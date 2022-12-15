Территория Героев...(57)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/22607 https://t.me/mod_russia/22643 https://t.me/mod_russia/22653 https://t.me/mod_russia/22656

Подполковник Владимир Демин рассказывает о ситуации, в которую попал его гаубичный дивизион: три батареи попали в засаду, пришлось сходу развернуть артиллерийские батареи и отражать атаку украинских боевиков. Даже те бойцы, кто получил ранения, остались в строю, и противник отошёл. (См. видео по ссылке)

За мужество, самоотверженность и грамотное руководство подразделением подполковник Демин представлен к государственной награде.

https://t.me/mod_russia/22570 Встал на воинский учёт за день до объявления мобилизации. Максим Губин родом из Казахстана, но уже несколько лет живёт в России. А поскольку именно здесь проходил срочную службу (увидел Курилы, остров Итуруп) – над повесткой не размышлял, а собрал вещи и отправился в войска. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/22625 Олег Сарафанов из Ростова-на-Дону отметил свой 47-й день рождения на передовой. Родным удалось переслать ему видеопоздравление. Олег был очень растроган. Привыкать к суровым военно-полевым условиям ему не приходилось, ведь он прошёл Чечню. И сегодня, даже в зоне СВО, он по давней домашней привычке варит кофе. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/22664 Ефрейтор Александр Решетов, действуя в составе подразделения российских Вооруженных Сил, выполнял боевую задачу по освобождению стратегически важного населённого пункта от украинских националистов.

В результате артиллерийского обстрела украинских боевиков командир взвода получил ранение. Ефрейтор Александр Решетов принял командование взводом. Он грамотно распределил военнослужащих в наступлении, обозначил личному составу направление атаки и определил цели, после чего взвод продолжил выполнять боевые задачи. В ходе боя, Александр Решетов обнаружил танк украинских националистов, который предпринял попытку обойти российское подразделение и ударить в тыл.

Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Александр Решетов произвёл прицельный выстрел из ПТУР и уничтожил противника.

Своими решительными и профессиональными действиями ефрейтор Александр Решетов обеспечил значительный успех наступления.

https://t.me/mod_russia/22286 В районе одного из населенных пунктов ефрейтор Максим Тихонов обеспечивал бесперебойную связь между наступающими подразделениями ВС РФ и вышестоящим штабом.

В бою в результате вражеского артиллерийско-минометного обстрела был ранен один из военнослужащих взвода связи и повреждено радиотехническое оборудование.

Максим Тихонов вынес раненого товарища из-под огня и оказал ему медицинскую помощь. После этого, вернувшись на позицию, он немедленно отремонтировал поврежденную аппаратуру.

Самоотверженные действия ефрейтора Тихонова позволили обеспечить бесперебойную устойчивую связь, что дало возможность командованию успешно провести наступление.

https://t.me/mod_russia/22440 В ходе одного боевого эпизода расчет лейтенанта Дениса Баскакова уничтожил три воздушных объекта ВСУ

Лейтенант Денис Баскаков, командуя зенитным ракетным расчетом, успешно уничтожал выявленные воздушные цели, несмотря на все попытки противника с помощью минометов, ствольной и реактивной артиллерии подавить российские средства ПВО.

В ходе одного боевого эпизода сразу три воздушных объекта оказались в зоне ответственности расчета Дениса Баскакова. Оценив обстановку, российский офицер грамотно поставил задачи своим подчиненным и лично открыл огонь на поражение, в результате которого был уничтожен самолет Су-24, тактическая ракета комплекса «Точка-У» и беспилотный летальный аппарат противника.

https://t.me/mod_russia/22471 На одном из направлений украинские националисты перешли в наступление с массированным применением артиллерии.

Действовавший на передовом рубеже лейтенант Даниил Углянский вступил в схватку с многократно превосходящими силами противника.

Грамотно организовав оборону, российский офицер управлял интенсивным боем на протяжении пяти часов. При этом от вражеских артиллерийских мин и гранат он получил множественные ранения головы, обеих рук, левого бока и ноги.

Заметив прибывающее подкрепление боевиков, Даниил Углянский отправил всю свою группу на запасные позиции, а сам вызвал огонь артиллерии на себя. В результате огневого удара противник получил существенный урон и вынужден был отступить.

Придя в себя, лейтенант Углянский прополз более пяти километров до подразделений ВС РФ, после чего передал командованию ценные сведения о диспозиции отрядов боевиков и характере их действий на данном направлении.

https://t.me/mod_russia/22610 В районе одного из населенных пунктов группа старшего сержанта Вадима Есипова обнаружила отряд украинских диверсантов. Скрытно подобравшись к вражеским позициям, российские военнослужащие совершили внезапную атаку.

В ходе боя Вадим Есипов уничтожил четырех диверсантов, иностранную бронированную машину, а затем отошел со своей группой в безопасный район.

Мужественные и профессиональные действия старшего сержанта Есипова позволили предотвратить удар по позициям российских войск и сохранить жизни военнослужащих.

https://t.me/mod_russia/22634 Ефрейтор Артем Перевозкин в составе мотострелкового подразделения сдерживал натиск боевиков, усиленных бронетехникой.

В бою возникла угроза прорыва оборонительных рубежей.

Верно оценив обстановку, Артем Перевозкин скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Там, дождавшись подхода вражеской бронетехники, он точным огнем из противотанковых средств поджег две боевые машины.

В результате украинская мотопехота, утратив бронетанковую поддержку и оказавшись под плотным огнем отделения Артема Перевозкина, в спешном порядке отступила.

Благодаря уверенным и грамотным действиям российского военнослужащего, противнику был нанесен значительный урон, а угроза прорыва обороны была устранена.

https://t.me/mod_russia/22661

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Иванов Евгений В деревне Новая Моркинском районе в Марий Эл простились с Евгением Ивановым, погибшем в зоне СВО.

Ему было 43 года.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/evgenij-ivanov/

Гвардии ефрейтор Драгун Иван В Чановском районе простились с гвардии ефрейтором десантных войск Иваном Драгуном, который геройски погиб, выполняя боевые задачи военной спецоперации по освобождению Украины от неонацизма.

Ему был 31 год…

Остались папа и мама, трое младших братьев.

https://zpobeda.ru/ivan-dragun/

Военнослужащий Андреев Игорь Андреев Игорь Александрович.

15.09.1984 — 15.08.2022

Погиб защищая свою родину.

https://zpobeda.ru/igor-andreev/

Военнослужащий Сатдыков Альберт Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине стрелок-зенитчик Сатдыков Альберт Илдусович.

Родился он 23 сентября 2001 года в Тетюшах. В 2021 году окончил Тетюшский государственный колледж гражданской защиты.

Сатдыков Альберт Илдусович посвятил свою жизнь беззаветному служению Родине и до последнего дня оставался верен воинской присяге.

https://zpobeda.ru/albert-satdykov/

Военнослужащий Муратов Кирилл При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб 19-летний Муратов Кирилл.

Кирилл родился 28 января 2003 г. В МОУ СОШ №34 с. Сбега Забайкалья Кирилл обучался с 1 по 11 класс. Он был веселым, отзывчивым учеником, в классе его очень любили и уважали.

1 июня 2022 г. его отправляют на Украину для участия в специальной военной операции. Первые три месяца служил оператором-наводчиком Боевой Машины Пехоты (БМП), участвовал в боях.

В октябре 2022 г Кириллу дали 10 дней для поездки домой. Он был в Сбегах, в родной школе. Делился своими впечатлениями, эмоциями, планами на будущее…21 октября 2022 г. был снова отправлен в зону боевых действий в Донецкую Народную Республику. Здесь он служил стрелком-пулеметчиком в 155 бригаде.

29 октября 2022 года погиб. Павловка, Донецкая Народная Республика.

https://zpobeda.ru/kirill-muratov/

Военнослужащий Хазеев Ришат В Вятских Полянах простились с Ришатом Рафкатовичем Хазеевым погибшим в хобе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/rishat-hazeev/

Старшина Глушков Алексей Сослуживец воина, который тоже принял тот роковой бой в Донбассе, где погиб Алексей, сказал: «Столкновение с противником было жестоким, и Лёша проявил отвагу и мужество, не оставил без прикрытия наш отряд. Доблестный военный и надёжный товарищ…»

У Алексея остались родители, младший брат и дочка.

Указом Президента Российской Федерации Алексей Николаевич Глушков посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksej-glushkov/

Военнослужащий Губин Антон В зоне проведения специальной военной операции погиб Губин Антон Сергеевич 27.12.1985г.р.

«Если со мной что-то случится, то не забывай, любимая, что у тебя останутся дети, вы должны будете взять себя в руки и пережить.» - написал он жене...

https://zpobeda.ru/anton-gubin-2/

Военнослужащий Головко Даниил Головко Даниил Васильевич

21.10.1996-19.11.2022

Родом из поселка Врангель

Погиб, героически сражаясь и выполняя свой воинский долг, пал смертью храбрых.

https://zpobeda.ru/daniil-golovko/

Гвардии сержант Ващенко Сергей В зоне проведения специальной военной операции на территории бывшей Украины в результате обстрела погиб командир орудия самоходно-артиллерийской батареи десантно-штурмового батальона 104 гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ордена Кутузова полка гвардии сержант Ващенко Сергей Николаевич.

За плечам у гвардии сержанта 22 года службы в Воздушно-десантных войсках. Участник контртеррористической операции на территории Чеченской республики, специальной военной операции на территории Сирийской Арабской республики и иных специальных операций. 18 июля 2022 года был ранен, от госпитализации отказался, остался в строю!!!

За мужество и героизм проявленные в ходе проведения специальной военной операции награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/sergej-vashhenko/

Младший сержант Гарбарь Владислав Владислав Гарбарь, будучи наводчиком-оператором, при наступлении на Волноваху находился в составе экипажа БМП.

Во время прорыва в сторону центра города Влад получил контузию – в БМП попал вражеский снаряд, машина загорелась. Мехвод и командир погибли.

Под огнём гранатомётов и стрелкового оружия Влад рванул в сторону близлежащих домов. Отступая к своему КНП, он нарвался на танковый экипаж противника.

Действуя в одиночку, применяя штык-нож, ремень и «дворовые» приёмы рукопашного боя, Гарбарь взял в плен троих укро-нацистов: связал двоих (механика-водителя танка и наводчика) и оставил их на обочине, а командира танка доставил на КНП своего подразделения. При этом сам был легко ранен в ногу.

Впоследствии Владислав погиб.

https://zpobeda.ru/vladislav-garbar/

Ляховченко Владимир «ПЗРК» На 42-м году жизни не стало Героя ДНР — ЛНР.

20.10.1980 — 09.12.2022гг.

Любящий сын, брат, муж, отец, хороший друг.

Владимир Ляховченко. Позывной «ПЗРК»

Хороший человек. Настоящий герой!

https://zpobeda.ru/vladimir-lyahovchenko/

Военнослужащий Маслов Роман В ходе спецоперации героически погиб житель Ивановской области

Фельдшер медицинского взвода Роман Маслов служил в военной части другого региона. При исполнении воинского долга проявил отвагу и мужество.

https://zpobeda.ru/roman-maslov/

Военнослужащий Белов Андрей В Курской области простились с рядовым контрактной службы Андреем Беловым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Андрей родился в посёлке Солнечный. Срочную службу прошёл в пограничных войсках. В 2016 году заключил контракт на военную службу и уехал в посёлок Печенга Мурманской области.

У героя остались жена и двое детей.

https://zpobeda.ru/andrej-belov/

Военнослужащий Солощенко Семен Солощенко Семен Александрович 06.01.2001 года рождения

03.07.2022 он получил ренение от дрона, пролежал пол суток в селе и затем до 07.07.2022 в Брянской областной больнице, там и скончался.

Семен был очень добрым и честным, все сослуживцы отзывались, что всегда помогал, никогда не расстраивал родителей и говорил, что у него все хорошо …

Посмертно присвоен орден Мужества.

https://zpobeda.ru/semen-soloshhenko/

Военнослужащий Кобец Дмитрий (Кайот) Кобец Дмитрий Анатольевич (Кайот)

13.12.1989–13.04.2022

https://zpobeda.ru/dmitrij-kobec/

Военнослужащий Дзюба Дмитрий 08.12.1976 — 02.08.2022

Дзюба Дмитрий Александрович

Погиб в бою в Песках.

https://zpobeda.ru/dmitrij-dzjuba/

Ефрейтор Решетов Александр В ходе СВО погиб 28-летний ефрейтора Александра Решетова. С ним простились в Оренбуржье.

С 2014 года боец был призван на срочную службу, после завершения которой он подписал контракт. В конце июня Александр уехал на Украину в составе батальона в должности командира взвода.

15 ноября за проявленные при выполнении воинского долга мужество, храбрость и самоотверженность Александр Решетов был награжден Георгиевским крестом. А уже через два дня, 17 ноября, Александр героически погиб: спасая раненых, попал под артобстрел противника.

https://zpobeda.ru/aleksandr-reshetov-2/

Военнослужащий Соломин Никита Герой Спецоперации Никита Соломин. Вырос в Швейцарии. Говорил на немецком языке без акцента, имел швейцарский менталитет, но всегда подчёркивал, что русский. На Донбассе пробыл 2 года. Потом отправился в Сирию.

Погиб под завалами из-за арт-обстрелов в начале апреля в боях за Попасную. Это было одно из самых тяжёлых сражений за всю историю Спецоперации.

Всех участников наградили орденами Мужества.

https://zpobeda.ru/nikita-solomin/

Военнослужащий Магомедов Камиль Магомедов Камиль Гаджиевич.

За годы службы принял участие в антитеррористических операциях на территории Чеченской и Сирийской Арабской республик. Погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО на Украине.

Представлен к «Ордену Мужества» посмертно…

https://zpobeda.ru/kamil-magomedov/

Военнослужащий Федотов Дмитрий В ходе специальной военной операции погиб житель города Вятские Поляны.

«Федотов Дмитрий Вячеславович воевал за свободу и независимость Луганской Народной Республики.

Пал смертью храбрых на поле боя, пооявив мужество и отвагу», — такое сообщение получили родственники за подписью главы Луганской Народной Республики.

Дмитрий Федотов родился 6 августа 1979 года.

https://zpobeda.ru/dmitrij-fedotov/

Военнослужащий Фрибен Михаил «Лемур» Во время спецоперации погиб инженер из Екатеринбурга 35-летний Михаил Фрибен с позывным «Лемур». Он входил в подразделение «Суррикат» по борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами.

«Лемур испытывал радиоаппаратуру в прифронтовой зоне, попавшей под массированный обстрел украинских 82мм-миномётов. Наш товарищ погиб ради Победы, мы же продолжим его дело, а на место одного погибшего станут десятки добровольцев»,— заявил командир «Сурикатов».

https://zpobeda.ru/mihail-friben/

Сержант Шемякин Сергей В Забайкалье 21 августа с военными почестями был похоронен сержант контрактной службы, участник спецоперации на Украине, водитель-электрик взвода управления гаубичного артиллерийского дивизиона Сергей Шемякин.

Сестра рассказала, что её брат мечтал служить в армии. На протяжение жизни 36-летний Сергей Шемякин оставался добрым человеком, способным к самопожертвованию. В одном из боёв он спас раненного товарища, вовремя перевязав ему руку, а сам при этом от госпитализации отказался.

https://zpobeda.ru/sergej-shemyakin/

Старшина Казеко Олег В ходе СВО погиб старший разведчик разведывательного отделения (наблюдения) разведывательного взвода разведывательной роты, старшина 2 статьи Казеко Олег Васильевич, 09.10.1985 года рождения.

Олег Васильевич родился в д. Случок Стародубского округа.

https://zpobeda.ru/oleg-kazeko/

Военнослужащий Бoeв Илья Кoмaндиp тaнкa Илья Бoeв из Стapoюpьeвa Тaмбoвcкoй oблacти пoгиб в хoдe cпeцoпepaции.

Ему было 22 гoда.

Βce знaкoмыe гoвopят o нeм кaк o дoбpoм, oтзывчивoм и oтвeтcтвeннoм пapнeм. Илья вceгдa любил cпopт и цeлeуcтpeмлeннo гoтoвилcя к cлужбe в apмии.

Β 2020 гoду кaк oдин из лучших тaнкиcтoв пpocлaвлeннoгo coeдинeния Бoeв пpoвёл пo бpуcчaткe Κpacнoй плoщaди лeгeндapный тaнк Т-34. А пocлe cpoчнoй cлужбы oн ocтaлcя в чacти, зaключив кoнтpaкт. Службу нёc чecтнo и выпoлнил cвoй вoинcкий дoлг дo кoнцa.

https://zpobeda.ru/ilya-boev/

Военнослужащий Сальков Сергей Сергей Александрович Сальков из с. Станового погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины.

В рядах Вооружённых сил Российской Федерации он был с апреля 2022 года, проходил военную службу по контракту в 4-й гвардейской танковой дивизии.

Сергей Сальков был добрым, отзывчивым, трудолюбивым и честным человеком. Его любили и уважали коллеги по работе, земляки и сослуживцы.

https://zpobeda.ru/sergej-salkov/

Военнослужащий Шведович Кирилл В Херсонской области, геройски погиб защищая нашу Родину Шведович Кирилл Юрьевич 23.01.1992 года рождения, Крым, г.Симферополь.

https://zpobeda.ru/kirill-shvedovich/

Военнослужащий Дорохин Даниил Мальчик, Воин погиб в первый день СВО.

У него даже мысли не было, бросить Родину, чтобы спасти свою жизнь.

Дорохин Даниил Александрович.

29.01.2003-24.02.2022.

Вечная память тебе Герой и низкий поклон родителям.

https://vk.com/wall-210977916_19626

Военнослужащий Багаев Сослан Боец из Осетии, участвующий в СВО, скончался в московском военном госпитале имени Вишневского.

https://zpobeda.ru/soslan-bagaev/

Военнослужащий Зобкив Дмитрий Зобкив Дмитрий Дмитриевич

01.08.2003 — 26.09.2022

Погиб любимый сын и брат.

В свои 18 лет он отправился защищать нашу Родину, с первых дней находился на СВО.

Награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/dmitrij-zobkiv/

Военнослужащий Денисов Антон В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб Денисов Антон.

Колонна, в составе которой Антон следовал, попала под обстрел артиллерии. Антон вытащил раненного товарища из машины, понес в укрытие и получил несколько смертельных осколочных ранений в спину.

Антон был отзывчивым, добрым, ответственным человеком, который умел дорожить дружбой, всегда готов прийти на помощь. Жизнелюбие, целеустремленность, активная жизненная позиция – отличительные черты характера Антона.

В Новомичуринском многоотраслевом техникуме открыли мемориальную доску, посвященную бывшему студенту Антону Денисову.

https://vk.com/wall-103697479_228567

Лейтенант Кузин Михаил В боях погиб лейтенант медицинской службы, врач-хирург Михаил Кузин.

Ему было 24 года.

Он родился 24 апреля 1998 года, в семье медика и военного.

В начале июня он поехал на передовую забрать раненых, но медицинская машина попала под обстрел. Уходя от него, машина подорвалась на мине. Погиб весь экипаж.

Посмертно Михаила наградили орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/mihail/

Военнослужащий Ефимов Григорий Ефимов Григорий Юрьевич погиб выполняя задания в зоне СВО.

Был очень хорошим другом, сыном, и для родных был очень добрым, всегда старался помогать всем.

https://zpobeda.ru/grigorij-efimov/

Военнослужащий Овчинников Юрий В деревне Куршино Вятскополянского района Кировской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Юрием Овчинниковым.

Юрий Александрович Овчинников родился в 1995 г. Работал на заводе. Погиб в боях под городом Артёмовск.

Награждён медалью «За отвагу».

https://zpobeda.ru/jurij-ovchinnikov/

Военнослужащий Лавриненко Юрий В ходе специальной военной операции на Украине погиб Лавриненко Юрий Григорьевич.

16.03.1995-12.09.2022г.

Уроженец Ставропольского края. Учился в школе 15, пос. Прикалаусский, Петровского района, Ставропольского края.

Служил в г. Севастополь.

Приняв, единственное, правильное решение в сложившейся ситуации, тем самым спас своих товарищей.

ПОГИБ.

Посмертно Орден Мужества.

Самый лучший сын, брат, дядя и муж.

https://zpobeda.ru/jurij-lavrinenko/

Доброволец Суходоев Александр В ходе специальной военной операции на Украине пал смертью храбрых уроженец села Соколовка Зуевского района Кировской области Александр Владимирович Суходоев.

Выпускник Вятского государственного университета (специальность электроэнергетические системы и сети) Суходоев работал инженером Ленинградского предприятия МЭС Северо-Запада. На защиту республик Донбасса он отправился добровольцем, по зову сердца.

Погиб 18 ноября 2022 г.

https://zpobeda.ru/aleksandr-suhodoev/

Военнослужащий Пряткин Александр Александр Пряткин из станицы Ловлинской погиб при выполнении воинского долга в селе Великая Новоселка Донецкой области.

С декабря 2021 года парень проходил службу по контракту в Республике Абхазия. С 18 марта 2022 года участвовал в специальной операции на территории ДНР и ЛНР.

Погиб, исполняя свой воинский долг.

Указом Президента РФ Александр Пряткин за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность посмертно награжден Орденом Мужества.

Ему было 23 года.

https://ok.ru/priogni/topic/155096659972300

Военнослужащий Мануйлов Евгений Мануйлов Евгений Сергеевич родился 6 мая 1998 года в Городе Крымске, Краснодарский край.

5 июля 2018 года был призван в ряды Российской армии.

Евгений был отличником боевой подготовки. 25 октября 2018 года заключил контракт на 3 года.

23 августа 2022 года был отправлен в Херсонскую область.

Мануйлов Евгений Сергеевич трагически погиб 03.09.2022 года, спасая раненных боевых товарищей, выполняя свой долг перед Родиной.

Место смерти Украина, Херсонская область, село Нововознесенское.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Евгений посмертно представлен к присвоению звания Героя России и подано ходатайство на вручение Ордена Мужества, получил звание ветерана боевых действий.

https://zpobeda.ru/evgenij-manujlov/

Военнослужащий Петраков Алексей Β хoдe пpoвeдeния cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции пoгиб уpoжeнeц Βeльcкoгo paйoнa, житeль пoceлкa Уcть-Шoнoшa Аpхaнгeльcкoй oблacти Πeтpaкoв Алексей Сepгeeвич.

Β 2021 гoду Алeкceй ушeл в apмию пo пpизыву. Βo вpeмя cpoчнoй cлужбы зaключил кoнтpaкт и пpoдoлжил cлужбу в мoтocтpeлкoвoм бaтaльoнe Сeвepнoгo флoтa.

Он coвepшил мужecтвeнный, cмeлый пocтупoк и пoгиб, кaк нacтoящий coлдaт cвoeгo Отeчecтвa, дo кoнцa ocтaвaяcь вepным пpиcягe и вoинcкoм дoлгу.

https://zpobeda.ru/aleksej-petrakov/

Гвардии ефрейтор Кабаков Дмитрий Кабаков Дмитрий Павлович проходил службу в 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии, 137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк . Командир экипажа, старший механик-водитель БМД4.

Дмитрий принимал участие в специальной операции в Сирии, имеет ряд наград, одна из них «За укрепление боевого содружества».

В 2022 году среди первых вызвался добровольцем для участия в спецоперации на Украине.

Дмитрий Кабаков был честным, добропорядочным и дружелюбным человеком, готовым всегда прийти на помощь.С детства грезил о службе в ВДВ, очень любил технику

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kabakov/

Младший сержант Нургалиев Нурлан Участвуя в штурме штаба националистического батальона «Азов» в городе Мариуполь личным составом 153 оо СпН, Нургалиев Нурлан Нурлубаевич на автомобиле эвакуировал раненых товарищей. Затем, при возвращении к штурмовой группе своего отряда, заметив, что боевики окружают штурмующую группу, принял решение направить свой автомобиль на скопление пехоты противника, тем самым отвлек его на себя и не позволил ему неожиданно окружить своих товарищей. Автомобиль под управлением младшего сержанта Нургалиева Н.Н. был подбит и потерял ход. Младший сержант Нургалиев спешился и занял оборону. Поняв, что он оказался со всех сторон окружен боевиками националистического батальона «Азов», начал бой. Из стрелкового оружия уничтожил шестерых боевиков, был ранен. Израсходовав весь свой боевой запас на автомат, принял решение, что он не должен ни в коем случае попасть в плен. Подпустив противника к себе, подорвал себя и боевиков гранатой, тем самым уничтожил троих, а также имелись следы ранений еще двоих националистов. Ценою своей жизни он совершил этот героический поступок.

Руководство Главного управления ГШ и командование бригады ходатайствуют о награждении медалью Золотая звезда и присвоения звания Героя Российской Федерации (посмертно)

https://zpobeda.ru/nurlan-nurgaliev/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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