Подвиг разведчика: старлей Серафимов накрыл собой гранату в окружённом доме

Он поступил как настоящий командир, ценой своей жизни спас подчинённых. Сюжет как из фильмов про Великую Отечественную войну. Враг предлагает сдаться, но наши отвечают огнём. Они знают, что попали в глубокое окружение и помощи не будет, но до последнего патрона удерживают оборону. Русские не сдаются, отступать не умеют.
Так написал после смерти Максима на своей странице в соцсети "ВКонтакте" первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов.
КОРОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Максим Серафимов блестяще учился в школе, знал английский, французский и башкирский языки. Кстати, будучи командиром, он со своими подчинёнными регулярно писал диктанты, так как считал, что военный должен быть безупречен во всём.
В детстве Максим был щуплым мальчиком, поэтому его тренер по греко-римской борьбой Геннадий Сырцев даже предположить не мог, что это будущий победитель и герой.
"Он всегда шёл к результату. Помню, на одном из турниров его поставили бороться с мальчиком старше на два года. Сначала проигрывал, я уже и не ждал результата. И тут Макс сконцентрировался, сделал свой коронный переворот и одержал победу", — рассказал "Царьграду" Евгений Сырцев.
Борьбой Максим занимался до 11 класса, став кандидатом в мастера спорта.
ИСПОЛНИЛАСЬ МЕЧТА
После окончания школы Максим Серафимов выдержал огромный конкурс и поступил в Рязанское училище ВДВ имени генерала армии Маргелова. Исполнилась его мечта. Но только он и его родители знали, сколько сил вложено в её осуществление.
Став кадровым офицером разведки спецназа ГРУ, Серафимов направился служить в Псков во 2-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду спецназначения. История бригады насчитывает более 70 лет. В 1985 году участвовала в военных мероприятиях "Приграничная зона "Завеса"", ещё известных, как "Караванная война", главной задачей которой была блокировка дорог, по которым шло снабжение моджахедов из Пакистана.
За выполнение боевых действий в Чечне четверо военнослужащих бригады получили звания Герой России. Спустя 20 лет Максим Серафимов стал пятым Героем. В этом году Владимир Путин присвоил бригаде звание гвардейской за мужество, проявленное личным составом.
Родители говорят, что их сын пошёл в армию не ради денег и льгот, а потому, что хотел стать настоящим воином.
«Знал, что в бою жизнь и смерть — всё на грани. Он говорил, что сражается за своих родных, за будущее», — говорит Владимир Серафимов.
ГЕРОЙ КРУГОВОЙ ОБОРОНЫ
24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Русские войска попытались атаковать Харьков с северо-запада. На дорогах шли тяжёлые бои. Войскам удалось подойти к окраинам города с нескольких направлений 25 февраля, 26 февраля город окружили.
Группа русских разведчиков вошла в Харьков утром 27 февраля. Бойцы попали под шквальный огонь противника, но задание выполнили — объект заняли. Однако спецназовцев блокировали, подогнав тяжёлую технику.
После гибели старшего командира 27-летний Максим Серафимов взял командование на себя. Сумел быстро организовать оборону, расставив бойцов на позиции, дал отпор. Его группа уничтожила тридцать боевиков и один БТР. Псковский отряд более десяти часов удерживал оборону, вёл ожесточённый бой с превосходящими силами противника.
Серафимов получил несколько ранений, но, превозмогая боль, продолжал командовать обороной. А когда в окно прилетела граната и упала в двух метрах от него, он оттолкнул стоявшего рядом разведчика и закрыл её собой…
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
Долгое время его считали без вести пропавшим. О смерти сына родители узнали только в июне. 12 июля указом президента России ему присвоили звание Героя России и наградили орденом Генерала Шаймуратова. Орден носит имя командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, погибшего в феврале 1943 года в ходе Харьковской оборонительной операции.
«Я могу только гордиться им и всеми, кто выбрал для себя профессию — защищать Родину. Сейчас нет другого пути, нельзя потерять Родину и честь.Именно с таким девизом русских офицеров жил мой сын», — высказался на митинге-концерте отец Героя России.
ПАРТА ГЕРОЯ
Старшего лейтенанта Максима Серафимова похоронили 10 июня в родной Уфе. Его именем назвали военно-патриотический парк "Патриот" и уфимскую школу №40, где он учился.
В школе рассказали "Царьграду", что очень гордятся Максимом. В честь десантника там открыли мемориальную доску. Портрет бывшего ученика теперь украшает фасад. Флаг России на торжественной церемонии поднимал его младший брат, девятиклассник Виктор Серафимов. Он, как и брат, отличник.
В одном из кабинетов появилась Парта Героя. На ней написана биография Максима, его путь воина. При жизни он по возможности приезжал в родную школу, общался с учениками. Делал это исключительно по своему желанию.
«Удивительный человек, настоящий русский офицер. На него надо равняться, помнить о его подвиге», — сказал на открытии мемориальной доски глава Башкортостана Радий Хабиров.
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Как напоминает газета «Спецназ России», именем Максима Серафимова названа школа № 40 в Уфе.
Подвиг разведчика: старлей Серафимов накрыл собой гранату в окружённом доме
Он поступил как настоящий командир, ценой своей жизни спас подчинённых. Сюжет как из фильмов про Великую Отечественную войну. Враг предлагает сдаться, но наши отвечают огнём. Они знают, что попали в глубокое окружение и помощи не будет, но до последнего патрона удерживают оборону. Русские не сдаются, отступать не умеют.
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