Военная спецоперация ВС РФ

Действия российских силовиков на Донбассе и украинских территориях — это специальная военная операция по демилитаризации и денацификации, ее нельзя называть войной.

Россия не воюет с Украиной — ни Москва, ни Киев не объявляли друг другу войну.

Главное отличие полноценной войны от военной спецоперации — в масштабе и способах ведения боевых действий.

На войне главная цель — оккупация территорий и уничтожение противника любыми методами.

Цель специальной военной операции — освобождение мирных жителей от диктатуры неонацистского режима и сохранение их жизней при крайне осторожном, выборочном использовании оружия.

Российские войска не бомбят мирные города и не собираются оккупировать украинские территории.

Они наносят удары по военным объектам, уничтожают националистические батальоны и разоружают регулярную армию.

Для проведения подобных спецопераций еще в 2009 году в российской армии было создано специальное подразделение — Силы специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации (сокращенно ССО ВС РФ).

Подобные спецподразделения есть в ведущих армиях мира — SAS и SBS в Великобритании, GSG 9 и KSK в Германии, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale во Франции, отряды Delta и Seals в США.

В боевых действиях на украинских территориях также участвуют профессиональные военные, подразделения Росгвардии, спецназ ФСБ и МВД.

Ранее Россия проводила специальные военные и контртеррористические операции против сомалийских пиратов, международных террористов на Северном Кавказе, в Сирии.