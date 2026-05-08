Пол-Европы прошагали, пол-Земли, этот день мы приближали, как могли!

8 мая 1945 года в 22:43 (по местному времени в Берлине) вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Германии, согласно которому она прекращала боевые действия на всех фронтах, а всё военное имущество и снаряжение передавалось Красной армии и союзникам. На тот момент в Москве уже было 0:43 9 мая.

Акт о безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 года подписали:

по уполномочию Верховного главнокомандования Красной армии Маршал Советского Союза Г.

по уполномочию Верховного главнокомандования союзными экспедиционными силами Главный маршал авиации Великобритании А. Теддер,

генерал-фельдмаршал В. Кейтель,

генерал-полковник Г. Штумпф и

адмирал Г. фон Фридебург — с немецкой стороны.

Таким образом, Третий рейх прекратил существование. Подписание акта о капитуляции. Прибытие представителей Союзных войск и Германии. Германия, Карлсхорст. 8 мая 1945 г. Подписание акта о капитуляции. Маршал СССР Г. К. Жуков. Германия, Карлсхорст. 8 мая 1945 г. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и Наркоминдел А. Я. Вышинский перед подписанием с Германией акта о безоговорочной капитуляции. Германия, Карлсхорст. 8 мая 1945 г. Капитуляция Германских вооружённых сил. Зал, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Германия, Карлсхорст. 8 мая 1945 г. Подписание акта о капитуляции. Фельдмаршал Монтгомери, генерал Эйзенхауэр, Маршал СССР Жуков, генерал де Латтр де Тассиньи. Германия, Карлсхорст. 8 мая 1945 г. Фотограф Г. Петрусов. На церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии в бывшем военно-инженерном училище. В центре — Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Германия, Карлсхорст. 8 мая 1945 г.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Сколько ни декоммунизируй День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сколько ни пытайся превратить его в праздник буржуазного патриотизма, а историческая правда одна: привела к той Победе народ ленинская партия большевиков. Командование 62-й армией вручает гвардейское знамя командованию 39-й гвардейской стрелковой дивизии на берегу Волги у завода «Красный Октябрь». 3 января 1943 г.

Участник обороны Сталинграда гвардии майор Фаликман в поверженном Берлине:

Через несколько десятилетий буржуазная пропаганда, разного калибра подлецы, не только иностранные, но и доморощенные, будут рассказывать о советских воинах-освободителях в Берлине гнуснейшие небылицы...

Весь мир знает: победил СССР Во времена СССР многие вещи казались незыблемыми, несомненными, постоянными, как наступление лета или восход Солнца. Причем очевидными константами они являлись не только для нас, но и для всего мира, как для наших друзей, так и для врагов. Одной из таких констант была роль Советского Союза в Великой Отечественной войне. Собственно и война в наших учебниках крайне редко называлась Второй мировой войной, а почти всегда Великой Отечественной, потому что события на нашем фронте охватывали практически всё противостояние между фашистской Германией и миром. А происходящее на других фронтах, возможно, и имело какое-то значение, но ни в коем случае не принципиальное, и уж тем более не решающее. Говоря проще, если бы на этих фронтах не происходило вообще ничего, Победа нашей страны над фашизмом всё равно состоялась бы, причем примерно в те же сроки. Основное отличие было в том, что, если бы так называемые «союзники» не вступили в войну в 1944 году, вполне возможно, на карте Европы было бы заметно больше социалистических государств. А могла и вся Европа оказаться социалистической – в те времена, при крайне сильных коммунистических партиях почти во всех странах Европы, такая перспектива была вполне реальной.

Понимали это и «союзники». Поэтому и вступили в войну тогда, когда стало окончательно ясно не только то, что Советский Союз справится с Германией сам – это было ясно задолго до 1944 года. Но, прежде всего, «союзникам» стало ясно, что СССР не остановится на своих границах, пока не добьет фашистского зверя в его логове, и страны, которые он будет освобождать, скорее всего, примут нашу политическую и экономическую систему.

Авторитет Советского Союза после Победы в Великой Отечественной войны был невероятно высок. Еще бы! Наша страна не только спасла весь мир, всю цивилизацию от раковой опухоли фашизма, но и продемонстрировала всему миру в ходе самой страшной войны в истории человечества преимущества социалистической системы. Ни для кого не секрет, что до начала Великой Отечественной войны к нашей стране относились не слишком серьезно, и тот же Гитлер отводил на ее завоевание несколько месяцев. При этом американские и прочие западные эксперты были близки к нему в таких оценках. Они не видели перспектив в нашем строе и рассматривали его, скорее, как какую-то историческую флуктуацию и случайность. Но поразительная вещь – Советский Союз, понеся колоссальные человеческие и материальные потери, тем не менее, вышел из войны гораздо более сильным государством, чем вошел в нее.

СССР стал самым сильным государством на планете, с огромным потенциалом для развития и с целым блоком государств-союзников вокруг себя. Кстати, напомню, отчасти именно по этой причине был преобразован Коминтерн. Если до Великой Отечественной войны СССР распространял свое влияние в среде государств с почти полностью враждебными правительствами и работал с оппозицией, то после войны вокруг нас образовалось сообщество социалистических стран, где коммунисты пришли к власти, и перед ними ставились уже задачи государственного строительства.

В целом право сильного, которое было завоевано нашей страной, было безусловным, и СССР стоял у основания практически всех современных международных институтов и внес решающий вклад в послевоенную концепцию международного права. Фальсифицировать историю в те годы было просто глупо и бессмысленно, и не нашло бы понимания, прежде всего, у самих народов соответствующих стран. Наша Победа сама по себе являлась ресурсом, который поднимал нашу страну на недосягаемую высоту.

40 лет после Великой Отечественной войны, с 1945 по 1985 год, стали временем триумфа нашей страны, временем расцвета нашего влияния, нашей экономики, нашей культуры, причем в масштабах не только ранее не сравнимых ни с чем в нашей истории, но и не имеющих аналогов в мировой истории. Наш язык изучало огромное количество людей в мире, и 2/3 мира именно на нас смотрели как на флагмана исторического процесса. Да, собственно, так и было – мы задавали вектор движения, а США с нами конкурировали, историческая инициатива исходила от нас.

Можно с уверенностью сказать, что XX век был русским веком. Причем здесь нет ни малейшего умаления роли других народов СССР – за границей нас и друзья, и враги тогда называли русскими, и никто не видел в этом ничего обидного, потому что каждый гражданин нашей страны пользовался одинаковым уважением и внутри ее, и в мире. Безусловно, это время стало для нашей страны периодом наивысшего расцвета.

Увы, после 23 апреля 1985 года, почти день в день через 40 лет после поднятия государственного Знамени СССР над рейхстагом, наступили другие времена. Наша страна (но, понятное дело, что не мы с вами и не большинство граждан) отказалась от своего влияния, от своего статуса, от своей истории, от завоеваний не только Советского периода, но и тысячелетней истории России.

Отказалась от строя, который помог ей выстоять и побеждать в величайших испытаниях, совершать величайшие в истории человечества достижения. Отказалась от трети исторических территорий, от всех своих союзников, от большей и лучшей части промышленности, образования, науки и культуры. И ради чего?! Сейчас это сложно объяснить даже государственной пропаганде.

Посмотрите, кстати, как за эти 35 лет тональность пропаганды изменилась. От перестроечного «нового мышления», через «единую Европу от Лиссабона до Владивостока», через «разрушение тоталитарного монстра» (так «демократы», тогдашние «либералы», называли нашу страну) к строительству «новой молодой российской государственности». И только в последние годы, когда стало окончательно ясно, что мы заехали в тупик и разрушили свою страну и социалистический лагерь вообще ни за что, просто под газом «либеральной» пропаганды, тональность изменилась – и теперь в разрушении СССР пытаются обвинить тех, кто до последнего его защищал и защищает – нас, коммунистов и левых патриотов. Разумеется, ничего из этого не выйдет, но сам пропагандистский кульбит очень нагляден и показателен.

Еще раз скажу, Советский Союз очень многие в мире любили, некоторые боялись (но, как ни странно, тоже как-то по-своему любили). Но все, абсолютно все уважали. Уважали не только нашу мощь, но и нашу концепцию развития человечества, нашу культуру, нашу историю. Уважали нашу идею, даже если не все всё принимали в ней. Причем попытки оспорить нашу роль в истории и в мировой цивилизации были крайне незначительны и предпринимались в основном маргиналами, кучкующимися вокруг ныне запрещенных у нас радиостанций, вещавших на СССР, а позже на Россию под патронажем ЦРУ.

Но после того, как мы сами отказались от себя и от своей истории, кто же нас стал бы защищать? Напротив, наши враги с огромной радостью, энергией и энтузиазмом воспользовались моментом, чтобы сбросить нас с пьедестала мировой истории и влезть туда самим. Потому что еще раз скажу: Победа – это огромный ресурс, обеспечивающий стране влияние в мире. А за влияние всю мировую историю между странами идет отчаянная борьба.

Наше величие отчасти сыграло с нами злую шутку. Мы к нему привыкли. Мы, многие из нас, забыли, как и зачем оно нам досталось. Многие, кто помоложе, улыбались, когда люди старшего поколения с отчаянием, с готовностью на жертвы произносили: «Лишь бы не было войны!» «Да с какой стати вдруг будет война в этом замечательном мире?!» – думали некоторые из нас. Вероятно, кто-то из нас действительно стал воспринимать завоевания старших поколений как данность, как восход Солнца. Но в нашем хрупком мире нет ничего данного раз и навсегда. И вот вчера ты живешь в великой, самой сильной и самой лучшей стране, а сегодня просыпаешься сиротой-погорельцем. И видишь, что нет ничего данного раз и навсегда, ну, кроме, может быть, борьбы за выживание.

Победа – не что-то статичное, данное раз и навсегда. Мало победить – за победу надо бороться – причем бороться ровно столько, сколько она тебе нужна. А если ты устал и больше за победу бороться не хочешь, а хочешь «просто пожить», то тогда в историческом плане тебе конец, и другие люди и народы будут на твоем месте жить за тебя и вместо тебя. Такова, как мы видим, жестокая правда жизни.

Мы начали «перестройку» не с экономических реформ, как в Китае, а с «разоблачений» сталинизма, которые очень быстро превратились в огромный грязный поток сначала антисоветизма, очернения вообще всей истории СССР, а потом в поток русофобии, ненависти к нашей стране как к таковой.

С 2005 года на День Победы мы начали загораживать от человеческих глаз Мавзолей Ленина и продолжаем это делать до сих пор. Так какой же реакции мы ждем от других в отношении нашей истории? Особенно от врагов, от их мощнейшей и тотальной пропаганды. Мавзолей Ленина – один из двух главных символов Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Второй главный символ – Знамя СССР, поднятое над рейхстагом как символ Победы нашего государства над другим государством, фашистской Германией.

Именно мимо Мавзолея Ленина 7 ноября 1941 года наши воины прямо с парада шли на фронт. Именно к Мавзолею Ленина в 1945 году были брошены знамена поверженных фашистских дивизий. И вот уже 20 лет на День Победы один из двух главных символов просто исключен из всех торжеств. Да и Знамя СССР, именно государственный флаг, часто ли вы видите? Почти не упоминается и имя Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, очень редко произносятся ключевые словосочетания «советский народ» и «Коммунистическая партия». Какого уважения к нашей истории мы ждем от других, если сами же от нее отрекаемся?

И если в 2005 году загораживание Мавзолея Ленина было отвратительно и ужасно, но имело хоть какой-то смысл, потому что хотели американцам понравиться, то сейчас-то какой в этом смысл?! Справедливости ради, американцам мы тогда так и не понравились – американцы не любят и презирают побежденных, пусть даже побежденных ими. Именно поэтому победитель снайпер Василий Зайцев у них всегда вызовет больше понимания и уж точно больше симпатии, чем Михаил Горбачев – это очень хорошо видно даже по голливудским фильмам. Вместо симпатии мы внушили нашим врагам чувство нашей слабости, и они решили, что вновь, как и в 1941 году, смогут победить нас путем войны – пусть и гибридной.

А особенно непонятно, в чем смысл теперешнего загораживания Мавзолея Ленина, когда на празднование нашей Великой Победы приедут в основном коммунисты. Да никакого в этом смысла нет даже с точки зрения буржуазной власти, ничего, кроме вреда. Такое впечатление, что загораживание Мавзолея Ленина носит какой-то мистический, иррациональный, сугубо эмоциональный характер.

И вот мы возмущаемся, и справедливо возмущаемся, высказыванием Трампа про их «победу»: «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем Победы в Первой мировой. Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем, потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!»

Это, оказывается, теперь их победы! Но разве не сами мы их отдали?! Доходит до смешного – на драпировке, которой закрыт на 9 Мая Мавзолей Ленина, изображен Парад Победы, проходящий мимо Мавзолея Ленина! Кстати, по поводу 8 мая – это отдельная почти анекдотическая история, как американцы хотели подписать капитуляцию Германии без нас, да вот ничего из этого не вышло.

Конечно, есть и обнадеживающие сигналы. Ну хотя бы то, что за четыре года Специальной военной операции наша страна, наше сознание невероятно изменились, и теперь мы гораздо острее воспринимаем, кто наши друзья, а кто враги. И какие символы для нас по-настоящему важны.

Вновь возобновились разговоры, уже на самом высоком уровне, о возвращении городу Сталинграду исторического названия. Для начала подписан Указ Президента РФ о переименовании аэропорта Волгограда в аэропорт «Сталинград». Правда, тут же появилась масса «разъяснений», из которых можно понять только одно – не всё так просто, и не все такому переименованию рады. Как бы смена названия не потонула в юридических сложностях…

Нам, обычным людям, важно знать: когда мы летим в самолете, командир авиалайнера должен объявить нам, что мы готовы сделать посадку в аэропорту «Сталинград», а я, как пассажир, выйдя из самолета, должен увидеть над зданием аэропорта большую и четкую надпись: «Сталинград».

А разве Ленинград не заслуживает возвращения героического и уже только одним этим исторического имени?

Сталинградская битва и выстоявший в блокаде Ленинград – два самых выдающихся в мировой истории примеров мужества, стойкости и победы. И оба имени стерты из географии нашей страны. Разве это справедливо и ответственно по отношению к будущим поколениям?

Россия – страна символов, страна слова. Поэтому, если мы хотим победить (а другого пути у нас просто нет), то нас должны окружать победные символы – Сталинград, Ленинград, Мавзолей Ленина, Красное Знамя СССР. Статус страны-победителя нами завоеван по праву, дорогого стоит, и весь мир – и наши друзья, и наше враги, должны видеть, что у нас его никому не отнять!

Победа – наша! С Днем Победы, товарищи! С Днем Победы Советского народа в Великой Отечественной войне!

А теперь – особый постскриптум

Мы уже не первый год наблюдаем, как «Бессмертный полк» триумфально проходит в мире, причем с широчайшей географией. Несмотря на антироссийскую пропаганду, очень многие люди в мире знают и помнят, кому именно они обязаны своим спасением от фашизма.

Шествия «Бессмертного полка» прошли в Аргентине, причем далеко не только в столице Буэнос-Айресе, в венесуэльском Каракасе, в чилийском Сантьяго, конечно же, на Кубе и в ряде других стран Латинской Америки. Разумеется, акция «Бессмертного полка» прошла в Пекине, где в ней приняло участие около полутра тысяч человек. Шествия состоялись в Стамбуле, Анталье и других турецких городах, в тунисском городе Хаммамете, в индийской Калькутте, в американских Вашингтоне и Нью-Йорке, в голландском Амстердаме, в израильском Тель-Авиве и во множестве других городов по всем миру, одно их перечисление заняло бы целую полосу.

В России по соображениям безопасности «Бессмертный полк» пройдет по-разному. Так, от проведения очного шествия «Бессмертного полка» отказались руководители регионов, граничащих с Украиной: Белгородской, Курской, Воронежской, Саратовской и Ростовской областей, а также Крыма. Массовые мероприятия в День Победы не станут проводить в населенных пунктах новых регионов России, а «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Такой же формат выбрали Мордовия, Татарстан, Нижегородская, Рязанская, Смоленская, Тульская области и Кабардино-Балкария.

Пока не определились с форматом проведения акции Иркутская и Новосибирская области, Республика Марий Эл, Приморский и Краснодарский края, Москва и Московская область. Не удалось найти информацию по следующим регионам: Хабаровский край, Тамбовская область, Удмуртия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня и Ставропольский край, об этом сообщает телеканал «360».

Важно помнить, что изначально «Бессмертный полк» был стихийной инициативой народа, как говорится, «снизу». Безусловно, мы понимаем озабоченность безопасностью, но важно также, чтобы это потрясающее, удивительное, воодушевляющее народное начинание в конечном итоге не потонуло в бюрократических рогатках, и чтобы при первой же реальной возможности оно вернулось в нашу жизнь, как широчайшее явление, объединяющее наш народ.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, Московская обл.

Бессмертный полк шагает по планете Австралия Германия Турция

Вечная память героям: снимки ветеранов Великой Отечественной войны

В этой подборке снимков из архива — фотографии ветеранов Великой Отечественной Участники встречи на Эльбе. МГУ. Александр Устинов, 9 - 18 мая 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ. Ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в штурме Праги. Всеволод Тарасевич, 1958 год, Украинская ССР, г. Харьков, МАММ/МДФ. Воспоминание о войне. 9 Мая у Большого театра. Анатолий Морозов, 1960-е, г. Москва, МАММ/МДФ. Без названия. Неизвестный автор, 1960 - 1979 год, из архива Александра Лезина. Застолье. Павел Маныч, 1960-е, МАММ/МДФ. Встреча фронтовиков. Сергей Васин, 1963 год, МАММ/МДФ. Ветераны войны высадили первые деревья в парке «Победы». А. Пятилетов, 1965 год, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение. Ветераны. Николай Рахманов, 1960-е, г. Москва, Музей Москвы. Празднование Дня Победы. П. Кальнов, 9 мая 1965 года, Владимирская обл., г. Вязники, Базарная пл., архив Евгения Викторовича Ахматова. 9 Мая. Ветераны двух войн на площади Победы. Евгений Ляпнев, 1970 - 1974 год, Рязанская обл., г. Рязань, пл. Победы, архив Евгения Викторовича Ахматова. «Была война...». Дмитрий Бальтерманц, 9 мая 1970 года, МАММ/МДФ. Дмитрий Кудашев после войны у Центрального музея Вооруженных Сил. Евгений Халдей, 1970-е, г. Москва, МАММ/МДФ. Встреча участниц клуба «Боевые подруги». Михаил Петров, 1970-е, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев встречается с однополчанами в Новороссийске. Александр Стешанов, 1974 год, ОАО «Газета Известия». Однополчане встретились 8 мая у Большого театра. Александр Стешанов, 8 мая 1975 года, г. Москва, МАММ/МДФ. Ветераны. Валерий Щеколдин, 9 мая 1976 года, г. Москва, МАММ/МДФ. На Красной площади. Ветераны. Валерий Щеколдин, май 1985 года, г. Москва Красная пл., МАММ/МДФ. После торжественной части. Василий Городов, 9 мая 1987 года, Воронежская обл., Таловский р-н, п. Каменная Степь, архив Василия Тимофеевича Городова.

СЛУЧАЙ С ВЕТЕРАНОМ

У моего соседа по даче есть Дед.

С Большой буквы. Герой. Настоящий. Воевавший. В этом году ему 99.

Машину до сих пор водит. Дай Бог ему здоровья.

И вот они с правнуком пошли Деду новую машину покупать -- вместо старой, давно отжившей свой век. Пришли в автосалон. Выбрали: то, сё, цвет, опции, допкомплектацию. Начали страховку оформлять, тут же в салоне.

И девочка с компьютером — к Деду.

То, сё, год рождения?

Дед отвечает: тысяча девятьсот двадцать первый.

Она вбивает в комп. Стаж вождения?

Дед отвечает: семьдесят три года.

Она вбивает, комп считает и вместо обычных 30-70 тысяч вдруг выдает сумму... всего лишь 6 тысяч с копейками!

Оказалось, программа дала сбой: не знала, что может быть такой огромный стаж.

Но дальше было еще интереснее…

Девочка смотрит на результат и тупит. Я, говорит, здесь недавно работаю, мне нужно с головным офисом связаться, уточнить.

Звонит в офис, оттуда ее соединяют с местным начальником, он вникает, просит включить громкую связь.

Дальше их диалог с Дедом.

Начальник:

— Вы простите, тут явная ошибка… Какой вы говорите год рождения?

Дед:

— Двадцать первый.

— А стаж вождения?

— Семьдесят три года.

— О! А самая первая Ваша машина была какой марки, если не секрет?

— Т-34.

У начальника, видать, тоже громкая связь включена была, потому что из динамика послышались аплодисменты отдела.

После секундного осмысления, начальник выдал инструкцию девочке:

— Оформи ему бесплатную страховку до конца жизни!

И совсем тихо добавил:

— Если бы не его "тридцатьчетверка", то и нас с тобой не было бы...

Факты истории свидетельствуют: в 1941 году на СССР напала не только Германия.

Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков.

На СССР шли — испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии др.

Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы.

Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС «Скандербей».

Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки.

В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй водитель был чех.

И все они зверствовали покруче немцев. Венгров-карателей не брали в плен советские солдаты.

Совсем как в Гражданскую войну, когда они уже показали себя чудовищами.

Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд".

Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань» и охранно-карательных отрядов, швейцарцы, фламандцы, валонцы…

Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу!

Другими словами, в момент нападения, постоянно пополняя «убыль», в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО. Это без учета «засланных казачков» или хиви.

Остается историческим фактом — до 1943 года численное превосходство в живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне государств фашистского блока!

Вместе с ними воевали против СССР целиком сформированные из предателей, а точнее, из изменников Родины — литовская, латышкая и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы и др., всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч.

Они не считались военнопленными, после поимки предавались военному трибуналу.

Национальный состав военнопленных в СССР в период с 1941 года и по 1945 год, составлял:

немцев — 2 389 560 чел.,

японцев — 639 635,

венгров — 513 767,

румын — 187 370,

австрийцев — 156 682,

чехов и словаков — 129 977,

поляков — 60 260,

итальянцев — 48 957,

французов — 23 136,

голландцев — 14 729,

финнов — 2 377, бельгийцев — 2 010,

люксембуржцев — 1 652,

датчан — 457,

испанцев — 452,

норвежцев — 101,

шведов — 72.

На конец Второй Мировой войны в русском плену (исключая немцев) побывало до полутора миллионов европейцев.

ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

А ОНИ 8 МАЯ - День ПРИМИРЕНИЯ И ТРАУРА.

Скорбят о своей непобеде в непроходящей злобе на нас!

РАЗНЫЕ У НАС ПРАЗДНИКИ И ПОВОДЫ.

И никогда мы не будем друзьями, не обольщайтесь и не наступайте ещё и ещё раз на те же грабли.

Не знаю кто автор, но народ у нас талантливый:

Вы там - под мышкой у войны.

Мы здесь - за пазухою мира.

Терпите, верные сыны,

Не ошибайтесь, командиры!

Пока спасали вы Донбасс,

на танках или с автоматом,-

здесь развели котлы у касс

И штурмовали банкоматы.

Война глаза открыла нам, -

Кто что готов отдать Отчизне:

Кому-то жалко Инстаграм,

Ну а кому - не жалко жизни.

И тот солдат, что спину рвёт,

таская ящики для фронта,

Россию любит и спасёт!

А вы эстрадная когорта?

Метнулись срочно за кордон,

Спасая доллары и виллы.

Все ваши песни - пустозвон!

Отныне русским вы не милы!

Вам ближе чей-то "формидабль",

Майями, Латвий парадизы.

Нет, мы - не тонущий корабль,

Но вы сбежали, точно крысы!

Россия выживет без вас!

А без простых людей - едва ли.

Солдат, голодный, не предаст!

Вы ж, сытые - страну предали!

А за спиною – ширь России

Просторы рек лесов, полей…

Потомки нам бы не простили

Измену Родине своей!!!

С просторов интернета.

Константин Фролов-Крымский - Не зовите меня в Бундестаг

Не зовите меня в Бундестаг!