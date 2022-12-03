«Петя, бей его тараном!», - скомандовал командир танка механику-водителю, когда увидел перед собой немецкий "панцер"

Танкист Николай Андреев
На принятие решения у командира танка Т-34 Николая Андреева были считанные доли секунды. Промедление в этом случае могло бы стоить его экипажу жизни. Командир принял единственное верное решение.
Информацию о том, как воевал гвардии младший лейтенант Андреев можно найти в его боевой характеристике, которую дал ему командир 1-го танкового батальона 6-ой бригады гвардии майор Дьяконенко:
«…Мастерски овладел ведением танкового боя, снайпер танковой стрельбы, личным примером увлекает танковые экипажи в бой. Воспитал свой взвод в духе презрения к смерти, в духе ненависти к иноземным захватчикам, его взвод не знает страха перед врагом. В период боев, зачастую при перевесе сил на стороне противника, его взвод смело и дерзко атакует противника, выходя из боя победителями…».
Такая характеристика, сами понимаете, дорогого стоит.
В первые дни августа 1942 года от командира бригады полковника М.Н. Кричмана поступил приказ выдвинуться в район 74-го разъезда под Сталинградом, который заняла 14 немецкой танковая дивизия под командованием генерал-майора Фердинанда Хайма, и выбить оттуда противника.
Выполнение этого приказа было возложено на 1 танковый батальон. В этом батальоне гвардии лейтенант Андреев как раз командовал взводом «тридцатьчетверок».
Подвиг гвардии лейтенанта Андреева
Несмотря на массированные налеты авиации, взвод лейтенанта Андреева первым ворвался на разъезд и тут же наткнулся на колонну, состоящую из двадцати немецких танков.
Двигаясь на большой скорости вдоль немецкой колонны, танки лейтенанта Андреева развернули пушки на 90 градусов и стали в прямом смысле расстреливать немецкие машины. Пока немцы приходили в себя от того, что три танка русских вступили в бой против двадцати, пять немецких «панцеров» уже полыхали огнем.
В этот самый момент Николай Андреев услышал от своего механика-водителя:
- Командир, прямо по курсу!
Из воспоминаний гвардии лейтенанта Андреева:
«Крутанул я туда прибор наблюдения, – рассказывал Андреев, – и вижу: прет прямо на нас фашистский танк и целится пушкой в наш борт. А у меня в это время пушка была повернута на борт и не заряжена. Понял я, что не успею развернуть башню, как враг выстрелит. На размышление, на принятие решения у меня было одно мгновение. Ни промедлить, ни попытаться уйти не было никакой возможности, фашисты расстреляли бы нас в упор. Все это пронеслось в голове молниеносно. И я скомандовал механику-водителю:
– Петя, бей его тараном!»
Механик-водитель Петр Каманов тут же направил «тридцатьчетверку» на вражеский танк.
В ту же самую минуту немец произвел выстрел. К счастью, снаряд черканул башню и ушел в сторону.
Через мгновение случилось столкновение, и наш Т-34 всей своей многотонной массой лег на немца. От сильного удара у нашего танка сорвался с крепления прицел, ослабла гусеница и погнулся лобовой пулемет.
Впрочем, через некоторое время танк силами экипажа починили, и экипаж Николая Андреева вновь был в строю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 5 ноября 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» Николай Андреев был удостоен звания Героя Советского Союза.
☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
Андреев Николай Родионович (1921 -2000) входит в список танкистов-асов Великой Отечественной войны. На его счету 27 уничтоженных немецких танков.
Похожая ситуация произошла 24 июня 1944 года. Тогда командиру 15 гвардейской танковой бригады 1-го гвардейского Донского корпуса 1-го Белорусского фронта лейтенанту Дмитрию Комарову была поставлена задача освободить железнодорожную станцию Черные Броды. Читайте об этом ЗДЕСЬ!
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