии Титанатус в несколько раз превосходят обычные аккумуляторы. Если у последних пусковые токи составляют 600-900А, то у аккумуляторов Visso они превышают 3000-4000А, и по данному параметру даже на мировом рынке аналогов у данных аккумуляторов нет.

Подобная мощность дает возможность запускать любые двигатели в самых тяжелых условиях. Кроме того, они в десятки раз более долговечны, чем обычные аккумуляторы

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«Росэлектроника» запустила в производство процессорный модуль «Фишт» Процессорный модуль «Фишт» необходим для автоматизации производственных процессов и может использоваться для ускоренной модернизации устаревшего оборудования

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно запустил в производство процессорный модуль «Фишт», разработанный отечественным конструкторским бюро «Марафон». Подобных изделий на российском рынке радиоэлектроники нет. Решение представляет собой мини-компьютер, который позволяет запускать нейросети, применять машинное обучение и искусственный интеллект для максимально широкой автоматизации производственных процессов. Возможности производства позволяют выпускать до 120 тыс. изделий в год.

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В Магасе Ингушетии состоялось открытие новой школы В прибрежно-парковой зоне г. Магас состоялось долгожданное открытие школы № 3, рассчитанной на 704 учащихся.

Новое учебное заведение оснащено современным оборудованием, которое обеспечит высокий уровень обучения и развития наших детей. В здании расположены актовый зал, кабинеты химии, биологии, физики, информатики и иностранных языков, а также мастерские по металлу и дереву, просторная библиотека с читальным залом и кабинет кулинарии, кройки и шитья.

В школе имеется медицинский блок с кабинетом врача, процедурным и стоматологическим кабинетами и столовая с обеденным залом на 174 посадочных места.

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