Как корейский остров Ноктундо стал русским Оленьим. Почему его требуют назад

В истории редко такое бывало, чтобы какое-то государство существовало практически неизменно 500 лет, да еще и с одной династией при власти.

Великое Государство Чосон – одна из таких редкостей. Про него, конечно, вы можете ничего и не знать, а между тем – это одно из прошлых названий Кореи.

Великий Чосон существовал до 1897 года на тех же самых землях, на которых сейчас расположены КНДР и его южный собрат.

Под конец своего существования (в 19 веке), Чосон оказался под влиянием Китая и полностью подчинялся его воле.

Впрочем, и сам Китай в те времена чувствовал себя не очень хорошо. Из-за жестоких Опиумных войн (с Францией и Британией) государство ослабло и было вынуждено уступать территории. Уступало оно их, кстати, и России - в обмен на лояльность и ненападение.

Так, в 1858 году по Айгунскому договору Китай отдал земли, ныне составляющие территорию Хабаровского края, Амурской области и Еврейской национальной АО.

Еще через два года (в 1860-м) по Пекинскому договору Китай отдал еще и нынешнее Приморье.

Причем в этот раз получилась довольно интересная ситуация. Почти вся указанная территория действительно принадлежала Китаю, за исключением маленького острова Ноктундо на реке Туманной.

Как вы уже догадались, этот остров принадлежал не самому Китаю, а зависимому от него Чосону (Корее).

Поскольку граница между Россией и Китаем устанавливалась по фарватеру реки Туманной, то Россия включила в свой состав все земли на её левом берегу. В том числе и корейский остров Ноктундо.

Так как Корея на тот момент являлась неофициальным вассалом Китая, то спорить никто не стал. Тем более, что до 1884 г (то есть 24 года) в Корее даже ничего и не знали про Пекинский договор и про то, что кто-то отдал их остров.

Через несколько десятилетий Чосон и вовсе исчез с карты мира, став Японской колонией (да, вся Корея была аннексирована вплоть до 1945 года), так что про остров совсем забыли.

Уже потом, когда корейское государство обрело независимость и распалось на две части (Северную и Южную), граница между Кореей и Россией (СССР) была обговорена заново.

В 1990 году Северная Корея признала, что Ноктундо – часть СССР. После распада Союза этот остров остался в России, что снова было признано Северной Кореей (в 2000-е годы).

Однако Южная Корея, как известно, не признаёт Северную и уж тем более, не признает договоры КНДР с другими странами. Соответственно, Южная Корея не признала Ноктундо в составе России и до сих пор считает его своей землей.

Остров на данный момент уже не является островом. Из-за обмеления протоков Туманной, он соединился с "материком" и является полноценной сушей.

Кстати, в русской версии остров называется "Олений". Его площадь составляет чуть больше 30 км2, так что это – самая маленькая территория России, на которую претендуют другие страны (даже Эстония заявляет права на 2000 км2 российской земли).

Почему же корейцы вспомнили о своем острове только в конце 20 века? А дело в том, что как раз в это время она начали продавливать проект нового логистического центра "Туманган", который предполагалось построить на острове с нуля и сделать его мега-портом - конкурентом Гонконга и Шанхая.

Этот порт должен был также разорить российские порты на Японском море.

При этом, порт хотели строить с участием самой же России.

Задумка такова – Россия вкладывается в порт, а потом из-за территориальных претензий он уходит в состав Кореи. После этого порты Приморья и Сахалина приходят в упадок, что бьет по экономике всей страны.

Схема гениальна и слабая ельцинская Россия чуть не вовлеклась в эту авантюру. Помогли кризисы - просто не было денег на проект - и последующая смена власти...

Ну а кто придумал для корейцев этот гениальный проект, догадайтесь с одного раза.

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43572308784/Kak-kor...