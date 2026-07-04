«Маресьев цирка»

Судьба циркового артиста Льва Осинского — история о том, как воля побеждает не только обстоятельства, но и физику. Сын репрессированных, он нашёл убежище в цирке, а потеряв руку на Курской дуге, совершил невозможное: вернулся на манеж. Его прозвали «Маресьевым цирка» за то, что он создал уникальный номер «Эквилибр на одной руке» — стойку на единственной руке с вытянутыми вверх ногами, которую до сих пор никто в мире не смог повторить в той же технической чистоте.

Рассказываем всю эту историю: от детского дома в Оренбурге до звезды на Аллее звёзд Большого Московского цирка — и до байопика 2027 года, который вернёт эту историю на большой экран.

Из детского дома на манеж

Лев Александрович Осинский родился 9 июля 1924 года в Оренбурге в семье военного авиаинженера. Будущее казалось предсказуемым: отец при деле, семья крепкая. Но в 1937 году НКВД арестовал обоих родителей. 13-летний Лев вместе с младшим братом оказался в детском доме.

Детдом закалил. По воспоминаниям, именно там Лев переплыл холодный Урал — надо было доказать «старичкам», что он не «тряпка». Справился. В 1938 году он сбежал и прибился к бродячей цирковой труппе. Для «сына врага народа» цирк был одним из немногих мест, где можно было найти применение своим талантам и не наталкиваться на анкетный вопрос о родителях. Лев Осинский — артист, которого называли «Маресьевым цирка»

Осинского взял в ученики силовой гимнаст Ян Дойнов. Природная гибкость и работоспособность сделали своё дело: уже очень скоро Лев выступал как «человек-змея». Два года он колесил с артистическими бригадами по сёлам и маленьким городам СССР. Номер Волжанских «Лесная идиллия», где выступал Лев Осинский

В 1940 году судьба свела его с Владимиром Волжанским — цирковым режиссёром и педагогом. В «Лесной идиллии» артистам приходилось выполнять сложные трюки в костюмах лягушек

В 1941 году жизнь Льва, как и всей страны, изменилась навсегда.

Фронт: под Тулой и на Курской дуге

2 ноября 1942 года военкомат Коминтерновского района Москвы призвал Осинского в армию. Новобранца отправили в артиллерийскую школу в Коломне. Потом — фронт. Лев служил наводчиком-артиллеристом противотанкового орудия в 562-м истребительном противотанковом артиллерийском полку, был комсоргом и командовал отделением.

Первое серьёзное ранение — под Тулой. Осинский выжил и вернулся в строй. Орден Красной Звезды он получил за несколько подбитых танков в ходе боёв на Курской дуге. Бойцы Красной армии идут в атаку. Курская дуга, 1943 год

Летом 1943 года — снова ранение, на этот раз роковое. Осколок снаряда оторвал левую руку ниже локтя. В разгар боя, теряя сознание от боли, Осинский перетянул кровоточащий обрубок обычным телеграфным проводом и на собственных ногах дошёл до санитарной части.

Исход был очевиден: инвалидность. Для акробата и эквилибриста, чья работа напрямую зависит от баланса двух рук, это означало конец цирковой карьеры. Но Осинский не собирался этого принимать. Ещё в госпитальной палате он начал тренировать уцелевшую правую руку. Цирковая афиша. Начало 1950-х годов

Мозоль вместо руки

В 1944 году Осинский вернулся на манеж. Не администратором, не билетёром — он хотел только выступать. Но как? Именно тогда произошла встреча, которая всё изменила. Лев увидел на арене Сандро Дадеша — циркового артиста, родившегося вовсе без обеих рук. Дадеш выступал. И сказал Осинскому просто: «Сможешь».

Лев начал часами бить обрубком руки в стену. Снова и снова. Цель была конкретной: набить такую грубую, «деревянную» мозоль, чтобы культя выдержала вес тела. Владимир Волжанский, увидев это впервые, не нашёл слов. Лев объяснил коротко: «Надо набить мозоль, чтобы рана не кровоточила». Эквилибрист Лев Осинский на манеже

Тренировки длились годами. Осинский работал над тем, что физиологи считали невозможным: удерживать равновесие корпуса на одной руке без контрбаланса второй конечности. Человеческое тело к этому не приспособлено. Но в 1950 году он вышел на манеж с новым номером.

Рождение невозможного номера

«Эквилибр на одной руке» — так назывался трюк. Осинский выходил в элегантном костюме, скрывавшем протез левой руки. Зрители знали об особенности артиста. И когда он вставал на единственную правую руку, вытягиваясь ногами вверх, зал замирал. Номер «Эквилибр на одной руке». Вместо левой руки у артиста протез

Его баланс был безупречен. Публика встречала номер стоя, нередко — со слезами. У Осинского не было второй руки для противовеса, не было страховки — только воля и годы работы. Западные журналисты, когда узнали, что у советского артиста нет левой руки, советовали: выступайте без рубашки, это такая реклама! Осинский отказался. Он считал, что зритель должен оценивать только работу артиста на арене. Искусственная левая рука, казалось, совершенно не мешала артисту

Осинский постоянно усложнял программу. Председатель жюри Первого международного фестиваля циркового искусства в Варшаве, воздушный гимнаст Лазар Добрич, отработавший в цирке 70 лет, рукоплескал советскому эквилибристу и называл его номер самым красивым и оригинальным из всего, что видел за свою карьеру. Когда Добрич узнал, что у Осинского нет второй руки, он расплакался. Осинский привёз из Варшавы золотую медаль. Статья о Льве Осинском в журнале «Советский цирк»

Вместе с труппой советского цирка Осинский объездил страны соцлагеря, Западную Европу, Японию. В Париже, по воспоминаниям писателя Бориса Полевого, зрители устроили эквилибристу восторженную овацию. Этот трюк — стойку в чистом эквилибре на одной руке без вспомогательных средств — до сих пор никто в мире не смог повторить с той же технической чистотой, которой владел Осинский. С манежа он ушёл в 1978 году — после 40 лет в цирке — в звании заслуженного артиста РСФСР.

Два фильма и одна книга

История Осинского была настолько кинематографична, что её экранизировали дважды. В 1967 году вышел «Человек в зелёной перчатке» — первый советский безочковый стереоскопический фильм, то есть технология, предшествовавшая современному 3D-кино. Осинский консультировал съёмочную группу. Афиша первого советского стереофильма «Человек в зелёной перчатке». 1967 год

Писатель Александр Аронов написал на основе биографии Осинского повесть «Пассажир без билета». В 1976 году режиссёр Леонид Нечаев снял по её мотивам телефильм «Эквилибрист» — драму, которая закрепила образ артиста-героя в массовом сознании. Оба фильма до сих пор легко найти в открытом доступе.

Параллель с Маресьевым напрашивалась сама собой: лётчик Алексей Маресьев после ампутации обеих ног вернулся в небо и сбивал самолёты. Осинский после ампутации руки вернулся на манеж и ставил рекорды. Сам Лев Александрович, когда слышал подобные сравнения и дифирамбы, неизменно отвечал: «Обыкновенная жизнь, не героическая».

Наследие и новый байопик

Лев Александрович Осинский умер в 2003 году и похоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища в Москве. Но династия не прервалась: дочь Марина стала прославленным канатоходцем, внучка Катя тоже выбрала цирк. Звезда Осинского по сей день сияет на Аллее звёзд Большого Московского государственного цирка. Выступление Марины Львовны Осинской — дочери артиста, ставшей прославленным канатоходцем

В марте 2026 года в Москве стартовали съёмки байопика «Цирк». Роль Осинского играет Рузиль Минекаев, его партнёра-клоуна — Никита Кологривый. Креативный продюсер картины — народный артист России Эдгард Запашный. Для подготовки трюков была собрана специальная команда: по словам Минекаева, повторить номер Осинского «фактически невозможно» даже в кино. Выход фильма запланирован на 2027 год. Могила Льва Осинского в колумбарии Ваганьковского кладбища

История Льва Осинского, как и биография олимпийского чемпиона Виктора Чукарина, показывает: «невозможно» — это не физический предел, а вопрос воли.