Ушедшая рота...

25 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая гвардейская парашютно-десантная рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Банду возглавляли арабский наёмник Хаттаб и полевой командир Шамиль Басаев. Бой длился почти сутки – живыми из него вышли только шестеро солдат. Новости СМИ2

«Не сдались, не отошли, в небеса поднялись, навсегда в одном строю в тех горах остались.» Навсегда останутся в нашей памяти десантники 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии, преградившие путь боевикам, рвавшимся через Аргунское ущелье в Чеченской республике в долину и далее в Дагестан 29 февраля 2000 года, и заплатившие за это своими жизнями.

Снимите шляпы господа,

И вспомните ребят поименно,

Забрала их от нас война,

Ворвавшись в жизнь бесцеремонно.

Помянем всех, кто не вернулся

Мы, в храме молясь богу, постоим,

Поставим свечи, им поклонимся,

Тихо мужскую слезу пророним.

И пусть нас люди в храме судят,

Ведь нам, мужчинам, не к виду слеза,

А павшим земля пусть пухом будет,

Закончилась для них война!

С 29 февраля по утро 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, па рубеже Улус-Керт—Сельментаузен, на высоте 776.

Бой длился с часу дня до пяти утра первого марта. По разным сведениям, количество боевиков оценивалось от 1.5 до 2.5 тысяч.

В бою погибло 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых остались только шестеро бойцов.

Потери боевиков составили, по разным оценкам от 370 до 700 человек.

Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России (из них 21 — посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

Гибель героически принявшей бой 6-й роты псковских десантников всколыхнула всю страну, не оставив равнодушными даже далеких от армии и войны людей. Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести и новой Российской армии.

Вечная память героям десантникам! Их имена навечно останутся в памяти живых!

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ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕРДТ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА Российский десантник, гвардии ефрейтор, участник боя у высоты 776 во время Второй чеченской войны.

Родился 11 февраля 1981 года в посёлке Орджоникидзе ныне Денисовского района Костанайской области Казахстана в семье рабочего. Немец. Отец из поволжских немцев, был выслан в годы Великой Отечественной войны в Казахстан. Через несколько месяцев после рождения сына отец погиб в автокатастрофе. В 1984 году мать с пятью детьми переехала в Россию, в Брянскую область.

Александр рос и учился в селе Синий Колодец Новозыбковского района. Здесь окончил среднюю школу. Поступил в Новозыбковское педагогическое училище, но через год бросил учёбу и начал работать, чтобы помогать матери.

В мае 1999 года был призван в Российскую Армию Новозыбковским райвоенкоматом. Службу проходил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расквартированной в городе Пскове. Был заместителем командира боевой машины и наводчиком орудия. С февраля 2000 года принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике. Во время командировки — старший стрелок.

В ночь на 18 февраля 2000 года группа боевиков атаковала позиции десантников на одной из высоток. Был ранен командир отделения и Гердт принял командование на себя. Он сумел поставить каждому бойцу задачу, определил удобные позиции. Прицельным огнём десантники заставили противника отойти.

29 февраля 2000 года гвардии ефрейтор Гердт в составе 6-й роты занимал оборону на высоте 776 (Шатойский район Чеченской республики). Позиции десантников были атакованы превосходящими силами боевиков. В ходе боя Александр Гердт принял командование отделением вместо погибшего командира. Проявил мужество и героизм, был ранен, но продолжал вести огонь из пулемёта. Второе ранение в грудь оказалось смертельным, последним усилием воли десантник метнул в набегавших боевиков гранату.

Похоронен на гражданском кладбище села Синий Колодец Брянской области. В селе Герою России открыт памятник, его именем названа улица. Синеколодецкой основной общеобразовательной школе присвоено имя Героя России Гердта Александра Александровича. В 2001 году в школе открыта комната Славы Александра Гердта, на здании школы установлена мемориальная доска. 3 августа 2011 года в городе Новозыбкове был установлен памятник работы скульптора М. Чирок.

Мать Александра так и не смогла оправиться от тяжёлой потери сына, умерла в 2010 году. Четверо братьев и сестёр.

Награды:

Герой Российской Федерации (12 марта 2000), посмертно.

Орден Мужества.

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ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА КОЛГАТИНА Гвардии старший лейтенант в составе парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии.

Родился 16 июля 1975 года в городе Камышин Волгоградской области. Русский. Здесь вырос и в 1992 году окончил среднюю школу №12.

В 1996 году окончил Камышинское высшее военное командно-инженерное строительное училище (с 1998 года расформировано). Проходил службу в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в должности командира взвода оборудования пунктов управления. С 1998 года — командир инженерно-технического взвода отдельного инженерно-саперного батальона.

С 3 февраля 2000 года выполнял задачи в ходе проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Совершил более двадцати выходов со взводом для разминирования объектов в Веденском районе Чеченской республики. Лично обезвредил более 70 взрывоопасных предметов.

18 февраля 2000 года, устанавливая минное поле впереди боевых порядков парашютно-десантного полка, подвергся нападению боевиков. Под непрекращающимся огнём противника, рискуя жизнью, лично закончил установку мин и, прикрывая отход взвода, привел их в действие. Противник понёс значительные потери.

24 февраля грамотно установил минные заграждения на пути возможного выдвижения разрозненных групп боевиков. Высокопрофессиональная работа гвардии старшего лейтенанта А. М. Колгатина стоила жизни более тридцати боевиков.

29 февраля 2000 года командир взвода 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й воздушно-десантной дивизии старший лейтенант А. М. Колгатин выдвигался в составе 6-й парашютно-десантной роты для занятия господствующих высот. Приняв бой, учитывая невозможность установки мин под шквальным огнём противника, гвардии старший лейтенант А. М. Колгатин занял место в боевом порядке роты. Показал личный пример мужества и героизма, ведя огонь из стрелкового оружия, четко руководил подчинёнными.

На рассвете 1 марта, заметив, что боевики сосредотачиваются с северного направления, принял решение воспретить их проход. Под огнём боевиков установил две мины МОН-50. Когда боевики двинулись в атаку, смертельно раненый в грудь Александр привел мины в действие. От мощных взрывов погибли 11 бандитов и более десятка были ранены.

Указом Президента РФ № 484 от 12 марта 2000 года «за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе», гвардии старшему лейтенанту Колгатину Александру Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Похоронен на родине в городе Камышине, Волгоградской области. Каждый год 1 марта проходит день памяти А. М. Колгатина в МБОУ СОШ №12. В мероприятие входит: вахта памяти (ученики военно-инженерных классов дежурят по 15 минут около портрета А. М. Колгатина), приглашение родных Героя России, беседы в актовом зале школы, минута молчания.

Установлен памятник в 2015 году в г. Камышине.

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ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРИГОРЬЕВА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА Гранатометчик 4-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии сержант контрактной службы.

Родился 6 ноября 1978 года в деревне Захарино Новосокольнического района Псковской области. Русский. Окончил школу в городе Новосокольники, Наумовский сельскохозяйственный техникум. Сразу по окончанию техникума был призван в армию. Отслужив срочную службу вернулся домой. Работы не было и он подал рапорт на контрактную службу.

Службу проходил в воздушно-десантных войсках, в 76-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в городе Пскове. Принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. В начале февраля 2000 года в составе подразделения прибыл в Чеченскую республику. Уже 9 февраля в составе взвода взвод, в котором служил гвардии сержант Григорьев, выполнял задачу по захвату высот, контролируемых боевиками.

29 февраля в составе 4-й парашютно-десантной роты проводил операцию по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Взвод, котором служил Григорьев, занимала позиции на высоте 787.0. В ночь на 1 марта в составе группы добровольцев майора Доставалова прорвался к высоте 776.0, на которой вела бой 6-я рота. В бою проявил мужество и героизм, ведя прицельный огонь из стрелкового оружия, наносил урон бандитам. Утром, после сильного минометного обстрела, бандиты крупными силами пошли в атаку. В рукопашной схватке Григорьев был ранен, но не вышел из боя пока не погиб от осколков взорвавшейся рядом гранаты.

Указом Президента РФ N484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии сержанту Григорьеву Дмитрию Викторовичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Первоначально, из-за ошибки в документах (перепутали с однофамильцем) был похоронен в Санкт-Петербурге. Позднее перезахоронен на родине, на кладбище деревни Жижица Куньинского района Псковской области.

Имена всех погибших десантников увековечены на мемориале воинам-десантникам 6-й роты в городе Пскове.

https://t.me/geroirossii/5577

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАССКАЗА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА Старший стрелок, командир отделения 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии рядовой.

Родился 31 мая 1980 года в селе Старая Гута Унечского района Брянской области. Русский. Окончил среднюю школу. В мае 1999 года был призван в Российскую Армию Унечским райвоенкоматом. Службу проходил в воздушно-десантных войсках, в 76-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в городе Пскове. С февраля 2000 года принимал участие в контртеррористической операции в Чечне.

29 февраля 2000 года гвардии рядовой Рассказа в составе 6-й парашютно-десантной роты проводил операцию по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. В ходе боя на высоте 776.0 проявил мужество и героизм. Невзирая на сильнейший огонь противника, отважный десантник наносил урон бандитам, ведя прицельный огонь из стрелкового оружия. Когда среди десантников появились раненые, он начал вытаскивать их из-под обстрела.

Утром 1 марта после сильного минометного обстрела бандиты крупными силами пошли в атаку. Будучи раненым, Алексей Рассказа продолжал вести по боевикам прицельный огонь. Погиб от пули снайпера, когда вносил раненого земляка Сергея Василёва.

Указом Президента РФ N484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии рядовому Рассказа Алексею Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Похоронен в городе Унеча Брянской области.

На Аллее Героев города Унеча установлен памятник.

Имена участников боя за высоту 776.0 увековечены на мемориале воинам-десантникам 6-й роты в городе Пскове.

https://t.me/geroirossii/1102

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАСИЛЁВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА Гвардии младший сержант, командир отделения 6-й роты 2-го парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии.

Родился 27 апреля 1980 года в Брянске в семье рабочего. Окончил Брянскую гимназию № 7. 25 мая 1999 года призван в Вооружённые силы Российской Федерации. Службу проходил в 104-м гвардейском Краснознамённом парашютно-десантном полку (Псковская область). В начале 2000 года получил звание гвардии младшего сержанта, был назначен командиром боевой машины.

В начале февраля 2000 года в составе своей 6-й роты был направлен в командировку в Чечню. Был назначен командиром отделения.

29 февраля 2000 года 6-я рота заняла позиции на высоте 776.0 в Шатойском районе, недалеко от селения Улус-Керт, закрывая выход из Аргунского ущелья. В тот же день была атакована превосходящими силами боевиков. В ходе ожесточённого боя Сергей Василёв проявил мужество и героизм, и, несмотря на полученное тяжёлое ранение, остался в строю. Утром 1 марта, при отражении очередной атаки противника, получил смертельное ранение.

Похоронен в городе Брянске.

Указом Президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 года «за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе», гвардии младшему сержанту Василёву Сергею Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В Пскове установлен памятник погибшим десантникам 6-й роты («Купол»).

В Брянске одна из улиц названа именем Сергея Василёва.

Гимназии № 7 города Брянска присвоено имя Героя России С. В. Василёва. В гимназии установлен бронзовый бюст Героя.

На доме, где жил С.В. Василёв, установлена мемориальная доска.

https://t.me/geroirossii/655

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ОТРАКОВСКОГО. Всеми уважительно и с любовью звался «Дед». Начальник Береговых войск Краснознаменного Северного флота, командующий группировкой морской пехоты в Чеченской республике, генерал-майор.

Родился 3 января 1947 года в городе Кутаиси, ныне республика Грузия. В 1959 году в Кавказское Краснознаменное суворовское военное училище в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ), которое успешно окончил в 1966 году.

В Вооруженных Силах СССР служил с 1966 года. В 1969 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В.И. Ленина. С 1969 по 1978 гг. служил на различных командных должностях в отдельном полку морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота. В 1981 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. С ноября 1984 года – командир 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота. С мая 1990 года – заместитель начальника, с ноября 1992 года – начальник Береговых войск Северного флота.

Генерал-майор Александр Отраковский с января по март 1995 года принимал участие в восстановлении конституционного порядка в Чечне. Отважно и смело действовал при штурме Грозного. С 10 сентября 1999 года участвовал в антитеррористической операции на Северном Кавказе.

Отважный генерал-майор скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности на командном пункте десантно-штурмового батальона близ чеченского селения Введено в ночь на 6 марта 2000 года.

Авторы книги «Шаг в бессмертие» связывают смерть А. И. Отраковского с его сильнейшими переживаниями по поводу того, что командование не разрешало его подразделению прийти на помощь десантникам 6-й роты во время боя у высоты 776.

Похоронен 10 марта 2000 года в городе Североморске, на аллее Героев.

Указом Президента Российской Федерации от 28 марта 2000 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северокавказском регионе генерал-майору Отраковскому Александру Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. 9 мая 2001 года большому десантному кораблю Северного флота присвоено имя «Александр Отраковский»

https://t.me/geroirossii/5908 Предыдущие материалы:

Бой в Аргунском ущелье...

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