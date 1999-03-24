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24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии

24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против ЮгославииПочему блок НАТО разгромил Югославию

24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии. Запад во главе с США завершил разрушение крупного индустриального государства, которое проводило самостоятельную политику. Одновременно Югославию использовали как полигон, где обкатывалась модель разрушения многонациональной, многоконфессиональной страны, похожей на Россию.

«Союзная сила» – разгром Югославии

Развал Югославии провели в несколько этапов. В 1991–1992 гг. Запад поддержал отделение Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Македонии. В 1992 году началась боснийская война, которая продолжалась до 1995 года. По боснийским сербам был нанесён мощный удар. В 1999 году «мировое сообщество» во главе с США нанесло удар по остаткам Югославии (Сербии и Черногории), отделив Косово.

Операцию «Союзная сила» Североатлантический альянс провёл без санкции Совета безопасности ООН. В операции участвовали 19 стран – членов НАТО во главе с США. Бомбардировки продолжались в период с 24 марта по 10 июня 1999 года (78 дней).24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против ЮгославииНачалось всё с того, что сербы попытались навести порядок на своей исторической земле – Косово, где бесчинствовали албанские бандформирования (косовары – косовские албанцы). «Мировое сообщество» обвинило югославские власти в этнических чистках – массовое убийство в Рачаке. Позднее выяснилось, что это провокация, организованная западными спецслужбами и албанскими сепаратистами. Найденные убитые сербами якобы «мирные жители» оказались боевиками «Освободительной армии Косово», которые погибли в боях с югославскими войсками. Повод для войны был явлен. НАТО потребовало вывести войска и милицию из Косово, разместить там силы НАТО с правом свободного передвижения по всей Югославии. Естественно, что Белград отказался принять такой ультиматум.

Западные страны начали войну.24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против ЮгославииВ ходе авианалётов использовалось более 1 100 боевых самолетов, большая часть которых базировалась в Италии. Также использовалась морская авиация (3 авианосца) и крылатые ракеты морского базирования. В ходе операции авиация НАТО совершила свыше 35 тыс. вылетов, было сброшено и выпущено более 23 тыс. тяжелых бомб и ракет, 37 тыс. кассетных боеприпасов, некоторые из них были начинены обеднённым ураном, что привело к радиоактивному заражению некоторых местностей (ущерб на миллиарды долларов). Погибли, пропали без вести и были ранены тысячи сербов. В Косово начались этнические чистки, направленные против сербов. Десятки тысяч человек вынуждены были бросить дома и бежать. Косовский край «очистили» от сербского населения. Сильно пострадала инфраструктура страны: заводы и фабрики, аэродромы и мосты, объекты топливно-энергетического комплекса и связи, школы и университеты и даже храмы и монастыри.

Ракетно-бомбовые удары НАТО по химическим производствам стали прецедентом в истории. Министр здравоохранения Республики Сербии Миличевич отмечала:

«Наши химические заводы не бомбил даже Адольф Гитлер! НАТО же спокойно делает это, уничтожая реки, отравляя воздух, убивая людей, страну. Над нашим народом проводится зверский эксперимент с использованием новейшего оружия».

Экономике нанесён урон в десятки миллиардов долларов.24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против ЮгославииСтрану громили с воздуха. По всем каналам требовали переговоров и уступок. С военной точки зрения, сербы могли ответить. К примеру, ударами ВВС и ракет класса «земля-земля» по натовским контингентам в Албании, Македонии и Боснии, по объектам в соседних странах НАТО (Венгрия) и стран, которые поддержали НАТО, предоставили противнику свою территорию и воздушное пространство. Удары по врагу могли нанести диверсионно-разведывательные подразделения, которые у Югославии были опытными и хорошо подготовленными. Надо было добить косовские бандформирования. Понятно, что вой и истерика в «мировом сообществе» были бы страшными. Но Югославия могла сохранить себя на политической карте мира. Милошевич не решился пойти до конца.

3 июня 1999 года Слободан Милошевич согласился с планом мирного урегулирования конфликта. 9 июня бомбардировки были прекращены, после того как в македонском городе Куманово представителями югославской армии и НАТО был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Союзной Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил. 10 июня Совбез ООН принял соответствующую резолюцию под номером 1244. В Косово ввели международные силы под руководством НАТО – KFOR (англ. Kosovo Force).

У сербского народа де-факто отняли их «историческое сердце» – Косово. 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке была провозглашена независимость Республики Косово от Сербии. Сербию и Черногорию, где возобладали западники, стали загонять в ЕС.24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против ЮгославииНарушение равновесия и «однополярный мировой порядок»

Если бы в это время существовала сильная и самостоятельная Россия, то агрессии НАТО не было бы. После 1945 года, когда была создана Ялтинско-Потсдамская система, существовало равновесие. Советский Союз мог и вступался за слабых. А с развалом СССР и созданием РФ, которая тогда полностью ориентировалась на Запад, равновесие было нарушено. Ельцинская Москва, в сущности, даже помогла Западу заставить Белград капитулировать.

Без сильной России США остались единственной сверхдержавой и диктовали остальным как жить. Те, кто пытались оказать сопротивление, вести относительно суверенную политику, попадали под удар. США в несколько этапов разгромили Ирак, в итоге его оккупировали, Югославию, Афганистан, Ливию и т. д.

Разрушив Югославию, хозяева Запада решили несколько задач. Во-первых, пока существовал СССР, Югославия была нужна Западу как особый социалистический режим, который не входил в соцлагерь. Но после развала СССР Югославия перестала выполнять эту роль. США, став единственной сверхдержавой, взяли курс на уничтожение, подчинение и дробление крупных и сильных государств, разграбление и захват их рынков, включение в систему капитализма. Этот курс поддерживался глобальным финансовым капиталом, хозяевами ТНК-ТНБ. Государства дробят на более мелкие, которые легко подчинить мировому капиталу. Проводится деиндустриализация, приватизация (грабеж и воровство), страна и народ становятся зависимыми от «мирового сообщества».

Поэтому Югославию в несколько этапов разгромили и расчленили. Под маской «государства» Косова и под крышей США создали наркокриминальный анклав. Косово стало одной из транзитных баз по поставкам наркотиков из Латинской Америки и Азии в Европу. Англосаксы традиционно «крышевали» этот весь прибыльный рынок. Под прикрытием НАТО было создано мафиозное псевдогосударство, которое существует за счёт наркотрафика, торговли оружием, людьми (проституция и порнография) и нелегальной торговли.

Во-вторых, имеется субъективный фактор. Сербы воспринимались на Западе как «балканские русские» – непокорные, самостоятельные, которые во всех войнах выступали против «коллективного Запада» и были союзниками России и русских. Сербы и Сербия – это часть славяно-русского и православного мира (панславизма), который является противником западного проекта. Сербы бились с германским миром во время Первой и Второй мировых войн. Даже сейчас, после всех поражений, предательств и потерь, сербский народ единственный в Европе поддерживает русских, которые в 2022 году бросили вызов Западу. Отсюда ненависть западников к Сербии, стремление любой ценой разрушить Югославию – державу с сербским ядром.

Натовская агрессия против Югославии, как ранее война с гитлеровцами и их местными пособниками, велась с целью разгрома сербского народа, его воли и духа. Западники хотели навсегда решить «сербский вопрос», психически и исторически подавить и сломать сербов. Отсюда и мощная информационная война «мирового сообщества» и его СМИ против Сербии.

В-третьих, в Югославии США провели полигонные испытания разрушения крупного многонационального, многоконфессионального государства с прицелом на Россию. Югославия была похожа на Россию по своей структуре, населению, имеющимся противоречиям. Поэтому разрушение Югославии можно считать экспериментом, полигоном для будущей войны с Россией. Развал СССР в 1991 году считали только первым этапом по решению «русского вопроса». Хозяева Запада планировали и будущий развал РФ на несколько «незалежных» государств, с отторжением «оккупированных» русскими земель – Курилы, Сахалин, Карелия, Калининград и т. д.

Для развала Югославии (и в будущем России) использовался этнический вопрос. Западникам всё равно, кого поддерживать – сепаратистов, нацистов, исламистов, террористов, бандитов или наркоторговцев. Это не имеет значения, главное – сокрушить исторического противника Запада, будь то сербы или русские. Против Югославии США и другие западные страны использовали исламистов, перебрасывая в Боснию тысячи моджахедов со всего мира. Хорватских националистов, албанских сепаратистов и криминальный мир.

Был создан опасный прецедент: любая территория, которую контролируют нацисты, террористы, бандиты, может стать субъектом мировой политики, если это отвечает интересам «коллективного Запада».

Автор: Самсонов Александр24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославииhttps://topwar.ru/193836-pochemu-blok-nato-razgromil-jugoslaviju.html
https://libmir.com/book/246324-agressiya-nato-1999-goda-protiv-yugoslavii-i-protsess-mirnogo-uregulirovaniya-elena-yurevna-guskova/image

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