Почему блок НАТО разгромил Югославию

24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии. Запад во главе с США завершил разрушение крупного индустриального государства, которое проводило самостоятельную политику. Одновременно Югославию использовали как полигон, где обкатывалась модель разрушения многонациональной, многоконфессиональной страны, похожей на Россию.

«Союзная сила» – разгром Югославии

Развал Югославии провели в несколько этапов. В 1991–1992 гг. Запад поддержал отделение Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Македонии. В 1992 году началась боснийская война, которая продолжалась до 1995 года. По боснийским сербам был нанесён мощный удар. В 1999 году «мировое сообщество» во главе с США нанесло удар по остаткам Югославии (Сербии и Черногории), отделив Косово.

Операцию «Союзная сила» Североатлантический альянс провёл без санкции Совета безопасности ООН. В операции участвовали 19 стран – членов НАТО во главе с США. Бомбардировки продолжались в период с 24 марта по 10 июня 1999 года (78 дней). Началось всё с того, что сербы попытались навести порядок на своей исторической земле – Косово, где бесчинствовали албанские бандформирования (косовары – косовские албанцы). «Мировое сообщество» обвинило югославские власти в этнических чистках – массовое убийство в Рачаке. Позднее выяснилось, что это провокация, организованная западными спецслужбами и албанскими сепаратистами. Найденные убитые сербами якобы «мирные жители» оказались боевиками «Освободительной армии Косово», которые погибли в боях с югославскими войсками. Повод для войны был явлен. НАТО потребовало вывести войска и милицию из Косово, разместить там силы НАТО с правом свободного передвижения по всей Югославии. Естественно, что Белград отказался принять такой ультиматум.

Западные страны начали войну. В ходе авианалётов использовалось более 1 100 боевых самолетов, большая часть которых базировалась в Италии. Также использовалась морская авиация (3 авианосца) и крылатые ракеты морского базирования. В ходе операции авиация НАТО совершила свыше 35 тыс. вылетов, было сброшено и выпущено более 23 тыс. тяжелых бомб и ракет, 37 тыс. кассетных боеприпасов, некоторые из них были начинены обеднённым ураном, что привело к радиоактивному заражению некоторых местностей (ущерб на миллиарды долларов). Погибли, пропали без вести и были ранены тысячи сербов. В Косово начались этнические чистки, направленные против сербов. Десятки тысяч человек вынуждены были бросить дома и бежать. Косовский край «очистили» от сербского населения. Сильно пострадала инфраструктура страны: заводы и фабрики, аэродромы и мосты, объекты топливно-энергетического комплекса и связи, школы и университеты и даже храмы и монастыри.

Ракетно-бомбовые удары НАТО по химическим производствам стали прецедентом в истории. Министр здравоохранения Республики Сербии Миличевич отмечала:

«Наши химические заводы не бомбил даже Адольф Гитлер! НАТО же спокойно делает это, уничтожая реки, отравляя воздух, убивая людей, страну. Над нашим народом проводится зверский эксперимент с использованием новейшего оружия».

Экономике нанесён урон в десятки миллиардов долларов. Страну громили с воздуха. По всем каналам требовали переговоров и уступок. С военной точки зрения, сербы могли ответить. К примеру, ударами ВВС и ракет класса «земля-земля» по натовским контингентам в Албании, Македонии и Боснии, по объектам в соседних странах НАТО (Венгрия) и стран, которые поддержали НАТО, предоставили противнику свою территорию и воздушное пространство. Удары по врагу могли нанести диверсионно-разведывательные подразделения, которые у Югославии были опытными и хорошо подготовленными. Надо было добить косовские бандформирования. Понятно, что вой и истерика в «мировом сообществе» были бы страшными. Но Югославия могла сохранить себя на политической карте мира. Милошевич не решился пойти до конца.

3 июня 1999 года Слободан Милошевич согласился с планом мирного урегулирования конфликта. 9 июня бомбардировки были прекращены, после того как в македонском городе Куманово представителями югославской армии и НАТО был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Союзной Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил. 10 июня Совбез ООН принял соответствующую резолюцию под номером 1244. В Косово ввели международные силы под руководством НАТО – KFOR (англ. Kosovo Force).

У сербского народа де-факто отняли их «историческое сердце» – Косово. 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке была провозглашена независимость Республики Косово от Сербии. Сербию и Черногорию, где возобладали западники, стали загонять в ЕС. Нарушение равновесия и «однополярный мировой порядок»

Если бы в это время существовала сильная и самостоятельная Россия, то агрессии НАТО не было бы. После 1945 года, когда была создана Ялтинско-Потсдамская система, существовало равновесие. Советский Союз мог и вступался за слабых. А с развалом СССР и созданием РФ, которая тогда полностью ориентировалась на Запад, равновесие было нарушено. Ельцинская Москва, в сущности, даже помогла Западу заставить Белград капитулировать.

Без сильной России США остались единственной сверхдержавой и диктовали остальным как жить. Те, кто пытались оказать сопротивление, вести относительно суверенную политику, попадали под удар. США в несколько этапов разгромили Ирак, в итоге его оккупировали, Югославию, Афганистан, Ливию и т. д.

Разрушив Югославию, хозяева Запада решили несколько задач. Во-первых, пока существовал СССР, Югославия была нужна Западу как особый социалистический режим, который не входил в соцлагерь. Но после развала СССР Югославия перестала выполнять эту роль. США, став единственной сверхдержавой, взяли курс на уничтожение, подчинение и дробление крупных и сильных государств, разграбление и захват их рынков, включение в систему капитализма. Этот курс поддерживался глобальным финансовым капиталом, хозяевами ТНК-ТНБ. Государства дробят на более мелкие, которые легко подчинить мировому капиталу. Проводится деиндустриализация, приватизация (грабеж и воровство), страна и народ становятся зависимыми от «мирового сообщества».

Поэтому Югославию в несколько этапов разгромили и расчленили. Под маской «государства» Косова и под крышей США создали наркокриминальный анклав. Косово стало одной из транзитных баз по поставкам наркотиков из Латинской Америки и Азии в Европу. Англосаксы традиционно «крышевали» этот весь прибыльный рынок. Под прикрытием НАТО было создано мафиозное псевдогосударство, которое существует за счёт наркотрафика, торговли оружием, людьми (проституция и порнография) и нелегальной торговли.

Во-вторых, имеется субъективный фактор. Сербы воспринимались на Западе как «балканские русские» – непокорные, самостоятельные, которые во всех войнах выступали против «коллективного Запада» и были союзниками России и русских. Сербы и Сербия – это часть славяно-русского и православного мира (панславизма), который является противником западного проекта. Сербы бились с германским миром во время Первой и Второй мировых войн. Даже сейчас, после всех поражений, предательств и потерь, сербский народ единственный в Европе поддерживает русских, которые в 2022 году бросили вызов Западу. Отсюда ненависть западников к Сербии, стремление любой ценой разрушить Югославию – державу с сербским ядром.

Натовская агрессия против Югославии, как ранее война с гитлеровцами и их местными пособниками, велась с целью разгрома сербского народа, его воли и духа. Западники хотели навсегда решить «сербский вопрос», психически и исторически подавить и сломать сербов. Отсюда и мощная информационная война «мирового сообщества» и его СМИ против Сербии.

В-третьих, в Югославии США провели полигонные испытания разрушения крупного многонационального, многоконфессионального государства с прицелом на Россию. Югославия была похожа на Россию по своей структуре, населению, имеющимся противоречиям. Поэтому разрушение Югославии можно считать экспериментом, полигоном для будущей войны с Россией. Развал СССР в 1991 году считали только первым этапом по решению «русского вопроса». Хозяева Запада планировали и будущий развал РФ на несколько «незалежных» государств, с отторжением «оккупированных» русскими земель – Курилы, Сахалин, Карелия, Калининград и т. д.

Для развала Югославии (и в будущем России) использовался этнический вопрос. Западникам всё равно, кого поддерживать – сепаратистов, нацистов, исламистов, террористов, бандитов или наркоторговцев. Это не имеет значения, главное – сокрушить исторического противника Запада, будь то сербы или русские. Против Югославии США и другие западные страны использовали исламистов, перебрасывая в Боснию тысячи моджахедов со всего мира. Хорватских националистов, албанских сепаратистов и криминальный мир.

Был создан опасный прецедент: любая территория, которую контролируют нацисты, террористы, бандиты, может стать субъектом мировой политики, если это отвечает интересам «коллективного Запада».

Автор: Самсонов Александр https://topwar.ru/193836-pochemu-blok-nato-razgromil-jugoslaviju.html

https://libmir.com/book/246324-agressiya-nato-1999-goda-protiv-yugoslavii-i-protsess-mirnogo-uregulirovaniya-elena-yurevna-guskova/image

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