

В Москве кафе с громким названием «Stalin Doner». Но, к сожалению, долго спокойно поработать заведению не дали. Разразился скандал, который закончился визитом полиции.

Ясное дело, что не обошлось и без общества Мемориал, имеющего статус иностранного агента, руководитель которого Ян Рачинский заявил, что «это неуважение к памяти наших соотечественников» и «любому интеллигентному человеку должна быть понятна недопустимость таких названий».

Не знаю насчёт «интеллигентов», особенно получающих финансирование из-за рубежа, что при Сталине точно не приветствовалось, а что до павших наших соотечественников на Великой Отечественной войне, что явным неуважением к их памяти служат попытки таких вот организаций вычеркнуть из истории имя руководителя страны и главнокомандующего вооружёнными силами, связав его исключительно с репрессиями, забывая о его заслугах. Достаточно вспомнить, что он отказался покидать Москву, когда к ней подошли гитлеровские полчища, чем укрепил дух защитников столицы.

В ответ, активисты движения «За Правду» провели акцию протеста у офиса Мемориала, призвав эту организацию, имеющую статус иностранного агента прекратить прививать гражданам свои представления об истории нашей страны. Лидер движения Захар Прилепин заявил, что «свободные люди свободной России имеют права называть свои кафе и рестораны в честь кого угодно в рамках закона: Сталина, Ленина, Ельцина, Петра Великого».

Сам владелец заведения Станислав Вольтман объяснил, что выбрал такой дизайн для заведения, так как с детства увлекался историей и «много лет посвятил изучению сталинского периода». Также он подчеркнул, что не является «фанатом» Сталина, а «просто хотел запечатлеть его в жизни». Символично, что Stalin doner располагается на улице Зои и Александра Космодемьянских, погибших во время Великой Отечественной войны и получивших посмертно звание Героя Советского Союза.

Интересное мнение выразил польский журналист Мачей Печиньский, написав, что «недавно открывшееся в Москве кафе со звучным названием «Сталин Донер» — лишь одно из многих доказательств реальной популярности этого политического деятеля». А популярность Сталина он объясняет, что «россияне хотят иметь сильного жесткого лидера, которого боится весь Запад», а не слабых правителей, как Горбачев и Ельцин. Также Печиньский отметил, что «именно Сталин вернул в СССР имперские патриотические традиции царской России».

Действительно, Иосиф Сталин символизирует сильную власть в трудное время, а потому достоин не только того, чтобы его именем называли не только кафе, ему нужно поставить памятник на Поклонной горе, так как именно под его руководством СССР одержал победу над гитлеровской Германией и бесчеловечной нацистской диктатурой в Европе. И также важно не допускать, чтобы историю нашей страны писали иностранные агенты.

https://stasrus2009.livejournal.com/181432.html