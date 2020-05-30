Виды антропологической выставки в Москве. 1879

Антропологическая выставка открылась в манеже на Моховой 3 апреля 1879 г. Учитывая необразованность простого населения Москвы, с предубеждением относившегося к раскопкам могильников и извлечению останков древних людей, А.П. Богданов обезопасил выставку присутствием большого количества официальных лиц на ее открытии, и молебном московского епископа Амвросия, который в проповеди подчеркнул, что «источник антропологии известен в Библии». Новости СМИ2

Научные коллекции занимали отдельный зал, популяризационный отдел был рассчитан на массовых посетителей: хорошо художественно оформлен гротом со сталактитами, моделями мамонта, плезиозавра, выходящего из бассейна с водопадом, и прочими диковинами, очень понравившимися публике. Во время работы выставки в Москве проходил научный съезд ученых-антропологов, на который приехали французские и немецкие специалисты с мировыми именами. Председателем выставки был избран А. П. Богданов. Ее почетным председателем был Его Императорское Высочество Великий князь Константин Николаевич. В организации выставки принимал участие его сын – Великий князь Константин Константинович, московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков и президент Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии Г. Е. Щуровский.

На выставке, помимо общей экспозиции были представлены экспонаты из частных коллекций, в том числе и из собрания цесаревича Александра.

Роскошное декоративное оформление разделов выставки, выполненное архитектором В.Н. Корнеевым, садоводом Ф.И. Деомюром и скульптором И.И. Севрюгиным, создавало впечатление реальности картин древнего ландшафта, и природной среды, которая окружает различные группы современного населения.

Посетители осматривали пещеры и гробницы, водопады и уголки тропического леса, модели жилищ и живописные группы манекенов представителей разных народов в традиционной одежде. Антропологическое разнообразие народов мира и России демонстрировали также гипсовые бюсты и маски, а также фотографии и произведения живописи.

Многочисленные «инородцы» в национальной одежде не только гуляли, но и разыгрывали сцены из бытовой жизни. Были представлены лопари, вогулы, самоеды, московские цыгане, татары, афганцы, австралийцы и различные метисы, а также волосатые люди, татуированные человек и готтентотская венера. Ошарашенные всем этим натуралистическим разнообразием посетители могли перевести дух и обменяться впечатлениями в ресторане под звуки оркестра, расположившегося на фоне старинного дольмена. Центральную часть экспозиции составляли библиотека, зарубежные этнографические коллекции и отдел расово-антроплогической фотографии со специальным стендом «История русского типа».

01. Обложка





02. Вход





03. Отдел каменного века





04. Собрание Московского университета





05. Археологический отдел



06. Вход и группа московских цыган





07. Самоеды и другие сибирские инородцы





08. Лопари





09. Группа волосатых людей





10. Австралийцы



11. Цыгане - люли.





12. Модель могилы воина в Самарканде





13. Вход в отделение этнографии





14. Собрание по первоначальному воспитанию детей у различных народов





15. Проход в Антропологический отдел



16. Общий вид Палеонтологического отдела





17. Самаркандская группа





18. Гелиозавр





19. Модель мамонта





20. Общий вид на центральную часть гор.



21. Общий вид центральной части Выставки





22. Модель датского дольмена





23. Общий вид Выставки со средней горы





24. Плезиозавр и пещера Медведя





25. Экспонентский отдел



источник

https://humus.livejournal.com/4796613.html

