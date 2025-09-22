В Митрансе реанимируют полемику по швабовской стратегии уничтожения частного транспорта

СМИ массово разнесли, а ресурсы по борьбе с фейками затем принялись дружно опровергать информацию о том, что все автодороги в Москве предложили сделать платными.

Инициативу "взимать плату за каждый километр пробега" для полной победы над пробками выразил член Общественного совета при Минтрансе РФ Михаил Блинкин в одном из интервью.

Он предложил устанавливать тарифы за каждый километр пробега в зависимости от времени суток, загруженности дорог и типа ТС. По его словам, с технической точки зрения Москва готова к реализации такой системы. Однако, как отметил председатель Союза пассажиров России и член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков, малоимущим гражданам, для которых автомобиль является необходимостью, при этом следует предоставить бесплатный бензин.

"Но на законодательном уровне таких мер не рассматривается. Более того, общественный совет при Минтрансе не вправе принимать законы, это не в его компетенциях. Его функции ограничиваются общественным контролем и экспертно-совещательными полномочиями", - поясняют борцы с фейками.

Комментарий РИА "Катюша": Главное дело-то сделано - инициатива заброшена в публичное поле. Мы видим, что в Общественном совете при Минтрансе РФ, где случайных людей нет, уже несколько человек на полном серьезе обсуждают, как компенсировать бензин малоимущим, если проезд по дорогам столицы сделать платным. Окно Овертона сдвинуто в нужном швабовцам направлении, и это никакой не фейк.

Более того, еще в сентябре 2020 г. "Катюша" разбирала шокирующую Стратегию развития транспорта-2035 от Минтранса (к счастью, не утвержденную в таком виде), подразумевающую де-факто уничтожение личного транспорта и полный электронный контроль пассажиров.

В ней черным по белому предлагалось платить за каждый километр любой автодороги, повысить все возможные налоги на личное авто и т.д. Кстати, через полтора месяца после нашей публикации тогдашний министр транспорта РФ Евгений Дитрих был уволен с должности Владимиром Путиным.

И вот мы наблюдаем реинкарнацию этих идей Минтранса РФ в виде инициативы членов его Общественного совета. Идеи-то на самом деле стратегические. Они тесно связаны с 15-минутными городами-агломерациями, в которых цифросектанты намерены запереть население. А личный транспорт, несмотря на постоянно растущие цены на бензин, налог на авто, запчасти, утильсбор, растаможку и проч. остается возможностью для свободного перемещения каждого человека. Как минимум, по нашей огромной стране. Хотя "налог на визит в другие регионы" в виде туристического сбора уже успешно ввели.

Может, стоит посерьезнее относиться к цитате, которая появилась в 2016 г. в видеоролике ВЭФ, в основу которого легло эссе "Добро пожаловать в 2030 год" датского политика и шейпера-форсайтщицы Иды Аукен: “У вас не будет ничего своего, и вы будете счастливы”? Именно к этому они нас и ведут.

А быстро тут. Кучно пошло. Одновременно с вбросом инициативы представителей Общественного совета при Минтрансе о том, что пора бы уже вводить плату за каждый километр дороги для российских автолюбителей (аналогичный пунктик в 2020 г. был в проекте Стратегии развития транспорта от того же Минтранса) в "Ведомостях" выходит материал гендиректора института национальной энергетики Сергея Правосудова. Правосудов, со ссылкой на американских и других западных экспертов, вещает нам о том, как изменится мир. И, кто бы мог подумать, все эти изменения - уже сто раз повторенные мантры от адептов швабовщины и "инклюзивного капитализма". То бишь - нового (цифрового) рабовладельческого строя.

"Многие исследователи склоняются к тому, что история движется в сторону введения всеобщего безусловного базового дохода и постепенного отказа от собственности для абсолютного большинства населения. Все необходимое – от жилья и автомобиля до дрели – будет браться в аренду", - говорит нам Правосудов.

"Люди станут выбирать, какие услуги в сфере образования, здравоохранения, развлечения им потреблять. А главным в жизни человека станет его индивидуальный кредитный и страховой рейтинг. Цифровые платформы повышают уровень доверия между людьми, а это позитивно сказывается на развитии экономики. В то же время рост контроля со стороны государства и корпораций позволяет говорить о перспективах «цифрового концлагеря» и перспективе разделения людей на касты", - заключает специалист по национальной энергетике.

И ведь ничего нового по сравнению с программными статьями на сайте Всемирного экономического форума 2017-2020-х гг. специалист не озвучил. И "Катюша" про это говорит прямым текстом почти десяток лет - про строящийся цифроконцлагерь, про новое кастовое общество от глобалистов. Теперь уже и в либеральных "Ведомостях" все прямым текстом...

Печально то, что эта повестка сегодня активно выполняется цифросектантами во власти, и насаждается она

командно-административными методами.

А вот и решение: Все дороги в России могут стать платными к 2030 году, допустили в «Росавтодоре»

Принцип «пользователь платит» за каждый километр — как в системе «Платон» — может появиться в ближайшие годы, сообщил замначальника управления «Росавтодора» Денис Кирюхин на форуме Kazan Digital Week. По его словам, нынешняя модель не учитывает рост числа дорожающих стройматериалов и сокращения поступлений от «классических» автомобилей.

«Качественная транспортная инфраструктура — это сервис», — сказано в презентации проекта.

Первые изменения планируют уже к 2025 году — «Платон» доработают для защиты от средств подавления сигнала и расширят контрольную инфраструктуру. В 2027 году система оплаты распространится на дороги и федеральные трассы, а к 2030-му в стране создадут единый механизм — одно устройство для всех автомобилей и систему «свободного потока» без шлагбаумов.

Ну вот, а помните, как официозные ресурсы и "борцуны с фейками" побежали опровергать предложение члена Общественного совета при Минтрансе РФ, что пора бы автолюбителям уже платить за каждый пройденный километр? Помните, как мы рассказывали про пилотный вариант Стратегии развития транспорта Минтранса, где плата за движение по дорогам для всех уже была прописана? Теперь кому-то стало сильно смешно?

Спасибо, Росавтодор. Кстати, ещё остаются варианты у Минстроя. Пешеходы же топчут асфальт, приводят его в негодность каждый день. А класть его недешево. Так что надо бы прицепить обязательный шагомер к каждому пешеходу. Система "Плашаг", например - "плати за шаг". А то на какие же еще деньги Собянину и Ко плитку перекладывать и бордюры в землю закапывать?

Да, кстати, с кислородом в отдельных частях Земли тоже наблюдаются некоторые проблемы. Углекислый газ наступает. А люди так устроены, что этот самый поганый СО2 массово выдыхают... Надо ведь с этим тоже что-то делать, правда? Синьор Помидор не даст соврать.

https://t.me/riakatysha/41788