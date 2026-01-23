Почему в рекламе госбанка лозунги из 1934 года

Меня тут спрашивают зачем изучать историю, это же всё быльём поросло. Чтобы в федеральной рекламной кампании не светились нацистские лозунги одного победившего с ними на выборах молодого канцлера. Тут уже не «девочки-дизайнеры», которые Т-34 от германского «Тигра» на плакате к 9 мая не отличают. Тут гораздо хуже, а может и прямое вредительство.

Один из крупнейших государственных банков запустил рекламу новой ипотеки. Хотя при таких ставках рекламируй - не рекламируй результат один. Всё одно в три конца платить.

К рекламе подошли необычно, с огоньком. Чтобы, значит, даже молодёжь пробрало. Картинок дурацких нарисовали, всяких енотов и прочих котов-назгулов. Чтобы, значится, ближе к народу стать.

На мой вкус, картинки у них вышли довольно дурацкие, да и попытка заигрывать с публикой довольно неудачная. Сами рекламные простынки длинные, нудные, так и разит казённым слогом. Беда там с толковыми рекламщиками. Сразу вспомнился старый советский анекдот про одно горе-учреждение. Где изображали работу сплошь девушки с именами: Доры, Жоры, Лоры. И ещё одна категория специалистов из четырёх букв, на которых всё и держалось.

ДОРы, расшифровывали как дети ответственных работников. ЖОРы – соответственно, их жёны. Ну а ЛОРы – любовницы ответственных работников.

А вот держалось всё на Случайно Уцелевших Квалифицированных Инспекторах. Аббревиатуру можете сложить сами. И полное ощущение, в больших государевых банках таких вывели под корень.

Что меня поразило – ну ладно, условная «девочка-дизайнер» ничего, кроме запрещенного Нельзяграмма, в жизни не открывала.

Бывает, мы с пониманием. Может по блату устроили, зарплаты, говорят, там хорошие.

Но у неё начальники есть. Да и вообще, настолько масштабную рекламную кампанию, что из каждого утюга, должна куча народа согласовывать. Они тоже никто в школе не учился?

Чего я так взъелся? Ну судите сами. Лозунгами для новой ипотеки выбраны такие. Например, «Один договор, одна ставка, один платёж». Или его же вариант «Одна ипотека, один договор, один взнос». Надо отдать должное, подошли щедро. Рекламных текстов сделали несколько вариантов. Не хотел, а попадаются в интернетах постоянно. Видимо, денежек на продвижение этой рекламы отвалил государев банк изрядно.

Вот ещё один вариант – «Платеж один, график один, банк один». Всё-то у них по одному. То есть, это не просто случайные слова в предложении. На них вся рекламная кампания построена.

А теперь немного о кинематографе 1943 года. И тоже про банки, что характерно. Про главный государственный банк герра Гитлера.

Был такой замечательный голливудский фильм «Миссия в Москву». Про работу в СССР американского посла Джозефа Дэйвиса. По его же любопытнейшей книге.

Выдержала книга больше миллиона изданий в штатах, а вот на русском почти и не была известна. Кажется, я был первым, кто её перевел и издал у нас под названием «Посол к Сталину».

Так вот в кино этот самый дружбан Рузвельта мистер Дэйвис едет на переговоры к главному банкиру Гитлера. Доктор Ялмар Шахт там показан как надо, циничный нацист безо всяких. Хотя даже от Нюрнберга как-то открутился потом, с большими связями был дяденька.

И вот беседуют они о судьбах Европы в кабинете этого самого Шахта. А на окне такая затейливая решеточка с приваренной надписью по-немецки.

И так ненавязчиво в кадре маячат стальные буковки: айн райх, айн фольк, айн фюхрер. На всякий случай, мы к нацизму с осуждением, сугубо для иллюстрации исторического материала вспомнили.

Лозунг-то незатейливый. С ним с 1934 года Гитлер по трибунам скакал. Десятками тысяч плакатов по Германии сей лозунг разошёлся. Незатейливый такой – одна страна, один народ, один вождь. Ну как по-немецки звучало я выше написал. И страна там звучит не очень и вождь получился так себе.

Повторюсь, это сугубо школьная история. Лозунг этот – не просто мемчик из гитлеровских времён, это его главные слова. Слова, за которыми десятки миллионов убитых мирных людей. Впору было на пряжках оккупантов писать вместо «готт мит унс». Как можно такого не знать, я теряюсь?

Нет, сильно вряд ли в государевых банках засели тайные почитатели партагеноссе Бормана. Но уровень образования людей, шарахающих по всей стране дурную рекламу, удручает. И ведь даже не шевельнулось у них ничего.

А что такого, где-то такое было уже… отличный же лозунг. Одна ипотека, один кредит, один банк. Прямо воодушевляюще так звучит!

Ещё и котёнка в виде назгула добавим – восторг души. Теперь точно купят ту самую ипотеку. Не зря денежки на рекламу потрачены.

В целом, какой-то позор. Одна реклама, одна глупость, одна голова на всех. И извилина, извините, кажется тоже всего одна.

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/pochemu-v-reklame-gosbanka-lozungi-iz-1934-goda.html