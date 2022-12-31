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Новогодний Питер

Немножко Москвы мы вчера посмотрели. Сегодня заглянем в Питер.Новогодний ПитерВо дворе Зимнего Дворца появилась симпатичная новогодняя композиция.Новогодний ПитерНовогодний ПитерНовогодний ПитерВо дворе Зимнего Дворца появилась симпатичная новогодняя композиция.Новогодний ПитерНовогодний ПитерНовогодний ПитерНовогодний ПитерМежду Певческим мостом и Дворцовой площадью  установлена катальная горка.Новогодний ПитерНовогодний ПитерНовогодний ПитерНовогодний ПитерПо поводу оплаты - не знаю.Новогодний ПитерНа Дворцовой вовсю украшают главную елку города.Новогодний ПитерВот такая она.Новогодний ПитерНа Дворцовой  будет бесплатное лазерное шоу.Новогодний ПитерМеждуНовогодний ПитерВ Петербурге открыли очередной каток возле флагштока «Зенит». Площадь ледового покрытия 2800 кв.м — это примерно на 250-300 человек.Новогодний ПитерНовогодний ПитерВыставка «Рождество» в АнненкирхеНовогодний ПитерНовогодний ПитерНовогодний ПитерНовогодний ПитерНовогодний ПитерВыставка «Рождество» в Анненкирхе
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