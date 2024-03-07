Альпинист из поселка Мама

Спецназовец спас раненых товарищей в "подземном" бою

Маленький рабочий посёлок в Иркутской области на реке Витим с очень тёплым названием Мама подарил Родине ещё одного настоящего воина. Здесь 28 августа 1990 года родился Александр Рехтин. Герой нашего времени.

Сильные руки и ясная голова

Саша словно знал, что судьба приведёт его в спецназ. В школе увлекался тяжёлой атлетикой и троеборьем. После армии, в 22 года стал профессиональным военным – пошёл служить по контракту в 24-ю отдельную бригаду специального назначения ГРУ. Фото предоставлено Царьграду из семейного архива

В спецназ попадают призывники с пометкой "годен к ВДВ". Спортивные достижения юности помогли Александру.

Но главная задача ГРУ – это разведка, поэтому спецназовцу требуется не только хорошая физподготовка, но и ясная голова. А вот здесь Саше помогли шахматы, которыми он серьёзно увлекался в школьные годы, –рассказывает о герое его супруга Кристина.

Покоритель вершин

В 2013 году сибиряк прошёл обучение в школе снайперов. На следующий год одолел программу высшего уровня альпинистской подготовки и получил квалификационный знак инструктора. Тогда же увлёкся гиревым спортом, получил первый разряд.

При любой возможности Александр шёл в горы. Уже не мог без них жить. Покорил пик Молодёжный, пик Звёздный, пик Птица, пик Спящий Саян, пик Терскол и Эльбрус – 5416 метров. Осталась только Говерла на Украине, – говорит Кристина. Фото предоставлено Царьграду из семейного архива

Старший сержант Рехтин готовил бойцов в учебно-тренировочном комплексе по направлению "промышленный штурмовой альпинизм". Все, кто у него тренировался, говорят, что наставником он был замечательным – с большой любовью и очень вдохновляюще рассказывал о своём любимом деле. Поэтому Рехтин без проблем закончил в Новосибирске спортивный факультет, получив диплом преподавателя.

Тот самый мужчина

С будущей женой Александра судьба свела в Хабаровске десять лет назад. Кристина приехала туда учиться. После учебки Александр вернулся в Новосибирск, в свою часть.

Мы переписывались, и я всерьёз не думала об отношениях, ведь нас разделяли тысячи километров. Но потом я поняла, что Саша – это тот мужчина, за которым я буду как за каменной стеной, – говорит Кристина.

Каждое лето она ездила к нему на каникулы в столицу Сибири. И, наконец, в 2017 году, окончив институт, девушка перебралась в Новосибирск, где молодые люди и поженились.

Была спокойна до поездки в Донбасс

Кристина к жёсткому распорядку военного привыкла не сразу. Но скоро сама увлеклась спортом, и когда мужа не было дома, проводила время в спортзале, каталась на лыжах и спортивном велосипеде. Через три года после свадьбы у них родилась дочь, и всё время Кристина стала посвящать ей. Александр Рехтин с дочерью. Фото предоставлено Царьграду из семейного архива

За мужа она была спокойна. Он всегда возвращался невредимым, и никто из доверенных ему солдат ни разу не пострадал во время командировок в горы. Но когда стало известно о командировке в Донбасс, она сразу поняла, что всё намного серьёзней.

Родителям Саша велел ничего не говорить. Общались мы редко, урывками. Уезжая, он понимал, что исход может быть трагичным, и застраховал меня и дочь, – поделилась Кристина.

Последний бой

В конце апреля группы нашего спецназа штурмовали территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Там окопались главные силы неонацистской группировки ВСУ. Русским бойцам приходилось вгрызаться в каждую огневую точку для зачистки мощной оборонительной линии. Город в городе – огромная промзона площадью почти 11 кв. км, цеха связаны друг с другом разветвлёнными подземными переходами протяжённостью 20 км. Фото предоставлено Царьграду из семейного архива

25 апреля штурмовым подразделениям удалось взять под контроль северный сектор промзоны завода. Спецназ провёл зачистку подземных коммуникаций, которые идут вглубь на несколько этажей. Отход нашей группе отрезал перекрёстный огонь нацистов.

Потрёпанную в боях роту разведчиков поливали из пулемётов и закидывали гранатами. Александр выводил раненых. А потом занял оборону, вызвав огонь на себя, дав возможность своим уйти из-под огня.

"Прощай, Мама!"

Сообщить о смерти мужа к Кристине домой пришёл командир и сослуживцы. Она стойко всё выдержала. А для родителей смерть сына стала ударом. Они решили навсегда переехать из посёлка Мама в Новосибирск, чтобы быть рядом с внучкой.

Не могу даже говорить о нём в прошедшем времени. Один из лучших моих учеников. И по оценкам, и по характеру. Никаких конфликтов с ним не было, очень ответственный, лёгкий на подъём. К нему все одноклассники прислушивались, уважали. Мы с ним тёзки по имени и отчеству, – рассказала "Царьграду" классный руководитель Саши Александра Константиновна Чиликина.

После окончания школы Рехтин не забыл учительницу, звонил, рассказывал, как живёт… В память о герое жители написали обращение с просьбой установить мемориальную доску в его родном посёлке Мама.

Для них нет ничего невозможного

"Для нас нет невозможного" – гласит надпись на эмблеме 24-й отдельной бригады спецназа. Она была создана в 1977 году. Военнослужащие части участвовали в обеих чеченских кампаниях. И были удостоены самых высоких воинских наград.

Александр Рехтин тоже служил в горячих точках. В 2012 году он принимал участие в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Участвовал в освобождении Крыма. А орден Мужества Александр получил посмертно за участие в спецоперации на Украине.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в ходе боевых действий, президент Владимир Путин присвоил 24-й отдельной бригаде специального назначения почётное наименование "Гвардейская".

Альпинисты сорвали планы нацистов

Александр Рехтин стал продолжателем славных традиций альпинистов, которые дали отпор стрелкам немецкого спецподразделения "Эдельвейс" в горах Кавказа во время Великой Отечественной войны. Со всего СССР собрали тогда альпинистов, чтобы создать подразделения для военных действий в горных условиях. Сделали это в кратчайшие сроки. Немцы так и не смогли перейти перевалы Кавказа, найдя в горах свою смерть, хотя это были элитные дивизии.

Подвиг советских альпинистов воспел Владимир Высоцкий. Они смогли не только одолеть врага, но и эвакуировать через снежно-ледовый перевал Бечо без несчастных случаев 1300 мирных жителей.

Боевой путь от Сталинграда до Вены прошёл известный альпинист из Казахстана Николай Ященко. Он был командиром гвардейского полка и внедрил в нём горную подготовку.

В феврале 1943 года советские альпинисты сняли с вершин Эльбруса немецкие штандарты и водрузили на них красные знамёна.

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