Россия выделила более 1,5 млрд рублей на очистку севера Таджикистана от радиации. Деньги на утилизацию направил Минпромторг РФ (с) замглавы Минпрома Таджикистана Азиз Назар

Очередные миллиардные подарки. Парка и бесплатных обедов было мало?

Сравните с тем, как в Средней Азии работают США:

Ноябрь 2025 года (на фото).

Таджикистан и США заключили соглашения на $3,2 миллиарда. Перечень подписанных документов опубликован на сайте Госдепартамента США. В Госдепе отметили, что эти сделки принесут США миллиарды долларов и тысячи рабочих мест.Такое соглашение подписал не только Таджикистан, но и Узбекистан с Казахстаном - за что в Вашингтоне их ласково потрепали по жирным щекам. Теперь они будут выкачивать деньги из России, чтобы вкладывать их в экономику США, ибо обещанное Трампу придется исполнить. - Сергей Колясников

В январе стартовал второй этап рекультивации шести опасных участков в Согдийской области, сообщил замглавы Минпрома РТ Азиз Назар. Деньги на утилизацию направил Минпромторг РФ.

Для понимания - наши Карское и Баренцево моря буквально светятся от радиации, их ещё в советское время превратили в ядерные могильники, затопив там тысячи радиоактивных объектов. Например, атомные подводные лодки (те же К-159 и К-27) и ядерные реакторы. Их оболочка разрушается, существует большой риск того, что радиоактивные вещества попадут в открытое море, причём не в каком-то отдалённом будущем, а до 2029 года. Но радиацию в Таджикистане убрать важней, потому и.

И это всё на фоне охринительного дефицита в бюджете в 5.5 трлн рублей за прошлый год. В этом году обещают дойти до

Но и этого оказалось им мало. «Таджикистан укрепляет связи с Россией в области образования» - это так пропагандистская помойка Sputnik Таджикистан обозначила очередное выбивание таджиками денег из руководства Государственного университета управления. Хотят ещё больше стипендий для своих кишлачников. В чуть ли не главной кузнице кадров для госуправления в РФ. Руководство вуза вместо того, чтобы послать в далекие дали наглых дикарей, два часа с ними обсуждали сколько бюджетных денег будет

выделено на содержание точиков.

Таджикистан в то же время негодует из-за высылки своих граждан. Почему "партнёры России" продолжают "заказывать музыку"? Политика двойных стандартов нынче в моде. Кусать руку дающего – тоже.

Так, прокуратура Сургута выявила крупную мошенническую схему. Следователи выяснили, что мигранты-подростки массово приобретали фальшивые школьные аттестаты, подтверждающие прохождение 9-летнего обучения в своей стране. Бумаги были им необходимы для поступления в учебные заведения России. Обучение, разумеется, за счёт бюджета.

Благо с прошлого года детей иностранцев перед поступлением в наши школы обязали сдавать экзамен по русскому языку. А теперь ведётся электронный учёт иностранных учащихся. Итог – численность несовершеннолетних мигрантов снизилась примерно на четверть.

Однако нововведения стали серьёзным ударом по привычной схеме экспорта рабсилы из Центральной Азии. Особенно из Таджикистана. Начальник отдела государственной защиты прав ребёнка аппарата уполномоченного по правам человека Сухайи Кодири сообщил, что около 9 тысяч детей потеряли доступ к обучению в России, и обвинил Москву в «грубом нарушении прав детей».

«Никому, кроме России, даже в голову не придёт прогибаться под таких "партнёров", позволяя им буквально по любому поводу и без авторитарно диктовать свои условия – вести себя так, будто это они здесь "заказывают музыку"»,

– пишет председатель НАК, член СПЧ Кирилл Кабанов

Сегодня Таджикистан обвиняет Россию в жесткой миграционной политике, забывая о многомиллиардных долгах, списанных Москвой, бесплатной выдаче виз и поддержке экономики в ущерб собственным интересам.

«Все наши уступки и бесконечные щедрые подарки демонстрируют нашу слабость и создают у элит государств этого региона ложное ощущение своей незаменимости и вседозволенности. Хотя, если они получают всё, что они требуют, так ли оно ложно?» - задается вопросом Кабанов.

Виктория Цыганова : Прекрасные новости с полей международной щедрости! Россия снова бросается на помощь — на этот раз аж трём нашим друзьям и союзникам.

Замминистра иностранных дел Рябков торжественно объявил: «Россия не бросит Кубу в беде!» Уже вовсю кипит работа, и Москва, конечно же, делает «всё, что в её силах». Технических препятствий для организации гуманитарных поставок российских нефти и топлива на Кубу практически не существует.

В январе стартовал второй этап очистки севера Таджикистана от радиации. И не просто стартовал — Россия ещё в 2023 году благородно пообещала выделить на очистку региона 1,5 млрд рублей из бюджета. Ну а как не сдержать слово? Нельзя же подводить союзников! Песков с гордостью сообщил: Россия — единственная страна, выделившая 1 млрд долларов на восстановление сектора Газа. И тут мы — единственные и неповторимые! Кто‑то же должен быть героем, верно? Достойные новости на 13 февраля. В общем, стратегия кристально понятна: сначала — миру, потом — себе. Достойные новости на пятницу 13-е...

Зато по "омигранчиванию" страны уже не стесняются и не скрываются. 12 миллионов мигрантов к 2032‑му году — вот «план спасения» российской экономики!..

Вице-премьер Голикова на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» озвучила цифру, от которой холодеет кровь: десятая часть населения страны — чужие люди, привезённые извне. Так вот какое будущее нас ждёт ...

И ведь не прячутся уже за эвфемизмами: прямо говорят — «замещающая потребность». Мы находимся в демографической яме (плюс сколько на войне?) и приток молодых специалистов не покрывает отток сотрудников на пенсию. Поэтому россиян попросту заменят. Сначала собирались сотни тысяч завозить, потом миллионы — теперь десятки миллионов. Где предел?

Европа уже захлебнулась в собственной толерантности, а мы идём по тому же пути. Это не экономика — это демонтаж страны. И самое страшное: нам это подают как неизбежность.что как дальше жить не знают. К этому стремимся что ли?

Россия за почти 20 лет вложила в железные дороги Армении более 30 миллиардов рублей, заявил Шойгу.

Мы за армян очень рады, но не от всего сердца. Особенно цинично это звучит из уст чинуши, разворовавшего со своей бандой замов каждый четвёртый рубль из оборонного бюджета с 2012 года, всего 11 трлн рублей. И не понесшего за это никакого наказания, скорее наоборот - повышение получил. Вот вам для понимания, что можно было сделать на эти самые 30 млрд рублей:

-Школы: примерно 10–12 современных мега-школ на 1100–1500 мест каждая (стоимость одной такой школы под ключ сейчас составляет около 2,5–3 млрд руб.).

-Детские сады: около 60–70 садиков на 250 мест (средняя цена одного - 400–500 млн руб.).

-Больницы: 2–3 крупных многопрофильных медицинских центра или около 10–12 районных поликлиник с полным оснащением.

-ФАПы (Фельдшерско-акушерские пункты): около 1 500 – 1 800 штук. Современный модульный ФАП стоит от 15 до 20 млн рублей. Этого хватило бы, чтобы закрыть потребность села в медицине в 4-5 крупных регионах.

-Метро: этого хватит на 2–3 новые станции метро (включая перегоны) в зависимости от глубины заложения.

-Многофункциональные спортплощадки: около 4 000 – 5 000 штук. Площадки с турниками и резиновым покрытием, которые ставят во дворах или у школ (цена - 6-8 млн руб.).

-Сельские дома культуры (СДК): примерно 150–200 новых клубов на 200–300 мест. Стоимость одного ДК - около 150–200 млн рублей. Это полноценные центры с кинозалами и кружками.

-На 30 млрд рублей можно построить около 300–400 новых систем водоснабжения в поселках среднего размера, обеспечив чистой водой из крана до 300 тысяч человек.

И вот эти 30 млрд рублей - это только вершина айсберга, в действительности дружбанародники раздарили братушкам триллионы рублей. Ещё больше простили за «красивые глаза». Не, ну а чО, Привыкли же всех дармоедов содержать!

Зато уж и не знают как Трампушку посильнее облизать. Например казахстанский бай предложил учредить премию имени Трампа После заявлений Трампа о несправедливости работы Нобелевского комитета президент Казахстана предложил в рамках «Совета мира» учредить специальную премию Трампа «в знак признания его выдающихся достижений в области миростроительства».

Но это еще что! Казахстан направит военных в Сектор Газа, а Узбекистан щедро пожертвует миллиард долларов на восстановление региона

Лидеры стран Средней Азии в очередной раз отправились в паломничество к американским святыням — на сей раз на первое заседание «Совета мира» Трампа, которое символично прошло в институте мира им. Дональда Трампа.

По итогам заседания пять стран согласились вписаться за Израиль и направить наёмников в Газу. Президент Казахстана в числе первых с энтузиазмом заявил о готовности лично встать в строй и сражаться за Трампа. Воюющих за Россию граждан Казахстана приговаривают к тюремным срокам за наёмничество, но мясорубка Трампа — это другое, понимать надо.

Президент Узбекистана решил подойти к вопросу изящнее: вместо солдат он предложил Трампу «дань» в виде гуманитарной щедрости. Теперь Узбекистан с рвением возьмётся за строительство жилых домов, детских садов, школ и больниц в Газе.

В итоге Трамп уже накопил с «преданных союзников» более 7 миллиардов долларов — мир во всём мире, похоже, штука дорогая, и оплачивать его должны все. - пишет Вика Цыганова

Вот так! Какой там ОДБК. Их трампушка пальчиком поманил и они побежали. Скопом. Аж пятки засверкали.