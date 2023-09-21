Территория Героев...(110)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами – высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное – выполнили задачу. Поздравляю вас!» - сказал глава российского военного ведомства. Указом Президента РФ звания Героя России удостоен командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин

При освобождении одного из населенных пунктов бригада под командованием Сергея Наймушина связала боем обороняющиеся подразделения противника, затем скрытно совершив маневр, штурмовые подразделения бригады прорвали оборону ВСУ зайдя в тыл, тем самым создав условия для окружения и разгрома противника.

В результате противник отступил с занимаемых рубежей с большими потерями. Звание Героя России присвоено командиру огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старшему лейтенанту Владиславу Журавлеву

В ходе наступления российских войск рота Журавлева уничтожала пехоту и боевую технику противника в заранее подготовленном районе обороны.

Украинские боевики обнаружили боевую машину ТОС-1 и начали массированный обстрел российских огнеметчиков. Владислав Журавлев принял решение оперативно и скрытно выдвинуться на запасную позицию, выведя из-под огня противника боевые машины роты.

Выйдя на запасной рубеж, он оперативно выдал целеуказания и точным артиллерийским огнем уничтожил долговременные укрытия украинских боевиков, что позволило российским подразделениям прорвать глубоко эшелонированную оборону и значительно улучшить положение по переднему краю. Медаль «Золотая Звезда» вручена командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуля

В результате огневого воздействия со стороны националистов командир роты получил тяжелое ранение и был эвакуирован. Алексей Кривуля принял командование ротой и продолжил руководить подразделением в ходе оборонительного боя.

Несмотря на то, что рота попала в окружение Алексей грамотно оценил обстановку и организовал отход подразделения, а сам вызвал огонь артиллерии на себя.

В результате точного огня, корректируемого Алексеем, удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и значительное количество украинских штурмовиков. После артиллерийского обстрела младший лейтенант Кривуля организовал прорыв подразделения, успешно преодолев сопротивление противника.

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https://t.me/mod_russia/30260 Российский военнослужащий Виктор Разбаков был призван в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации в начале октября прошлого года.

«Понял, то что надо защищать Родину, подписал контракт на два года и сейчас несу службу, – рассказывает Виктор. – Суть не в деньгах, не в каких-то социальных гарантиях, я просто должен защищать свою Родину, защищать народ, Отечество».

«Двое моих близких знакомых также подписали контракт с Минобороны России сроком на пять лет. Тоже воюют с фашизмом, и они рады тому, что могут помочь нашей стране в борьбе над общим врагом», – делится военнослужащий. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/30065

Старшина Зуйко Владимир Расчет старшего оператора комплекса БпЛА старшина 1-ой статьи Владимир Зуйко выполнял боевую задачу по корректировке артиллерийского огня.

В районе одного из населенных пунктов расчет Зуйко получил задачу провести разведку и выявить позиции кочующего миномета противника. Благодаря опыту и навыкам Зуйко в течение короткого времени минометный расчет противника был обнаружен. Затем, продолжая наблюдение, Владимир выявил пункт боепитания противника, и в момент, когда расчет прибыл пополнить боезапас, точным артиллерийским ударом был уничтожен.

За время проведения специальной военной операции благодаря высокому профессионализму, личной выучке и опыту Владимира Зуйко было обнаружено и уничтожено около 15 танков при стрельбе с закрытых огневых позиций, 12 замаскированных опорных и командных пунктов, 10 минометов, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 11 наблюдательных пунктов противника.

https://t.me/rabotaembrat/6703

Младший сержант Михиевич Илья Подразделение, в составе которого выполнял боевые задачи старший стрелок мотострелкового отделения младший сержант Илья Михиевич, занимало оборону в одном из стратегически важных населенных пунктов.

Во время ночного боевого дежурства на наблюдательном пункте Михиевич с помощью прибора ночного видения обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, скрытно передвигающуюся в направление оборонительных рубежей российских войск. Проанализировав направление движения, и определив количественный состав группы, Илья доложил командованию. По переданным координатам было нанесено огневое поражение противника российской артиллерией. Находясь на наблюдательном пункте, Михиевич корректировал огонь. В результате точного артиллерийского огня диверсанты были уничтожены.

Благодаря бдительности и опыту младшего сержанта Ильи Михиевича удалось не допустить гибели личного состава и уничтожить хорошо подготовленную группу диверсантов, не допустив потерь среди личного состава российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/6709

Гвардии лейтенант Аксёнов Роман Заместитель командира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе гвардии лейтенант Роман Аксенов, возглавил штурмовую группу подразделения морской пехоты в ходе атаки на занятый противником рубеж обороны.

В ходе боя штурмовая группа под командованием Аксенова скрытно продвигаясь к опорному пункту противника подверглась атаке с замаскированной позиции украинских боевиков. Несмотря на шквальный огонь, Аксенов оперативно сориентировался в обстановке, организовал маневр огневыми средствами группы. Под прикрытием огня штурмовой группы гранатометчик точными выстрелами уничтожил огневую точку противника. Продолжив штурмовые действия, российские подразделения вышли на заданный рубеж и выбили подразделения украинских боевиков с подготовленных огневых позиций, продвинувшись вглубь его обороны без потерь.

Благодаря смелым и грамотным действиям гвардии лейтенанта Романа Аксенова удалось улучшить положение по переднему краю, не допустить потерь среди личного состава и нанести значительные потери противнику.

https://t.me/rabotaembrat/6710

Капитан Буртаев Андрей Взвод под командованием капитана Андрея Буртаева после успешных штурмовых действий занял важный опорный пункт противника.

Используя рельеф местности и тактически выгодное положение опорного пункта, Буртаев оперативно и грамотно распределил огневые средства и личный состав на наиболее выгодных позициях, ожидая контрнаступление украинских националистов. В течение короткого времени противник превосходящими силами начал атаку на опорный пункт взвода. Грамотно и умело руководя действиями подчинённых, Буртаев со своим личным составом сдержали натиск врага и, сковав действия штурмовых групп боевиков, остановили их продвижение к своим оборонительным позициям. Постоянно анализируя обстановку, Андрей обнаружил выдвижение вражеских бронемашин на рубежи открытия огня. Определив направление движения бронегруппы, Буртаев лично уничтожил точным огнем из гранатомета одну из бронемашин, а попавшие под сосредоточенный обстрел огневых средств взвода украинские боевики отступили.

Благодаря личному мужеству и отваге капитана Андрея Буртаева занятый рубеж был удержан, российские подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю, противник понес значительные потери в живой силе и техники.

https://t.me/rabotaembrat/6722

Гвардии рядовой Гревцев Евгений Гвардии рядовой Евгений Гревцев в составе экипажа самоходной артиллерийской установки обеспечивал артиллерийскую поддержку и огневое прикрытие обороняющихся российских подразделений на одном из стратегических важных направлений.

Бронегруппа украинских боевиков, при поддержке артиллерии предприняла попытку наступления на позиции российских войск. Расчет российской самоходной артиллерийской установки приступил к подавлению огня артиллерии противника. В ходе ведения контрбатарейной борьбы, украинские националисты обнаружили позицию российской самоходной артиллерийской установки и сосредоточили на ней огонь. Один из многочисленных снарядов, выпущенных по самоходной гаубице, разорвался в непосредственной близости от неё, в результате чего один из заряжающих получил осколочное ранение. Гревцев, находясь под артиллерийским огнем, пришёл на помощь боевому товарищу, оказал ему первую помощь, эвакуировал в безопасное место, а затем продолжил боевую работу в составе расчёта по подавлению артиллерии ВСУ.

Благодаря смелости и самоотверженности гвардии рядового Евгения Гревцева, была сохранена интенсивность стрельбы орудия, расчетом были выполнены все огневые задачи, российские мотострелки при поддержке артиллеристов отразили атаку превосходящих сил противника. А своевременно оказанная рядовым первая помощь, позволила сохранить жизнь военнослужащему.

https://t.me/rabotaembrat/6723

Сержант Сморыгин Семён Оператор расчета зенитно-ракетного комплекса сержант Семен Сморыгин на одном из важных направлений выполнял боевую задачу по обеспечению противовоздушной обороны и защите российских подразделений от ударов противника с воздуха.

Находясь на боевом дежурстве на замаскированной позиции, Сморыгин обнаружил БПЛА типа «Фурия», при помощи которого противник проводил разведку российских позиций и корректировал огонь своей артиллерии. Несмотря на артиллерийский обстрел и возможность быть обнаруженным, Семен оперативно оценил обстановку, взял цель на сопровождение и точным пуском ракеты уничтожил летательный аппарат. После уничтожения БПЛА командир расчета принял решение сменить позицию и продолжить боевое дежурство. Боевая машина ЗРК оперативно и скрытно вышла в назначенный район, незамеченная противником. В течение короткого времени экипаж развернулся на запасной позиции и при помощи технических средств обнаружил и классифицировал новую цель, а затем пуском зенитно-управляемой ракеты уничтожил разведывательный БПЛА типа «Лелёка-100», тем самым лишив украинских боевиков возможности провести разведку района обороны российских войск и корректировать огонь артиллерии.

Благодаря точным и своевременным действиям сержанта Семена Сморыгина, противник утратил возможность проводить воздушную разведку района обороны российских войск и вести прицельный огонь артиллерией, что позволило не допустить прорыва оборонительных позиций и сохранить жизни личного состава

https://t.me/rabotaembrat/6727

Гвардии рядовой Кряквин Владимир Экипаж самоходной артиллерийской установки, в составе которой проходит службу наводчик самоходной артиллерийской установки гвардии рядовой Владимир Кряквин, обеспечивал артиллерийское прикрытие обороняющихся российских войск на одном из стратегических важных направлений.

Противник начал наступление на позиции российских войск при поддержке артиллерии. Расчет САУ занял ранее подготовленную замаскированную позицию. Оперативно получая целеуказания от подразделений разведки о выдвижении противника, Кряквин быстро и точно наводил орудие. Благодаря точному огню САУ, на рубеже перехода противника в атаку были уничтожены две единицы бронированной техники и штурмовая группа пехоты украинских боевиков. Противник обнаружил позицию самоходного орудия и начал обстрел. Несмотря на близкие разрывы, наводчик Кряквин продолжил выполнение огневых задач.

Благодаря самоотверженности и навыкам Владимира Кряквина была уничтожена еще одна бронемашина и группа пехоты противника, выдвигающаяся во фланг обороняющихся российских войск. Украинские националисты, понеся значительные потери, отступил

https://t.me/rabotaembrat/6728

Лейтенант Ищенко Никита Помощник начальника медицинской службы лейтенант медицинской службы Никита Ищенко обеспечивал оказание медицинской помощи военнослужащим мотострелкового соединения, ведущего оборонительные бои.

Противник перешел в наступление при огневой поддержке артиллерии, в том числе по позициям российских войск был нанесен удар ракетный удар. Находясь на эвакуационном пункте, Ищенко увидел пожар и детонацию на позициях российских войск. Оценив обстановку незамедлительно собрал группу эвакуации и выдвинулся к позициям российских войск, подвергшихся обстрелу. Несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел, Никита оказывал первую доврачебную помощь пострадавшим и организовал эвакуацию раненых в безопасный район.

Благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму лейтенанта медицинской службы Никиты Ищенко были спасены жизни раненных российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/6702

Рядовой Шевченко Алексей Рядовой подвиг нерядового санинструктора

В армию сочинца Алексея Шевченко не взяли – слишком большой вес. Парень себя в руки - диета, спортзал и т.д. Сбросил 53 кг за несколько месяцев, но не прошёл медкомиссию – врачи побоялись, что сердце не выдержит физнагрузок.

Молодой человек вступил в казачью дружину, а потом началась СВО. Попалось объявление о сборе добровольцев. Брать не хотели, ведь опыта нет. Атаман Дмитрий Потяков поставил условие – пройти ускоренные курсы первой медпомощи. Так 21-летний айтишник стал санинструктором.

Сначала был полевой госпиталь в Волновахе, потом выдвинулись в сторону Попасной. Один из приказов – перейти через поле. Враг обстреливает без перерывов.

Атаман Потяков был ранен. Он приказал группе отходить на основную позицию, сам с рубежа уходил последним. Когда об этом узнал санинструктор Шевченко, без раздумий бросился за командиром. Над атаманом кружили коптеры, участок контролировал украинский снайпер с тепловизором. До спасения недалеко, но по невспаханному к осени полю – только сухие стволы кукурузы торчали.

Ребята добрались до командира. Нацисты наших искали по кровавым следам, чтобы добить. Подлетевший коптер сбросил гранату. Кто мог двигаться ушли за подмогой. Шевченко остался – сначала перебинтовал других, затем наложил жгут себе.

Потихоньку пробирались к своим, поливая кукурузное поле собственной кровью. Санинструктор с тяжелейшим ранением ноги вытащил атамана из опасного сектора. Утром раненых вертолётом отправили в госпиталь.

Атаман Потяков и Алексей Шевченко лежали на одном этаже. Командир приходил навестить своего спасителя. После выписки он вернулся к атаманской работе в Сочи. Санинструктор тоже отправился домой, вошёл в основную дружину. Он мечтает вернуться "за ленточку", чтобы помогать товарищам приближать Победу.

Оба героя приказом атамана Кубанского казачьего войска награждены номерным орденским знаком "За веру, Кубань и Отечество" I степени.

https://t.me/tsargradtv/55949 Короткометажка от Ирины Куксенковой (см. по ссылке):

Этот человек — колоссальной силы духа, воли и мужества.

Сергей Антонюк — казак из Днепропетровской области, он воюет за интересы России с 2014 года. Был не раз ранен, а в прошлом году под Изюмом потерял ногу и руку, но это не помешало ему вернуться обратно в строй.

Мы познакомились с Сергеем, когда лежали в госпитале в соседних палатах и тогда он говорил, что вернется на службу. Я не верила. А он восстановился, прошел реабилитацию в лагере Народного Фронта «Перезагрузка» и вернулся в зону СВО.

Кавалер Ордена Мужества, позывной «Бульдозер». Делятся воспоминаниями сослуживец и протезист

https://t.me/GrafinyaNegoduet/1599

Доброволец Канэко Японец Канэко уволился с высокого поста и приехал воевать за Россию.

На данный момент он воюет в составе интернациональной бригады «Пятнашка». См. видео по ссылке

https://t.me/atodoneck/31802 «Сын говорит, что папа — герой. Геракл!» Михаил служит в 71-м мотострелковом полку 42-й мотострелковой дивизии (ЮВО).

Он был представлен к награде за один из боев на Ореховском направлении, когда пришлось сражаться против превосходящих сил противника.

Наши бойцы уничтожили несколько единиц бронетехники, в том числе американского производства, и сорвали планы ВСУ по прорыву обороны в полосе ответственности дивизии. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/30176 Что такое героизм? Быть отважным и смелым, прийти на помощь товарищам, спасти раненого, вынести его с поля боя. Вот это — настоящий героизм, — рассуждает Владимир Кудря, командир штурмового отряда 71-го гвардейского полка.

В августе этому полку присвоено почетное наименование «гвардейский» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/30208 Врач госпитального взвода Дмитрий Плотников подписал контракт 1 сентября 2021 года, только выпустившись из ТГМУ. А уже через полгода началась спецоперация. Дмитрий признается, что не вполне представлял себе нюансы службы в армии — его работа оказалась не похожа на обычные гражданские поликлиники...

Он дважды был ранен, уже имеет две награды — медаль «За отвагу» и медаль Жукова. И далеко идущие планы: пойти учиться в ординатуру на врача-инфекциониста. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/30453 «Мы хотим, чтобы все возвращались домой, как обычно. Как дома, на учебно-тренировочных полетах». Техник группы радиоэлектронного оборудования Евгений Раисов недавно получил звание прапорщика. Он готовит к боевым вылетам штурмовики Су-25. Дома его ждет семья, сын-подросток. Но у папы есть две важные задачи: дождаться победы и стать офицером. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/30604

Ефрейтор Янков Павел (Каспер) Военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, ефрейтор Павел Янков с позывным «Каспер» спас своих боевых товарищей от удара вражеского дрона, прикрыв их собой

Сейчас у героя всё хорошо, он находится на излечении в госпитале и решил лично рассказать о своем подвиге.

Во время отражения безуспешных атак ВСУ на Ореховском направлении Каспер увидел, что он и его товарищи попали в прицел вражеского дрона. Павел не задумываясь взял напашник от бронежилета, вытянул руки и машинально направил защиту в сторону летящего беспилотника, максимально закрыв щель в окопе, где находились его боевые товарищи. В результате все военнослужащие получили ранения, но остались живы.

Примечательно, что сам Павел, едва очнувшись, стал интересоваться состоянием своих товарищей, несмотря на то, что к месту взрыва он находился ближе всего. Командир роты и сослуживец «Каспера» рассказывают (см. видео ЗДЕСЬ) о событиях того дня, когда «Каспер» закрыл собой щель в окопе и спас товарищей от вражеского дрона-камикадзе. Командир роты нисколько не сомневается в своих людях. «Что такое честь и долг он знает уже давно», – говоря о «Каспере», отмечает он. Всех военнослужащих поразило то, что Павел Янков, несмотря на полученные ранения, первым делом стал интересоваться состоянием здоровья своих сослуживцев. «Каспер лежит, у него везде кровь. Пока ты разворачивался и полз к нему, он уже спрашивает как дела, то есть все ли в порядке, что удивительно, ведь взрыв был достаточно сильный», – вспоминает первые секунды после взрыва вражеского дрона сослуживец «Каспера».

https://t.me/mod_russia/30199

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Майор Каипов Игорь 29 августа героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Родился 16 марта 1989 года в республике Молдова, городе Кишиневе. Вырос в селе Азеево. В 1996 – 2007 годах учился в Азеевской средней школе. Закончил школу с золотой медалью. С 2007 по 2009 год проходил обучение в Рязанском высшем военном командном училище связи «им. маршала Советского Союза М. В. Захарова». В 2009 году – в военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного в Санкт-Петербурге. Игорь Ильмирович с октября 2020 года по март 2021 года принимал участие в военной спецоперации на территории Сирийской Арабской республики. С 2021 года Игорь Каипов – заместитель начальника штаба по связи – начальник связи 252-го мотострелкового полка (на БМП) 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО в Воронежской области (г. Богучар). С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции на территории Украины. 29 августа 2022 года Игорь героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины в Харьковской области, Изюмский район, село Долгенькое. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, майор Игорь Ильмирович Каипов удостоен ордена Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/5131 Младший сержант Маняпов Шавкат Героически погиб 18 октября 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Шавкат родился 30 ноября 1993 году. В пятом классе твёрдо решил стать военным. Поступил в Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Срочную службу Шавкат прошёл в Таманской дивизии в Подмосковье, а потом заключил контракт и поехал в Чечню, бороться с террористами. За 3 года контракта он не раз отличился, заслуженные награды теперь навечно хранятся в кадетском корпусе. Когда вернулся из Чечни, поступил в НХТИ на заочку и снова заключил контракт. На этот раз отправился в Таджикистан. Уже оттуда Шавкат был командирован на специальную военную операцию на Украине. В зоне СВО он неоднократно выполнял боевые задачи, не допустил прорыва в тыл наших Вооруженных сил, прикрывал отходы, установки ПТУР, до последнего выполнял с честью свой воинский долг. Героически погиб 18 октября 2022 года при выполнении очередной боевой задачи прикрывая товарищей под Сватово. Ему было 28 лет. Шавкат с детства грезил стать офицером, мечта сбылась, но он сделал несравнимо больше, отдал жизнь за товарищей, за Родину. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, младший сержант контрактной службы Шавкат Шакирович Маняпов. награжден орденом Мужества (посмертно). Шавкат похоронен 31 октября на Аллее боевой славы нижнекамского кладбища со всеми воинскими почестями. https://t.me/geroirossii/5139 Старший лейтенант Терещенко Георгий Старший лейтенант ВДВ Георгий Терещенко героически погиб 21 мая 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины Георгий Сергеевич родился 9 июня 1995 году в городе Владивостоке Приморского края. В 2003 году семья переехала в город Ишим Тюменской области, где Георгий пошёл учиться в СОШ №31. В школьные годы был обычным мальчишкой, как все. Любил пирожки и конфеты. Но защищать, бороться за правое дело – это всегда было в его характере. В 2011 году в возрасте 15 лет Георгий пришёл в специализированную факультативную группу имени генерала армии В.Ф. Маргелова, где совершил прыжки на парашютных системах: Д-5, Д-6, Д-1-5У, прыжки с оружием и снаряжением. Обучался огневой, тактической и разведывательной подготовке. Проходил обучение разведчика-дальномерщика. В 2012 году окончил школу и поступил в Ишимский политехнический техникум на специальность «Машинист локомотива и электровоза». Но мечта стать военным не покидала юношу. Через ВК по Ишиму, Ишимскому и Абатскому районам 1 августа 2013 года поступил в Тюменское Высшее Военно-инженерное Командное училище. При училище занимался армейским рукопашным боем, принимал участие в соревнованиях. 30 сентября 2016 года Георгий женился, а уже 24 февраля 2017 года родилась дочь Мирослава. Георгий стал прекрасным отцом своей дочери. В 2018 году окончил ТВВИКУ по специальности «применение подразделений управляемого минирования и эксплуатация радиоэлектронных средств инженерного вооружения» и был направлен для прохождения службы в Краснодарский край, ст-ца Старотитаровская в воинскую часть 96404. 16 июня 2019 года родился сын Артём. Всё свободное от службы время посвящал супруге и детям – был надежной опорой семьи, другом, строгим и любящим папой. 26 июля 2021 года назначен на воинскую должность командира инженерно-технического взвода инженерной роты батальона обеспечения учебного процесса п. Сельцы Рязанская области. За время прохождения службы Георгий многократно выполнял учебно-боевые и специальные задачи, проявляя при этом усердие и разумную инициативу. Неоднократно поощрялся командованием училища за отличие по службе. Он не боялся брать на себя ответственность, всегда был со своим взводом, плечом к плечу с рядовым солдатом, и всегда впереди при выполнении самых сложных и опасных задач.

Погиб 21 мая 2022 при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Украины в городе Попасная (ЛНР). Указом президента Российской Федерации от 6 июня 2022 года, гвардии старший лейтенант ВДВ России, командир инженерно-сапёрного взвода Терещенко Георгий Сергеевич награждён орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/5182 Старший лейтенант Барило Владимир Владимир Николаевич Барило погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Владимир родился 7 мая 1980 года. Служил в 106-ой гвардейской Тульской Краснознаменной ордена Кутузова воздушно-десантной дивизии. Ветеран боевых действий Чечни. Был мобилизован в октябре 2022 года и назначен снайпером в 27 гв. омсбр. В августе 2023 года награжден медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО. Погиб 5 сентября 2023 года при выполнении очередной боевой задачи в Харьковской области. https://t.me/geroirossii/5180 Военнослужащий Такачаков Алексей Такачаков Алексей Кулерович (Така) Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Алексей Кулерович родился 27 марта 1992 года в Горно-Алтайске. Окончил среднюю школу №8, затем продолжил обучение в Горно-Алтайском государственном университете. Много занимался легкой атлетикой, имел 1-й спортивный разряд, принимал участие в соревнованиях различного уровня. Будучи настоящим патриотом своей страны, принял решение посвятить жизнь службе в вооруженных силах Российской Федерации. Более 10 лет самоотверженно служил Родине, был отличным бойцом, четко выполнявшим воинский долг. Вместе со своими сослуживцами был направлен на выполнение задач специальной военной операции с момента ее начала. Был ранен, проходил лечение в госпитале, после чего вновь отправился на защиту рубежей нашей страны. Героически погиб 30 марта 2023 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Алексей Кулерович Такачаков награжден орденом Мужества (посмертно). Алексей был надежным, честным, добрым человеком, верным другом, заботливым мужем, сыном и братом. https://vk.com/wall-48144384_725141 Военнослужащий Кумахов Азамат Общественность села Лескен Второй (Кабардино-Балкария) решила увековечить память о 22-летнем Азамате Кумахове, уроженце села, который в июне этого года геройски погиб, спасая жизни боевых товарищей. Направлено обращение о том, чтобы назвать улицу именем бойца. Во время боя в районе сёл Жеребянки и Пятихатки танк, которым управлял Кумахов, подорвался на мине. Под артиллерийским огнём противника Кумахов и командир взвода вытащили раненого наводчика-оператора и передали санитарам. Сами же отошли в укрытие, куда вскоре попал вражеский снаряд. Боевые товарищи вспоминают Азамата как отзывчивого, энергичного, веселого, но при этом скромного парня и хорошего механика. https://t.me/geroirossii/5136 Военнослужащий Барышников Данила 6 августа в ходе СВО погиб 20-летний военнослужащий из Пермского края Данила Барышников был выпускником Березниковского техникума профессиональных технологий. Участвовал в спецоперации с ее начала – в 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества. https://zpobeda.ru/danila-baryshnikov/ Рядовой Григорьев Роман Проводили в последний путь защитника Отечества, рядового Романа Григорьева, жителя с. Первомайский. Похороны прошли со всеми воинскими почестями. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента России гвардии рядовой Роман Григорьев награжден Орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/roman-grigorev/ Военнослужащий Кялундзюга Владимир В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины 11.08.2023 года погиб удэгеец из с. Гвасюги Хабаровского края Кялундзюга Владимир Викторович. 7 рота, позывной Охотник, 57 бригада 3 батальон. https://zpobeda.ru/vladimir-kyalundzjuga/ Военнослужащий Авдеев Анатолий В ходе специальной военной операции погиб Авдеев Анатолий Александрович,

02.09.1977 года рождения.

Родился в Удмуртии, с 2007 проживал в с. Бабка.

В марте 2023 года Анатолий принял волевое решение и встал на защиту Родины, заключив контракт. Анатолий Александрович показал пример мужественности и самоотверженности, честно и храбро исполняя свой служебный долг.

У Анатолия остались жена и трое детей. https://zpobeda.ru/anatolij-avdeev/ Военнослужащий Трубников Валентин Валентин Трубников, уроженец рабочего посёлка Мучкапский,

погиб, защищая рубежи нашей страны, 22 августа 2023 года. Валентин отправился на передовую в октябре 2022 года, практически сразу после объявления частичной мобилизации. Юноша погиб в результате нападения ДРГ в Брянской области 22 августа. Военый комиссар Мучкапского округа вручил матери погибшего орден Мужества, которым её сына наградили посмертно за проявленную доблесть при исполнении боевого задания. Источник Военнослужащий Сажин Антон Сажин Антон Алексеевич погиб 13.08.2023 г. в ходе СВО. Был любимым сыном, отцом и незабываемм братом. https://zpobeda.ru/anton-sazhin/ Доброволец Фролов Николай Николай Александрович Фролов погиб при исполнении воинского долга по защите нашей Родины. Николай родился 16 мая 1997 года в селе Кожурла Убинского района. Николай Александрович заключил контракт с добровольческим отрядом «ЗЕТ» и отправился в зону специальной военной операции. В июле 2023 года во время выполнения воинского долга в СВО пал смертью храбрых. https://zpobeda.ru/nikolaj-frolov/ Доброволец Менщиков Константин В ходе проведения СВО погиб доброволец Пермского края Менщиков Константин Сергеевич, 25.01.1995 года рождения. https://zpobeda.ru/konstantin-menshhikov/ Военнослужащий Трикоз Иван В станице Раевской проводили в последний путь Ивана Трикоз. Он погиб в зоне СВО. https://zpobeda.ru/ivan-trikoz/ Военнослужащий Харунов Вадим В ходе СВО погиб мобилизованный из Ярославской области Вадим Харунов из д. Востриково Даниловского района. Вадим был мобилизован для прохождения срочной службы в сентябре 2022 года. Он был водителем отделения заграждения мотострелкового батальона. До отправки в зону проведения специальной военной операции мужчина работал поваром в Ярославле. Ранее закончил Даниловский политехнический техникум, а срочную службу проходил в железнодорожных войсках. У погибшего остался сын. https://zpobeda.ru/vadim-harunov/ Доброволец Якимчук Владимир В холле Санкт-Петербургского регионального автоматизированного сортировочного центра (РАСЦ) Управления Федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» торжественно открыта мемориальная доска в честь работника РАСЦ Владимира Якимчука. В феврале 2023 года начальник смены сортировочного узла, член Профсоюза работников связи России пал смертью храбрых в зоне Специальной военной операции. Владимир Якимчук проработал на предприятии более 10 лет, с момента его открытия. После начала СВО он с боевыми товарищами добровольцем отправился в зону боевых действий. Смерть настигла его 19 февраля 2023 года при возвращении с боевого задания в Донецкой народной республике. Владимир Якимчук похоронен на Аллее Героев городского поселения Красное Село. Указом президента России Владимир Сергеевич посмертно награжден Орденом Мужества. https://zpobeda.ru/vladimir-yakimchuk/ Военнослужащий Красильников Михаил Михаил Красильников из Навашинского округа погиб на СВО. Михаил родился в селе Большое Окулово, в Нижнем Новгороде учился в училище олимпийского резерва. Был членом сборной Нижегородской области, кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам. Михаил погиб 22 августа, выполняя боевую задачу. https://zpobeda.ru/mihail-krasilnikov/ Военнослужащий Банзаров Эрдэм Эрдэм Сергеевич Банзаров родился 20 июля 1978 года в селе Харгана. В 1997 году был призван в ряды Российской армии, срочную службу проходил в г. Воронеж, затем в г. Улан-Удэ на ст. Дивизионная. После демобилизации был принят на службу в МВД, работал в патрульно — постовой службе Советского района г. Улан -Удэ. Во время службы в МВД зарекомендовал себя ответственным, добросовестным, честным и справедливым сотрудником. Эрдэм Сергеевич, как настоящий патриот своей Родины, не смог оставаться в стороне, когда решается судьба Отечества, и в марте 2023 года подписал контракт на прохождение военной службы, после чего был командирован на СВО. Эрдэм нес службу как настоящий мужчина, проявляя смелость, храбрость и мужество. Погиб 7 августа 2023 года, до конца выполнив свой воинский долг, оставаясь верным своей Родине. Награжден Орденом мужества посмертно. У Эрдэма Сергеевича остались родители, брат, сестра, супруга и трое детей. https://zpobeda.ru/erdem-banzarov/ Ефрейтор Демченко Артём 20 августа 2023 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб старший наводчик реактивной артиллерийской батареи 2 артиллерийского дивизиона ефрейтор Демченко Артём Александрович. Станица Архангельская. https://zpobeda.ru/artjom-demchenko/ Военнослужащий Гусев Михаил В селе Каверино простились с погибшим в ходе спецоперации Гусевым Михаилом. В 2002 году Михаил окончил 9 классов Каверинской средней школы и продолжил обучение в Шацком техникуме механизации. Он был добрым, отзывчивым, честным, трудолюбивым человеком, уважительным к старшему поколению. Такие же черты воспитывал и в своем сыне. Призван по мобилизации 27.10.2022 г. Воевал в составе войсковой части 11180 водителем-радиотелефонистом 1 зенитного взвода зенитной артиллерийской батареи. 12 августа 2023 г. на 37-ом году жизни Михаил погиб в районе села Виноградово Херсонской области. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/mihail-gusev/ Военнослужащий Чепайкин Роман Молодой врач из Югры погиб на СВО. В этот раз он хотел вынести с поля раненого. Роман был медиком. Незадолго до частичной мобилизации трудился массажистом в Нижневартовской больнице. Образование получил в Тобольском медицинском колледже. За время обучения зарекомендовал себя умным, трудолюбивым, ответственным, старательным, исполнительным студентом, активно участвовавшим в различных мероприятиях. У Романа Чепайкина остались родители, два брата и жена. https://zpobeda.ru/roman-chepajkin/ Военнослужащий Кучма Александр В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель села Богословка Кучма Александра Сергеевича. Александр Кучма родился в селе Богословка 20 августа 1979 года. В 1994 году закончил 9 классов в школе с. Богословка, 1997 году закончил учебу в Училище № 2, проходил срочную службу с 1997 по 1999 годы. В сентябре 2022 года был мобилизован и направлен на выполнение задач в зону боевых действий, в ходе специальной военной операции на территории Украины. Погиб 14 августа 2023 года. https://zpobeda.ru/aleksandr-kuchma/ Младший сержант Брундаев Александр В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Первомайского р-на Орловской обл. Александр Брундаев Осколочные ранения, несовместимые с жизнью, младший сержант Брундаев получил во время выполнения боевых задач в Херсонской области. 12 августа при смене места дислокации его расчёт попал под артиллерийский обстрел. Александр родился и вырос в Первомайском в многодетной семье, окончил бывшую вторую школу. Получив среднее профессиональное образование по нескольким специальностям в промышленно-технологическом колледже, был призван на срочную службу в войсковую часть в Ейске. После армии работал аппаратчиком на «Агроферменте». 19 октября 2022 года Александра мобилизовали. Два месяца он проходил боевое слаживание на полигоне в Рязанской области, а в декабре вместе с сослуживцами отправился на передовую. В мае текущего года приказом Министерства обороны РФ Александр был назначен командиром расчёта с присвоением звания младший сержант. Александру было 28 лет. У него остались родители, брат и сёстры. Источник Доброволец Черказьянов Владимир Погиб участник специальной военной операции Черказьянов Владимир Владимирович. Он был молодым, добрым мужчиной. Просто смотреть, как наши солдаты воюют, не мог. Владимир стал участником СВО добровольно. В одном из боёв с противником он с товарищами попал под миномётный обстрел. Владимира тяжело ранило. В госпитале он скончался. https://zpobeda.ru/vladimir-cherkazyanov/ Военнослужащий Овчарик Юрий Овчарик Юрий Фёдорович 35-летний уроженец села Ильичево Крыма погиб под Красным Лиманом 30.09.2022 г. https://zpobeda.ru/jurij-ovcharik/ Гвардии сержант Кужекин Иван В Севастополе простились со снайпером стрелкового отделения гвардии сержантом Иваном Кужекиным из 810-й бригады морской пехоты. Иван Иванович погиб в боях за Работино в Запорожской области. https://zpobeda.ru/ivan-kuzhekin/ Военнослужащий Зайцев Максим Состоялось прощание с Максимом Михайловичем Зайцевым, погибшем в ходе СВО. Он мужественно защищал Родину и с честью выполнял свой воинский долг. п. Шапошниково. https://zpobeda.ru/maksim-zajcev/ Военнослужащий Ануфриев Алексей г.Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 61-я отдельная бригада морской пехоты https://zpobeda.ru/aleksej-anufriev/ Военнослужащий Пономаренко Максим В ходе специальной военной операции трагически погиб 15.08.2023 Пономаренко Максим Александрович. Уроженец Мариуполя. Прекрасный сын, отец, брат, дядя. https://zpobeda.ru/maksim-ponomarenko/ Военнослужащий Сердюк Кирилл Работник СШОР г. Нижневартовска Кирилл Сердюк гранатомётчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в/части 13140 геройски погиб 18 августа 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики. Ему было 23 года. https://zpobeda.ru/kirill-serdjuk/ Младший сержант Левин Артём При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб Левин Артём Викторович. О том, что 21 апреля младший сержант, стрелок, помощник гранатомётчика штурмового отряда роты Морской пехоты с позывным «Лёва» погиб в бою на острове Габский Херсонской области, родным сообщил свидетель геройской смерти бойца, друг, земляк и боевой товарищ Артёма. Указом президента России Артём Левин награждён Орденом Мужества посмертно. Ему был 31 год. https://zpobeda.ru/artjom-levin/ Рядовой Акопян Микаэл 18 августа 2023 года при выполнении задач в зоне проведения СВО погиб рядовой Акопян Микаэл Андроникович. г. Белореченск. https://zpobeda.ru/mikael-akopyan/ Военнослужащий Логинов Иван Наш боец Иван Николаевич Логинов героически погиб 18.08 2023 г. https://zpobeda.ru/ivan-loginov/ Гвардии рядовой Вилачев Юрий Простились с гвардий рядовым Вилачевым Юрием Викторовичем, погибшем в ходе выполнения спец. операции на территории Украины. Архангельская область, деревня Корякино. https://zpobeda.ru/jurij-vilachev/ Военнослужащий Гнатишин Андрей Гнатишин Андрей Витальевич Погиб под Луганском 23.10.2022 Старший наводчик гаубичной самоходной машины Ему было 26 лет Саратовская область https://zpobeda.ru/andrej-gnatishin/ Военнослужащий Максимов Максим При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб житель г. Муравленко (Ямало-Ненецкий АО) Максим Максимов Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге. Награжден орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/maksim-maksimov-2/ Военнослужащий Брагин Олег В с. Чувашская Решётка состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Олегом Брагиным. https://zpobeda.ru/oleg-bragin/ Военнослужащий Байназаров Виталий Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Байназаров Виталий Рашитович, житель с. Мезенское. https://zpobeda.ru/vitalij-bajnazarov/ Военнослужащий Корнюхин Глеб Корнюхин Глеб Кириллович

родился 8 марта 1996 года, окончил медицинский колледж №3 по специальности лабораторная диагностика.

После окончания в 2019 пришел в ЛОКБ на должность лаборанта. В пандемию коронавируса с первого дня начал работать в ковидном госпитале, был очень внимательным и отзывчивым, никому не отказывал в помощи, всегда стремился быть на передовой. Погиб под миномётным обстрелом, спасая раненых. Награждён медалью «За отвагу» и Орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/gleb-kornjuhin/ Военнослужащий Макаров Роман В ходе СВО Героически погиб Макаров Роман Викторович. п.Пряжа, Республика Карелия https://zpobeda.ru/roman-makarov/ Военнослужащий Черкаускас Евгений Проводили в последний путь Черкаускаса Евгения Владимировича, родившегося 17 февраля 1992 года в с. Харлово Краснощёковского района Алтайского края. Евгений Владимирович закончил Харловскую среднюю школу 2008 году, был активным и имел много друзей участвовал во всех школьных мероприятиях, занимался спортом. Поступил в Усть-Калманское училище на специальность мастер по обслуживанию сельскохозяйственной техники. В период с 2011 г. по 2012 г. проходил срочную военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации в должности командира стрелкового отделения ВДВ. После прохождения срочной службы, служил по контракту, участвовал в Чеченской компании, награжден медалью «За службу на Северном Кавказе». Имеет медаль «За возвращение Крыма» – ведомственную награду Министерства обороны Российской Федерации. 24 октября 2022 года во время частичной военной мобилизации был призван на военную службу в ВС РФ и направлен для выполнения боевых задач в специальной военной операции на Украину в должности сапера Инженерно-саперного отделения Инженерно-саперной роты 1441 мотострелкового полка. При проведении специальной военной операции погиб. https://zpobeda.ru/evgenij-cherkauskas/ Военнослужащий Маматулин Рустам В селе Усть-Ишим состоялось прощание с Маматулиным Рустамом Тимерголиевичем, погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Призван на военную службу в рамках частичной мобилизации 24 сентября 2022 года. Службу проходил старшим стрелком мотострелкового отделения войсковой части 13140. Маматулин Рустам погиб 14 августа 2023 года. Посмертно представлен к государственной награде РФ «Орден Мужества». https://zpobeda.ru/rustam-mamatulin/ Военнослужащий Брежнев Петр Состоялось прощание с

Петром Васильевичем Брежневым, погибшим в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. пгт. Змиёвка, Орловской обл. https://zpobeda.ru/petr-brezhnev/ Гвардии младший сержант Старчиков Артем В Севастополе простились с командиром отделения зенитно-ракетной батареи гвардии младшим сержантом Артемом Старчиковым из 810-й бригады морской пехоты. Артем Валерьевич погиб геройски в Работино Запорожской области. Благодаря его решительным действиям удалось спасти 9 человек, но сам он получил смертельное ранение. https://zpobeda.ru/artem-starchikov/ Доброволец Алиев Алик "Багратион" Алиев Алик Гусейнагаевич, боец ЧВК «Вагнер» из Таганрога 06.10.2022 погиб в ходе СВО 38-летний Алик Алиев получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу. Из воспоминания Ратибора, командира одного из подразделений «Группы Вагнера», озвученного в Наданы Фридрихсон (2023), на 42-й минуте: - Очень легендарный человек: и в Афганистане успел срочную службу повоевать, и в спецназе служил, и в разведбате служил, и в первой Чеченской компании принимал участие, во Вторую он уже был со мной. Он мне прививал боевые навыки уже непосредственно в боях. При зачистке жилого частного дома услышал за забором русскую речь. Не уловил момент, что враги тоже могут говорить по-русски. Задал вопрос "Парни, свои?" Те ответили: "Свои, свои, заходи". Он открыл ворота, а ему под ноги прилетает граната с гаража... https://vk.com/wall-169722144_8863 Военнослужащий Смородин Владимир 11 сентября 2023 года в ходе отражения нападения противника, в н.п. Работино погиб Смородин Владимир Александрович. Орден Мужества посмертно. Родился 30 июля 1984 году в Ставропольском крае. С 2003 по 2005 проходил службу в Пограничных войсках. Уволен в запас в воинском звании сержант. В 2005 году был принят на службу в Ставропольский ОМОН. В составе подразделения выполнял задачи в регионах со сложной оперативной обстановкой. За плечами множество командировок и успешных операций. В 2021 году, после 18 лет службы ушел на пенсию в звании старший лейтенант. Нашел себя на гражданке. Воспитывал троих детей. С началом специальной военной операции не смог остаться в стороне. Имел льготы, позволяющие избежать мобилизации, но не воспользовался ими. В феврале 2023 года был призван в 205 полк. Исполнял обязанности командира взвода. В конце мая текущего года был ранен в н.п. Клещеевка (Бахмутское направление). Восстановился в госпитале и вернулся в строй. 11.09.2023 в ходе боевых действий погиб. Ему было 39 лет. Остались жена и дети (сын 17 лет, дочь 15 лет и сын 2 лет). https://t.me/strana_geroev/4817 Лейтенант Галузин Николай Галузин Николай Николаевич Командир разведывательного взвода https://zpobeda.ru/nikolaj-galuzin/ Военнослужащий Дарченко Дмитрий Дмитрий Дарченко погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины Дима родился 25 декабря 2000 года в Краснодарском крае Крымского района. Учился в школе № 62 муниципального образования хутора Павловского. Всегда старался участвовать в разных мероприятиях, много помогал. Учителя всегда отмечали его доброту и рвение помогать. Дима с детства мечтал стать военным, поэтому перед ним не стоял вопрос выбора профессии. После окончания средней школы, поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. После окончания проходил военную службу 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии в должности командир взвода ремонтной техники. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по установлению мира на территории Украины. На передовой Дмитрий находился с первых дней в должности командира штурмового взвода. За время службы был отмечен наградами: Медаль «За отвагу», Медаль «За боевые отличия», орден Мужества. При выполнении одной из боевых задач был ранен. Он прошел лечение и вновь вернулся в зону СВО. Исполняя свой долг перед страной, проявил себя как настоящий защитник Отечества и до конца остался верным воинской присяге. 29 августа 2023 года Дмитрий героически погиб при выполнении очередной боевой задачи. Дарченко Дмитрия Григорьевича посмертно представили к высокой государственной награде. Похороны военнослужащего прошли 11 сентября 2023 года со всеми воинскими почестями. https://t.me/geroirossii/5238 Полковник Кондрашкин Андрей В зоне СВО погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрей Кондрашкин О гибели полковника Андрея Кондрашкина с позывным «Дунай» сообщил замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. "Сразу после взятия Мариуполя были поставлены новые задачи, действовать в другой обстановке и с другими "смежниками", - так принято называть у нас тех, с кем приходится делить общую фронтовую долю. Планировали наступать, и "сверить часы" мы прибыли в штаб тридцать первой Ульяновской ДШБ, с бойцами которой нам и предстояло выполнять боевую задачу. Командовал бригадой полковник Андрей Кондрашкин с позывным Дунай.. Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам..... Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождёт нас - нам ещё нужно немного поработать". Вечная память, Герою! https://t.me/geroirossii/5255 Военкор Дубовой Геннадий Погиб военкор Геннадий Дубовой.

С 2014 года Дубовой сражался за свободу Донбасса. Также он участвовал в боях за освобождение Мариуполя.

Его сбила машина в Донецке. Он куда-то спешил с букетом белых осенних цветов... https://t.me/atodoneck/31890 Военнослужащий Петров Николай Звезду Героя Российской Федерации вручили родителям Петрова Николая Алексеевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Уроженец деревни Тоскаево Яльчикского округа, Николай Петров был командиром второго взвода 136 гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Погиб при выполнении боевой задачи, полученные ранения оказались не совместимы с жизнью. Он лично возглавил штурмовую группу на боевой машине пехоты, вошёл во фланг противника, уничтожил 4 пулемётных расчёта, 2 расчёта противотанкового комплекса, гранатомётный расчёт и 35 военнослужащих ВСУ.

Прикрывая отход боевых машин, вступил в неравный бой с превосходящими силами противника, уничтожив при этом порядка 40 неонацистов. https://zpobeda.ru/nikolaj-petrov/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Новелла "Надежда" из киножурнала "Вслух" Посмотрите ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Режиссер - Вадим Гетц, в ролях - артисты Лина Весёлкина, Александр Хотенов, Всеволод Хованский. https://vk.com/video-200432135_456244518 Предыдущие выпуски:

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