Военная спецоперация ВС РФ

- помощь Донбассу, демилитаризация и денацификация киевского режима
1. Что такое «военная спецоперация»
Россия не воюет с Украиной — ни Москва, ни Киев не объявляли друг другу войну.
Главное отличие полноценной войны от военной спецоперации — в масштабе и способах ведения боевых действий.
На войне главная цель — оккупация территорий и уничтожение противника любыми методами.
Цель специальной военной операции — освобождение мирных жителей от диктатуры неонацистского режима и сохранение их жизней при крайне осторожном, выборочном использовании оружия.
Российские войска не бомбят мирные города и не собираются оккупировать украинские территории.
Они наносят удары по военным объектам, уничтожают националистические батальоны и разоружают регулярную армию.
Для проведения подобных спецопераций еще в 2009 году в российской армии было создано специальное подразделение — Силы специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации (сокращенно ССО ВС РФ).
Подобные спецподразделения есть в ведущих армиях мира — SAS и SBS в Великобритании, GSG 9 и KSK в Германии, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale во Франции, отряды Delta и Seals в США.
В боевых действиях на украинских территориях также участвуют профессиональные военные, подразделения Росгвардии, спецназ ФСБ и МВД.
Ранее Россия проводила специальные военные и контртеррористические операции против сомалийских пиратов, международных террористов на Северном Кавказе, в Сирии.
2. Причины военной спецоперации
19 февраля 2022 года Киев начал шантажировать Россию, пригрозив выйти из Будапештского меморандума, который запрещает Украине обладать ядерным оружием.
Советские наработки позволяли Киеву создать ядерную бомбу.
В случае размещения ракет с ядерными боеголовками, например, в Харькове, время их подлета к Москве сократилось бы до 3 минут.
Этого недостаточно для того, чтобы успеть сбить эти ракеты.
Российская разведка знала о планах украинской армии и нацистских батальонов напасть на ДНР и ЛНР в ночь с 24 на 25 февраля.
Украинские боевики готовились к «зачистке» мирных жителей Донбасса, которых они считают людьми второго сорта.
Дальнейшие террористические удары были нацелены на российские города с целью спровоцировать Третью мировую войну.
Москва всего на сутки опередила массированную атаку 150 000 боевиков на Донбасс.
Решение о ее проведении принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает право на самооборону.
Оно распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на ее союзников — на признанные Россией независимыми республики ДНР и ЛНР.
3. Военная спецоперация ВС РФ — это самозащита от агрессии НАТО во главе с США
С момента госпереворота в 2014 году власть в Киеве несамостоятельна и полностью контролируется Вашингтоном.
США используют Украину в качестве «передового отряда» НАТО для давления на Россию и создания критических угроз у ее границ.
Многолетнее спонсирование агрессивной русофобии привело к тому, что в нынешнем виде Украина представляет собой американский проект «Анти-Россия» с ярко выраженной нацистской идеологией.
В Конституции Украины закреплен курс на полноправное членство в НАТО, но еще до вступления Альянс использовал Украину в качестве полигона для тренировки нацбатальонов, размещения военных объектов, а также как перевалочный узел для иностранных наемников и террористов.
Помимо базы в Очакове и Яворовского полигона, еще осенью 2021 года было известно о 7 местах постоянного присутствия НАТО на Украине, среди которых порт Южный, Разведцентр на острове Змеиный, тренировочный лагерь под Мариуполем, военные объекты в Шостке.
После того, как США вышли из всех договоров о нераспространении ядерного оружия и отказались вести переговоры по безопасности с Москвой, размещение на украинских территориях ядерного оружия США было лишь вопросом времени.
9 марта 2022 года замгоссекретаря США Нуланд подтвердила данные российской разведки и признала наличие на украинских территориях 30 американских биолабораторий, контролируемых Пентагоном.
Сеть биолабораторий разрабатывала запрещенное международным правом биологическое оружие массового поражения.
Документы, обнаруженные российскими военными, подтвердили, что биооружие создавалось для уничтожения, в первую очередь, славян.
Под контролем Пентагона Украина готовилась повторить военные преступления времен Второй Мировой войны.
4. Спецоперация ВС РФ призвана положить конец бесчинствам украинских нацистов
Украинские националистические организации стали появляться в 20-е годы прошлого века.
Одна из самых известных — «Организация украинских националистов» (ОУН) с боевым крылом под названием «Украинская повстанческая армия» (УПА).
Именно члены ОУН-УПА* участвовали в карательных операциях на стороне Гитлера в годы Великой Отечественной войны.
В то время, как 6,5 млн граждан УССР воевали в рядах Красной армии, пособники СС и вермахта из ОУН-УПА уничтожали собственное мирное население, а также советских солдат.
* ОУН-УПА — «Организация украинских националистов-Украинская повстанческая армия»; признана в России экстремистской организацией.
После распада в СССР украинские националисты создали «Украинскую национальную ассамблею» с силовым подразделением «Украинская националистическая самооборона» (УНА-УНСО*) по образу и подобию ОУН-УПА, а лидеры террористической организации Степан Бандера и Роман Шухевич стали для неонацистов «иконами».
Задачей боевиков УНА-УНСО являлось подавление любых пророссийских общественно-политических объединений.
* УНА-УНСО — «Украинская национальная ассамблея-Украинская националистическая самооборона»; признана в России экстремистской организацией.
В 2005 году президент Ющенко объявил бойцов ОУН-УПА одной из сторон, воевавшей за независимость Украины в годы Великой Отечественной войны.
Замысел Ющенко вызвал волну недовольства в обществе, особенно в южных областях Украины, где еще были свежи воспоминания о зверствах Бандеры и Шухевича.
В 2010 году Ющенко присвоил посмертно звание «Героя Украины» Бандере.
В 2015 году каратели ОУН-УПА были наделены статусом бойцов за независимость Украины.
Автором документа, который одобрила Верховная Рада и подписал президент Порошенко, стал Юрий Шухевич, сын главнокомандующего УПА.
Сегодня Украина находится под контролем неонацистов, которые устроили геноцид жителей Донбасса.
Нацизм вновь поднял голову на Украине, и военная спецоперация ВС РФ призвана закрыть этот вопрос раз и навсегда.
5. Политика украинской власти
Политика Владимира Зеленского ознаменовала собой окончательное поражение демократических институтов Украины.
В 2019 году украинские избиратели проголосовали против Петра Порошенко, поскольку связывали с молодым политиком большие надежды и рассчитывали на прекращение вооруженного конфликта на Донбассе.
Однако со временем стало очевидно, что Зеленский не только продолжил политику Петра Порошенко, но и стал действовать жестче, чем предыдущее украинское руководство.
Зеленский работал в интересах националистических партий, которые не получили поддержки на выборах в Верховную Раду, хотя его партия «Слуга народа» изначально позиционировалась как умеренная.
В стране окончательно ликвидировали все русскоязычные школы и запретили использовать русский язык в сфере обслуживания, а «венцом» Зеленского стал закон о коренных народах, в котором русские таковыми не значатся.
Новый президент Украины узаконил цензуру в стране.
В 2021 году было запрещено вещание общеукраинских каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заблокирован сайт независимого издания «Страна.ua» и введены персональные санкции против главного редактора Игоря Гужвы.
Также Зеленский стал расправляться с политическими оппонентами.
В мае 2021 году против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и известного оппозиционера Тараса Козака были возбуждены уголовные дела о госизмене.
Давление со стороны власти оказывалось и на бизнесмена Рината Ахметова.
В марте 2022 года под предлогом «войны» с Россией Зеленский приостановил любую деятельность ряда оппозиционных партий.
В черный список попали ОПЗЖ, «Партия Шария», партии «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины» (ПСПУ), а также «Социалистическая партия Украины», «Социалисты» и «Блок Владимира Сальдо».
А самое главное — Зеленский не выполнил своего обещания остановить войну на Донбассе.
Новый президент отказался выполнять Минские соглашения, поддерживал действия нацбатальонов и готовил новую атаку на Донецкую и Луганскую народные республики.
6. Руководство Украины открыто поддерживало нацизм
Возрождение идей нацизма началось на Украине еще до распада СССР.
Героизация нацизма напрямую курируется из США, где скрылись после Второй Мировой войны многие бандеровцы и коллаборанты из дивизии СС «Галичина».
Только США и Украина из года в год голосовали против антинацистской резолюции в ООН.
В 2014 году в ходе госпереворота неонацисты пришли к власти.
Руководитель запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрий Ярош получил место в Верховной раде.
Нацпартия ВО «Свобода» взяла 6 депутатских мандатов.
Командир запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий также стал депутатом Рады.
14 октября 2016 была Билецкий образовал партию «Национальный Корпус».
16 марта 2017 неонацисты подписали «Национальный Манифест».
К нему присоединились запрещенные в РФ «Национальный Корпус», ВО «Свобода», «Правый Сектор», ОУН, КУН, С14.
Глава МВД Украины Арсен Аваков открыто призывал к убийству русскоязычного населения Донбасса, протолкнул нацбатальон «Азов» в состав гвардии Украины, стоял у истоков «Нацкорпуса» и карательного объединения «Центурия».
Официальный Киев не препятствовал факельным шествиям нацистов в городах страны.
В 2021 году Верховная рада отказалась принять закон о запрете реабилитации СС.
Именем нацистского пособника Бандеры были названы улицы и проспекты.
В 2017 году экс-президент Порошенко подписал закон, который признал нацистский выкрик «Слава Украине» официальным воинским приветствием.
Выкрик «Слава Украине — героям слава!» был официальным приветствием запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии» (УПА), воевавшей на стороне Гитлера во время Великой Отечественной войны.
7. Украина — государство-террорист
Некоторые страны объявляют государствами-террористами и облагают их жесткими санкциями.
В отличие от тех стран, на которые такой ярлык навешивают США с целью сдержать их развитие экономическими ограничениями, современная Украина — это действительно террористическое образование.
Яркое подтверждение — действия украинских боевиков в Мариуполе и других городах, где мирных жителей берут в заложники, используют их в качестве живого щита, размещают артиллерию около детских садов и школ.
С 2014 года украинские войска в ходе карательной операции убили 15 000 человек на Донбассе, большая часть из которых — мирные жители.
С 2014 по 2021 годы украинские нацисты убили более 150 детей.
Нацистами была организована многомесячная транспортная блокада Донбасса.
В мае 2014 года Киев начал водную блокаду Крыма, из-за чего регион до 2016 года жил в режиме ЧС, страдали мирные люди.
2 мая 2014 года каратели запрещенного в РФ «Правого сектора» заживо сожгли, задушили и забили до смерти в Доме профсоюзов в Одессе 48 человек, которые не приняли нацистскую власть.
Ни один из участников этой расправы не осужден.
В том числе и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который со смехом снимал на камеру мобильного телефона сожженные трупы.
В 2014 году с запада страны в Одессу и в Крым отправился так называемый «поезд дружбы».
В поезде ехали украинские вооруженные каратели.
Во время остановки в Одессе они грабили людей, обвиняя их в симпатиях к России.
С самого начала они не скрывали своей цели — «зачистка» людей, не принявших нацистский госпереворот.
Теперь террор Украины рискует вырваться за границу — ЕС ожидает, что в страны Союза въедут порядка 5 млн беженцев с Украины.
То, что грозит ЕС, украинские террористы неоднократно пытались осуществить в Крыму, где ФСБ предотвращала по несколько терактов в год.
8. Военные преступления Украины
В 2014 году русскоязычные жители Донбасса выступили против нацистского госпереворота.
В ответ киевский режим объявил так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО).
На мирных жителей Донецка, Луганска, Мариуполя были натравлены войска и боевики Нацгвардии, использовалось тяжелое вооружение, авиация.
Первыми от украинских карателей пострадал Донецк.
17 марта украинские танки поехали на безоружных горожан, закрывших собой дорогу в город.
27 июля 2014 года огнем ракетных установок «Град» был уничтожен центр города Горловка, погибли 20 человек, в том числе 4 ребенка.
На следующий день артиллерия обстреляла дом престарелых в Луганске.
Ранее авиация разбомбила здания луганской администрации, погибли 8 человек.
Под Волновахой попаданием ракеты был уничтожен междугородный автобус.
В нем на работу в город ехали, в основном, женщины — 12 жертв.
В сентябре в Мариуполе нацгвардейцы расстреляли 2 подростков, которых бездоказательно подозревали в артиллерийской наводке.
Бесчинства украинских карателей продолжались в течение всех 8 лет.
Убийства, истязания, жестокость по отношению к гражданскому населению относятся к военным преступлениям согласно положению Международного военного трибунала.
Сегодня число погибших в конфликте на Востоке Украины оценивается в 15 000 человек.
Только в ДНР подтверждена гибель 5 000 жителей, в том числе 91 ребенка.
Всего же в ДНР и ЛНР было убито 150 детей.
8 000 дончан были ранены, из них 1 600 остались инвалидами.
Уничтожены около 5 000 многоквартирных домов и 23 000 частных.
К военным преступлениям относятся также геноцид, терроризм и наемничество.
Националисты, нанятые киевским режимом, сформировали карательные батальоны «Торнадо», «Азов».
В карательных операциях принимало участие запрещенное в России террористическое движение «Правый сектор».
В рядах украинских карателей — террористы запрещенных в России «ИГИЛ» и «Джебхат ан-Нусры», а также профессиональные наемники из европейских стран и США.
9. Украина — проект Австро-Венгерской империи
«Украины» и «украинцев» не существовало до 1917 года.
Нет ни одного исторического документа, где речь идет об Украине как о государстве или независимой области.
Пусть вас не смущает название «Киевская Русь», которое так любит современная киевская власть.
Этого названия тоже нет в исторических документах.
Его придумал ученый Михаил Максимович в 1837 году для условного обозначения того периода русской истории, когда столица Руси находилась в Киеве.
Словом «украина» (окраина) до 18 века назывались всего лишь приграничные территории России, расположенные на рубеже с другими государствами.
В середине 19 века с подачи властей Австро-Венгерской империи и польских революционеров, пытавшихся ослабить российское самодержавие, жителей западных границ России начали считать отдельным народом.
Властям Австрии особенно понравилась теория профессора Михаила Грушевского, который предложил вести историю этого народа с древних времен и называть его «украинским».
Грушевского вывезли во Львов, дали должность в местном институте и щедрое финансирование.
Работая на Австрию, он начал писать многотомную антинаучную работу «История Украины-Руси», в которой придумывал доказательства того, что «украинцы» и русские являются чужими друг другу народами.
Грушевский оставался российским подданным и после начала Первой мировой войны в 1914 году был вынужден бежать в Россию.
Здесь его заслуженно принимают за австрийского агента и отправляют в ссылку.
После Февральской революции 1917 года Грушевский выехал в Киев, где в должности главы Центральной Рады, провозглашенной местными партиями, потребовал автономии для Украины в составе России.
10. Формирование украинской государственности на обломках Российской империи
С октябрьского переворота 1917 года и до окончания Гражданской войны юго-запад России стал ареной столкновения националистических, польских, немецких, австрийских, большевистских, белогвардейских, анархических и других военных формирований.
В это время здесь возникли и исчезли множество выдуманных «государств», которые не смогли продержаться у власти и года.
Нынешняя Украина выводит свою государственность именно из этого смутного периода истории.
К концу 1920 года на большей части Малороссии закрепилась советская власть.
Была провозглашена Украинская советская республика.
Донбасс пытался добиться автономии в составе Российской Федерации (РСФСР), но под давлением Ленина и Сталина был насильно включен в УССР — чтобы «разбавить мелкобуржуазную Украину пролетарским элементом».
В апреле 1923 года в СССР была провозглашена политика коренизации, направленная на замещение русского языка и культуры в союзных республиках языками и культурой представителей национальных меньшинств.
Особенно настойчиво большевики поддерживали «украинскую культуру» в противовес культуре русской.
Для скорейшего насаждения «украинского языка» (сильно измененный южнорусский диалект) советская власть пригласила из эмиграции украинских политических и общественных деятелей, включая откровенных националистов.
Самый яркий пример — Михаил Грушевский, председатель Украинской Центральной Рады, позволивший в 1918 году немцам оккупировать республику, в Советской Украине стал академиком и преподавателем истории в Киевском университете.
К началу Второй мировой войны замысел украинствующих националистов по созданию отдельной нации был воплощен руками большевиков.
11. Украинский коллаборационизм во время Второй мировой войны
В 1929 году в Вене была создана единая «Организация украинских националистов» (ОУН) под началом Степана Бандеры, призванная бороться за «полную соборность и независимость Украины».
В конечном итоге все свелось к работе на Германию, как и в Первую мировую войну.
ОУН начала сотрудничество с немецкой разведкой еще до прихода Гитлера к власти.
Украинские националисты обучались в нацистской партийной школе в Лейпциге и в специальных учебных заведениях абвера — для ведения подрывной деятельности в интересах немецких спецслужб.
Из них также готовились полицейские кадры для будущей оккупационной администрации.
Сразу после начала Великой Отечественной войны советско-немецкую границу вместе с немцами перешли и боевики ОУН.
30 июня 1941 года во Львове на немецком и украинском языках они провозгласили восстановление «Украинской державы», над городом был поднят желто-синий флаг.
Участники собрания во Львове были подвергнуты допросам, а руководство ОУН отправлено в концлагеря.
Позиция Германии выражалась в том, что «нет никакой Украины», а украинская пшеница «весит больше», чем украинская государственность.
В 1943 году, после серьезных поражений и начала отступления вермахта, немцы решили сформировать 14-ю гренадерскую дивизию СС «Галиция».
Для борьбы с советскими партизанами, активизировавшимися в это же время, была создана «Украинская повстанческая армия».
Ближе к концу войны она начала открыто сотрудничать с вермахтом.
12. Как проходил процесс украинизации русских территорий
Западная окраина России с русскоязычным народом исторически была разделена на несколько губерний со столицами в Харькове, Киеве и других больших городах.
После революции эта территория получила статус республики, то есть отдельной страны в составе Союза.
Большевики, не думая о людях, разделили СССР карандашом по карте и жители Харькова, Луганска, Донецка против своей воли стали гражданами новой Украины, оставшись при этом русскими.
Руководство советской Украины получило огромную территорию с населением, сравнимым с Испанией или Польшей.
Оно выкачивало из остального СССР огромные материальные средства.
Строились автомобильные и авиационные заводы, атомные станции, железные дороги.
Самой вызывающей спекуляцией стала передача Крыма Украине от РСФСР в 1954 году, когда Хрущев фактически подарил Крым.
Украинские коммунисты, ища поддержки, во многом сами спровоцировали рост местного национализма.
Со временем национализм развился до сепаратизма — стремления отделиться от остальной страны, хотя заводы, аэропорты, АЭС и больницы строились здесь всем СССР.
Это и произошло в 1991 году, когда глава Коммунистической партии Украины Леонид Кравчук вместе с Ельциным и Шушкевичем из Белоруссии подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.
Жажда власти и бесконтрольного управления огромной и богатой по советским меркам республикой через десятилетия привела к сильнейшему международному кризису.
13. Возникновение украинской независимости
После объявления Михаилом Горбачевым «политики гласности» в конце 1980-х годов было создано «Народное движение Украины за Перестройку» («Рух»).
В 1990 году его представители получили 211 из 450 мест в Верховной Раде и, пользуясь численным преимуществом, добились принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Декларация усилила сепаратистские и националистические настроения в обществе.
При этом документ так и не получил статус конституционного акта, поскольку Верховный Совет УССР не имел права принять решение о выходе из состава СССР — другими словами, объявить независимость.
Несмотря на все усилия националистов, общество выступало за включение Украины в состав СССР на основе Декларации о независимости, что подтвердили результаты республиканского референдума.
17 марта 1991 года за Украину в составе СССР проголосовали 80,2% ее жителей.
Однако 24 августа Леонид Кравчук объявил о полной независимости Украины.
1 декабря в стране прошли выборы президента, на которых победил Кравчук, и Всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины.
Тогда националисты еще не пользовались большой поддержкой в обществе, поэтому им пришлось сотрудничать с бывшими членами Компартии Украины.
Именно симбиоз националистов и коммунистов сформировал новую власть на Украине.
8 декабря 1991 году в Беловежской пуще было подписано «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств».
Документ прекращал существование СССР.
12 декабря 1991 года «соглашение» было ратифицировано Верховным советом РСФСР.
Но, в соответствии с нормами Конституции СССР, подобные документы должны утверждаться, как минимум, высшим органом власти.
Таким должен был быть съезд народных депутатов.
Весной 1992 года VI съезд народных депутатов трижды отказался ратифицировать Беловежское соглашение.
Документ, прекративший существование СССР, не имеет юридической силы.
14. Революции на Украине 2004 и 2014 годов
В 2004 году состоялись выборы президента Украины, на которых, по итогам второго тура, победил Виктор Янукович.
Сторонники проигравшего кандидата — прозападного Виктора Ющенко — и наблюдатели из Европы и США заявили о фальсификациях.
24 ноября 2004 года Ющенко на фоне массовых митингов («Оранжевая революция») отказался признавать официальные результаты выборов, объявил о создании комитета национального спасения и призвал к общенациональной политической забастовке.
Лишь к декабрю стороны сумели найти компромисс.
Было назначено повторное голосование, по итогам которого Ющенко был избран новым президентом Украины.
В 2013 году Янукович, уже будучи президентом Украины, отложил подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ.
Радикальная оппозиция организовала в центре Киева массовый митинг.
Позднее акции протеста переросли в открытый вооруженный конфликт («Евромайдан»).
Коллективный Запад активно поддерживал украинскую оппозицию (в том числе финансово).
Американские политики (сенатор Джон Маккейн и представитель Госдепа Виктория Нуланд) участвовали в акциях протеста.
Маккейн выступал с трибуны, заявляя о поддержке со стороны США, Нуланд демонстративно раздавала печенье протестующим.
В конце февраля 2014 года под нажимом мирового сообщества Янукович подписал с лидерами оппозиции соглашение, которое предусматривало возврат к Конституции с поправками 2004 года, проведение досрочных выборов президента и формирование «правительства национального доверия».
Однако соглашение, гарантами которого были также Польша, Франция и Германия, было незаконно сорвано.
Януковичу пришлось бежать из Украины, так как неонацисты готовили на него покушение на съезде «Партии регионов» в Харькове.
Побег был совершен при содействии российских спецслужб.
Позднее Янукович заявил, что по-прежнему является легитимным президентом Украины и назвал события в стране антиконституционным переворотом.
В мае 2014 года на Украине прошли внеочередные выборы главы государства, на которых победу одержал Петр Порошенко.
Новая украинская власть была сформирована из активных участников «Евромайдана» и неонацистов.
15. Что такое «Русская весна»
«Русской весной» называются протесты жителей Украины против государственного переворота в 2014 году.
Тогда законную власть в стране сместили националисты при участии США и других западных стран.
Другой важной причиной стали планы украинских националистов запретить русский язык — родной для многих миллионов жителей страны.
Лидеры так называемого «Евромайдана» намеревались снести памятники Героям Великой Отечественной войны, советским ученым и государственным деятелям, а также оборвать исторические связи с Россией.
Еще в феврале 2014 года жители Донецка, Луганска, Одессы, Николаева, Харькова, Севастополя, Симферополя стали собираться на улицах своих городов, чтобы обсудить происходящее в их стране.
Большинство из них не требовало смены власти, люди хотели, чтобы на них снизилось давление нового националистического киевского режима.
Жители Крыма одними из первых начали акции протеста.
Уже через неделю проукраинское правительство региона ушло в отставку, а 17 марта на референдуме почти все крымчане проголосовали за возвращение в состав России.
В других городах протесты перешли в столкновения с украинскими силовиками и националистическими батальонами.
Те при молчаливом одобрении Запада применяли тяжелое вооружение, от ракет и снарядов гибли мирные жители.
В жестоком противостоянии Донецк и Луганск отстояли собственную независимость и объявили о создании народных республик.
К сожалению, из-за отказа Киева исполнить Минские соглашения война в этих регионах продолжалась 8 лет — дольше, чем Великая Отечественная.
Александр Асафов
https://asafov.ru/Z
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По словам автора, это простые ответы на сложные современные вопросы.
Рекомендуется к изучению тем, кто называет это войной, и не понимает, в чём отличие.
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