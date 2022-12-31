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На маршруты вышли новогодние трамваи и тролейбусы.Они будут ходить по маршрутам до конца января.
Шикарные украшения возле Михайловского театра.Вы только посмотрите на этого бесподобного оленя.
Новогодний Питер
Немножко Москвы мы вчера посмотрели. Сегодня заглянем в Питер.Во дворе Зимнего Дворца появилась симпатичная новогодняя композиция.Во дворе Зимнего Дворца появилась симпатичная новогодняя композиция.Между Певческим мостом и Дворцовой площадью установлена катальная горка.По поводу оплаты - не знаю.На Дворцовой вовсю украшают главную елку города.Вот такая она.На Дворцовой будет бесплатное лазерное шоу.МеждуВ Петербурге открыли очередной каток возле флагштока «Зенит». Площадь ледового покрытия 2800 кв.м — это примерно на 250-300 человек.Выставка «Рождество» в АнненкирхеВыставка «Рождество» в Анненкирхе
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