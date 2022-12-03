«Петя, бей его тараном!», - скомандовал командир танка механику-водителю, когда увидел перед собой немецкий "панцер"

Танкист Николай Андреев

На принятие решения у командира танка Т-34 Николая Андреева были считанные доли секунды. Промедление в этом случае могло бы стоить его экипажу жизни. Командир принял единственное верное решение.

Информацию о том, как воевал гвардии младший лейтенант Андреев можно найти в его боевой характеристике, которую дал ему командир 1-го танкового батальона 6-ой бригады гвардии майор Дьяконенко:

«…Мастерски овладел ведением танкового боя, снайпер танковой стрельбы, личным примером увлекает танковые экипажи в бой. Воспитал свой взвод в духе презрения к смерти, в духе ненависти к иноземным захватчикам, его взвод не знает страха перед врагом. В период боев, зачастую при перевесе сил на стороне противника, его взвод смело и дерзко атакует противника, выходя из боя победителями…».

Такая характеристика, сами понимаете, дорогого стоит.

В первые дни августа 1942 года от командира бригады полковника М.Н. Кричмана поступил приказ выдвинуться в район 74-го разъезда под Сталинградом, который заняла 14 немецкой танковая дивизия под командованием генерал-майора Фердинанда Хайма, и выбить оттуда противника.

Выполнение этого приказа было возложено на 1 танковый батальон. В этом батальоне гвардии лейтенант Андреев как раз командовал взводом «тридцатьчетверок».

Подвиг гвардии лейтенанта Андреева

Несмотря на массированные налеты авиации, взвод лейтенанта Андреева первым ворвался на разъезд и тут же наткнулся на колонну, состоящую из двадцати немецких танков.

Танкист Николай Андреев возле своего танка

Двигаясь на большой скорости вдоль немецкой колонны, танки лейтенанта Андреева развернули пушки на 90 градусов и стали в прямом смысле расстреливать немецкие машины. Пока немцы приходили в себя от того, что три танка русских вступили в бой против двадцати, пять немецких «панцеров» уже полыхали огнем.

В этот самый момент Николай Андреев услышал от своего механика-водителя:

- Командир, прямо по курсу!

Из воспоминаний гвардии лейтенанта Андреева:

«Крутанул я туда прибор наблюдения, – рассказывал Андреев, – и вижу: прет прямо на нас фашистский танк и целится пушкой в наш борт. А у меня в это время пушка была повернута на борт и не заряжена. Понял я, что не успею развернуть башню, как враг выстрелит. На размышление, на принятие решения у меня было одно мгновение. Ни промедлить, ни попытаться уйти не было никакой возможности, фашисты расстреляли бы нас в упор. Все это пронеслось в голове молниеносно. И я скомандовал механику-водителю:

– Петя, бей его тараном!»

Механик-водитель Петр Каманов тут же направил «тридцатьчетверку» на вражеский танк.

В ту же самую минуту немец произвел выстрел. К счастью, снаряд черканул башню и ушел в сторону.

Через мгновение случилось столкновение, и наш Т-34 всей своей многотонной массой лег на немца. От сильного удара у нашего танка сорвался с крепления прицел, ослабла гусеница и погнулся лобовой пулемет.

Впрочем, через некоторое время танк силами экипажа починили, и экипаж Николая Андреева вновь был в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 5 ноября 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» Николай Андреев был удостоен звания Героя Советского Союза.

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Андреев Николай Родионович (1921 -2000) входит в список танкистов-асов Великой Отечественной войны. На его счету 27 уничтоженных немецких танков.

Похожая ситуация произошла 24 июня 1944 года. Тогда командиру 15 гвардейской танковой бригады 1-го гвардейского Донского корпуса 1-го Белорусского фронта лейтенанту Дмитрию Комарову была поставлена задача освободить железнодорожную станцию Черные Броды. Читайте об этом ЗДЕСЬ!

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ПОДВИГ ИВАНА СЕРЕДЫ