Валерий Ворожищев: "Тайные страницы истории советской власти"

В истории Советского государства был момент, который мог привести к трагическим последствиям для нашей страны. И самое удивительное, его спрятали не только от народа, но и от членов партии.

В числе многих организаций и партий России в период Февральской и Октябрьской революций 1917 года существовала Еврейская коммунистическая партия (ЕКП). Она действовала уединённо от Российской коммунистической партии большевиков - РКП(б), меньшевиков и других партий, стремившихся преобразовать Россию. И то, что (ЕКП) ни с кем не объединялась и не блокировалась, свидетельствовала о наличии у этой партии скрытой цели, не схожей с другими революционными программами. Называясь (ЕКП), она согласно уставу и программе по своей сути являлась сионистской организацией, которая ставила чёткую задачу: в революционной неразберихе взять власть в свои руки. Но события сложились так, что в октябре власть взяли большевики. (ЕКП) несколько лет пребывала в тиши, в то время как большевики овладели не только властью, но умами и надеждами народов, населяющих Россию. Однако, в неопределённом состоянии (ЕКП) находилась недолго. Хозяева мирового глубинного правительства, я их называю иудейский фашизм, решили влить партию (ЕКП) в РКП(б), с учётом того, что там было много евреев, пусть даже не все они были сионистами, но извечное их непреложное правило, помогать и «протаскивать» друг друга по «зову крови» для приёма (ЕКП) в РКП(б) имел расчёт, что этот «зов» должен дать результат. Затем по их плану (ЕКП) должна пробраться к вершинам партийной и государственной власти и осуществить многовековую мечту сионистов, разгромить Россию изнутри, прибрать к рукам страну с огромной территорией и богатейшими природными богатствами. Прозорливый Ленин понял, к чему стремятся «коммунисты» - сионисты и какие могут быть последствия от этого объединения. Ленин категорически неоднократно отвергал попытки (ЕКП) и некоторых своих соратников, которые поднимали этот вопрос.

Однако, пользуясь болезнью Ленина, когда Владимир Ильич доживал последние моменты своей жизни, Троцкий (Бронштейн), Зиновьев (Евсей-Гершен Ааронович Радомысльский) и Каменев (Розенфельд) всё же протащили (ЕКП) в РКП(б). Причем они умышленно осуществили это, пока Ленин был ещё жив, чтобы в будущем опираться на факт, будто объединение произошло при жизни Ленина и якобы с его согласия. Однако, Ленин, в силу своего положения на том момент, не мог об этом знать. Сталин, тогда Генеральный секретарь, так же не был поставлен в известность. Зиновьев (Евсей-Гершен Ааронович Радомысльский) и Каменев(Розенфельд).

ЦК РКП(б) 1923 года в числе других вопросов был очередной отчёт Сталина перед Политбюро и ЦК о работе Секретариата. Заседание Политбюро и ЦК, по установленной при Ленине традиции, вел глава правительства Каменев (Розенфельд).

Неожиданно для всех присутствующих он заявил:

«Политбюро считает первым вопросом, вместо отчёта товарища Сталина, заслушать сообщение о положении дел в дружественной нам Еврейской компартии. Пришло время, товарищи, без бюрократических проволочек следует принять в члены нашей большевистской партии всех членов (ЕКП)»

Члены ЦК молчали. Сталин был растерян. Каменев говорил от имени Политбюро, но при Сталине этот вопрос на Политбюро не поднимался.

Значит, было тайное заседание, а может быть, такового вообще не было.

Пауза затянулась. Сталин понимал, что выступить против замыслов Каменева и К° открыто, значит навлечь на себя ненависть тех, кто хотел «протащить» (ЕКП) в партию большевиков, а заодно и тех, кто им способствует изнутри партии. Но нельзя было и молчать. Тогда Сталин попросил дать ему слово. Со свойственной ему находчивостью в критические минуты он сказал: «Я не против приёма нескольких десятков тысяч членов Еврейской коммунистической партии в Российскую коммунистическую партию большевиков. Но приём должен быть без нарушения нашего устава, то есть должен быть индивидуальным. Все вновь вступающие, согласно уставу, должны представить рекомендации пяти членов нашей партии с пятилетним стажем. Я говорю об этом потому, что в программе Еврейской компартии записано: евреи, божья нация, призванная руководить всем международным еврейским рабочим движением. В (ЕКП) принимаются только евреи, так же необходимо, чтобы вступающие в нашу партию и вся ЕКП на своем съезде отказались публично от сионистских задач своей программы».

Троцкий (Бронштейн)

Импульсивный Троцкий в ответ заявил, что «…здесь случай особый. То, о чем говорит Сталин, уже практически осуществлено. На декабрьском пленуме ЦК (ЕКП) 1922 года принято решение: отказаться от сионистской программы партии и просить о приёме всей партии в состав партии большевиков. Я думаю, нельзя, как рекомендует Сталин, начинать нашу совместную деятельность с недоверия, это будет оскорбительно для членов (ЕКП)».

Вслед за Троцким (Бронштейном) поднялся Зиновьев (Радомышельский), он был не только председателем Петроградского совета, членом Политбюро, а еще и председателем Исполкома Коминтерна. Он заявил, …что «поскольку (ЕКП) на своем пленуме отказалась от сионистской программы, Исполком Коминтерна рассмотрел обращение ЕКП и рекомендует ЕКП объединиться на базе программы и устава РКП(б). Исполком Коминтерна принял соответствующее решение. Я его зачитаю». Зачитав документ, Зиновьев резюмировал: «Таким образом, решение Исполкома Коминтерна принято и оно обязательно для РКП(б). Напрасно товарищ Сталин пытается усложнять этот вопрос».

Сталин понимал, что он и его сторонники находятся в меньшинстве, и в случае его упорства троцкисты могут снятия его с поста Генерального секретаря. Но всё же он сказал:«Надо поручить товарищу Куйбышеву (председателю Партийной контрольной комиссии) подработать условия приема еврейских партийных организаций в состав РКП(б). Председательствующий Каменев (Розенфельд) посчитал дело решенным и предложил перейти к следующему вопросу: Заслушать отчёт товарища Сталина о работе канцелярии Политбюро. Тем самым Каменев, как всегда, снова подчеркнул, что Сталин всего лишь руководитель «канцелярии». Ленин так и не узнал об этом решении. Об этом вообще постарались быстро забыть, его нигде не упоминали и не включали в сборники партийных документов. Но значение этого эпизода оказалось для дальнейшей жизни партии и России решающим. Многие десятки тысяч новых, влившихся, «горячих коммунистов» стали надежными соратниками Троцкого и его единомышленников в борьбе за власть. Они при содействии своих единокровных братьев быстро продвигались по службе и через короткий промежуток времени стали руководящими работниками в районных, областных, союзных и центральных комитетах партии, органах Советской власти, министерствах и учреждениях, прокуратуре, судах, в армии и даже в ГПУ.

Троцкисты были повсюду. Они проводили единую линию по компрометации идей Сталина и его единомышленников. Казалось, его судьба предрешена, в скором будущем он будет отстранён от дел. Но события сложились так, что Сталин, вопреки предположениям троцкистов, неожиданно обрёл новый, дополнительный и очень весомый авторитет в партии. Сталин был великий стратег, он никогда не лез в открытую конфронтацию.

По его инициативе на Пленуме ЦК РКП(б) было принято обращение «К партии, ко всем трудящимся», в нём был брошен клич: «Рабочие от станка, стойкие сторонники пролетарской революции — входите в РКП! Пролетарии! Шлите в ряды партии лучших, передовых, честных и смелых борцов!»

В партию пришли новые молодые силы, не зараженные инфекцией троцкизма и сионизма. Это был вошедший в историю партии «ленинский призыв. В общем числа членов РПК(б) в количестве 735 000 человек к 1924 году было принято 241 591 человек, новых членов «ленинского призыва». На самом деле, это был сталинский призыв, так как это была его идея. Оно стало надежной опорой Сталину в дальнейшей работе и борьбе с сионистами, а по существу, с противниками России.

Думаю, что данный отрывок из истории партии в комментариях не нуждается. Можно добавить, что сионисты-троцкисты всеми силами старались дискредитировать РКП(б), затем ВКП(б) в глазах народа. В частности, решения партии большевиков доводились до полного абсурда. Если коллективизация – то несусветные выдумки. Если от тех же сионистов «чистка партии», то массовые доносы и расстрелы. Не отсюда ли исходил миф о сталинских репрессиях? Причём, всё это происходило при массированной пропаганде мировых иудейских СМИ. К сожалению, план сионистов по захвату власти в России осуществился в конце XX века после иудейской контреволюции 1991 года. Не случайно Наина Ельцина, вспоминая это время, называла его не иначе, как «святые» девяностые.