Территория Героев...(149)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Боец из Челябинской области, который находится в зоне СВО, записал поздравление к Дню учителя своим педагогам: в детском саду, в школе и колледже. Они были очень тронуты — и записали ему ответ и много добрых слов. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1221

Гвардии старший лейтенант Яманов Роман Гвардии старший лейтенант Роман Яманов, действуя в составе экипажа танка Т-80, выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских штурмовых групп.

Перед экипажем была поставлена задача подавить огонь основных сил противника и тем самым дать возможность российским штурмовикам закрепиться на заданном участке.

Обороняясь, противник активно применял минометы, противотанковые средства, а также вел огонь из стрелкового оружия.

В ходе боя гвардии старший лейтенант Роман Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника на позициях и отдал приказ на их уничтожение.

Также в бою Роман Яманов корректировал огонь танка, своевременно вскрывал огневые точки боевиков, оперативно переносил туда огонь орудия и пулемета.

Во время выполнения боевой задачи в результате атаки вражеского FPV-дрона, российский танк потерял ход, экипаж получил множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на полученные ранения и повреждения танка Т-80, экипаж из боя не вышел и продолжил выполнение поставленной боевой задачи.

Самоотверженные действия старшего лейтенанта Романа Яманова и его экипажа позволили сломить сопротивление противника и улучшить положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/8860

Старший лейтенент Карун Александр Штурмовые группы мотострелкового взвода под командованием старшего лейтенанта Александра Каруна получили задачу выбить противника с укрепленной позиции.

Проведя разведку местности и путей отхода, группы скрытно выдвинулись в направлении врага. Александр Каруна лично возглавил одну из них.

В ходе продвижения группа под руководством старшего лейтенанта Каруна подверглась минометному обстрелу. Часть бойцов группы получили ранения. Несмотря на продолжающийся обстрел, Александр Каруна оказал первую помощь раненым и организовал их эвакуацию в безопасное место, после чего сумел вывести из-под огня штурмовую группу и атаковать позиции противника.

По итогам боя группа выбила украинских боевиков с занимаемых территорий и закрепилась на новых рубежах. Выстроив оборону, старший лейтенант Каруна организовал эвакуацию раненых в медицинское учреждение.

Смелые и профессиональные действия старшего лейтенанта Александра Каруна способствовали улучшению положения российских войск по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/8834

Военнослужащий Деев Артём Расчет самоходной гаубицы «Мста–С» под руководством Артёма Деева выполнял боевую задачу по ведению контрбатарейной борьбы, выявлению и уничтожению вражеской техники и украинских боевиков, ведущих наступление на позиции российских подразделений.

С помощью средств воздушной разведки в лесополосе вблизи населенного пункта была обнаружена буксируемая гаубица американского производства.

Получив установки для стрельбы, Артём Деев, действуя быстро и на опережение, навел орудие и поразил натовскую гаубицу.

Слаженные и оперативные действия расчета Артёма Деева лишили противника артиллерийской поддержки и позволили удержать занимаемые рубежи обороны, нанеся при этом серьезный урон подразделениям врага.

https://t.me/rabotaembrat/8810

Гвардии лейтенант Яковенко Павел Командир группы морской пехоты гвардии лейтенант Павел Яковенко получил задачу вскрыть позиции противника на одном из островов.

Оперативно и скрытно выдвинувшись в назначенный район, группа под руководством Яковенко высадилась на берег и приступила к поиску мест расположения украинских боевиков. Обнаружив противника и продолжая наблюдение, Яковенко вскрыл долговременные огневые точки противника и количество личного состава, после чего поставил задачи штурмовым группам.

Заняв выгодные огневые позиции, группа под руководством гвардии лейтенанта открыла огонь по противнику. Морские пехотинцы, быстро подавив огневые точки, в скоротечном бою уничтожили украинских боевиков.

Благодаря смелости и отваге гвардии лейтенанта Павла Яковенко группа морских пехотинцев без потерь уничтожила противника и заняла важный наблюдательный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/8866

Младший сержант Рахимов Владимир Младший сержант Рахимов в составе группы российских военнослужащих выполнял задачу по выявлению районов сосредоточения противника.

Ведя наблюдение в непосредственной близости от позиций врага, Владимир обнаружил движение подкрепления на передовые рубежи украинских боевиков.

Владимир оперативно передал информацию на пункт управления, а затем в ходе последовавшего артиллерийского обстрела со стороны ВС РФ, корректировал огонь. В результате артиллерийского залпа была уничтожена большая группа пехоты противника.

При выдвижении с замаскированной наблюдательной позиции в тыл Владимир был обнаружен противником и атакован вражескими FPV-дронами. Вовремя заметив приближающиеся беспилотники, младший сержант Владимир Рахимов точным огнем уничтожил два БпЛА и, успешно выполнив задачу, вернулся на позиции подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/8851

Гвардии лейтенант Русин Роман Командир эвакуационной роты гвардии лейтенант Роман Русин вместе с подчиненным личным составом выполнял задачи по эвакуации вооружения, военной и специальной техники, получившей повреждения в ходе боев с украинскими боевиками, из наиболее труднодоступных районов.

Несмотря на активное огневое воздействие со стороны противника и применение им беспилотных летательных аппаратов, Роман вместе с подчиненными выдвинулись в назначенный район с целью вывезти подбитую боевую машину пехоты. Умело управляя личным составом, гвардии лейтенант Русин выполнил поставленную ему задачу без потерь.

Гвардии лейтенант Русин также принимал непосредственное участие при эвакуации бронированной ремонтно-эвакуационной машины американского производства, брошенной противником вблизи линии боевого соприкосновения.

Благодаря высокому профессионализму и безупречным командирским навыкам ремонтно-эвакуационные группы под управлением гвардии лейтенанта Романа Русина за 2024 год эвакуировали с поля боя более 60 единиц поврежденной бронетанковой и автомобильной техники.

https://t.me/rabotaembrat/8827

Младший сержант Пильщиков Александр При совершении марша колонна российской техники, в составе которой на передвигался Александр Пильщиков, подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника и последовавшей за ним атаке вражеской диверсионно-разведывательной группы, в результате чего установка разминирования была подбита противотанковой ракетой и загорелась.

Под непрекращающимися атаками противника младший сержант Пильщиков вытащил из горящей установки разминирования раненого механика-водителя, оттащил его в укрытие, оказал первую помощь, потушил возгорание и до прибытия эвакуационной группы вел стрелковый бой совместно с разведывательными подразделениями.

После того, как атака была отражена, Александр эвакуировал поврежденную установку.

Младший сержант Александр Пильщиков проявил отвагу и самоотверженность, в условиях, сопряженных с большим риском для жизни, что обеспечило сохранение жизни экипажа установки разминирования и способствовало выполнению поставленных боевых задач.

https://t.me/rabotaembrat/8852

Гвардии млдаший сержант Урелов Судур Водитель-заправщик гвардии младший сержант Судур Урелов в ходе специальной военной операции выполнял боевую задачу по доставке горючего и смазочных материалов на стартовые позиции батарей для дозаправки боевых машин ЗРК «Бук».

Двигаясь в районе одного из населенных пунктов, Судур заметил малоразмерный беспилотный летательный аппарат противника. Быстро сориентировавшись в складывающейся обстановке, Судур сменил маршрут движения и направил топливозаправщик вместо стартовых позиций ЗРК в близлежащую лесополосу, укрывшись там от вражеского дрона.

После удаления беспилотника на безопасное для техники расстояние Судур продолжил движение и своевременно доставил топливо, не выдав позиции ЗРК.

Благодаря грамотным и умелым действиям гвардии младшего сержанта Судура Урелова подразделения, выполняющие боевую задачу по прикрытию командного пункта подразделений российских войск от воздушного противника, своевременно были обеспечены необходимыми горючим и смазочными материалами.

https://t.me/rabotaembrat/8833

Гвардии ефрейтор Попов Александр Гвардии ефрейтор Александр Попов обеспечивал устойчивую связь и обмен информацией на наблюдательном пункте мотострелкового подразделения. В ходе артиллерийского обстрела вышел из строя агрегат питания, обеспечивающий электроэнергией командно-наблюдательный пункт.

Попов покинул укрытие и, действуя под непрекращающимся обстрелом артиллерии противника, незамедлительно приступил к восстановлению работоспособности оборудования.

Благодаря профессиональным навыкам, Александр смог в одиночку выявить неисправность и в кратчайшие сроки восстановить работоспособность поврежденного агрегата питания и переместить его в безопасное место, в результате чего энергообеспечение наблюдательного пункта было восстановлено.

https://t.me/rabotaembrat/8859

Младший лейтенант Мамонов Виталий Младший лейтенант Виталий Мамонов вместе с подчиненным личным составом выполнял боевые задачи по овладению наиболее подготовленными в инженерном отношении позициями противника на важном участке фронта.

Освобождая один из населенных пунктов, штурмовая группа под командованием Мамонова подверглась минометно-артиллерийскому обстрелу и атакам дронов-камикадзе со стороны врага. В ходе боя Виталий заметил, что один из дронов-камикадзе направляется на военнослужащего его группы. Не растерявшись, проявив мужество и героизм, младший лейтенант Мамонов оттолкнул подчиненного в укрытие и накрыл его собой. В результате взрыва дрона, Виталий получил множественные осколочные ранения тела, переломы обеих ног и руки. Несмотря на тяжелое ранение, младший лейтенант Мамонов отказался от эвакуации и по средствам связи координировал дальнейшие действия военнослужащих своего подразделения, что способствовало продвижению штурмовиков и закреплению на новых рубежах.

Благодаря смелости, отваге и героизму младшего лейтенанта Виталия Мамонова штурмовой группе удалось выбить противника с занимаемых позиций и внести весомый вклад в освобождение населенного пункта от вооруженных формирований врага.

https://t.me/rabotaembrat/8839

Доброволец Семенчук Алексей Группе отряда БАРС-16 под руководством Алексея Семенчука была поставлена задача – провести разведку местности в районе расположения подразделения.

Продвигаясь по лесополосе, Алексей обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием, движущуюся в направлении наших позиций.

Оценив силы противника, Алексей Семенчук принял решение атаковать украинских боевиков, несмотря на их численное превосходство.

Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, Алексей грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил первоочередные цели.

Уничтожив огнем РПГ пулеметчика, подчиненные Алексея швальным огнем сковали передвижения противника и вынудили его занять оборону.

В ходе боя противник, несмотря на ожесточенное сопротивление, потерял большую часть своей группы, после чего отступил.

Мужественные и решительные действия Алексея Семенчука, а также профессионализм и отвага его подчиненных позволили предотвратить диверсию противника в отношении наших подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/8840

Гвардии рядовой Сахаровский Александр Гвардии рядовой Александр Сахаровский в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по охране огневых позиций артиллерии, оказывающей поддержку штурмовым подразделениям российских войск.

Находясь на позиции батареи, Александр визуально обнаружил беспилотный летательный аппарат противника, движущийся в направлении расчета орудия.

Подав сигнал о приближающемся дроне, гвардии рядовой Сахаровский открыл огонь из стрелкового оружия и поразил воздушную цель.

Расчет орудия, оперативно сменив позицию, продолжил поражать объекты противника, что способствовало улучшению положения наших войск по переднему краю.

Благодаря бдительности, а также быстро принятым решениям гвардии рядового Александра Сахаровского, удалось сохранить жизни расчёта, а также продолжить выполнение огневых задач по поддержке штурмовых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/8847

Ефрейтор Рецлов Захар Расчет противодействия БпЛА под командованием ефрейтора Захара Рецлова получил задачу противостоять атакам вражеских беспилотников в одном из важных районов обороны российских войск.

Оперативно выдвинувшись под руководством Рецлова, соблюдая маскировку, расчет оборудовал замаскированную позицию и приступил к выполнению задачи.

Не обнаруживая себя, расчет противодействия БпЛА вел наблюдение за воздушным пространством. В ходе выполнения задач Захар обнаружил тяжелый дрон, направляющийся в направлении позиций российских войск.

Ефрейтор Захар Рецлов, лично применяя средства РЭБ перехватил управление коптером и посадил его на удалении от позиций российских войск, после чего организовал разминирование установленных на нем боеприпасов и перепрограммирование управления, что позволило использовать дрон уже против украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/8881

Доброволец Саламатин Алексей Командир группы отряда БАРС-21 вместе со своими подчиненными выдвинулся в район активных боевых действий.

Продвигаясь по местности, автомобиль, в котором находился Алексей с группой, подорвался на вражеской мине, в результате чего был поврежден и загорелся. Мгновенно оценив ситуацию, Алексей, рискуя жизнью, эвакуировал из горящей машины раненого водителя, чем спас ему жизнь.

Спустя несколько дней группе Алексея Саламатина была поставлена задача – организовать оборону на одном из вероятных направлений наступления противника. Алексей грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил сектора обстрела.

В ходе наступления противник предпринял попытку скрытно подобраться и атаковать группу Алексея Саламатина с фланга.

Заметив перемещение украинских боевиков, Алексей нанес упреждающий удар по вражеским штурмовым группам, не успевшим занять выгодные рубежи для атаки.

Находясь на передовом рубеже атаки, проявляя мужество, Алексей руководил группой и личными примером воодушевлял подчиненных на смелые и решительные действия.

Благодаря смелости и отваге Алексея Саламатина, а также профессионализму и мужеству его подчиненных, противник, несмотря на численное превосходство, не сумел прорвать оборону российских подразделений и отступил.

https://t.me/rabotaembrat/8848

Главный старшина Иванов Сергей В ходе проведения специальной военной операции главный старшина Сергей Иванов выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения военнослужащих, получивших ранения, а также ассистировал полевым хирургам при проведении операций в полевых условиях.

В ходе ведения наступательных действий на одном из важных тактических направлений несколько военнослужащих штурмовой группы ВС РФ получили ранения. Оперативно выдвинувшись на помощь, перемещаясь скрытно, несмотря на постоянный артиллерийский обстрел и атаки FPV-дронов, Сергей добрался до раненых, оказал им первую помощь и лично приступил к эвакуации.

Соорудив из подручных материалов волокуши, гвардии старшина Иванов вытащил пострадавших бойцов с переднего края и доставил в медицинское подразделение для оказания помощи.

Благодаря грамотным и умелым действиям главного старшины Сергея Иванова были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8882

Гвардии рядовой Тулуш Чолдог Взвод огневой поддержки, в составе которого действовал гвардии рядовой Чолдуг Тулуш, в ходе боя выполнял боевую задачу по поддержке штурмовых групп ВС РФ огнем автоматического гранатомета АГС-17 «ПЛАМЯ».

Оказавшиеся в окружении украинские боевики раз за разом принимали попытки прорвать оборону.

Тулуш, отражая атаки противника, огнем из гранатомета наносил существенный урон прорывающимся боевикам.

Удержав под контролем свой сектор обороны, Тулуш уничтожил большое количество вражеских пехотинцев.

Враг, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен.

Благодаря грамотным и смелым действиям гвардии рядового Чолдуга Тулуша российским войскам удалось занять выгодный участок местности и развить дальнейшее наступление на позиции противника.

https://t.me/rabotaembrat/8853

Лейтенант Заляев Альберт Возглавляя группу инженерной разведки при штурмовом отряде, лейтенант Альберт Заляев выполнял задачи по выявлению инженерных заграждений перед передним краем обороны противника.

Перед каждым штурмом вражеских опорных пунктов Заляев проводил инженерную разведку, в ходе которой, несмотря на огневое воздействие украинских боевиков, определялись места установленных заграждений, наличие проходов и обходов, типы применяемых мин.

В районе одного из населенных пунктов группой Заляева было обнаружено смешанное минное поле противника. Несмотря на сложность установки мин и огневое воздействие со стороны врага, участок был успешно разминирован в ночное время. Продвигаясь далее, инженеры обнаружили опорный пункт противника, о чем Альберт незамедлительно доложил вышестоящему командованию, передав при этом позиции долговременных огневых точек. В ходе последовавшего штурма, благодаря переданным Альбертом данным, вражеские ДОТы были уничтожены в первую очередь, после чего противник отступил.

В один из дней Заляев лично выдвинулся на передний край обороны противника, в составе штурмового отряда разминировал свыше 10 противопехотных мин и лично уничтожил боевую бронированную машину противника из ручного гранатомета.

Смелые и самоотверженные действия лейтенанта Альберта Заляева способствовали выполнению штурмовым отрядом поставленных задач.

https://t.me/rabotaembrat/8886

Гвардии рядовой Ковальчук Алексей Гвардии рядовой Алексей Ковальчук, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по обеспечению безопасного передвижения колонны российских Вооруженных Сил.

На пути следования к населенному пункту Алексей заметил тщательно укрепленный вражеский блокпост.

Российские военнослужащие приняли решение вступить в бой с украинскими боевиками. Алексей, грамотно заняв позицию, вел прицельный огонь по противнику. Враг, дождавшись подкрепления, предпринял попытку контрнаступления.

Оценив силы противника, командиром группы было принято решение о нанесении по блокпосту артиллерийского удара, однако применение средств связи существенно осложнялось использованием противником средств постановки помех.

Несмотря на дополнительно прибывшие силы противника, российским военнослужащим удалось сковать действия боевиков и вынудить их продолжить вести позиционный бой. Гвардии рядовой Ковальчук, действуя смело и решительно, в одиночку отошел от основных сил группы, выбрал наиболее выгодное место на возвышенности и оттуда, установив связь с командным пунктом полка, передал координаты вражеского блокпоста.

Благодаря своевременно переданным гвардии рядовым Алексеем Ковальчуком координатам, вражеский блокпост с находящимся в нем личным составом был уничтожен артиллерийским залпом, при этом потерь в группе российских военнослужащих допущено не было.

https://t.me/rabotaembrat/8854

Гвардии сержант Ишков Сергей Командир орудия самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержант Сергей Ишков в ходе специальной военной операции выполнял задачи по уничтожению артиллерии, бронированной техники, противотанковых средств, а также живой силы противника.

Находясь на дежурстве в ночное время, расчету самоходного артиллерийского орудия поступила боевая задача оказать артиллерийскую поддержку российским штурмовикам в ходе их высадки на побережье реки.

Выполнение задачи осложнялось близостью штурмовых подразделений от позиций врага.

Расчет САУ оперативно выдвинулся в назначенный район. Развернувшись на неподготовленной позиции, Сергей Ишков в кратчайшие сроки определил объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника.

В результате прицельного огня расчетом самоходного артиллерийского орудия были уничтожены наблюдательный пункт противника, долговременная огневая точка и до десяти украинских боевиков на оборонительных позициях.

Последовавший за артиллерийским обстрелом штурм привел к спешному отступлению противника в глубь подконтрольных ему территорий.

Благодаря профессионализму и отваге гвардии сержанта Сергея Ишкова, а также слаженным действиям расчета его орудия российские штурмовики без потерь смогли овладеть опорным пунктом врага на побережье и закрепиться на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8892

Гвардии рядовой Фёдоров Евгений Гвардии рядовой Евгений Федоров в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевые задачи по обороне на одном из участков линии боевого соприкосновения.

Находясь на наблюдательном посту позиции, гвардии рядовой Евгений Федоров обнаружил приближающуюся диверсионную группу украинских боевиков в составе семи человек. Оценив обстановку и доложив о диверсантах, гвардии рядовой Фёдоров занял выгодную позицию и открыл огонь по противнику.

Прицельным огнем Евгений уничтожил четырех боевиков, остальные скрылись, отойдя на исходные позиции.

Продолжая вести наблюдение Евгений обнаружил приближение беспилотного летательного аппарата противника с закрепленным боеприпасом. Оценив ситуацию, рядовой Фёдоров открыл огонь по вражескому дрону. Получив повреждения, вражеский беспилотник упал, не долетев до позиций ВС РФ, после чего сдетонировал.

https://t.me/rabotaembrat/8865

Рядовой Латыпов Тимур Рядовой Тимур Лапытов в составе мотострелковой роты участвовал в обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков.

Противник, стремясь вернуть контроль над поселком, нанес по нему массированный артиллерийский удар, в результате которого был ранен командир обороняющейся роты. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, Лапытов оказал своему командиру первую помощь и успешно вывез его в безопасное место для дальнейшей эвакуации.

Находясь на опорном пункте в окрестностях поселка, Лапытов координировал действия ближайших групп мотострелков на переднем крае. В ходе боя Тимур обнаружил приближающуюся штурмовую группу противника к оборонительным позициям наших войск. В результате артиллерийского удара, была нарушена проводная связь между подразделениями. Быстро сориентировавшись в ситуации, рядовой Лапытов, рискуя жизнью, покинул укрытие и восстановил целостность линий связи, что позволило скоординировать действия мотострелков для успешного отражения атаки украинских боевиков.

Благодаря мужеству и отваге рядового Тимура Латыпова подразделение смогло отбить атаку врага.

https://t.me/rabotaembrat/8873

Доброволец Шарин Максим Противник, стремясь прорвать линию обороны, предпринял попытку наступления в зоне ответственности командира отряда БАРС-16 Максима Шарина.

Максим, оценив ситуацию, организовал оборону отряда, вступил в бой с врагом.

Противник, скованный грамотными и умелыми действиями отряда Шарина, запросил поддержку артиллерии.

По позициям отряда был нанесен массированный удар средствами ствольной и реактивной артиллерии.

Максим, несмотря на полученное в ходе обстрела ранение, самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной.

Понимая, что возможен риск повторного удара, Максим Шарин организовал вывод техники на запасные позиции. Спустя некоторое время позиции, где раньше находились орудия отряда, были атакованы артиллерией врага.

Благодаря самоотверженности и имеющемуся боевому опыту Максима Шарина, техника отряда была спасена. При этом, находясь на запасных позициях, артиллеристы, вскрыв позиции вражеской РСЗО, прицельным залпом уничтожили ее. Атака противника, лишенного поддержки реактивной артиллерии, была отбита.

https://t.me/rabotaembrat/8874

Рядовой Гусев Сергей Рядовой Сергей Гусев в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах группировки войск.

Во время артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков часть средств связи была повреждена. Кроме того, была перебита линия связи между командным пунктом полка и командно-наблюдательным пунктом мотострелкового батальона.

Гусев в составе группы связи под огнём противника оперативно выдвинулся на место обстрела для восстановления функционирования системы связи. Прибыв на место, Сергей быстро сориентировался в ситуации и устранил повреждения, после чего в кратчайшие сроки восстановил связь и вернулся на свои позиции вместе с подчиненными без потерь.

Благодаря мужеству и профессиональным навыкам рядового Сергея Гусева удалось в кратчайший срок восстановить связь между подразделениями, что позволило выполнить боевую задачу и сохранить возможность оперативного управления подразделениями в сложной боевой обстановке.

https://t.me/rabotaembrat/8885

Доброволец Родионов Александр В Магадане участник СВО получил высокую государственную награду. Он дважды горел и четыре раза перенес контузию.

Магаданец Александр Родионов, который осенью 2022 года ушел добровольцем на СВО, указом президента награжден Георгиевским крестом IV степени.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мужчина выполнял боевые задачи на донецком направлении, он был морским пехотинцем 155-й Гвардейской бригады и оператором-наводчиком БМП-3.

За время нахождения на передовой он дважды горел и четыре раза перенес контузию. После лечения в военном госпитале мужчина по состоянию здоровья вернулся на родину – в Магадан.

Указом Владимира Путина воин удостоен высокой государственной награды – Серебряного Георгиевского креста IV степени. Его вручил военный комиссар региона на торжественном построении в честь начала занятий в военном учебном центре магаданского СВГУ.

https://t.me/specnazAlpha/29316

Капитан Щепотин Василий Штурмовой отряд под командованием капитана Василия Щепотина выполнял боевые задачи по уничтожению украинских боевиков, захвату и уничтожению их укреплённых опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений.

В ходе продвижения группой был обнаружен опорный пункт противника с глубоко эшелонированной обороной, установленными минно-взрывными заграждениями и оборудованными замаскированными огневыми точками.

Проведя разведку местности с применением квадрокоптера, штурмовикам удалось незаметно подобраться к позициям обороняющихся боевиков. Обезвредив минные заграждения, а затем, грамотно используя рельеф местности, укрывающий от огня противника, отряд занял выгодный огневой рубеж. Проведя доразведку, капитан Щепотин передал координаты выявленных средств поражения противника на командный пункт российского артиллерийского подразделения.

В результате удара российской артиллерии был уничтожен наблюдательный пункт боевиков, а также замаскированная огневая точка.

В ходе последовавшего стремительного боя, действуя в составе передовой штурмовой группы, Василий Щепотин уничтожил часть украинских боевиков на позициях и прорвался на территорию опорника.

Внезапность действий российских штурмовиков дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах противника.

В результате прицельного огня из стрелкового оружия, точной корректировке огня артиллерии, враг был вытеснен с закрепленных позиций и обращен в бегство.

Своевременные и грамотные действия группы штурмовиков под командованием капитана Василия Щепотина обеспечили успех наступательных действий. В результате выполнения поставленной боевой задачи опорный пункт боевиков перешел под контроль российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8893

Гвардии подполковник Чумаков Юрий Гвардии подполковник Юрий Чумаков руководил мероприятиями, проводимыми огнеметной ротой и ротой аэрозольного противодействия по обеспечению действий соединений и воинских частей при освобождении населенного пункта.

В ходе подготовки к выполнению задач огнеметной роты Юрий лично участвовал в разработке замысла, проведении рекогносцировки и принятии решения по применению взводов огнеметных систем и по постановке маскирующих аэрозольных завес с применением дымовых шашек.

Благодаря разумной инициативе гвардии подполковника Юрия Чумакова, грамотно организованному огневому поражению и эффективной постановке маскирующих аэрозольных завес штурмовые подразделения российских войск взяли штурмом опорные пункты противника на подступах в населенный пункт, после чего, развив наступление, выбили врага из поселка.

https://t.me/rabotaembrat/8895

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Иванов Олег Евдокимович.

16.10.1976 - 24.06.2024 г.

Проходил службу радио - телефонистом в десантно-штурмовой бригаде.

Олег Евдокимович Героический погиб выполняя боевую задачу.

Он навсегда оставил своё имя на страницах истории.

Память о нём останется в сердцах тех, кто ценит подвиг, храбрость и смелость!

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_106292 Люлюков Алексей Викторович.

20.01.1983 - 03.02.2023 г.

Боец ЧВК Вагнер.

Заместитель командира взвода.

Штурмовик.

Позывной: "Унылый".

На поле сражения, грантами подавил расчёт вражеского пулемёта.

Это решительное действие предоставило возможность для успешного штурма позиций противника.

Алексей Викторович Героически погиб при выполнении боевой задачи.

Память о нём навсегда останется в сердцах тех, кто ценит подвиг и храбрость.

Награждён внутренней наградой ЧВК Вагнер.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу" посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_105121 Мещеряков Илья Александрович.

14.08.1982 - 20.08.2023 г.

Оператор мотострелковой роты.

Гвардии рядовой.

Илья Александрович принимал участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

В сложных условиях боевой обстановки ему всегда были присущи твердость, воля, личная храбрость и бесстрашие.

Илья Александрович пал в неравной борьбе, исполняя свой долг с отвагой и самоотверженностью.

Героизм Ильи Александровича навсегда останется в сердцах будущих поколений, вдохновляя их на свершения и подвиги.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_106961 Дьяченко Алексей Андреевич.

20.07.2002 - 18.09.2024 г.

Командир штурмового отделения.

Гвардии младший сержант.

Алексей Андреевич, рожденный в Ростовской области, всю свою жизнь провел в станице Мелиховской.

Он учился в Пухляковском агропромышленном техникуме, где с юных лет восходил к мечтам и целям, стремился к знаниям и мастерству.

С июля 2022 года Алексей Андреевич посвятил себя службе в 51 парашютно-десантном полку.

Участвовал в Специальной Военной Операции с октября 2022 года, смело сражаясь в боях за Соледар, Бахмут, Марьинку и Авдеевку.

В ноябре 2023 года он завершил курсы БПЛА в школе спецназа Ахмат, продолжая карьеру настоящего защитника.

На протяжении всей жизни Алексей Андреевич был опорой для своих товарищей, помогая им в быту и на поле боя.

Друзья, родные и знакомые запомнят его как доброго и весёлого парня с чистой душой и добрым сердцем, способного поднять настроение даже в самые трудные времена.

К сожалению, 19 сентября 2024 года его сердце остановилось, когда он героически пал в Курской области.

У Алексея Андреевича остались родители, младший брат и сестра, которые всегда будут помнить его с любовью и гордостью.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества.

За умелые действия в бою Алексей Андреевич был награждён медалью "За отвагу".

Так же Алексей Андреевич награждён медалью "За службу в военной разведке Воздушно-десантных войск".

https://vk.com/wall-214486361_106430 В МБОУ СОШ №116 прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной Кунцевич Никите Александровичу – выпускнику школы.

Почтить память со всеми почестями и возложить цветы к мемориальной доске пришли не только родные и близкие бойца, но и учащиеся школы.

https://vk.com/wall-222921857_21022 Горбачев Андрей Александрович.

03.10.2001 - 16.08.2024 г.

Гвардии прапорщик.

Фельдшер.

810-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты.

По завершении обучения в Ставропольском ПКУ, Андрей Александрович продолжил своё образование на факультете среднего профессионального обучения Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова.

Во время учёбы он был удостоен медали "За борьбу с пандемией COVID-19" и медали за участие в Параде Победы.

На протяжении обучения в СПКУ Андрей Александрович стремился к высоким успехам, служа примером для своих однокурсников.

Он с энтузиазмом участвовал в общественных мероприятиях, конкурсах и конференциях.

После окончания ВМА в 2023 году его направили в Севастополь, в 810-ю гвардейскую отдельную бригаду морской пехоты, где он служил фельдшером, а затем был отправлен в зону СВО.

С августа 2023 года он сражался на Запорожском, а затем на Херсонском направлениях.

В связи с тяжёлой ситуацией была необходимость переброски в Курскую область.

Андрей Александрович имел множество друзей и пользовался уважением благодаря своей порядочности и честности.

Он мечтал стать врачом, стремясь служить людям.

Геройски погиб под Курском при выполнении боевой задачи.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_106884 Жданов Александр Сергеевич.

03.01.1990 - 12.03.2024 г.

Позывной: "Ждан".

Боец ЧВК Вагнер.



Александр Сергеевич жил с неослабевающей страстью к жизни и непрекращающимся поиском истины.

Он был не только другом, но и наставником.

Чьи мудрые слова и поддержка стали опорой для многих.

Александр Сергеевич героически погиб, выполняя боевую задачу.



Среди наград Александра Сергеевича выделяются медаль и крест "За ранение I степени".

Олицетворяющие отвагу и доблесть его духа.



Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу" посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_107839 Каринов Вадим Анатольевич

родился 20.10.1976 года в селе Сулейманово Сафакулевского района Курганской области.

Вадим Анатольевич учился в Сулеймановской школе. С раннего детства приучен к труду, простой и лёгкий на подъём деревенский парень охотно в возрасте 12 лет уже работал на зернотоке, активно участвовал в посадке и уборке урожая. В юношестве активно занимался спортом, увлекался боксом, был спортивным, подвижным, весёлым парнем. Вадим хорошо стрелял.

Окончив школу в 1993 году, Вадима Анатольевича направили от военкомата учиться на водителя категории «С» в село Батурино Курганской области. 24 ноября 1994 года пришла повестка на прохождение службы в армии, служил в Москве, в войсках Федеральной службы безопасности - Федеральной службы контрразведки Российской Федерации (ФСБ-ФСК РФ). В 1995 году приезжал в отпуск, а осенью 1996 году демобилизовался в звании, ефрейтор.

5 июля 1997 году женился на своей землячке, в этом же году у них родился сын, а в 1999 году родилась дочь.

Вадим Анатольевич трудился в Машинно-тракторной мастерской (МТМ). В 2001 году приняли решение перебраться в Челябинск, связано это было с отсутствием достойного заработка и постоянным поиском денежных средств, с развалом колхозно-совхозной системы. В Челябинске Сразу же устроился работать на заводе Металлоконструкций, где параллельно обучался и получил множество профессий: сборщик - слесарь металлоконструкций, кровельщик, маляр, оператор грузоподъёмных машин, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, стропальщик, мастер металлоконструкций. 10 лет проработал на заводе Металлоконструкций. В 2011 году, его как хорошего профессионала в своём деле пригласили в «Интерно» мастером металлоконструкций, затем карьера начала стремительно расти в гору и Вадим Анатольевич был на хорошем счёту.

Старшие дети быстро повзрослели и каждый строил уже свою жизнь, а в доме Кариновых в 2014 году появилась младшая дочь. В 2020 году пошли первые внуки.

Вадим был любящим мужем, внимательным отцом, нежным и трепетным дедушкой.

15 августа 2023 года Вадим Анатольевич ушёл добровольцем на специальную военную операцию, заключил контракт с Министерством Обороны России, осознанно отправился в зону боевых действий на Украину.

Рядом с ним упал снаряд, осколки попали в затылочную часть и в тело, множество осколков. 16 февраля вывезли с поля боя, но сердце билось ещё, повезли в Ростов, как раненного. Позже позвонил военком и выразил соболезнования. Вадим Анатольевич погиб, он дошёл до середины Авдеевки, хотя взвод почти погиб полностью. Был храбрым, на следующий день после разгрома, завоевали Авдеевку. Потом началась зачистка, не боялся идти вперёд и дошёл до администрации в Авдеевке.

Посмертно награждён орденом Мужества и отваги.

https://vk.com/wall-222921857_20991

https://vk.com/wall-222921857_21001

https://vk.com/wall-222921857_20983 Чекарь Александр Михайлович.

09.01.1971 - 06.07.2024 г.

Младший сержант.

Водитель - механик.

Позывной: "Чек".

Александр Михайлович Героически погиб при выполнении боевой задачи.

Его бесстрашие и мужество, запечатлённые в сердцах тех, кто его знал, являются вечным свидетельством того, как истинные Герои готовы отдать самое дорогое ради защиты своих идеалов и Родины.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_105981 Чернов Максим Владимирович.

08.12.1998 - 04.01.2023 г.

Командир отделения, помощник гранатомётчика.

Младший сержант.

Мотострелковое подразделение группировки “Отважные”.

Максим Владимирович был истинным патриотом своей Родины.

Он героически пал под Кременной, выполняя священный долг в бою.

Все, кто имели счастье знать Максима Владимировича, вспоминают его как доброго и светлого человека, всегда готового прийти на помощь нуждающемуся.

Максим Владимирович навсегда останется в сердцах родных, близких и друзей, как настоящий Герой, самоотверженный воин, который смело смотрел в лицо опасности до последнего вздоха.

За самоотверженность и мужество, проявленные при выполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Максим Владимирович награждён Орденом генерала Шаймуратова посмертно.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_106617 Ситников Фёдор Андреевич.

05.09.1998 - 24.10.2023 г.

Командир танка.

Фёдор Андреевич обладал удивительной добротой, проникновенным сердцем и отзывчивой душой.

Он никогда не причинял обиды ни словом, ни поступком.

Всегда готовый прийти на помощь и поддержать тех, кто в этом нуждается.

Фёдор Андреевич Героически погиб при выполнении боевой задачи.

Он навсегда останется в сердцах своих родных, близких и друзей.

Фёдор Андреевич представлен к званию Герой Российской Федерации посмертно.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_106525 За большой личный вклад в поддержание боевой готовности, укрепление и развитие ВДВ награждён знаком отличия «За отличие» 16 октября 2013 г.

16 декабря 2014 г. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач, сопряженных с риском для жизни, награждён медалью «За боевые отличия».

21 августа 2017 г. за добросовестную и долголетнюю службу, награждён медалью «За отличие в боевой службе» III степени.

2 октября 2022 г. за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении военного долга, награжден медалью «За отвагу».

За доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, гвардии младший лейтенант Кандогин Анатолий Фёдорович, был награждён государственной наградой - «Орденом мужества» (посмертно.)

https://vk.com/wall-222921857_20990

Обычный Парнишка

С села Котляково!

Брат Лёша, и Мама с Отцом.

Володя в семье рос здоровой,

И стал потому молодцом.

В Таманской дивизии -

Армия - срочка,

А после - призвали Тебя.

Водитель механик и точка.

Профессия чисто Твоя.

В боях, под Луганском

Возил из-за ленты

Ты раненых наших бойцов.

Нет времени на комплименты

Вам, дети Дедов и Отцов.

Весной 23-его года

Не стало, Володя, Тебя!

Кругом просыпалась природа,

И было свежо от дождя.

https://vk.com/wall-222921857_20978

Доброволец Ходырев Алексей Ходырев Алексей Васильевич родился 6 октября 1987 года в г.Глазов Удмуртской Республики.

В 1994 году Алёша пошёл в 1 класс МБОУ «СОШ №16» г.Глазов. В январе 1999 года всей семьёй переехали жить в п.Ува, на родину папы. Дедушка тяжело болел, нуждался в уходе. В середине 5 класса Алексей стал учиться в МОУ «Увинская СОШ №4». Окончил 9 классов, пошёл учиться в вечернюю школу, потом армия, первый контракт, служба на Кавказе.

После окончания службы вернулся домой, открыл строительную фирму, занимался ремонтом, строил дома.

Когда началась СВО, Алексей сразу отправился на Украину, подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

Алексей участвовал во взятии Угледара, Попасной, отличился в Клещеевке. За время службы был командиром разведгруппы штурмового отряда, снайпером, занимался обучением вновь прибывших на службу бойцов. Был ранен, контужен, развозил гуманитарную помощь. Для этого купил себе большую машину, чтобы можно было возить больше груза. Завёл себе собаку-поисковика.

Мамин отец был участником Второй Мировой войны, участвовал в освобождении Сталинграда, дошёл до Берлина. У деда было много орденов и медалей. Когда Лёша пошёл служить, мама ему сказала: «Только деда не опозорь». Он очень гордился тем, что деда не опозорил, тоже заслужил и ордена, и медали, служил с честью и достоинством.

Уехал в часть на своей машине, чтобы успеть к своим пацанам, но немного не успел, они уже ушли на задание. А 12 сентября 2023 года родителям сообщили, что Алексей погиб 4 сентября 2023 года в с.Работино Запорожской области.

За время службы получил награды:

- медаль «За Отвагу»;

- медаль «За взятие Попасной»;

- чёрный крест ЧВК «Вагнер» «За выполнение боевой задачи»;

- орден «Службою и храбростью» II степени;

- орден Мужества;

- орден Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_20919 5.12.23 при исполнении боевого долга погиб капитан Батерин Е.Ю. См. видео по ссылке

https://vk.com/wall-222921857_20878

Военнослужащий Кукуев Супьян Супьян Алимханович Кукуев погиб в августе 2023 года в боях за Работино.

Получил медаль «За отвагу» за то, что помог сослуживцам выбраться из окружения. В окружение попали пять-шесть человек. У них заканчивались боеприпасы. Супьян сам вызвался донести до них рюкзак с боеприпасами. Полз 4 км и в итоге остался с ребятами. Они отбились и выбрались из окружения.

Супьян какое-то время работал журналистом, но после армии выбрал путь военного. Был морским пехотинцем.

На СВО ушёл в октябре 2022-го.

Посмертно награждён орденом Мужества.

Был истинным патриотом, всегда говорил правду, не терпел ложь... Был единственным сыном. Женат не был.

https://t.me/rt_russian/217482

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Была бы Родина живой

Предыдущие выпуски:

Обновляемая библиотека ссылок