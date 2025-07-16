Москва. Было — стало - 60

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Вход в вестибюль станции «Комсомольская площадь». Чёрно-белая фотография взята из книги «Метро: Сборник, посвящённый пуску московского метрополитена» 1935 года выпуска. Издание газеты «Рабочая Москва».

Чёрно-белый кадр сделан спустя несколько месяцев после открытия метрополитена.

Обратите внимание, что перед вестибюлем были ступеньки. Сейчас их нет.

В первые годы станцию называли «Комсомольская площадь». Это был, наверное, один из самых простых вестибюлей Московского метро, встроенный в ещё не завершённый Казанский вокзал. Строительство вокзала завершится в 1940-е годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Вид на храм Христа Спасителя из Большого Знаменского переулка. 1920-е годы. Фотограф стоял у дома №5 — бывшей богадельни при церкви Ржевской иконы Божией Матери.

Современный кадр сделан чуть дальше от прежней точки съёмки, из-за припаркованных автомобилей. Слева в кадр попала часть служебного флигеля 1-й мужской гимназии.

Переулок был замощён до 1930-х годов. Почти наверняка камни мостовой лежат сейчас под слоями асфальта.

Разница между фотографиями около 100 лет. Большая Ордынка. 1909 год. Николо-Пыжовская церковно-приходская школа. Была открыта при храме Святителя Николая в Пыжах, потому носила такое, кажущееся ныне странноватым имя. Школа была открыта 1 апреля 1886 года.

Школьное здание на Ордынке было построено в 1894 году на завещанные деньги московского купца по 1-й гильдии Петра Николаевича Рахманинова (он был прихожанином храма). Проект архитектора Александра Алексеевича Никифорова.

Известно, что в 1899 году здесь бесплатно обучались 139 человек. Перед революцией — в 1916 году — 210 учащихся.

Преподавались: Закон Божий, церковное пение, церковно-славянская грамота, русский язык, письмо, начальная арифметика, рукоделие (для девочек), отечественная история, география, черчение, рисование, гимнастика, переплётное мастерство.

После революции школа была закрыта. Некоторое время здание занимал Московский топографический техникум. С 1920-х годов — Музыкально-педагогическое училище имени Октябрьской революции. Здесь в 1950-е учился на дирижёрском отделении Альфред Гарриевич Шнитке. С 1983-го в здании — факультет эстрадной музыки Гнесинки. Ныне — Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 115 лет. Верхняя Масловка в 1934 году и 90 лет спустя. На втором плане — Дом художника.

Интересны детали, не дошедшие до нашего времени. Например, на чёрно-белом кадре отчётливо видны рельсы. Весной 1899 года именно по Верхней Масловке (тогда она называлась Бутырский проезд) было открыто экспериментальное движение электрического трамвая. Маршрут был короткий: от Бутырской заставы до Петровского парка. К лету 1899 года стало понятно, что электрический трамвай можно спокойно эксплуатировать в Москве. Линия была продлена до Страстной площади. Трамвай ходил по Верхней Масловке ровно 100 лет. Осенью 1999 года трамвайные рельсы с Нижней и Верхней Масловки были убраны.

Обратите внимание на двухэтажный белый дом с верандой и арочным крыльцом. К сожалению, он также исчез. На этом месте теперь стоят гаражи.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Храм Тихвинской иконы Божией Матери в бывшем селе Алексеевском. На первом плане мостик над речкой Копытовкой (Алексеевское ранее называли Копытово; речка носила то же имя). Ныне позади фотографа южный вестибюль станции метро «ВДНХ» и проспект Мира.

Храм был построен в царствование Алексея Михайловича (селом тогда владели Трубецкие); освящён во имя Алексея Человека Божия. Это была царская церковь. Рядом стоял Путевой дворец государя. Храм был соединён с дворцом переходом. Царь останавливался в Алексеевском во время паломничества в лавру или во время охоты.

В 1672-м к Алексеевскому храму была пристроена ещё одна церковь. Она была освящена уже после кончины Алексея Михайловича во имя Тихвинской иконы. Путевой дворец был сломан в XIX веке. Старый Алексеевский храм разобран по ветхости в 1820-х. Кирпичи пошли на строительство колокольни. Тихвинская церковь благополучно пережила все потрясения Русской истории. Она никогда не закрывалась, за исключением недолгого времени французской оккупации.

Село Алексеевское вошло в состав Москвы в 1917 году. В 1960-х годах Копытовка была закована в трубу и скрылась под землёй.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Автор чёрно-белого снимка — Николай Николаевич Лебедев. Дом Грибоедовых на углу Новинского бульвара и Большого Девятинского переулка. Каким он был и стал.

Дом был построен до Большого пожара 1812 года. Мама Александра Сергеевича Грибоедова — Настасья Фёдоровна — жила здесь вплоть до 1834 года. После её кончины дом переходил из рук в руки, не раз перестраивался и к XX веку дошёл в таком состоянии, как на чёрно-белом снимке.

Столетие поэта (в 1895 году) Московская городская дума намеревалась отметить установкой мемориальной доски на фасаде. Но этого не случилось. Запросы в архивы дали три разные даты рождения Александра Сергеевича. Какая из них правильная, гадать не стали и оставили это дело. Мемориальная доска появилась уже в советские годы — в 1924-м: мраморная, с бронзовым барельефом работы скульптора Меркурова.

В 1920-х на первом этаже был открыт продовольственный кооперативный магазин «Коммунар». Вывеска отчётливо видна на чёрно-белом кадре. Сеть магазинов «Коммунар» появилась в Москве ещё во времена НЭПа. Одно время даже бывший Елисеевский работал под вывеской «Коммунар».

К 1930-м годам дом Грибоедовых уже изменился до неузнаваемости, а в поздние советские годы пострадал от пожара. Позже был реконструирован по старым чертежам. Возможно, что его нынешний облик максимально близок к изначальному. Сегодня здесь музей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 100 лет. Послевоенная Москва. Комсомольская площадь и Казанский вокзал. Судя по деталям снимка, это 1947 год. На дальнем плане чётко угадывается силуэт автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». Его крупносерийное производство началось весной 1947 года. Также виден троллейбус МТБ-82. Их производили сразу после войны на 82-м Тушинском авиазаводе. Аббревиатура расшифровывается как «Московский троллейбус».

На любой вокзальной площади всегда стоят такси. Есть такси и на этом снимке. Четыре грузовика ГАЗ-АА, больше известных как полуторка, — это послевоенное московское маршрутное такси. На чёрно-белом кадре не разобрать, но на заднем борту каждой полуторки, прямо над номером, выведена белой краской надпись: «Такси». В кузовах установлены лавки. В правой части кадра видно, как набитая пассажирами полуторка-такси мчится в сторону Домниковки. В правом нижнем углу пассажиры садятся в следующий грузовик...

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Площадь перед Виндавским вокзалом (ныне Рижский). Чёрно-белая фотография сделана в начале 1900-х годов.

В 1901 году в Москве открылся вокзал Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Первый поезд по маршруту Москва — Виндава отошёл в сентябре того же года. Проект выполнен в популярном на рубеже XIX и XX веков неорусском стиле. Автор вокзала — академик архитектуры, железнодорожный зодчий Станислав Антонович Бржозовский. Сегодня перед фасадом установлен его бюст. Осуществлял строительство по проекту Бржозовского молодой Юлий Фёдорович Дидерихс. Ему ещё 30 лет не было.

За свою историю вокзал сменил несколько имён, был Виндавским, Балтийским, Ржевским. Несмотря на кажущуюся сохранность здания, оно потеряло за 120 лет немало деталей. Например, исчезли большие световые купола на кровле, пропало чугунное литьё, декоративное оформление главного шатра, исчез высокий шпиль.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет Софийский проезд (в советские годы переименован в Савёловский). Здесь, у Миусского погоста, стояли два флигеля при храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. В северном флигеле размещалась женская богадельня, в южном — мужская. На чёрно-белом кадре — южный флигель.

Оба здания были возведены по проекту Александра Филипповича Элькинского в 1820-х годах. Он же построил Софийский храм. В XIX веке доходы от треб в кладбищенских храмах шли на содержание богаделен.

Богадельня при Миусском погосте на 45 человек обоего пола была учреждена на деньги Ивана Петровича Кожевникова, промышленника, державшего в Свиблово текстильную фабрику. Здания были перестроены, но в наше время флигелям возвращён первозданный вид. Ныне здесь подворье патриарха Московского и всея Руси. Адрес: Савёловский проезд, 8, стр. 1.

Чёрно-белый кадр сделал в мае 1928 года Александр Александрович Губарев. Большая Ростокинская улица (с 1957 года — проспект Мира). Чёрно-белый кадр сделан в сентябре 1954 года. Идёт строительство жилого десятиэтажного дома на 270 квартир для работников Минсельхоза СССР.

Архитектор дома Иван Владиславович Жолтовский работал над проектом с 1949-го по 1951 год. В Рижском проезде был возведён дом-близнец. Жолтовский планировал обустроить на крыше здания воздушные сады, но во время строительства началась хрущёвская борьба с архитектурными излишествами. От садов пришлось отказаться. Дом был сдан в 1956 году.

Обратите внимание: на чёрно-белом снимке — пассажирский автобус марки ЗИС-155.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 70 лет. Стадион Центрального комитета Союза электриков в Черкизово в 1935 году. Построен для профсоюза электромашиностроителей, хозяином арены был футбольный клуб «Сталинец» Союза электриков. Имя клуба стало именем стадиона. В советскую историю Москвы он вошёл как «Сталинец». Впрочем, клубы ЦДКА и «Локомотив» также использовали стадион как свой, поскольку у них не было своих больших арен.

«Сталинец» выглядел как античная постройка — с колоннадой и статуями спортсменов. Архитектор Георгий Густавович Вегман при участии Александра Яковлевича Васильева. Первая очередь на 15 тысяч зрителей была сдана в 1935 году, последняя — в 1937-м. У профсоюза электромашиностроителей не хватило денег на достройку, и стадион был у профсоюза изъят.

Протоколы футбольных матчей за 1939 год фиксировали, что «Сталинец» собирал по 30 тысяч зрителей на матч. Кроме футбольного поля, «Сталинец» имел теннисные корты, волейбольные площадки, дорожку для бега. При Хрущёве стадион был передан «Локомотиву» и переименован, в 1960-е годы снесён. На этом месте отстроена новая арена. В 2000-х снесена и она, был возведён третий по счёту стадион. Теперь он называется «РЖД Арена».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 89 лет. Бауманская улица в 1944 году. Кажется, что люди здесь до сих пор свободно пересекают проезжую часть, как и 80 лет назад. Вестибюль станции метро «Бауманская» ещё облицован мрамором, с железобетонным символом «М» на фризе. В 1944 году станция работала, но не была завершена.

Строительство станции началось в 1938 году. Проектное название «Спартаковская». К лету 1941 года тоннель был готов на 70 процентов. Из-за войны строительные работы были остановлены и возобновились лишь в 1943 году, а в январе 1944 года станция была открыта вместе с участком «Курская» — «Измайловская».

Изначально в оформлении станции «Спартаковская» планировалось отразить тему восстания Спартака в Риме, украсив станцию скульптурами гладиаторов. В годы Великой Отечественной актуальной темой оформления стал героический труд народа в борьбе с немецкими захватчиками. Архитектор Борис Михайлович Иофан переработал проект.

Облицовка наземного вестибюля появилась позже. Так же как майоликовое панно в эскалаторном зале.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. В продолжение темы станции «Бауманская». Над её эскалаторным залом через несколько лет после открытия, в конце 1940-х годов, появилось яркое мозаичное панно «Слава Советской Армии». Над красноармейскими знамёнами цитата Сталина времён Великой Отечественной: «Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь». Подпись автора цитаты была вымарана в хрущевские годы борьбы с культом личности. Хотя место подписи осталось.

Автор мозаики Исаак Моисеевич Рабинович. Его авторству также принадлежит мозаика на «Павелецкой». Верхняя фотография сделана в начале 1950-х. В столичном метро ещё нет турникетов. У проходов можно разглядеть высокие, узкие урны, куда контролёрши выбрасывали оторванные с бумажных билетов корешки «КОНТРОЛЬ».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 70 лет. 26 мая по старому стилю (6 июня по новому) 1880 года статуя была установлена на место, которое очень долго выбирали — напротив Страстного монастыря в начале Тверского бульвара. Это место знают только старые москвичи. Вы тоже теперь знаете. Скульптор Александр Михайлович Опекушин, архитектор Иван Семёнович Богомолов.

В 1950 году статуя была перенесена через дорогу — на пустырь, образовавшийся после уничтожения Страстного монастыря. Место опустело, только стилизованные парковые фонари напоминают о прошлом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около с разницей около 130 лет. Кинотеатр «Правда» на Люсиновской улице открылся в 1963 году. Журнал «Строительство и архитектура Москвы» (выпуск №7 того же года) красочно описывал событие, называя кинотеатр первоклассным.

«Здание привлекает современной архитектурой и удачной внутренней планировкой. Экран шириной 17,9 м по своим размерам третий в Москве — после экранов кинотеатров "Россия" и "Мир"...» Архитектор Александр Степанович Болтинов (совместно с Е.А. Алексеевой).

В 1990-х годах кинотеатр «Правда» был закрыт; его помещения сдавались в аренду. В 2013 году появилась информация о сносе здания и постройке на этом месте торгово-развлекательного центра. Несмотря на это бывший кинотеатр до сих пор стоит.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 61 год. 9 июня (или 30 мая по старому стилю) родился Пётр Алексеевич, будущий Император Всероссийский. В Москве осталось не так много зданий, связанных с Петром. Например, дом Ван дер Хульстов в Старокирочном переулке. Немало строений петровской эпохи сгинули, как, например, Сухарева башня.

Сегодня мы вам покажем памятник, разрушенный ещё в XIX веке. Земский приказ, он же ратуша, он же бурмистерская палата, или Главная аптека. Красивейшее здание в стиле барокко возведено было на Красной площади в 1699 году. В 1754-м по указу дочери Петра — императрицы Елизаветы Петровны — в ратуше разместился Московский университет. Князь Дмитрий Васильевич Ухтомский несколько перестроил, точнее, приспособил его для университета. На верхнем ярусе башенки размещалась звонница.

Ратуша пережила 11 царей и цариц, но была разобрана при Александре Втором в 1873 году. На момент сноса зданию было почти 300 лет. Чёрно-белый снимок сделан незадолго до разбора. В кадр частично попали Иверские ворота.

На пустыре Владимир Осипович Шервуд возвел самую известную свою постройку — исторический музей. Сегодня этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО кажется образцом утончённой русской архитектуры (наверное, так оно и есть). Хотя современники в 1880-х смотрели на него почти так же, как мы смотрим на новодел «Военторга».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше полутора веков... Улица Вознесенская (ныне — Радио) в 1927 году. Корпус Центрального аэродинамического института. Справа в кадр попала кирха во имя святого Михаила. По ней был назван соседний Новокирочный переулок. Кирочный — от слова «кирха».

С 1924 года улица застраивалась корпусами ЦАГИ. В 1927 году администрация института ходатайствовала перед Моссоветом о сносе храма, так как ЦАГИ нужна была территория. Ходатайство было удовлетворено. Несмотря на протесты лютеранской общины, кирха была снесена в 1928 году.

Она была крупнейшей (4500 прихожан к началу XX века) и старейшей лютеранской общиной в старой России. В своём классическом виде была построена в 1760-х. Первый каменный храм поставили здесь ещё в 1680-х, но горел и был разобран. Колокольню московские власти не разрешали ставить вплоть до 1806 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше века. Стоянка автобусов перед Южным речным вокзалом. 1989 год. Современное здание вокзала было построено в 1985-м, а открылось в 1986-м. Проектировали архитекторы Гипроречтранса. Пять женских фигур на фасаде (символ пяти морей) выполнили скульпторы Борис Константинович Орлов и Салават Александрович Щербаков. В 2023 году вокзал был открыт второй раз после реконструкции.

Южный речной вокзал появился в Москве в начале 1930-х. Но располагался в другом месте — выше по течению Москва-реки, на Новоданиловской набережной, у деревянного Даниловского моста.

В 1970-х вокзал был закрыт и разобран — начиналась реконструкция Нагатинской набережной, а его место чуть позже занял огромный корпус Московской госакадемии водного транспорта.

В 1972 году вокзал временно был переведён ниже по течению и больше 10 лет ютился на дебаркадере. В 1986 году первым от причальной стенки нового вокзала отошёл теплоход «Павел Юдин», названный в честь директора Московского речного пароходства Павла Григорьевича Юдина. Рейс до Астрахани.

Перед вокзалом стоят самые известные советские пассажирские автобусы ЛАЗ-695 «Львов».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 35 лет. Немецкая улица (ныне Бауманская). Фанагорийские казармы. Название для дома не совсем точное. С 1911 года вплоть до начала Первой мировой войны здесь был расквартирован 11-й гренадерский Фанагорийский полк. Само здание было возведено ещё в 1750-х по проекту князя Дмитрия Васильевича Ухтомского и предназналось для размещения московских столоначальников Правительствующего сената.

Сенатский дом долго служил пристанищем для всякого рода чиновников, но сгорел в Великом московском пожаре 1812 года. Много лет спустя Осип Иванович Бове восстановил его и несколько перестроил. С 1830-х дом находился на балансе Военного ведомства. Сначала здесь располагалось «малолетнее отделение» 1-го кадетского корпуса, затем Учительская семинария. С 1880-х тут уже казармы для Троице-Сергиевского резервного батальона, потом Фанагорийского полка, в революцию — для частей самокатного батальона.

С 1930-х здесь Военно-химическая академия РККА имени Ворошилова. В 2023 году бывшие казармы переданы МГТУ имени Баумана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. Станция «Комсомольская» в первые месяцы работы. Посетители с интересом разглядывают интерьеры. Сверху с балкона на них смотрит охранник в будёновке — метро охранял Отдельный дивизион милиции.

Архитектор перронного зала — легендарный Дмитрий Николаевич Чечулин. Соавтор проекта — Александр Фёдорович Тархов. На капителях колонн, крашенных под бронзу, пятиконечные звёзды с аббревиатурой КИМ: Коммунистический Интернационал молодёжи. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодёжи входил в состав КИМ.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Мясницкая улица. Чёрно-белый кадр сделал в 1913 году Александр Александрович Губарев. На втором плане храм Николая Чудотворца, что в Мясниках. Он был старейшим из четырёх храмов на Мясницкой и в числе старейших во всей Москве. Был возведён в самом начале 1500-х. Пристраивался и перестраивался вплоть до 1890-х годов. Архитекторами последних изменений были два прекрасных мастера — Виктор Иванович Веригин и Владимир Владимирович Шервуд.

Храм был закрыт в феврале 1928 года и снесён, чтобы освободить место для будущего дома Центросоюза (Всероссийского центрального союза потребительских обществ). Здание было заложено в 1929 году, а закончено в 1936-м. До сих пор смотрится как современное. Проектировали Центросоюз два француза — Ле Корбюзье и Пьер Жаннере при участии советского архитектора Николая Джемсовича Колли. В корпусе также располагался Наркомат лёгкой промышленности СССР. Потому у него есть второе имя: Дом Наркомлегпрома. С 2015 года на Мясницкой перед одним из подъездов установлена скульптура Ле Корбюзье.

Единственный уцелевший домик слева — флигель усадьбы Солдаченкова (там сейчас какой-то грузинский ресторанчик).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 112 лет. Спартаковская улица. 1962 год. Слева хорошо читается большая вывеска: КИНО-ТЕАТР «РАДУГА». К нему примыкает ресторан «Яхта». На дальнем плане видно, как перекрёсток Спартаковской и Бауманской пересекает старый трамвай.

Кинотеатр «Радуга» появился в 1956 году, до этого он носил имя Третьего Интернационала. В 1970-х кинотеатр закрылся, на его месте появилась «Шашлычная». Кажется, здесь же размещался магазин «Диета».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 62 года. Клуб общества политкаторжан и ссыльнопереселенцев на Поварской. В то время улица носила имя Воровского.

В первые годы Советской власти почти во всех городах СССР действовали отделения Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Членами общества были те, кто в царские годы получил срок или ссылку «за политику».

Клуб проектировали братья Веснины. Строительство было закончено в 1930 году, а в июне 1935-го, то есть ровно 90 лет назад, общество было ликвидировано. В 1936-м в бывшем клубе разместился первый кинотеатр. В 1946 году поселился Гостеатр киноактёра. С 1957 года здесь Дом кино.

На киноафише фильм «Однажды летом» 1936 года. Смоленская площадь в 1910-е годы.

На первом плане чёрно-белого снимка двухэтажный дом — стоит прямо посреди Садового кольца отдельно от других зданий — Смоленская аптека. От неё начинались собственно Смоленская площадь и Смоленский рынок, что был тут в то время. На первом этаже аптеки «Гастрономический магазин Ф. Грачева».

Купец Фёдор Сидорович Грачёв держал в Москве несколько заводов, среди них костеперерабатывающий и клееварный, а также колбасно-консервную фабрику.

В 1935 году началось расширение Садового кольца. Смоленский рынок был закрыт, бульвары выкорчеваны для расширяемой проезжей части. Смоленская аптека была снесена в числе многих зданий, попавших под расширение.

На верхней и нижней фотографиях мы видим доходный дом братьев Орловых. «Торгово-промышленное товарищество Егора Орлова и сыновей» занималось в Москве сбытом кожевенных товаров.

Братья Орловы — Ефим Егорович, Николай Егорович и Иван Егорович — заказали постройку архитектору Владимиру Владимировичу Шервуду. Возведённый им дом в стиле модернъ был украшен декором фирмы «Георг Поль» — богатыми металлическими узорами и барельефами. Жаль, что не всё сохранилось.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Крытый каток спорткомплекса АЗЛК на Волгоградском проспекте. Чёрно-белый кадр был опубликован в 1980 году в журнале «Городское хозяйство Москвы».

Инициатором строительства катка был генеральный директор завода Валентин Петрович Коломников. Арена была необходима для хоккейной команды АЗЛК. В 1961 году на заводе был создан спортклуб «Москвич», при клубе возникли спортивные команды по десяткам разных дисциплин.

Проект здания катка был разработан в проектном бюро завода под руководством архитектора АЗЛК Юрия Андреевича Регентова. В 2023 году каток был отремонтирован, в связи с чем его изначальный облик был искажён.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет. Клуб имени Горбунова в 1939 году.

Здание вошло в историю Москвы как Дворец культуры имени Горбунова, или Горбушка. Проект Якова Абрамовича Корнфельда, выдающегося советского архитектора. Строительство шло с 1929-го и затянулось почти на 10 лет. Масштабное сооружение внешне напоминает памятники конструктивизма, но интерьеры выполнены в стиле ар-деко.

Директор Московского авиационного завода №22 Сергей Петрович Горбунов погиб в авиакатастрофе в возрасте 31 года. Его имя было присвоено заводу и Дворцу культуры. Тем более что Горбунов был инициатором строительства ДК. В 1941 году 22-й завод был эвакуирован в Казань и там оставил имя Горбунова Казанскому авиазаводу.

История ДК тесно связана с историей отечественной рок-музыки. Сегодня здесь, как и полвека назад, проходят театральные спектакли.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Покровка в 1914 году. На втором плане дом-комод. Возведён для Их Сиятельства графа Матвея Фёдоровича Апраксина в 1760-х. Молодой граф, которому в ту пору было 20 лет с небольшим, домом владел недолго. Спустя пять или шесть лет он продал дом князю Дмитрию Юрьевичу Трубецкому. Эта фамилия владела им 90 лет. Так что его правильнее называть дворцом Трубецких.

Тут бывал маленький Пушкин, вместе с сестрой Ольгой ездил заниматься к Трубецким танцами. В 1860-е семья продала дворец для 4-й мужской гимназии. Здесь училось много великих людей. Например, будущий театральный режиссёр Константин Сергеевич Станиславский, также основоположник аэродинамики Николай Егорович Жуковский.

Архитектор дворца неизвестен. Подозревают учеников Растрелли; также называют князя Ухтомского.

После революции он превратился в коммуналку. В разные годы, сменяя друг друга, здесь были студенческое общежитие, Дом пионеров и школьников, НИИ геофизики.

На старинном снимке виден храм Воскресенья в Барашах.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 111 лет Варварская площадь. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1900-х. Со стороны Старой площади спускается конка. В 1908 году её сменит электричка — электрический трамвай.

На дальнем плане видна Многогранная башня Китайгородской стены. Она была возведена в 1530-х годах итальянцем Петром Франческо Анибале (русское прозвище — Петрок Малой).

Из-за стены выглядывает построенный в 1903 году Фёдором Осиповичем Шехтелем Торговый дом Московского страхового от огня общества. На его четвёртом и пятом этажах размещалась гостиница «Боярский двор». При Советской власти там размещался Наркомат земледелия, потом аппарат ЦК ВКП(б) — КПСС, а сейчас — администрация Президента РФ.

В 1934 году Китайгородская стена и её башни будут снесены. Площадь изменилась.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Вестибюль главного подъезда в здании Совета народных комиссаров СССР, 1935 год. Сегодня здесь находится Государственная Дума.

В этом году исполняется ровно 90 лет, как в Охотном ряду был завершён Дом правительства. Архитектор Аркадий Яковлевич Лангман, знакомый нам по стадиону «Динамо». Помогал Лангману его товарищ — архитектор Анатолий Владимирович Мезьер. Также над проектом трудился Сергей Васильевич Сергиевский.

Изначально здание проектировалось для Совета труда и обороны (было такое ведомство в первые годы советской власти). Но в 1937 году совет был упразднён, здание передано Совнаркому. Большую часть советского периода дом занимал Государственный плановый комитет (Госплан).

В отделке фасадов здания использовался мрамор снесённого храма Христа Спасителя. В интерьерах, возможно, тоже. Спустя 90 лет в вестибюле главного подъезда сменена только напольная плитка, облицовка колонн и лестниц сохранилась. Сегодня бывший дом Совнаркома — выявленный объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Вестибюль станции «Красные ворота» в 1947 году. Один из немногих воплотившихся проектов архитектора и урбаниста Николая Александровича Ладовского.

Станция была открыта в составе первой очереди 15 мая 1935 года (проектное название «Красноворотская»). До сих пор один из самых необычных вестибюлей московского метро. Ладовский задумал его как архитектурный парафраз движения метропоезда по тоннелю.

Наследие Ладовского как советского урбаниста гораздо богаче, чем архитектура. Его знаменитая парабола («парабола Ладовского») — проект слияния Москвы и Ленинграда.

Саму станцию «Красные ворота» оформляли Иван Александрович Фомин и Николай Николаевич Андриканис — 3-я проектная мастерская Моссовета.

Начальником строительства станции был Илларион Давидович Гоцеридзе. Вскоре после ввода в строй первой очереди метрополитена Гоцеридзе стал начальником Метростроя, во время войны руководил Железнодорожными войсками, был заместителем наркома путей сообщения СССР.

В 1952 году на «Красных воротах» был установлен первый в московском метро турникет. Также первые экспериментальные турникеты были установлены на «Красных воротах» ещё до открытия метро в 1935 году, но тогда по ряду причин в серию они не пошли.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 78 лет. Перекрёсток 2-й Бауманской и Технического переулка. 1954 год.

Красивое здание на первом плане было построено в 1935 году как Научно-исследовательская лаборатория прокатки и прокатного машиностроения. О закладке этого здания была небольшая заметка в газете «Правда» в сентябре 1934 года. Архитектор Георгий Густавович Вегман.

В годы Великой Отечественной постановлением Государственного комитета обороны был учреждён Центральный научно-исследовательский институт чёрной металлургии. Лаборатория на 2-й Бауманской вошла в состав нового ЦНИИ.

В конце 1940-х началось строительство нового большого здания ЦНИИ, выходящего парадным фасадом на набережную Яузы. Часть этого нового корпуса видна на втором плане двух фотографий. Его проектировали архитекторы Лев Владимирович Руднев, Владимир Оскарович Мунц и Леонид Бернардович Сегал.

ЦНИИчермет работает до сих пор.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Перед вами несохранившийся северный вестибюль станции «Комсомольская». Он был открыт 15 мая 1935 года в составе первой очереди. Архитекторы Владимир Фёдорович Кринский и Алексей Михайлович Рухлядев возвели скромный павильон между Ярославским и Ленинградским вокзалами. В 1950 году он был разобран.

Новый огромный павильон кольцевой станции «Комсомольская» был построен в 1952 году с отступлением от общей красной линии. Это последняя работа Алексея Викторовича Щусева. Он скончался за три года до окончания строительства.

Оба кадра сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Космодамианский переулок (ныне Старосадский). Говорят, что в основе этого красивого дома в стиле классицизм лежат палаты XVII века. Дом дважды сильно перестраивался: после пожара 1812 года и в 1878 году. Архитектор Константин Викторович Терский по заказу владелицы, купчихи Марии Васильевы Патрикеевой, сделал образец классицизма с четырьмя полуколоннами дорического ордера.

В 1930-годы трест «Моснадстрой» нахлобучил над домом ещё два этажа. Здесь размещалась лаборатория Института радиотехники и электроники Академии наук СССР.

Около 10 лет назад фасад дома был восстановлен; воссоздан фронтон. Памятник архитектуры.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. _______

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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