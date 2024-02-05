Москва. Было — стало - 42

Тверская на углу с Камергерским переулком. 1902 год. Современный кадр с той же точки 120 лет спустя. Трудно поверить, что главная улица города так неузнаваемо поменялась.

Большинство домов старой Тверской были сломаны в 1939 году. Например, справа в кадр частично влезает угловой вход в доходный дом Александры Герасимовны Толмачевой (в девичестве Дашкевич). Это был торговый центр старой Москвы, возведённый в 1891 году. Также был снесён красивый пассаж с рекламой «Эггольм. Русская упряжь» на фасаде (он в центре старой фотокарточки).

Улицу Тверскую стали расширять в конце 1930-х годов согласно новому генплану Москвы. Хотя фактически всю старую застройку снесли и улицу выстроили по-новому. Москва 112 лет назад.

Вид с Кадашевской набережной. 1911 год. Центральная электростанция, старый Малый Каменный мост, кинотеатр «Ударник».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Варварские, или Всехсвятские, ворота. Трамвайный состав (кажется, маршрут №16) уходит с Варварки. Вагоны прошли через каменную арку ворот. Трамвайное движение здесь было открыто весной 1930 года.

Если увеличить чёрно-белый кадр, то над воротами Делового двора видны герб СССР и буквы НКТП — Народный комиссариат тяжёлой промышленности.

Ворота, башня и Китайгородская стена были снесены в 1934 году. В наступающем году — 90 лет. После сноса под землёй частично сохранилось основание старинной Варварской башни. Если спуститься в подземный переход, можно увидеть белые камни башни.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Казанский вокзал в 1922 году и век спустя. В этом году, кстати, исполнилось ровно 110 лет с того дня, как началась реконструкция здания вокзала, в результате которой он приобрёл свой нынешний, ни с чем не сравнимый вид.

Главным архитектором реконструкции был Алексей Викторович Щусев. Первая мировая, потом революция, Гражданская и разруха затянули строительство. Здание было сдано в эксплуатацию в тяжелейшем 1919 году. На отделку и оформление интерьеров, достройку ушло ещё 20 лет. Работы завершились в 1940 году. Но оно того стоило. Чтобы подчеркнуть связь с Казанью, над зданием возвышается башня, напоминающая легендарную башню Сююмбике — архитектурный символ Казани. В 1920-е годы вокзал назывался «Дорога на Восток».

На современной фотографии виден памятник Павлу Петровичу Мельникову, первому министру путей сообщения России Дом Медынцевой на Покровском бульваре в 1910 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки, с разницей около 113 лет. Редчайший для Москвы храм неовизантийского стиля — Знамения Божией Матери в селе Кунцево. Построен в 1913 году в новаторском стиле, с применением силикатного кирпича.

Изначально храм в Кунцеве был возведён в 1744 году тщанием двоюродного брата Петра Великого Александра Львовича Нарышкина. В XX веке церковь обветшала, была разобрана. На месте построен новый храм.

Заказчиком был Василий Иванович Солдатенков, владелец бывшего имения Нарышкиных. Архитектором — Сергей Устинович Соловьёв. Оба скончались до завершения строительства. В 1932 году храм был закрыт. Красивая колокольня снесена, сбиты купола, разбит мраморный иконостас. Пишут, что храмовое помещение занимали фабрика, лыжная база, библиотека, военно-спортивный клуб. В начале 1990-х здесь возобновились службы. Храм восстановлен. Воссоздать колокольню на прежнем месте не получилось. На этом месте теперь дорога вдоль Большой Филёвской улицы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Дом культуры имени Луначарского Ростокинской камвольно-отделочной фабрики стоит во дворах по Сельскохозяйственной улице. Типичный конструктивизм 1920-х. Проект Леонида Александровича Веснина. Построен почти 100 лет назад (96 лет, если быть точным). Бывший клуб текстильщиков Ростокинской фабрики был заложен в 1927 году. В клубе был кинотеатр. Отлично видны афиши фильмов «Гараж», «Сибириада», «Забавные приключения Дика и Джейн».

Жаль, что с фасада снесли фразу «Искусство принадлежит народу». Она вместе с барельефом появилась на фасаде в 1960-х. Объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петровский путевой (или подъездной) дворец на Ленинградском проспекте. Бывший Тверской тракт.

Строительство было поручено императрицей Екатериной II архитектору Василию Баженову, но в итоге всё сделал Матвей Фёдорович Казаков.

Заложен в сентябре 1776 года, вчерне закончен за три года, в 1779-м. Ещё несколько лет ушло на отделку и оформление.

Дворец строился в память о победе в Русско-турецкой войне. Использовался для остановки монарха по пути в Москву или из неё. Сама Екатерина Великая останавливалась здесь только два раза и в общей сложности провела две недели.

Осенью 1812 года, убегая из горящей Москвы, во дворце был Наполеон. Русские цари использовали дворец в дни коронации как последнюю остановку по пути в Москву. Здесь же проходили торжества по случаю взошествия на престол. Последним из монархов здесь был Николай II. В дворцовом храме проходила панихида по жертвам Ходынки, которая находилась совсем недалеко от дворца.

В годы Первой мировой дворец использовался как лазарет. Сюда даже были проложены рельсы, чтобы доставлять раненых трамваем. В 1923-м во дворец заехала Академия Воздушного флота имени Жуковского. Ныне здесь музей, гостиница и Дом приёмов правительства Москвы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. На углу Большого Трёхгорного и Николоваганьковского переулков стоит дом очень необычной архитектуры. Он был построен незадолго до революции и принадлежал Симеону Викторовичу Бимману. Этнический немец, он был помощником присяжного поверенного; вёл арбитражные дела лиц купеческого сословия. В Москву перебрался в 1911 году из Киева, купил участок, а в 1912-м построил жилой дом. Архитектор Владимир Александрович Попов.

Дом был оборудован по высшему разряду: водопровод, канализация, паровое отопление, две ванные. На крыше хозяин оборудовал маленькую обсерваторию с телескопом. В шатровой части находилась лютеранская моленная.

Металлоконструкции дома — бывшие железнодорожные рельсы. В 1900-е годы по всей стране была массовая замена рельс. Старые шли на строительство. До 1958 года дом был жилым, коммунальным. Затем на балансе Минобороны СССР. Сейчас принадлежит правительству Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 105 лет. 4 января 1918 года председатель Советского правительства Владимир Ленин своим декретом конфисковал в пользу государства Ростокинскую красильно-аппретурную фабрику в селе Ростокино Московского уезда. На чёрно-белом снимке та самая Ростокинская камвольно-отделочная фабрика. Зима 1958 года. Она работает до сих пор.

Основана ещё при императоре Александре III, в 1883 году. Её владелец, II гильдии купец Вольдемар Фридрих Ферман, на берегу Яузы построил фабричные корпуса, красильни для тканей. Здесь же жильё для рабочих. Некоторые корпуса сохранились. В годы Великой Отечественной войны тут шили рукавицы, носки и портянки для фронта. До сих пор это большая промзона между набережной Говорухина и Сельскохозяйственной улицей. Правда нынешняя фабрика много меньше.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 64 года. В этом году исполнится ровно 90 лет, как был построен Дворец физкультуры государственного авиазавода № 1 имени Авиахима на Ленинградском проспекте. Теперь спорткомплекс «Крылья Советов». Заложен в октябре 1931 года, а завершён в сентябре 1934-го. Проект архитектора Николая Александровича Метлина.

В основе дворца зал для выступлений на 500 зрителей — перестроенный бывший гимнастический манеж братьев Рябушинских. Самое известное выступление здесь к спорту не относилось вовсе. В 1959 году прошёл знаменитый показ моделей французского дома мод Кристиана Диора.

В поздние советские годы здание было перестроено, и фасад в духе конструктивизма с гипсовыми статуями советских атлетов (один держал мяч, второй эстафетную палочку) ушли в небытие. Жаль!

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 89 лет. Давайте вспомним старую Москву и посмотрим на храм во имя Рождества Христова, что в Кудрине. Ещё 100 лет назад он занимал угол Трубниковского переулка и Поварской улицы. Его красивая шатровая колокольня хорошо смотрелась с Новинского бульвара.

Храм появился, здесь ещё в допетровское время. Деревянный, позже кирпичный, он чудом пережил нашествие французов и Великий пожар 1812 года. К сожалению, в первые годы Советской власти храм был закрыт, а в 1931 году разрушен. На его месте возведен «Центральный дом каторги и ссылки», он же Первый кинотеатр, а ныне Театр киноактера.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей более 120 лет. Вестибюль станции метро «Крымская площадь» — надпись на открытке 1935 года. Современный кадр повторён с той же точки в 2023 году, то есть 88 лет спустя. «Крымская площадь» — это проектное название станции «Парк культуры», открытой в 15 мая 1935 года. Интересно, что в московских справочниках 1936 года станция ещё указывалась как «Крымская площадь».

Архитектор Георгий Тихонович Крутиков хотел буквально связать её с Крымом. В оформлении залов применялся мрамор Кадыковка с крымского месторождения. За минувшие годы вестибюль мало изменился. Только вместо классических люстр 1930-х теперь люминесцентные лампы. Советский ар-деко в Колымажном переулке. Здание Наркомата обороны СССР. 1939 год. Главный вход.

Переулок тогда назывался Антипьевским. В массивном кубе на коренастых колоннах разместился актовый зал. Оформление фасада символично. Если посмотреть, то на белом сграффито можно разглядеть силуэты советских танков Т-18 или Т-35. Архитектор Лев Владимирович Руднев задумывал возвести гигантский комплекс. Однако из-за войны дальнейшее строительство было остановлено.

Ныне здесь Центральная студия Минобороны.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 84 года. Самая известная советская скульптура «Рабочий и колхозница» на фоне Монреальского павильона на ВДНХ. Чёрно-белая фотография сделана в 1975 году. Видно, что здание уже закончено, но ещё монтируется парадная лестница.

Павильон создавался для советской экспозиции на всемирной выставке Экспо-67 в канадском Монреале. Павильон впоследствии называли «монреальским». Архитекторы Михаил Васильевич Посохин, Ашот Ашотович Мндоянц и Борис Иванович Тхор. Спустя восемь лет после выставки здание было пересобрано на ВДНХ, получило номер 70 и название «Павильон межотраслевых выставок», а в 1990-х — «Москва». Одно время обсуждались планы по его сносу, но, по счастью, обошлось.

«Рабочего и колхозницу» работы Веры Ивановны Мухиной в наше время переместили на высоченный пьедестал — копию оригинальной постройки, выполненной Борисом Михайловичем Иоафаном для всемирной выставки в Париже 1937 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 49 лет. Главный зал Ленинградского вокзала в 1961-м и спустя 62 года. В центре бронзовая скульптура Ленина, отлитая на ленинградском заводе «Монументскульптура» в 1955 году. Она появилась на вокзале в память о переезде советского правительства из Петрограда и о переносе столицы России в Москву весной 1918 года.

На стене мозаичное панно с гербом СССР и словом «Мир», повторяемым на разных языках. В начале 1980-х панно было снято, скульптура работы Петра Петровича Яцыно перемещена на аллею Тимирязевского парка. Взамен был установлен бюст Ленина, а вместо панно — огромная надпись бронзовыми буквами. Всё было демонтировано в 2010 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ворота в бывший Московский боенный городок на Сибирском проезде. Самого городка давно нет. От ворот остались лишь пустые пилоны. Скульптура коровы утрачена.

В этой нынешней части Москвы со времён императора Павла I забивали скот. В 1880-х, при московском городском голове Николае Александровиче Алексееве, здесь вырос на 300 гектарах современный боенный городок (полсотни зданий, три завода, собственная узкоколейная дорога). Городок считался лучшим в Европе. Здесь же действовала мясная биржа. При Советской власти тут был построен Микояновский мясокомбинат.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Святителя Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской слободе. Нынешняя улица Гиляровского.

Храм построен на месте, где 9 июля 1652 года царь всея Руси Алексей Михайлович встретил процессию из Соловецкого монастыря с мощами святителя Филиппа. Митрополит Филипп II был убит в 1569 году Малютой Скуратовым по приказу Ивана Грозного. Впоследствии прославлен Русской церковью в лике святых (день памяти 9 января).

Каменный храм, освящённый в память о Филиппе, был построен в 1691-м, а в 1777-м старый храм был разобран. Началась перестройка по проекту Матвея Фёдоровича Казакова. Работы длились 10 лет. Храм был закрыт в 1939 году, но уцелел. С 1991-го здесь снова идут службы. Памятник федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. На чёрно-белой фотографии старинная застройка Васильевской площади. Чуть поодаль высится колокольня храма Николая Чудотворца Москворецкого, что стоял в Зарядье. На современной фотографии эстакада Большого Москворецкого моста.

Так получилось, что в начале 1930-х годов трассировка нового моста была прочерчена ровно по Васильевской площади. В результате вся застройка, как на самой площади, так и на Москворецкой улице, вплоть до Покровского собора, была снесена. С тех пор Васильевская площадь исчезла, а вместо неё уже в наше время на картах появился так называемый Васильевский спуск. Москва 1977 года. Вестибюль станции метро «Рижская» и памятник создателям первого искусственного спутника Земли. Статуя была установлена здесь в 1963 году. Газон у памятника был значительно сокращён в 2015-м. Сам памятник неоднократно ремонтировался (у макета спутника периодически отламывали антенны). Через пару лет старинная застройка у вестибюля метро будет снесена. В 1982 году здесь открылся Рижский сельскохозяйственный рынок. Старинный кадр сделал около века назад Николай Николаевич Лебедев.Москва 1977 года. Вестибюль станции метро «Рижская» и памятник создателям первого искусственного спутника Земли. Статуя была установлена здесь в 1963 году. Газон у памятника был значительно сокращён в 2015-м. Сам памятник неоднократно ремонтировался (у макета спутника периодически отламывали антенны). Через пару лет старинная застройка у вестибюля метро будет снесена. В 1982 году здесь открылся Рижский сельскохозяйственный рынок.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 46 лет. Башенка-маяк на Тверском путепроводе. Примерно 1926 год.

Путепровод — памятник московского модерна. Строился с 1904-го по 1907 год над веткой Московско-Брестской железной дороги. На его левой и правой сторонах стоят декоративные башенки-маяки. Металлическая ажурная конструкция была подвижной, для удобства обслуживания. Проектировал путепровод архитектор Иван Иванович Струков. Он же автор здания Белорусского вокзала.

На чёрно-белом снимке виден купол храма Воздвижения Честного Креста Господня при Ямских училищах. Заложен 27 июня 1883-го, окончен в 1886-м. Ямские училища, где учились 300 детей, богадельня и храм были построены на деньги разбогатевшего ямщика Ивана Ильича Новикова. К сожалению, от наследия Новикова не осталось ничего. Храм был снесён в 1930-х. За храмом были снесены училища и богадельня.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 100 лет. Жилой дом Белорусско-Балтийской железной дороги (Ленинградский проспект, 2) часто ошибочно называют домом Аэрофлота из-за огромной рекламной вывески национального авиаперевозчика.

Архитектор Даниил Фёдорович Фридман проектировал в начале 1930-х. Он пытался разнообразить обычную восьмиэтажную коробку. Первые два этажа были украшены рустовкой, а с третьего по пятый этажи подпирали массивные колонны. Дом был сдан в 1938-м. Фридмана критиковали за эти колонны, а строителей за низкое качество работ.

«Штукатурка лопается. Паркетный пол трещит, ходить по нему можно лишь с большой осторожностью. Двери и окна, сделанные из сырого леса, растрескались. При открывании окон внутренние рамы бьются о наружные, летят стекла», — жаловались в 1938-м жители 13-й квартиры. В 1960-е вплотную к дому был построен жилой корпус.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 75 лет. Трёхгорный Вал. Казарма (а по-нашему общежитие) для проживания рабочих Товарищества Прохоровской Трёхгорной мануфактуры. Сюда селили холостых. Казарма для семейных стояла рядом и была в два раза выше.

Трёхгорная мануфактура была прогрессивным предприятием. При заводе появились первые в России фабричный театр, вечерние классы для обучения, библиотека для рабочих и даже санаторий.

К концу XIX века прямо рядом с Прохоровской фабрикой был построен целый жилой рабочий городок с родильным приютом, досугом, вечерней школой и ремесленным училищем. Жилые корпуса Трёхгорки сохранились по сей день. В советские годы на холостой казарме был надстроен четвёртый этаж. Сейчас там офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. Эскалаторный зал станции «Завод имени Сталина» (ныне — «Автозаводская»). Она была открыта 1 января 1943 года. Чёрно-белая фотография сделана в 1950-м.

На современном кадре хорошо видна композиция на потолке с красными серпом и молотом. Но в год открытия там была другая композиция. Качество старой фотографии не позволяет её рассмотреть. Но мы расскажем и чуть позже покажем.

Там была изображена краснознамённая группа с профилем Сталина на главном стяге. Один из таких многочисленных сталинских профилей, например, был выполнен в 1935 году на 7031-м километре Транссибирской магистрали. Летом 1956 года станция «Завод имени Сталина» была переименована в «Автозаводскую». Вскоре и панно было сбито и заменено.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 73 года. Вот сама композиция в вестибюле станции метрополитена «Завод имени Сталина» (ныне «Автозаводская»). На чёрно-белом снимке хорошо видна первозданная работа. Это краснознамённая группа. Знамёна полощутся на ветру. На главном стяге профиль Сталина. На другом — серп и молот.

Спустя несколько месяцев после знаменитого XX съезда КПСС, летом 1956 года, станция «Завод имени Сталина» была переименована в «Автозаводскую». Началась кампания «по развенчанию культа личности». После 1962 года композиция была сбита и заменена на другую: серп и молот на фоне солнца, а по краям символы достижений Советского Союза.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 75 лет. Хорошёвский мост был построен в 1937 году. Его архитектором называют Иосифа Соломоновича Фридлянда, руководителя архитектурно-планировочной мастерской канала Москва — Волга. Инженер моста — Аполлон Аполлонович Белоголовый. Примечательно, что в год открытия Фридлянд был арестован и расстрелян. Он оказался родственником Генриха Ягоды.

Хорошёвское спрямление Москвы-реки было проложено по грандиозному плану обводнения Москвы. Раз есть спрямление, должен быть и мост. В 1938-м по нему был пущен троллейбус №4 в сторону Хорошёвского Серебряного бора. В 1953 году появился 20-й троллейбус.

Чёрно-белая фотография сделана в 1951 году. Вероятно, автобусы везут зрителей на праздник авиации. Авиапарад можно было смотреть не только из Тушино, но и со стороны Серебряного бора. Мост хорошо сохранился, только жаль, красивые фонари были демонтированы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 70 лет. Места исчезнувших московских мостов по сей день легко можно найти. Например, Большой Каменный мост выходил на улицу Ленивка. Она хорошо видна на дальнем плане.

Чёрно-белая фотография сделана в наводнение 1908 года. Несмотря на название, мост был не каменным, а чугунным. Более того, это первая чугунная переправа на Москве-реке. Название Большой Каменный досталось ему в наследство. Когда в 1850-х московские власти взорвали настоящий Большой Каменный, старое имя перекочевало к новой металлической трёхпролётной переправе. Долго она не послужила и к 1938 году была снесена. Третий по счету Большой Каменный мост встал чуть ниже по течению.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 115 лет. Красивый дом с мезонином на чёрно-белом снимке и дом жёлтого цвета на современной фотографии — две разные постройки.

Главный дом усадьбы купцов Самгиных был в реестре памятников истории и архитектуры. В 1997 году под видом реконструкции историческое здание было снесено. На месте была построена отдалённо похожая копия.

Чёрно-белый снимок ценен деталями. Например, обратите внимание, что Пятницкая была замощена клинкерным кирпичом. Это крепкий и весьма дорогой материал. Наверняка до сих пор лежит тот клинкер под слоями асфальта.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Приближается печальная дата в истории Симонова монастыря — одного из древнейших памятников Москвы. В ночь с 20-го на 21 января 1930 года были сломаны и уничтожены взрывчаткой большинство построек обители. В этом году 94 года.

На расчищенное место позже встал будущий ДК ЗиЛ. Снесены пять из шести церквей, в том числе Успенский собор, 100-метровая колокольня с надвратным храмом Иоанна Постника, Сторожевая и Тайницкая башни. Перед вами Западные врата в монастырь с храмом Всемилостивого Спаса. На дальнем плане — Сторожевая башня. Сохранившиеся постройки Симонова монастыря до сих пор впечатляют своей красотой.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Мы в имении Горки (бывший Подольский уезд Московской губернии). До революции Горки принадлежали Зинаиде Григорьевне Морозовой, вдове Саввы Морозова. Тот был необычным человеком. Дружил с либералами, водился с Красиным, Горьким, спонсировал большевиков, занимался благотворительностью.

После весьма таинственной смерти мужа в 1905 году Зинаида Григорьевна повторно вступила в брак — с бывшим московским градоначальником Анатолием Анатольевичем Рейнботом.

Главный дом на двух фотографиях был возведён Аграфеной Алексеевной Дурасовой в начале 1800-х. Она скупила эти земли в начале XIX века и отстроила усадьбу по своему вкусу.

Незадолго до революции бывший дом Дурасовой был перестроен по заказу Морозовой-Рейнбот. Руководил работами Фёдор Осипович Шехтель. Владимир Ильич Ленин жил в этом доме последние три года жизни.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ленин скончался в 18 часов 50 минут в доме в имении Горки. Спустя два дня, 23-го числа, тело вождя было перевезено в Москву. Главный дом усадьбы, где Ленин умер, выше. Перед вами водонапорная башня и конюшня с каретным сараем. Они стоят позади главного дома. Собственно, отсюда начался знаменитый ГОН — гараж особого назначения, созданный для обслуживания Ленина и членов его семьи. Чёрно-белая фотография сделана в том самом 1924 году. В сарае наверняка стоит Rolls-Royce Silver Ghost, на котором передвигался председатель Совета Народных Комиссаров СССР.

В Горках до 1943 года жила семья Дмитрия Ильича Ульянова, младшего брата Ленина. В феврале 1949 года в имении открылся музей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Сущёвский Вал на углу с Шереметевской улицей. 1987 год. Перед вами кинотеатр «Гавана», открытый в 1981-м. Часто пишут, что кинотеатр стоит на месте кладбища. Это не совсем точно. Лазаревское кладбище заканчивалось примерно на том месте, где стоял кинотеатр. А вот нынешний Фестивальный парк — это и есть бывший Лазаревский погост. Кроме того, часть Сущёвского Вала, что видна на двух фотографиях, проходит по бывшей кладбищенской территории.

В «Гаване» было два зала. В 2011 году власти передали «Гавану» КВН в честь 50-летия клуба. Здание было перестроено и лишилось своего жёсткого модернистского облика. Теперь это Московский молодёжный центр «Планета КВН».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 36 лет. Кажется, что фотографии из двух разных мест. Но нет! Это одно и то же место. Чёрно-белый кадр опубликован в журнале «Искры» в 1904 году. На 1-й Тверской-Ямской у Тверской заставы идёт переукладка трамвайных рельсов.

Трамвай под аркой Триумфальных ворот был запущен в 1899 году. Смотрелся очень эффектно. На остановке кондуктор объявлял: «Тверская застава. Триумфальные ворота. Александровский вокзал». Обратите внимание на правый край двух снимков. Башенка с треугольной кровлей — сохранившийся ориентир — дом Шерупенкова, свидетель арки и сноса памятника.

Кстати, в этом году исполняется ровно 190 лет, как арка была построена. Её возводили долго, с 1829 года, пять лет длились работы. Проект Осипа Ивановича Бове царь утверждал лично. Спустя 100 лет, в 1936-м, во время сталинской реконструкции Москвы ворота были разобраны с намерением собрать их заново перед Белорусским вокзалом. Помешала война. Арка была воссоздана только в 1960-х на Кутузовском проспекте. Храм Михаила Архангела, что в Овчинниках, вошёл в историю Москвы как первый каменный храм, освящённый при первом царе из династии Романовых — Михаиле Фёдоровиче. У него обычная судьба: храм строился и перестраивался не раз. В 1930-е годы был закрыт. В 1960-х оказался в окружении многоэтажных корпусов и был отрезан от Овчинниковской набережной. Храм неоднократно реставрировался советскими мастерами. Но службы здесь возобновились в 1997 году. Памятник федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Перед вами ворота в зоопарк со стороны Садовой-Кудринской. Чёрно-белая фотография сделана в 1933 году. Нижний снимок 90 лет спустя.

Это так называемый новый вход в зооботсад, открывшийся в начале 1930-х. Перед небольшими воротами, на широком тротуаре сидел бурый медведь из цемента работы скульптора Василия Алексеевича Ватагина. Пишут, что Ватагин работал над мишкой на общественных началах с осени 1931 года по весну 1932-го. Василий Алексеевич был очень разносторонним человеком. Зоолог по основной профессии, он пытался соединить в своих работах науку и искусство. В 1930-е Ватагин весь зоопарк украсил фигурами животных. К сожалению, почти ничего не сохранилось. Медведь просидел на тротуаре до середины 1960-х, постепенно теряя облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Спаса на Глинищах стоял в Лубянском проезде до 1931 года. Как вы уже догадались, название Глинищи — производное от глины, которой тут было много. Её использовали для изготовления кирпича.

Храм на этом месте появился очень давно. Но тот, что на чёрно-белом снимке, был построен в 1780-е годы. Его архитектором называют Василия Ивановича Баженова. Правда, колокольня и трапезная появились позднее — в середине XIX века.

В 1931 году храм был сломан. На его месте встал дом жилкооператива «Военный строитель», более известный как Дом лётчиков. Здесь жили маршал СССР Егоров (впоследствии расстрелянный), Анатолий Константинович Серов — одно время самый прославленный военный лётчик в СССР. Он погиб в авиакатастрофе в мае 1939 года. Лубянский проезд долгие годы носил его имя: проезд Серова.

От храма остался только топоним: Малый Спасоглинищевский переулок. Он проходит через арку Дома лётчиков.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 142 года. Проспект Мира, бывшая 1-я Мещанская. На верхней фотографии трёхэтажный дом №126. Тот самый, из «Баллады о детстве» Высоцкого.

Но родился, и жил я, и выжил —

Дом на Первой Мещанской, в конце

25 января 1938 года он появился на свет в роддоме на улице Щепкина. Спустя несколько дней был выписан с мамой домой в квартиру на 1-й Мещанской. Здесь он жил до 1946 года. Окна Высоцких на третьем этаже: третье и четвёртое справа.

В начале 1950-х дом был разобран. Его поглотил восьмиэтажный дом (проспект Мира, 76). От старого дома остался пристрой, он стоит во дворе. Мама Высоцкого получила квартиру в этом новом доме.

Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой

Соседушка с соседушкою баловались водочкой.

Все жили вровень, скромно так: система коридорная,

На тридцать восемь комнаток всего одна уборная

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет. Станция метро «Аэропорт» в 1947 году и спустя 76 лет. Была открыта 11 сентября 1938 года. Соединила центр Москвы с аэродромом на Ходынке. Должна была стать конечной второй очереди метрополитена. Но конечной стала станция «Сокол».

«Аэропорт» — неглубокая и полностью выстроена открытым способом. Говорят, что проект станции был повторно использован при строительстве в 1941 году подземного убежища ставки Верховного Главнокомандующего в городе Куйбышеве (больше известно как бункер Сталина в Самаре).

Архитекторы Борис Соломонович Виленский, Дмитрий Болеславович Савицкий и Владимир Алексеевич Ершов старались выразить тематику советской авиации в оформлении. Например, через свод проходят длинные узкие рельефные полосы, напоминающие стропы парашюта. Сейчас облик «Аэропорта» немного отличается от первоначального. В 1960-е круглые светильники были заменены люстрами из люминесцентных ламп.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Каланчёвская площадь (она же Комсомольская) в 1925 году. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 98 лет.

Если увеличить чёрно-белый кадр, то можно разглядеть дома, что стояли на месте нынешней гостиницы «Ленинградская». Также отчётливо читается большой транспарант у Каланчёвского путепровода: АЗВИН. Это Азербайджанский государственный винно-спиртовой трест.

Посмотрите, как трамваи ползут с Новой Рязанской через площадь к крошечной остановке у Казанского вокзала. У Николаевского стоят автобус английского производства Leyland и таксомоторы. Москва Ильфа и Петрова. Москва Булгакова. Коломенское в самом конце XIX века. Водовзводная башня, она же Соколиная. 40 метров в высоту. Возраст: почти три с половиной века.

Сооружена в 1670-е, в правление царя Алексея Михайловича. Занимался ею водовзводный мастер Оружейной палаты Богдан Пучин. Башня стала частью сложной инженерной системы, что обеспечивала водой Государев двор. Кроме того, служила проездными воротами из Коломенского в соседнее село Дьяково.

Ныне внутри экспозиция «Государево водовзводное дело. К истории водоснабжения в XVII–XX веках». За башней едва выглядывает красивейший храм Вознесения Господня.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. Водовзводная башня в 1910 году. Обратите внимание, она выкрашена в белый цвет. Как были выбелены в ту пору другие башни и стены Московского Кремля. Впрочем, Кремль выглядел неухоженным. Краска всё время слезала, обновлять не торопились, а после революции и совсем было не до того. Кремль сохранял остатки белого цвета до 1940-х.

Лишь после Великой Отечественной войны, к 800-летию, он был приведён в привычный нам красный вид. Водовзводная башня — новодел XIX века. Она была разобрана по ветхости и отстроена в том же виде в 1805 году. Армия Наполеона взорвала её при отступлении. В 1817 году она была отстроена вновь по проекту Осипа Бове.

Обе фотографии сделаны с одной точки. _______