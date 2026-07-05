Фильм, фильм, фильм

Некоторые сведения о том как снимают кино

Режиссер фильма «Двадцать дней без вoйны» Алексей Γерман вспoминал, как вo время небoльшoгo перерыва на съемках Юрий Ηикулин присел oтдохнуть на cолнышкe, подcтавив eму cвоe лицо. Β это врeмя он нe напоминал клоуна или Ηародного артиcта. Это был наcтоящий cолдат.



«У нeго дажe достоинство было какое-то солдатское: мол, я тебе и чаю принесу, и сапоги сниму, но холуем никогда не буду. Β годы Βеликой Отечественной вoйны проcтого cолдата очень уважали, была в них какая-то незавиcимоcть. Была она и в Юрии Βладимировиче», — вcпоминал Γерман. «Он дo "Двадцати дней без вoйны" игpал замечательные poли, нo дpугие. А здесь oн игpал интеллигента, кoторым и был на самом дeлe. Он с фронтовиками разговаривал на одном им понятном языкe.

У Юрия Βладимировича никогда нe было актeрского жирка, по которому опытного актeра всeгда отличишь в толпe. А он был настоящим — и в кино. И в жизни.» Народный артист СССР Юрий Никулин был не только выдающимся актёром и любимцем миллионов, но и участником Великой Отечественной войны. 18 ноября 1939 года, сразу после окончания школы, он был призван в Красную армию, не достигнув даже 18-летнего возраста.

Во время войны Никулин служил под Ленинградом в артиллерийских частях. Боевой путь он прошёл до самого окончания войны и был демобилизован лишь 18 мая 1946 года в звании старшего сержанта. За мужество и службу он был награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Кинорежиссёр Алексей Герман вспоминал, что Никулин редко говорил о себе как о герое, но прекрасно помнил сослуживцев, называл каждого по имени и рассказывал, кто погиб, а кто сумел вернуться домой.

Особенно сильное впечатление на Германа произвёл рассказ Никулина о зиме 1941 года, когда артиллеристы под Ленинградом из-за голода и авитаминоза почти потеряли зрение. На целый расчёт приходился один зрячий боец, который выводил остальных на позиции. Несмотря на истощение, солдаты продолжали выполнять боевые задачи. По словам Германа, эта внутренняя правда фронтовика чувствовалась и в кадре. Во время съёмок фильма «Двадцать дней без войны», где Никулин сыграл журналиста Лопатина, рядом с ним многие актёры казались неестественными. Режиссёр говорил, что секрет Никулина был прост: он ничего не играл — он был настоящим.

В фильме Сергея Герасимова «Журналист» (1967) Сергей Никоненко сыграл молодого, но не по годам мудрого и ответственного редактора районной газеты в небольшом уральском городке. Чтобы вжиться в роль, 25-летний актер по договоренности с Киностудией имени Горького, где снимали картину, решил пройти «практику» в редакции самой настоящей газеты. На Урал он, правда, не поехал, выбрал поближе – «Московскую правду», главную газету столицы, официальный орган Московского городского комитета КПСС. Сергею Никоненко пришлось начинать с азов журналистики и редакторской работы, постепенно переходя к профессиональным секретам газетного дела. Изучал вёрстку, правку, работу с обращениями граждан, общался с журналистами и редакторами, вникал во все тонкости. Вот почему его герой в фильме оказался живым и правдоподобным, даже для тех, кто ничего не смыслит в издании газет…

На кадрах из фильма «Журналист» – Сергей Никоненко, исполнитель главной роли Юрий Васильев и Валентина Теличкина с безумной прической. Марина Неёлова дебютировала в кино в замечательном фильме Надежды Кошеверовой «Старая, старая сказка» (1968). Затем последовали еще несколько работ подобного рода – «Тень» (1971), «Принц и нищий» (1972).

Ну, а потом режиссер Илья Авербах предложил молодой актрисе роль совсем другого плана. Это был фильм «Монолог» (1972). С самого начала Марина знала, что ей предстоит сыграть трудную драматическую сцену в финале: там нужно будет плакать, причем на полном серьезе. Режиссер начал готовить ее к этой сцене заранее. Вспоминал истории про опытных актрис, которые не могли выдавить слезу в нужный момент. Наводил жути и страха, заставляя представлять попугайчика, которому отрывают голову…

- Я уже была перепугана насмерть его подготовкой. И наконец, наступил день съемки этой роковой последней сцены. Авербах сказал: «Начинаем!» И я сразу зарыдала как безумная.

Режиссер растерялся:

- Ты что, еще рано, это только репетиция. Камеры мы пока не включали…

Но Неелову уже невозможно было успокоить.

Актриса рыдала целую неделю. Все уже махнули на нее рукой – все равно этот поток слез не остановишь.

А потом фильм вышел на экраны, и все знакомые в один голос ей сказали:

- Грим – просто потрясающий! Какие опухшие глаза, какой красный нос!

На кадрах: Марина Неелова в фильме «Монолог»

Олег Стриженов в главной роли в художественном фильме «Овод» (1955, режиссер Александр Файнциммер) и Андрей Харитонов в телевизионном трехсерийном фильме «Овод» (1980, режиссер Николай Мащенко).

Роман американской писательницы Этель Войнич об итальянских революционерах и борцах за независимость «Овод» был издан в 1897 году и стал настольной книгой многих уже российских революционеров.

Вот почему в СССР книгу издавали многомиллионными тиражам и включали в школьную программу в качестве рекомендованной литературы для старшеклассников.

Не обошли роман и кинематографисты. Первую экранизацию, еще немую, сняли в Грузии в 1928 году. При желании ее можно посмотреть и сегодня.

Но больше известны экранизации 1955 и 1980 г. Сергей Бондарчук в телевизионном трехсерийном фильме «Овод» (1980), Режиссер Николай Мащенко.

Какая из советских экранизаций «Овода» лучше?

Вот, что на этот вопрос ответил режиссер и актер Сергей Бондарчук в 1981 году, сыгравший отца главного героя в третьей экранизации:

«Чей Овод лучше - Олега Стриженова или Андрея Харитонова?

А дело-то в том, что и доказывать это не надо: конечно же, для поколения, которое воспитывалось во времена экранизации Александра Файнциммера, ближе Овод Стриженова. Он соответствовал эстетическим «канонам» идеального героя 50-х годов.

А Овод Андрея Харитонова явно окажется духовно ближе сегодняшним подросткам и юношам, как и задумано было режиссером Николаем Машенко». Игорь Владимирович Кваша (1933-2012).

Он окончил Школу-студию МХАТ еще в 1955 году, но в кино дебютировал только шесть лет спустя. Примечательно, что первым художественным фильмом молодого актера стала картина о войне.

С войны не вернулся его отец – попал в плен и был расстрелян нацистами. Сам маленький Игорь вместе с матерью спасался в эвакуации. В октябре 1961 года в советских кинотеатрах начался показ военной драмы «В трудный час» от режиссера Ильи Гурина. История Битвы под Москвой, показанная через судьбу простого солдата, из т.н. «сибирских дивизий», прибывших для защиты столицы.

Главную роль солдата-сибиряка сыграл Владимир Кашпур (сам фронтовик). Но кроме него в картине сразу несколько сюжетных линий и важных персонажей. Одного из них, вчерашнего студента архитектурного института, сыграл Игорь Кваша. Его герой пережил все ужасы отступления. В одной из деревень он вынужден оставить раненого товарища. Умирающий друг передал Сене (так зовут героя) письмо для своей девушки.

Герой Игоря Кваши выходит из окружения и оказывается в батальоне сибиряков. Становится вторым номером в пулеметном расчете главного героя. Их обоих военная судьба сводит с двумя девушками, роющими окопы. И Сеня не подозревает, что студентка балетного училища Оля (актриса Нина Магер), в которую он влюбляется, та самая девушка, к которой он через всю войну несет письмо от погибшего друга.

«В трудный час» - не самый удачный фильм о войне, хотя здесь также сыграли Владимир Заманский, Юрий Назаров, Евгений Евстигнеев, Светлана Харитонова, Татьяна Гаврилова, Любовь Соколова и др.

Нет, к актерам, и к Игорю Кваше тоже, никаких претензий. Проблема со сценарием – он явно был написан на 2 серии. Возможно, и материала отсняли намного больше, а потом начали вырезать. В итоге получилось довольно сумбурное повествование, и ни один из героев, кроме главного, толком не раскрыт.

Вячеслав Почечуев - автор машины времени из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». 1973 г. Фото со съёмок боевика «Пираты 20 века». Съёмки спасения буфетчицы Маши и библиотекаря Айны проходили в открытом бассейне гостиницы «Ялта» весной. Это было настоящей пыткой для Натальи Хорохориной и Майи Эглите, так как они боялись нырять под воду. Более того, вода была довольно холодной. Однако основную часть подводных съёмок их подменяли дублерши. А вот Николай Ерёменко младший участвовал в этой сцене без дублёров от начала до конца. На протяжении недели актёр по несколько часов в день проводил в воде и под водой, чтобы отснять сцену. Доходило даже до того, что сосуды не выдерживали, и у Николая Николаевича шла кровь носом. Леонид Гайдай на съемочной площадке фильма «Инкогнито из Петербурга» (1977). В 70-е гг. гений советской кинокомедии снимал исключительно экранизации:

«12 стульев» (1971) по роману Ильфу и Петрову,

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) по пьесе Михаила Булгакова (правда, от оригинала там мало что осталось, кроме идеи),

«Не может быть!» (1975) по рассказам Михаила Зощенко,

«За спичками» (1980) по роману финского писателя Майю Лассила.

«Инкогнито из Петербурга» - это экранизация бессмертной комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», вторая по счету и далеко не последняя в отечественном кино.

На фото вместе с режиссером Анатолий Папанов, Александр Ширвиндт, Валерий Носик и Анатолий Кузнецов.

Уездный городок из экранизации гоголевского «Ревизора» изобразил старинный русско-татарский город Касимов в Рязанской области. Однако здесь отсняли только натурные сцены. Интерьеры XIX века, как обычно были воссозданы в павильонах «Мосфильма». Пока еще мало кому известный Олег Даль и популярный в 50-60-е гг. актер Георгий Куликов в криминальной драме «Человек, который сомневается» (1963) от режиссеров Леонида Аграновича и Владимира Семакова. В основе сценария фильма – реальная история, случившаяся в Иркутске.

Молодой человек (О. Даль) признался в убийстве и изнасиловании старшеклассницы в маленьком сибирском городке. Его приговорили к расстрелу, но адвокат подал кассационную жалобу в Верховный суд. Присланный из Москвы опытный следователь (Г. Куликов), которому поручено проверить уже завершенное уголовное дело, видит многочисленные нестыковки.

А в ходе общения со смертником он понимает, что юноша невиновен. Но чтобы спасти несчастного парня, нужно доказать его непричастность и найти настоящего убийцу.

Одна из первых ролей Олега Даля в кино.

«Отпуск в сентябре» (1979)

В ролях: Олег Даль, Юрий Богатырёв, Ирина Купченко, Ирина Резникова, Наталья Гундарева, Николай Бурляев, Евгений Леонов и др. И все же разрешение на постановку для Центрального телевидения он получил. Дело в том, что в нашей стране в то время (а это был конец 70-х) шла очередная безуспешная антиалкогольная кампания. Чиновники посчитали, что должна получиться обличительная агитка, даже предложили рабочее название – «Пока не поздно!». Делать было нечего, и Мельников, скрипя зубами, согласился, но режиссер настоял на своей версии названия, раз «Утиная охота» нельзя. Конечно же, фильм у него получился совсем не про обличение пьяниц. Примерно в это же время вышли «Осенний марафон» Георгия Данелия и «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна. Их герои, как и Виктор Зилов из «Отпуска в сентябре», это типичные «лишние люди», те, кто не нашел себя в том времени. Они не антисоветчики и не диссиденты. Они просто мучаются от душевного кризиса и, каждый по-своему, пытаются уйти от вязкой действительности. Вот как написал кинокритик Владимир Гордеев:

Удивительно уже то, что этот фильм вообще разрешили ставить. Пьеса Александра Вампилова «Утиная охота», по которой снята эта телеверсия, увидела сцену только после смерти автора. Поэтому режиссер Виталий Мельников, на счету которого были такие замечательные работы, как «Начальник Чукотки», «Женитьба» и «Старший сын», не особенно рассчитывал на положительный ответ, когда подавал заявку.«Перед нами Зилов. У него приличная работа. Он получил квартиру. Есть симпатичная жена. Много друзей. Молодая любовница. У него, наконец, любимое дело - утиная охота! А ему от всего тошно».

Да, уж, этот Зилов ох, как далек от образа строителя коммунизма, деятельного и нацеленного на будущее. Поэтому руководство и не выпустило новую картину Мельникова на телевидение. Объясняли это тем, что фильм пессимистичен, он не оставляет никакой надежды, в то время, как хорошее советское кино просто обязано показывать человека-созидателя.

Когда «Отпуск в сентябре» все-таки показали спустя 8 лет, он вызвал очень теплые отклики зрителей. А Олег Даль был признан лучшим актером года. Это стало его единственной наградой, которую он так и не получил. Актер умер за шесть лет до этого… Георгий Бурков (1933-1990) На кадрах – его первая роль в большом кино. Примечательно, что его персонаж в основном молчит, любуется красивой девушкой и выпивает. Он не получил звания Народного артиста. Просто не успел, ушел из жизни в 57 лет. Но Георгий Иванович для многих поколений зрителей по-настоящему народный, потому что изображал на экране обычных, иногда чудаковатых, часто злоупотребляющих, но всегда знакомых персонажей. Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми. Гениальный самоучка, он так и остался без профессионального актерского образования. Но сумел доказать свой талант на сцене Пермского драмтеатра и получил приглашение в Москву в возрасте 32 лет. А в 1966 году он сыграл первые роли в кино. Сначала была студенческая короткометражка «Хмырь», снятая выпускником режиссерского факультета ВГИКа. Кстати, вместе с Бурковым, в фильме дебютировала первокурсница Театрального училища имени Щукина Наталья Гундарева.

И в том же году Георгий Бурков сыграл небольшую роль советского солдата, с орденом Славы на груди, в популярной советско-польской картине «Зося» (режиссер Михаил Богин). В кинотеатрах фильм посмотрели 23 млн. зрителей. Мужчины теряли голову от польской актрисы Полы Раксы, а девушки млели от красавца Юрия Каморного.

По сюжету, советское воинское подразделение располагается в 1945 году на постой в одной польской деревне. И между советским офицером (Каморный) и юной местной жительницей Зосей (Ракса) вспыхивают чувства.

Герой Буркова неравнодушен к другой польской девушке – Ванде. Мимика актера при этом, лучше любых слов.

А еще персонаж Георгия Буркова всем наливает и провожает перебравшего героя Каморного в расположение батальона, одновременно объясняя своему командиру, как нужно правильно пить.

В «Зосе» актера мало кто разглядел, всех затмили главные герои. Но в следующем фильме «Зигзаг удачи» (1968) Георгий Бурков предстал в образе «спившегося интеллигента» и получил свою первую порцию славы… Изначально съёмки «Свадьбы в Малиновке» были поручены студии имени Довженко. Но, посчитав фильм провальным, они отказались от этой работы. В результате ленту выпустила киностудия Ленфильм, и успех был ошеломляющим: по сборам фильм уступил лишь «Кавказской пленнице». Сергей Никоненко, Армен Джигарханян и говорящий не своим голосом Владимир Высоцкий в военной драме «Белый взрыв» (1969). Режиссер Станислав Говорухин. Это второй фильм режиссера об альпинистах, после успешной «Вертикали» (1966). Однако в картину о событиях на Северном Кавказе во время Великой Отечественной войны, Говорухин Высоцкого не приглашал. Хотя «Вертикаль» и стала популярной во многом благодаря песням Владимира Семеновича.

Но во время съемок «Белого взрыва» в Крыму, отдыхавший поблизости Высоцкий приехал в гости к своему другу, и Станислав Сергеевич уговорил его сняться в эпизоде. Так в фильме появился капитан Красной Армии, ординарец которого - самозваный альпинист и сапер с говорящей фамилией Спичкин (С. Никоненко), станет героем тяжелейшей боевой операции, связанной с восхождением на неприступную горную вершину. А Джигарханян сыграл командира группы военных альпинистов.

Владимир Высоцкий снялся в небольшой сцене, а вот на озвучание картины в Одессу (съемки вела Одесская киностудия) из-за занятости приехать не смог. Поэтому в «Белом взрыве» его героя озвучил актер Борис Зайденберг.

По примеру «Вертикали» Высоцкий написал для нового фильма две песни и прислал их Говорухину, но режиссер по организационным причинам не смог их поставить в картину, о чем потом жалел.

В октябре 1967 года на экраны страны вышла фантастическая комедия «Его звали Роберт» от режиссёра Ильи Ольшвангера. Главную роль исполнил Олег Стриженов – настоящая кинозвезда того времени, которого зрители прекрасно помнили по фильмам «Овод» (1955), «Сорок первый» (1956) и «Хождение за три моря» (1957). Однако мало кто из зрителей в кинотеатрах догадывался, что на съемках этого фильма популярного артиста едва не изгнали из профессии.

По сюжету Стриженов сыграл сразу двух персонажей - учёного Сергея Сергеевича и созданного им по своему подобию робота по имени Роберт. Из-за абсолютной схожести персонажей, веселая путаница обеспечена.

Компанию 37-летнему популярному актеру составили Марианна Вертинская, выпускница Щукинского училища, недавно блеснувшая в сказке «Город мастеров» (1965), и Михаил Пуговкин, вокруг которого строилась комедийная часть ленты. В кадрах даже промелькнул французский мим Марсель Марсо, которой в тот момент гастролировал в Москве. Картина «Его звали Роберт» задумывалась как лёгкая и немного фантастическая история о том, сможет ли машина заменить человека в сложных жизненных ситуациях.

В конце съёмочного периода у Олега Стриженова возник серьёзный конфликт с создателями фильма. Актеру не нравились некоторые сцены и реплики, и он отказывался выполнять требования режиссера. Производственный конфликт перерос в личный. Наверх пошли докладные записки, в которых отмечалось, что актёр допускал срывы смен, появлялся на площадке в нетрезвом состоянии, отказывался выполнять указания режиссёра и позволял себе резкие высказывания в адрес сотрудников. Ситуация дошла до официальных мер: у артиста удержали часть гонорара за сорванные дни. Могли и уволить по статье, но полностью заменить исполнителя уже невозможно — основные сцены отсняты. Поэтому Стриженова обязали сыграть в оставшихся сценах, прописанных в сценарии, в противном случае, ему пригрозили запретом на дальнейшие съемки в советском кино.

Актеру пришлось подчиниться. В фильме «Любовь земная» 1974 года Евгению Матвееву и Ольге Остроумовой пришлось играть откровенную сцену. Когда съемка закончилась, актриса поднялась и сказала:

- «Ну вы даете, Евгений Семенович! Вы бы еще ватные штаны надели!»

Оказывается актер переживал, что молодая коллега будет чувствовать себя скованно, поэтому положил ее в постель, накрыл лоскутным одеялом, а сам лег поверх этого одеяла. На роль Шурочки в «Гусарскую балладу» пробовалась многие советские актрисы Людмила Гурченко (постоянно забывала текст), Светлана Немоляева (хорошо влилась в роль девицы, но совершенно не получалось стать корнетом), Алиса Фрейндлих (её почти утвердили на эту роль, но корнет всё же выходил очень женственным), Валентина Малявина (неизвестно, что с ней пошло не так, но сейчас пробы выглядят интересно). В итоге Рязанов был на грани отчаяния, пока не появилась Лариса Голубкина и не сразила его наповал своей мальчишеской фигурой и тем, что все трюки она могла исполнять сама. За роль поручика Ржевского боролись Сергей Юрский, Александр Лазарев, Вячеслав Тихонов, но предпочтение отдали Юрию Яковлеву. Правда, когда начались съёмки, оказалось, что он совсем не умеет держаться в седле, поэтому на лошадь сажали дублёров. Александр Галич известен, прежде всего, как автор остросоциальных песен, которые послужили в свое время причиной его эмиграции из СССР. Но задолго до отъезда он пробовал себя в качестве драматурга. Впрочем, все его ранние «серьезные» пьесы были запрещены цензурой. Отчаявшись, Галич решил написать комедию. Его пьеса «Вас вызывает Таймыр» была поставлена во многих театрах СССР, а впоследствии экранизирована.

После первого успеха Александр Аркадьевич решил написать сценарий для кино. Чтобы избежать давления со стороны цензоров, он взял себе в соавторы лауреата Сталинских премий Константина Исаева, автора знаменитого «Подвига разведчика». Так появился сценарий комедии «На плоту», которая во время съемок носила рабочее наименование «Старые друзья», а вышла на экраны под всем известным названием «Верные друзья» (1954). Режиссер Михаил Калатозов снял замечательный фильм о приключениях трех старых друзей, отправившихся в путешествие по Яузе на бревенчатом плоту.

Главная роль академика Нестратова была написана для Николая Черкасова, однако Народный артист СССР, сыгравший Александра Невского и Ивана Грозного в одноименных фильмах Эйзенштейна, прочитав сценарий, от роли отказался. Только много лет спустя он объяснил причину своего отказа:

- Понимаете, там есть эпизод, где я должен бегать в одних трусах. А я все-таки депутат Верховного Совета СССР… В итоге главную роль блестяще исполнил Василий Меркурьев, который тогда был пока еще Заслуженным артистом РСФСР. Остальных «верных друзей» сыграли Борис Чирков и Александр Борисов. Отказалась от предложенной роли еще одна звезда того времени – Лидия Смирнова, вместо нее в картине оказалась Лилия Гриценко.

- Катя, смотри какой смешной плот…

Она его не узнала, а он потерял дар речи и высыпал в уху всю солонку. Но потом она услышит, как он поет «О любви немало песен сложено»... Лилия Гриценко и Людмила Шагалова в комедии «Верные друзья» (1954). Режиссер Михаил Калатозов.

«Верные друзья» с огромным успехом прошли по киноэкранам страны, став одним из лидеров проката года (31 млн. зрителей) и даже получили «Хрустальный глобус» на кинофестивале в Карловых Варах. Владимир Балон и Борис Клюев в фильме «Д`Артаньян и три мушкетёра» (1979).

Народный артист России Борис Клюев (1944-2020), исполнивший роль графа Рошфора, был недоволен своей работой. Прежде всего, потому, что у него не сложились отношения с режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем.

Георгия Эмильевича тоже можно понять: Клюева ему буквально навязали заказчики из Гостелерадио, сам он утвердил другого - малоизвестного актера с Одесской киностудии.

Споры шли не столько в личном плане, сколько в профессиональном подходе. Актер и режиссер по-разному видели этого персонажа. От внешности графа (Клюев вопреки мнению гримеров отказался надевать густую накладную бороду, и сам подобрал стильную бородку), до соответствия книге. По режиссерской задумке граф Рошфор в фильме разделен на двух персонажей.

Все эпизоды, связанные с действием – фехтование на шпагах, верховая езда, каскадерские трюки, были переписаны на эпизодического (у Дюма) персонажа де Жюссака, которого сыграл знаменитый каскадер-фехтовальщик Владимир Балон (1937-2013), без которого, кажется, не обошлась ни одна советская картина, связанная с поединками холодным оружием, начиная с «Гусарской баллады» (1962). В «Трех мушкетерах» Балон не только появился на экране, но и обучал весь актерский состав фехтованию.

А вот собственно граф Рошфор практически не дерется на шпагах, его главное орудие – интриги. Поэтому постановщик схваток Владимир Балон уделил подготовке Клюева совсем немного времени. Это чуть было не обернулось трагедией.

Владимир Балон объясняет Михаилу Боярскому секреты фехтования. Нет, это съемочная площадка не знаменитого фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979), а фото со съемок откровенно слабого продолжения «Возвращение мушкетёров» (2009) того же режиссера.

В «Трёх мушкетёрах» Балон не только обучал Боярского, но и вдвоем они показали на экране два эффектных поединка – в Париже и на берегу моря.

А еще они встретились в массовой драке на лестнице во время второго акта Марлезонского балета, в котором участвовали Д’Артаньян, Рошфор и де Жюссак. Момент, когда гасконец пытается доставить подвески королеве, а верные прислужники кардинала Ришелье пытаются ему помешать. Отрепетировали, все шло нормально, а во время съемки решили ускорить темп. Но в пылу драки пусть бутафорская, но шпага Бориса Клюева попала Михаилу Боярскому прямо в лицо – выбила зуб и оцарапала горло.

Правда, Боярский настолько вжился в роль, что даже не обратил внимания на эти повреждения, и продолжил поединок до команды «Стоп! Снято!».

На самом деле, все было не так безобидно. Шпага сильно ударила Боярского в небо. Если бы Клюев сделал более резкий выпад, то клинок мог дойти до мозга. В горячке схватки Михаил Сергеевич даже не оценил грозившую ему опасность, осознание пришло позже.

К счастью, все окончилось с минимальными потерями: всего-навсего понадобилось вмешательство врача-стоматолога.

Ирина Мирошниченко и режиссер Андрей Михалков-Кончаловский на съемках фильма «Дядя Ваня» (1970). Экранизация одноименной пьесы А. П. Чехова. Кончаловский видел только Ирину в роли замужней, но несчастливой в браке красавицы Елены Андреевны. Ей предстояло сыграть вместе с Иннокентием Смоктуновским, Сергеем Бондарчуком и Владимиром Зельдиным.

Но худсовет киностудии отказывался утверждать Мирошниченко на роль центрального связующего персонажа пьесы/экранизации. Коллеги с «Мосфильма» опасались, что молодая и недостаточно опытная актриса просто «потеряется» на фоне актеров-грандов. Считали, что ничего кроме внешней красоты, у девушки нет.

Андрей Кончаловский, уверенный в своем выборе, пошел наперекор мнению худсовета и добился своего нестандартным подходом и измором.

Режиссер перекрасил природные каштановые волосы Ирины в платиновый оттенок и снял с ней 6 (!) кинопроб (как правило, хватало одних), пока руководство студии не сдалось. Немая сцена.

Когда пришел к ней с цветами, а в это время твой друг ее обнимает и назначает свидание «тет-а-тет». И где-то в другой комнате сидит ее муж, твой родственник.

Иннокентий Смоктуновский, Ирина Мирошниченко и Сергей Бондарчук в фильме Андрея Михалкова-Кончаловского «Дядя Ваня» (1970). Экранизация одноименной пьесы А. П. Чехова.

Для актрисы эта роль стала лучшей в кинокарьере, а образ блондинки Ирина Мирошниченко примерила себе на всю оставшуюся жизнь.

Ирина Мирошниченко и Ирина Купченко в фильме «Дядя Ваня» (1970). Экранизация одноименной пьесы А. П. Чехова. Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский. Актрисы сыграли соответственно молодую мачеху и взрослую падчерицу, между которыми не самые лучшие отношения. А попытка двух женщин сблизиться и найти общий язык, заканчивается крахом.

Если героиню Мирошниченко режиссер превратил в роковую (насколько это слово вообще применительно к Чехову) красотку, невольную соблазнительницу, то героиню Купченко, наоборот, предстояло сделать кроткой, доброй, приятной, но совершенно не красивой.

А как это сделать, если на роль Сони, так зовут девушку, утвердили (и худсовет не сопротивлялся) красавицу Ирину Купченко, которая годом ранее сыграла у Кончаловского в другой экранизации классики «Дворянское гнездо» (1969) – это был ее дебют в кино.

Утвердили, правда, не сразу, сначала Андрей Сергеевич выбрал другую актрису, но после первого съемочного дня, расстался с ней. Пришлось лично ехать к Ирине, которая только, что вышла замуж за французского подданного, потомка русских эмигрантов Николая Двигубского, двоюродного брата Марины Влади. Он был другом Кончаловского еще со студенческих времен и работал художником-постановщиком и в «Дворянском гнезде» (где молодые и познакомились), и в «Дяде Ване».

В итоге Кончаловский даже встал на колени и произнес:

- Ирочка, я ошибся, что тебя не утвердил, пожалуйста, приходи на роль!

А, между прочим, Ирине Купченко тогда было всего 22 года, она еще не окончила Щукинское театральное училище, и кроме «Дворянского гнезда» у нее не было других ролей в кино.

Но сделать Ирину «страшненькой» у Кончаловского так и не получилось. Тогда, как сам фильм, без сомнения, получился – это одна из лучших экранизаций русской литературной классики в отечественном кино. И снова безысходность и бессмысленное самопожертвование…

Ирина Купченко и Иннокентий Смоктуновский в финальной сцене фильма «Дядя Ваня» (1970).

Экранизация одноименной пьесы А. П. Чехова. Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский.

Оценка фильма на Кинопоиске – 7,8 из 10, что высоко даже для советского кино и ориентир для тех, кто еще не посмотрел картину. Тем более в ней нет идеологических установок и привязок к советской эпохе. Приступая к съемкам картины «По семейным обстоятельствам» (1977) режиссер Алексей Коренев надеялся, что роль художника Николая Павловича, женившегося на героине Галины Польских, сыграет Евгений Евстигнеев. Однако артист был занят в других проектах и поначалу отказался. Правда потом Евгения Александровича заинтересовала история любви немолодых людей и он дал согласие. Согласился сниматься и Ролан Быков. Но при этом он поставил жесткое условие: эпизод с врачом-логопедом должен быть отснят в течение одного дня из-за занятости актера.

Тем не менее, график чуть было не был сорван. Быков произносил свой текст с каменным выражением лица, чего не скажешь о съемочной группе. Буквально все – от актеров до операторов – валились с ног от смеха, когда Быков произносил:

- У вашей фефочки проблемы с фикцией. А когда актер предложил приехать к нему на "улицу Койкого", Евгений Евстигнеев буквально упал на пол. Потребовалось немало времени, чтобы актер все-таки собрался с силами и «надел» на себя серьезное выражение лица. В итоге «запороли» огромное количество пленки, но эпизод все-таки сняли. Самое забавное, что именно эту сцену члены худсовета потребовали вырезать из фильма. Искажение слов в речи логопеда было воспринято ими, как пародия на Леонида Ильича Брежнева. Хорошо, что Алексей Коренев был непреклонен и наотрез отказался купировать фильм, иначе мы так и не услышали знаменитый «фефект фикции». В фильме «Проверка на дорогах» (1971) есть эпизод, когда партизаны готовятся взорвать мост, а под ним в это самое время проплывает баржа с советскими военнопленными. Возникла проблема: где взять шесть сотен коротко стриженых мужчин, похожих на изможденных красноармейцев.

Режиссер Алексей Герман принял необычное решение – снимать настоящих зеков. Как ему удалось договориться с МВД, он так и не признался даже в постсоветское время. А случай был беспрецедентный. Немцев на барже изображали настоящие конвоиры, да и во всех кустах на берегу засели охранники с автоматами – на всякий случай.

Зеки оказались непослушными актерами, они отказывались сидеть спокойно, все время переговаривались и смеялись, бузили. А Герман хотел снять безмолвную застывшую толпу. Что делать? Позже Герман вспоминал:

- И тут вдруг приходит мне записка: «Не базарь с начальством, поговори с «кентами». Я поговорил, они сказали: «Тссс!», наступила полная тишина, и мы всё сняли. Одним из первых фильм посмотрел Константин Симонов. Он пришел в полный восторг от этой сцены. Особенно ему понравился пленный комбриг:

- Ну, надо же, какое лицо. Прямо из того времени!

А на самом деле комбрига изображал бармен-валютчик из столичной гостиницы.

- Константин Михайлович умер, а я ему так и не признался. Потому что, если бы он узнал правду, он бы меня проклял. Мало кто знает, что актер Сергей Проханов начинал сниматься в картине "Чародеи", но его заменили… Александром Абдуловым. Да-да, именно Сергея Проханова, знаменитого на всю страну «усатого няня», изначально утвердили на главную роль Иванушки в 1982 году. А кроме него фотопробы проходили Олег Янковский, Николай Еременко-младший, Игорь Костолевский, Михаил Боярский, Ивар Калныньш, Игорь Старыгин, Альберт Филозов и Александр Абдулов. Режиссер Константин Бромберг выбрал из звездной когорты претендентов Сергея Проханова. Но съемки для актера продлились ровно один день. Когда начали снимать первую сцену, всем, включая режиссера, стало ясно, что актер не подходит. А с Александрой Яковлевой, исполнительницей роли Аленушки, у него вообще нет никакого взаимопонимания.

Такое бывает с самыми известными артистами. Просто не его роль. Проханову сказали спасибо и уволили, а на главную роль позвали Абдулова, без которого сегодня представить фильм «Чародеи» невозможно.

Кстати, неудача с «Чародеями» ознаменовала спад в кинокарьере Сергея Проханова. Именно в кино, с театром у него все было замечательно. Любимому по всей стране актеру перестанут предлагать главные роли, а с распадом СССР Сергей Борисович вообще оставит кинематограф. Сегодня у него свой Театр на Малой Ордынке (бывший Театр Луны) и благодарные ученики, которых он выпустил в ГИТИСе. Среди них звезды современных сериалов Ольга Кузьмина, Дарья Чаруша, Максим Щёголев и др. Ну и о последнем на сегодня фильме.

Фильм «Золушка» (1947) и сегодня остается одной из самых «волшебных» наших киносказок. И только волшебством можно объяснить тот факт, что по сей день жива одна из актрис, снявшихся в этой ленте. Это Татьяна Пилецкая. 2 июля 2025 года ей исполнилось 97 лет, а в «Золушке» она сыграла девушку на балу. Татьяна Львовна вспоминает, что худсовет, отсмотрев рабочий материал картины, пришел к выводу, что худшая роль здесь … у Раневской (Мачеха). Какой-то из чиновников сказал:

- Не понимаю, как могла такая большая актриса сделать такую неграмотную работу. Режиссеру Надежде Кошеверовой пришлось ее отстаивать. А в итоге роль Фаины Георгиевной стала самой яркой в фильме.

А 37-летняя Янина Жеймо получила роль юной Золушки из-за женской солидарности. Режиссер увидела актрису в момент тяжелой депрессии: ее оставил любимый человек. Вот Надежда Николаевна и предложила ей сыграть главную роль.

Между прочим, хрустальные башмачки на самом деле были сделаны из оргстекла, они были действительно очень маленькие и ходить в них никому не удавалось. Кроме Жеймо. Даже Кошеверова попробовала примерить их, но в конце концов рассмеялась, поняв тщетность своих попыток.

- Нет уж, Янина. Туфельки только твои! Ну, а фею-крестную сыграла Варвара Мясникова, которую все знали по роли Анки-пулеметчицы из «Чапаева» Сначала фею должна была играть Любовь Орлова, но на тот момент ее популярность была такова, что режиссеры побоялись, как бы эта роль в итоге не стала главной…

Кадры из фильма-сказки «Золушка» (1947), колоризованная версия (2010). Татьяна Пилецкая и сегодня вспоминает съемки в послевоенной ленте с удовольствием:

- Я получала за съемочный день 4 рубля 50 копеек, вполне приличные деньги. А главное, что мне пошили роскошное голубое платье, после нашей серой одежды это был настоящий подарок. А вот раскрашенный вариант «Золушки» Татьяне Львовне не понравился:

- Все платья покрасили в другие цвета. Это неправильно. Лучше бы не смотрела! Буду жить воспоминаниями о том времени. И на сегодня, пожалуй все.