Разоблачаем. Мифы и факты о бандеровцах

В свете текущих событий в мире давайте снова вернемся к этому вопросу. В этом матерале кратко и без лишних эмоций собраны почти все мифы и их разоблачения на основе ссылок к задокументированным источникам.

Миф №1 Бандеровцы не боролись с самого начала с Россией и, тем более, русскими, как им приписывают.



Бандеровцы с самого начала своего появления вели ожесточенную войну против поляков (которые были оккупантами) и русских (которых так же считали «москальскими» оккупантами). И к этой войне готовились сильно загодя.

Свидетельство полковника Штольце на Нюрнбергском процессе 25 декабря в 1945 г.:

«Лахузен дал мне для ознакомления приказ… В приказе указывалось, что с целью нанесения молниеносного удара по Советскому Союзу, Абвер-2 при проведении подрывной работы против СССР должен использовать свою агентуру для разжигания национальной вражды между народами Советского Союза. В частности, мной лично было дано указание руководителям украинских националистов немецким агентам Мельнику (кличка «Консул-1″) и Бандере организовать сразу же после нападения Германии на Советский Союз провокационные выступления на Украине с целью подрыва ближайшего тыла советских войск, а также для того, чтобы убедить международную общественность в том, что вроде бы происходит разложение советского тыла».

Э. Штольце: «... По окончании войны с Польшей Германия усиленно готовилась к войне против Советского Союза и поэтому по линии Абвера проводились мероприятия по активизации подрывной деятельности, потому что те мероприятия, которые проводились через Мельника и другую агентуру, казались недостаточными.

С этой целью был завербован известный украинский националист Бандера Степан, который в ходе войны был освобожден немцами из тюрьмы, куда был заключен польскими властями за участие в террористическом акте против руководителей польского правительства.»

(источник — материалы Нюрнбергского судебного процесса. Книга Нюрнбергский процесс,. М.)

Как об этом пишет Петро Полтава, «историк» бандеровцев:

Бандеровцы – это в последнее время повсеместно употребляемое, популярное наименование всех участников повстанческой и подпольной освободительной борьбы, которая началась против фашистов в период гитлеровской оккупации, а с 1944 (sic!) года продолжается против большевистских захватчиков.

Продолжим …

Миф №2 Бандеровцы никогда не считали врагом русский народ, равно как и ни один другой народ, вроде поляков, немцев или евреев.



Здесь столько фактов, что достаточно малой доли, чтобы внятно увидеть их позицию по этому вопросу. Э.Лахузен дает показание на Нюрнбергском процессе

Свидетельство генерала Э. Лахузена, одного из руководителей Абвера, на заседании Международного военного трибунала 30 ноября в 1945г.

«… Канарису было поручено создавать в украинской Галичине повстанческое движение, целью которого стало бы истребление евреев и поляков… необходимо инсценировать восстание или повстанческое движение таким образом, чтобы все дворы поляков были охвачены огнем и, чтобы все евреи были убиты.»

(Источник — материалы Нюрнбергского судебного процесса, 30 июня 1941 года)

Фашистские войска оккупируют Львов. Вместе с ними в город вступил знаменитый батальон абвера «Нахтигаль» (в переводе с немецкого — «Соловей»), состоящий из бандеровцев и возглавляемый Романом Шухевичем, ближайшим соратником Бандеры. «Слава Гитлеру! Слава Бандере!» — надпись на Глинских воротах Жолковского замка. Львовская область. 1941 г.

В этот же день весь город был заклеен обращениями Степана Бандеры: «Народе! Знай! Москва, Польща, мадяри, жидва — це твої вороги. Нищи їх! Ляхів, жидів, комуністів знищуй без милосердя!..»

В 1941 г. Я. Стецько завлял: «Москва и жидовство — это самые большие враги Украины. Считаю главным и решающим врагом Москву, которая властно держала Украину в неволе. И, тем не менее, оцениваю враждебную и вредительскую волю жидов, которые помогали Москве закрепощать Украину. Поэтому стою на позициях истребления жидов и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию».

(Источники: Berkhoff K.C., Carynnyk M. The Organization of Ukrainian Nationalists. Дюков А. Об участии ОУН − УПА в Холокосте: «Москва и жидовство − главные враги Украины» // ИА „REGNUM“, 14.10.2007)

Не могу не привести слова одного из сторонников Бандеры о том, как они руководствовались во время войны «тремя принципами Бандеры»:

«- братское отношение к тем из них, кто поддерживает борьбу украинского народа за свое государство и интересы;- терпимое отношение к тем из них, кто просто живет в Украине;- враждебное отношение к тем, кто враждебно настроен к Украине, ее независимости, государству и языку.»

Этот абзац из разряда тех, когда так грустно, что уже смешно.



Миф №3 Бандеровская идеология не является фашистской или нацистской



Один из теоретиков ОУН А.Андриевский писал: «Наш новейший национализм не является следствием усилий украинского ума, а именно продуктом итальянского фашизма и немецкого национал-социализма. Основание такого увлечения подготовил Донцов». (Источник: «Степан Бандера. Перспективи української революції». – Дрогобич, 1998. – С. 5-8; Гордусевич С. Степан Бандера. Людина і міф. – К., 2000. – С. 43-44)



Миф №4 Бандеровцы не сотрудничали с Германским оккупационным режимом до войны, а встретили их как освободителей.



После окончания 1-й мировой и гражданской, оказавшиеся в эмиграции «січові стрільці» и прочая подобная публика сорганизовались в УВО (українську військову організацію), преобразованную позже в ОУН. И еще в 1930-х годах «борці за волю» нежно прилепились к Гитлеру, потекли и финансовые ручейки, сразу взбодрившие сердца оуновцев. Они даже подогнали идеологию, вышел этакий второсортный фашизм. Но с претензиями: «Ідуть ряди, гримлять ряди й купаються в крові, гартуються в огні. Вогонь і кров, життя та воля, або смерть палахкотить у їх грудях…Чуєш крик – Зіг хайль! Хайль! Зіг хайль!» (Ю.Липа «Українська доба», Львів,1934р.).

Уже в 1938г. в Германии было создано несколько учебных центров, где готовились оуновцы-диверсанты. Хоть и были в руководстве Рейха разные взгляды об их дееспособности, но шеф абвера В.Канарис заявлял: «Отбросов нет, есть только кадры».



Миф №5 Сам Степан Бандера воевал против Гитлера, поэтому его еще в 1941г. отправили в концлагерь Заксенхаузен (аналогичный миф — Бандеровцы перестали сотрудничать с германским оккупационным режимом после 1941г.)

Через две недели после взятия Львова батальон «Нахтигаль», сформированный под руководством Бандеры, превратил немецкий тыл в поле для своих разборок с поляками, что вызвало крайнее недовольство Гитлера. И не то, чтобы им было жалко каких-то «унтерменшей». Задача генштаба любой воюющей страны в том, чтобы навести хаос в тылу противника и наоборот, обеспечить порядок в собственном тылу. К тому же, полагали немцы, население оккупированных стран должно с воодушевлением (или без оного) трудиться на благо Рейха, а не лежать с перерезанным горлом в канаве.

Помимо этого, в неизвестном направлении (на счета Швейцарских банков), утекла крупная сумма денег, выделенных немецкой разведкой на финансирование ОУН.

Так, по словам Лазарека: «С.Бандера получил от немцев 2,5 миллиона марок, то есть столько, сколько получает и Мельник», (источник — материалах Нюрнбергского судебного процесса) и переведенных на личный счет в швейцарском банке».

(Історичні портрети: Махно, Петлюра, Бандера. – К., 1990. – С. 24)

Но и это было не все — без спроса у немцев был принят Акт о провозглашении Украинского государства. ОУН надеялась, что немцы с этим смирятся. Попытка самовольного провозглашения государства на территории, уже захваченной немецкими войсками, где последние уже понести потери, в то время как ОУН не смогла или не захотела организовать масштабное восстание в тылу Красной Армии на Западной Украине, закончилась для бандеровцев печально.

5 июля 1941г. на совещании Адольф Гитлер сказал : “Parteigenosse Himmler, machen Sie Ordnung mit diesen Bande! ” (Партайгеноссе Гиммлер, наведите порядок с этой бандой!).

Практически немедленно гестаповцы арестовали С. Бандеру, Я. Стецько, а также около 300 членов ОУН. «Нахтигаль» был срочно переформирован в полицейский батальон и переведен в Белоруссию для борьбы с партизанами, а Бандеру взяли под домашний арест в Кракове, а затем перевели в Заксенгаузен, в некое подобие гостиницы, где сидели высокопоставленные пособники фашистов, временно выведенные в резерв.

Бандеровцы очень переживали:

«Сотни украинских патриотов нацисты бросили в концлагеря и тюрьмы. Начался массовый террор. В концлагере Освенцим зверски были замучены братья Степана Бандеры — Олэкса и Васыль.»

(Источник — статья Степан Бандера. Жизнь и деятельность. автор: Игорь Набытович)

И как бы не настаивали бандеровцы, история на этом не завершается.

В 44-м Гитлер выводит Бандеру из резерва и включает в состав Украинского нацинального комитета, чьей задачей была организация борьбы с наступающей Красной Армией.

«В начале апреля 1945 года Бандера имел указание Главного управления имперской безопасности собрать всех украинских националистов в районе Берлина и оборонять город от наступающих частей Красной Армии. Бандера создал отряды украинских националистов, которые действовали в составе фольксштурма, а сам бежал. Он покинул дачу отдела 4-Д и бежал в г.Веймар. Бурлай мне рассказывал, что Бандера договорился с Даныливым о совместном переходе на сторону американцев».

(Источник: показания Мюллера, датированные 19 сентября 1945 года)

А теперь предоставим слово бандеровцам, мы же хотим знать мнение обеих сторон:

«Почувствовав на своей шкуре силу УПА, немцы начали искать в ОУН-УПА союзника против Москвы. В декабре 1944 года Бандера и еще несколько членов ОУН-революционной были освобождены. Им предложили переговоры о возможном сотрудничестве. Первым же условием переговоров Бандера выдвинул признание Акта возобновления Украинской Государственности и создание украинской армии как отдельных, независимых от немецких, вооруженных сил самостоятельной державы. Гитлеровцы не согласились признать независимость Украины и стремились создать пронемецкое марионеточное правительство и украинские военные формирования в составе немецкой армии. Бандера решительно отбросил эти предложения.»

(Источник — статья Степан Бандера. Жизнь и деятельность. Автор: Игорь Набытович)



Миф №6 О замученных в Освенциме немцами братьях Бандеры.



Братья Бандеры погибли в Освенциме 1942 году — с ними расправились заключённые ПОЛЯКИ. Глаз за глаз.



Миф №7 Бандеровцы с одинаковой самоотдачей вели отчаянную борьбу как против гитлеровского фашизма, так и против сталинского реакционно-репрессивного режима.

«Нынешние последователи Бандеры резко отвергают сотрудничество бандеровцев с немцами и настаивают на их противоборстве. Даже мелькает цифра о 800 гитлеровцев, убитых в боях с «вояками УПА» (вообще-то средний советский партизанский отряд имел счета побольше). Но немецкие архивы на запросы наших ветеранов отвечают, что сведений о погибших от рук бандеровцев не имеют. Как и о самих этих боях. Какой-то театр абсурда! Выходит, немцы с маниакальностью идиотов снабжают своих врагов деньгами, снаряжением, оружием: более 700 минометов, около 10 тыс. станковых и ручных пулеметов, 100 тыс. ручных гранат, 12 млн. патронов и пр. Да еще обучают старшин для УПА в учебном центре в Нойхаммере и др., присваивая им германские воинские звания.

Нет, какие-то стычки с бандеровцами у немцев, безусловно были. Случалось немцы на правах хозяев и наказывали тех в дисциплинарном порядке: сажали в лагеря, даже расстреливали. А что вы хотели? Та же «Волынская резня», когда бандеровцы летом 1943г. вырезали все польские села Волыни и тем сорвали запланированную поставку продуктов для германской армии – головная боль для немецких интендантов! Косо смотрели немецкие аккуратисты и на скверную привычку бандеровцев забивать трупами колодцы с питьевой водой и пр.»

«Сторонники ОУН по приказу Бандеры служили в немецкой полиции, карательных батальонах… К примеру, тот же Роман Шухевич, который был одним из министров разогнанного немцами бандеровского правительства, продолжил служить немцам в батальоне «Нахтигаль», затем стал одним из командиров карательного батальона СС. До декабря 1942 года он заработал два креста и звание капитана СС за успешное подавление партизанского движения на территории Белоруссии.»

«Доставка оружия и диверсионных средств с немецкой стороны через линию фронта для подразделений УПА должна проводиться по правилам конспирации, чтобы не дать большевикам в руки никаких доказательств относительно украинцев — союзников немцев, которые остались за линией фронта. Поэтому ОУН просит, чтобы переговоры, договоренность шли от центра и чтобы партнерами со стороны немцев была по возможности полиция безопасности, так как она знакома с правилами конспирации».

(Источник — книга «Без права на реабилитацию», глава Р.Шухевич, автор главы Поддубный Л.А.)

«Немцы передали ОУН-УПА 100 тысяч винтовок и автоматов, 10 тысяч пулеметов, 700 минометов, много боеприпасов. Об этом свидетельствовали на суде бывшие нацистские руководители Абвера Лахузен, Штольце, Лазарек, Паулюс».

(Источник — материалах Нюрнбергского судебного процесса)

Миф №8 Бандеровцы не совершали зверств, которые им предписывают

Это настолько абсурдный миф, что достаточно просто дать часть названий: Львовский Еврейский погром, Волынскую резню, Бабий Яр. И еще один пример, не столь известный, но болезненный тем, что является «повседневным», «обыденным».

Письменные показания Германа Гребе, зачитанные американским обвинителем Стари.

«Ночью 13 июля 1942 г. все жители гетто в г. Ровно… были ликвидированы… Вскоре после 22.00 гетто было окружено большим отрядом СС и примерно втрое большим отрядом украинской полиции. Группы эсэсовцев и полиции врывались в дома. Живущие там люди выгонялись на улицу в том виде, в котором они были застигнуты.

Людей выгоняли из домов с такой поспешностью, что в некоторых случаях маленькие дети были оставлены в кроватях. Всю ночь гонимые, избитые и израненные люди двигались по освещенным улицам. Женщины несли своих мертвых детей на руках. Некоторые дети тащили к поезду за руки и ноги своих мертвых родителей…

Вскоре украинская полиция ворвалась в дом 5 по Бангофштрассе, вытащила оттуда 7 евреев и потащила их не сборный пункт в гетто…»

«В этом документе поражают две особенности: во-первых, соотношение эсэсовцев и украинских полицаев — основная масса убийц были не немцами, а именно «борцами за Украину»; во-вторых, главными противниками этих «борцов» были дети — о них свидетель говорит постоянно.»

(Источник — Нюрнбергский процесс. Сборник документов, — Т.2, С.500)



Миф №9 Зверства, которые предписывают бандеровцам, совершали НКДВшники, переодетые бандеровцами для дискредитации повстанческого движения и лишения их народной поддержки.

Насколько серьёзна ситуация с распространением этой лжи, свидетельствует тот факт, что миф о «переодетых энкавэдэшниках» закреплён в т.н. «Профессиональном выводе (фаховом высновоке) рабочей группы историков по изучению деятельности ОУН-УПА», изданном на Украине массовым тиражом в 120 000 экз., и централизованно распространяемом по всем библиотекам, средним и высшим учебным заведениям. 14 октября 2005 года на заседании Правительственной комиссии этот «Высновок» был утверждён в качестве официальной оценки деятельности ОУН-УПА. Здесь в аргументации можно пойти двумя путями — прямым и косвенным.

Прямой — разобраться во всех тонкостях информационной войны. Все это разобрано в книге Великая оболганная война-2 в статье Олега Россова «Миф о переодетых НКВДешниках. Спецгруппы НКВД в борьбе с бандформированием в Западной Украине». Или воспользоваться материалами статьи.

Косвенный — бандеровцы боролись против Советского союза — факт. Они получали деньги и вооружение от немцев — факт. И не в игрушки же они играли этим вооружением. Они устраивали массовые резни — факт. Для того, чтобы все это делалось НКВД, нужно , что вообще не существовало УПА. А существовало одно это НКВД, которое всем заправляло. Ситуация же, при которой переодетые УПА безнаказанно со своей стороны организуют резню населения, а УПА, которые все это видят, очень страдают и ничего при этом не делают (или лучше — ходят следом и просят никого не убивать) — просто запредельный наркоманский бред.



Миф №10 УПА не осуждена Нюргберским трибуналом, что является доказательством их непричастности к массовым убийствам и указывает на их борьбу с гитлеризмом.

ОУН в документах упоминается несколько раз, однако деятельность этой организации просто не попадала под устав трибунала в Нюрнберге. Японских военных преступников, например, тоже в Нюрнберге не судили. И хорватских усташей.

Однако из этого не следует, что преступлений они не совершали (и книгу «Кухня дьявола» не писали). Но бандеровцы продолжают усиленно стоять на этом, как будто это все оправдывает. Наверное потому, что нет срока давности по этим преступлениям. Время японцев пришло (японских военных преступников судили позже в 1946г. Токийским военным трибуналом. Устав Токийского трибунала вобрал в себя важнейшие положения устава Нюрнбергского трибунала), не за горами и их.

Миф №11 Заключительный. Они (банедровцы) боролись за независимость Украины и освобождение украинского народа.

Бандеровцы были крайне небольшой (постоянный состав 6,5 тыс.) хорошо организованной, вооруженной, обученной и замотивированной своей идеей группой боевиков. Которые во время оккупации Польши ничего не смогли сделать (сам Бандера вплоть до захвата немцами Польши, сидел в польской тюрьме за покушение. Кстати, немцы же его и освободили). Они смогли выступить по-серьезному только когда обрели себе сильнейшего союзника в лице фашистской Германии. Они жили на их деньги, стреляли по мирным жителям из их оружия.

Немцы передали ОУН-УПА 100 тысяч винтовок и автоматов, 10 тысяч пулеметов, 700 минометов, много боеприпасов.Об этом свидетельствовали на суде бывшие нацистские руководители Абвера Лахузен, Штольце, Лазарек, Паулюс.

(Источник — материалах Нюрнбергского судебного процесса)

Угрозами и ложью вербовали в свои ряды людей.

Чтобы обеспечить массовый приток добровольцев в УПА в 1942г. Шухевич объявил официальную войну и большевикам, и немцам. Это сбивало с толку, и многие люди, желая бороться с немцами, вливались в отряды Шухевича, численность которых доходила до 100 тысяч человек, а на поверку выходило, что несмотря на призывы бороться как против большевиков, так и против немцев, руководство ОУН-УПА направляет основные свои усилия на борьбу с красными партизанами и мирным польским населением Волыни.

(Источник — фильм Линия войны. Шухевич Р.И. — руководитель ОУН)

После всеобщего призыва, чтобы избежать массовых оттоков вступивших в ряды ОУН людей, понявших, что их обманули, ОУНовцы ставили перед немцами одно условие — сохранить в тайне факт сотрудничества между ними.

Вот как писал об этом немецкому командованию министр бандеровского «правительства» «Герасимовский» (И.Гриньох):

«Доставка оружия и диверсионных средств с немецкой стороны через линию фронта для подразделений УПА должна проводиться по правилам конспирации, чтобы не дать большевикам в руки никаких доказательств относительно украинцев — союзников немцев, которые остались за линией фронта. Поэтому ОУН просит, чтобы переговоры, договоренность шли от центра и чтобы партнерами со стороны немцев была по возможности полиция безопасности, так как она знакома с правилами конспирации».

(Источник — книга «Без права на реабилитацию», глава Р.Шухевич, автор главы Поддубный Л.А.)

Тех же, кто пытался сопротивляться — избивали, убивали. Тех, кто с недостаточным рвением выполнял свои обязанности — убивали, вместе со всей семьей.

В 1943 году был отдан приказ «ликвидировать» дезертиров из УПА и избивать шомполами уклоняющихся от призыва.

Это — борьба группы терррористов за власть, а не за независимость Украины. Это — попытки угрозами, оружием и массовыми убийствами заставить признать мирными людьми свое влияние. Их запомнили как убийц своих же собственных земляков.

Бандеровцы, конечно, подбирали другие слова для оправдания:

«ОУН при численности около 20 тыс. членов имела большое влияние на украинское население» (с оружием в руках и при поддержке фашистов — прим.авт.).

(Источник статья «СТЕПАН БАНДЕРА», автор: Виктор МАРЧЕНКО 1997г.)

Количество убитых на территории Украины в годы Второй мировой нацистами (в т.ч. бандеровцами):

- В Крыму мирные граждане были погружены на баржи, вывезены в море и потоплены. Таким путем было уничтожено свыше 144 000 человек.

- В Бабьем Яру, вблизи Киева, они расстреляли свыше 100 000 мужчин, женщин, детей и стариков. В этом городе в январе 1942 года, после взрыва в немецком штабе на Дзержинской улице, немцы арестовали в качестве заложников 1 250 человек стариков, несовершеннолетних, женщин с грудными детьми. В Киеве они убили свыше 195 000 человек..

- В Ровно и в Ровенской области они убили и замучили свыше 100 000 мирных граждан.

- В Днепропетровске, вблизи Транспортного института, они расстреляли и бросили живыми в огромный овраг 11 000 женщин, стариков и детей.

- В Каменец-Подольской области 31 000 евреев были убиты и уничтожены, включая 13 000 человек, привезенных из Венгрии.

- В Одесской области было убито, по меньшей мере, 200 000 советских граждан.

- В Харькове около 195 000 человек было замучено, расстреляно или удушено в «душегубках».

- В Гомеле немцы собрали местных жителей в тюрьму, подвергли их пыткам, а затем привели в центр города и публично расстреляли.

(Источник — материалах Нюрнбергского судебного процесса)

Не многовато ли убито «несогласных» и тех, на «кого имели большое влияние»?…

И, хорошо. Мы решили вдруг забыть о том, что банедровцы убивали своих земляков. Если они сражались за идею, не стали бы они объединяться со всеми, кто эту идею поддерживает? Но нет – ОУН еще в 1940 году распадается на две организации ОУН-б (бандеровцы) и ОУН-м (мельниковцы).

Но сторонники Банеры, конечно же, формулируют это по-другому:

«В организации имелись внутренние конфликты: между молодыми малоопытными, нетерпеливыми и более опытными и рассудительными, прошедшими войну и революцию, между руководством ОУН, живущим в комфортных условиях эмиграции, и основной массой членов ОУН, работавшими в условиях подполья и полицейского преследования.»

(Источник «СТЕПАН БАНДЕРА», автор: Виктор МАРЧЕНКО 1997г.

Бандеровцы «попробовали свои силы» на оуновцах-мельниковцах. Тогда за несколько месяцев 1940 года служба безопасности ликвидировала около 400 своих политических оппонентов.

Они потом всю войну будут охотиться и стучать друг на друга в гестапо.

Разногласия между участниками? Да ладно. 400 трупов – это просто разногласия? Вдумайтесь – это не потери за весь период Второй мировой. Это результаты работы нескольких (!) месяцев во время, когда война еще не началась. Это они так обращались с «единомышленниками». А может быть дело было в чем-то другом? Может это была борьба за власть и политическое влияние? За то, кто будет управлять немецкими деньгами? Может это неизбежно, когда ты обманываешь людей, говоря, что борешься за свободу и независимость, а на деле все оказывалось не совсем так? Это — чистой воды политика. Иначе они не стали бы устраивать разборки между собой, так поступают с политическими конкурентами. Так делают, когда рвутся к власти, а не когда спасают народ. Но и это не все. В отношениях между самими бандеровцами тоже не все было гладко.

В 1943 году краевой провод возложил на СБ следующие задачи:

• «ликвидировать» дезертиров из УПА и избивать шомполами уклоняющихся от призыва;

• продолжать «контролировать» лояльность самих оуновцев.

Летом 1945 года Бандера издал свой знаменитый трижды секретный указ, в котором, в частности, говорилось о необходимости «немедленно и наиболее тайно… вышеупомянутые элементы ОУН и УПА (тех, кто, возможно, сдастся властям) ликвидировать двумя способами:

а) направлять большие и незначительные отряды УПА на бой с большевиками и создавать ситуации, чтобы их уничтожали Советы на постах и «засадах» («Обвиняет земля», с. 150).

б) С остальными должна была расправляться служба безопасности.

https://cont.ws/@evee/92610

https://masterok.livejournal.com/2393799.html

https://yadocent.livejournal.com/1435294.html

https://www.noo-journal.ru/banderovcy/