Некоторые объекты Москвы глазами Славы Степанова

Покровский собор Василия Блаженного — самый известный храм России
Это не самый древний и не самый большой храм России — но один из самых известных. Этот храм стал одним из символов страны, наравне с башнями и курантами Кремля. Каждый, кто бывал на Красной площади, видел этот храм — собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву или храм Василия Блаженного.
Собор построен в 1555-1561 годах по повелению Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Храм объединяет 11 церквей, у каждой — свой купол с уникальной раскраской, секрет которой неизвестен до сих пор. По легенде деньги на возведение храма собирал Василий Блаженный, а зодчего ослепили по приказу Ивана Грозного, чтобы не смог построить такой же собор в другом месте. Ослепление зодчего — всего лишь легенда, но другого такого храма действительно нет нигде в мире.
Собор входит в список «семи чудес» России и Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание не раз реставрировали, перестраивали и даже пытались снести, в советское время церкви сделали филиалом Государственного Исторического музея. Сегодня храм находится в совместном ведении Исторического музея и РПЦ, каждое воскресенье в нём совершаются богослужения.
1. Собор был задуман и построен как ансамбль из девяти церквей, которые расположены на едином основании — подклете, который составляет первый ярус храма. В центре ансамбля — шатровая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Именно от неё собор получил своё историческое название.2. Главы собора не всегда были многоцветными и отличными по форме — на миниатюре Лицевого летописного свода XVI века купола изображены гладкими и одноцветными, приблизительно такие, как современная глава центральной церкви. Новую форму купола получили после восстановления после пожара 1595 года при царе Фёдоре Иоанновиче. А разноцветную окраску главы приобрели уже в XVIII веке, при Екатерине II.3. Купол центральной церкви покрыт золочёной медью в конце XVII века. В 1955 году при реставрации главы обнаружилось, что на поверхности сохранилось значительное количество старой позолоты. В итоге при реставрации сделали лишь частичное золочение мест, где позолота была утрачена. На остальных приделах собора главы были стальными и только в 1960-х купола заменили на медные.4. Церкви вокруг центрального шатра построены в честь Святой Троицы, Входа Господня в Иерусалим, Николы Великорецкого, Трёх Патриархов: Александра, Иоанна и Павла Нового, Григория Армянского, Киприана и Иустины, Александра Свирского и Варлаама Хутынского. Ещё две церкви построены позже, в честь Василия Блаженного и Иоанна Блаженного.5. Во времена Ивана Грозного на Руси памятников в нашем понимании не было. По древней традиции в честь важных государственных событий ставили храмы.6. На шатре Покровской церкви установлены уникальные декоративные элементы — металлические спирали и кольца. Кольца размещены на крюках, заделанных в кирпичную кладку, на всех восьми гранях шатра. Эти «украшения» придают архитектуре храма знаковый характер, дополнительное символическое значение.7. В 1595 году в храме произошёл пожар — здание подожгли, когда хотели украсть из Покровского собора царскую казну. 9 церквей собора стоят на подклете — конструкции, которая отделяет первый ярус от грунта. Толщина стен подклета достигает 3 метров, в стенах сооружали ниши — они были нужны, чтобы облегчить конструкцию и сделать её более прочной. Позже ниши использовали для хранения ценностей — именно в них размещалась царская казна.8. Сегодня храм Василия Блаженного входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор давно стал символом не только Москвы, но и всей России.https://gelio.livejournal.com/313093.html
«Рабочий и колхозница» — символ советской эпохи
Скульптуру, которая многим знакома по заставкам Мосфильма, сделали специально для выставки в Париже в 1937 году. Конструкцию скульптора Веры Мухиной собрали в Москве из нержавеющей стали при помощи контактной сварки — инновационной для того времени технологии. Затем скульптуру разделили на 65 элементов и заново собрали на выставке — для перевозки понадобилось 28 железнодорожных вагонов.
Советские «Рабочий и колхозница» получил главный приз на выставке и стали одним из трёх советских колоссов — наряду со скульптурами «Родина-мать» и «Воин-освободитель». Сейчас скульптура находится в Москве, на проспекте Мира, рядом с северным входом на ВДНХ.
1. Общая высота всей композиции с постаментом — 30 метров. Она была выполнена из нержавеющей стали, что придавало ей блеск и долговечность.2. Фигуры рабочего и колхозницы, соединённые единым жестом, олицетворяют единство труда и сельского хозяйства, а также стремление к строительству коммунистического общества. Рабочий держит молот, а колхозница — серп.3. «Рабочий и колхозница» изначально был установлен на крыше павильона СССР на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Это было символическое представление Советского Союза на мировой арене.4. На момент создания скульптуры Мухина, по некоторым рассказам, работала над проектом, используя собственные модели. В качестве модели для колхозницы использовали актрису, а для рабочего — муж Мухиной, скульптор Павел Козлов.5. В постаменте — музей, где можно познакомиться с историей создания шедевра Веры Мухиной.6. Со временем скульптура подвергалась реконструкции. В 2003 году, после длительного периода реставрации, «Рабочий и колхозница» снова был восстановлен и вновь встал на постамент в Москве, где продолжает привлекать внимание туристов и историков.https://gelio.livejournal.com/312002.html
Монумент «Покорителям космоса»
Этот памятник построен в честь успешного запуска первого спутника Земли и символизирует начало Космической эры. На всесоюзном конкурсе, было около 1000 вариантов, победил один из самых простых и лаконичных — 11-метровая ракета с почти 100-метровым шлейфом.
На момент строительства это был самый высокий памятник в России, сейчас — на втором месте после монумента Победы на Поклонной горе. Покрыть шлейф ракеты титановыми пластинами предложил сам Сергей Павлович Королёв — на строительство ушло 45 тонн титана. На боковых стенах основания находятся горельефы людей, которые внесли свой вклад в освоение космоса, а под монументом работает музей космонавтики.
1. Монумент расположен рядом с главным входом ВДНХ в Москве.2. На стилобате памятника размещены бронзовые многофигурные горельефы, изображающие учёных, инженеров, рабочих, внёсших вклад в освоение космоса.3. Монумент на фоне гостиницы «Космос».4. Общий вес конструкции — около 250 тонн. конструкция наклонена под углом примерно 77°.5. Ракета на монументе «Покорителям космоса» — не реальная модель, а обобщённый символический образ. Её форму придумал скульптор Андрей Файдыш-Крандиевский, вдохновившись силуэтом стартующей ракеты, но без привязки к конкретной технике. Поэтому она сочетает черты разных ранних советских ракет, но не повторяет ни одну из них точно.6. Структура обелиска выполнена из стального каркаса, облицована полированными титановыми пластинами — материал, традиционно применяемый в ракетостроении. Такая облицовка выбрана, чтобы отражать небо и символизировать стремление вверх.7. Памятник был открыт 4 октября 1964 года — в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. Первоначально задумывался как памятник первому спутнику, но в процессе проектирования посвящение расширилось до «покорителей космоса».8. Монумент «Покорителям космоса» символизирует устремлённость человека к звёздам и веру в будущее.https://gelio.livejournal.com/312124.html
Высотка на Кудринской площади
Жилой дом, возведённый в Москве в 1948—1954 годах, одна из семи «сталинских высоток». В народе небоскрёб прозвали «Дом авиаторов», так как тогда многие квартиры достались руководителям авиационных предприятий и известным лётчикам-испытателям. В советские годы на первом этаже здесь работал гастроном — самый крупный продуктовый магазин столицы. Дом попал в объектив кинорежиссера Меньшова, снимавшего здесь ключевые сцены фильма «Москва слезам не верит».
Высота дома с башней и шпилем — 156 метров, в главном корпусе 24 жилых этажа, в боковых — по 18. В художественном оформлении небоскрёба прослеживаются элементы готики, римской архитектуры, православного зодчества и конструктивизма.
Высотка на Кудринской площади — выразительный пример архитектуры сталинского ампира.
1. Первый камень «высотки на Восстания» заложили 7 сентября 1947 года, в год 800-летия Москвы — одновременно с началом стройки еще семи высоток. Они должны были стать символом величия Советского Союза, народа, победившего в Великой Отечественной Войне, и главными архитектурными доминантами столицы.2. Здание в стиле советского ар-деко венчает 30-метровый шпиль с пятиконечной звездой. Выразительные пилястры, протянувшиеся во всю высоту здания, делают его еще выше.3. В советское время его называли «Дом авиаторов», или «Гастроном». Первое название объяснялось тем, что ответственность за возведение небоскрёба была возложена на Министерство авиационной промышленности, и тем, что заселяли его в большинстве своём известные лётчики и руководители авиационных заводов и НИИ. Второе же появилось потому, что на первом этаже дома находился один из самых больших в столице гастрономов.4. Здание получило богатое декоративное оформление: от скульптур на ризалитах до шатрового шпиля, венчающего центральный корпус.https://gelio.livejournal.com/303173.html
Башня Меркурий — самый яркий небоскрёб Москва-Сити
На момент строительства небоскрёб Меркурий был самым высоким в Европе — в здании 75 этажей, а общая высота 339 метров. Башню построили в 2013 году — это совместный проект известного американского архитектора Фрэнка Уильямса и коллектива «Моспроекта-2» под руководством Михаила Посохина.
Небоскрёб разделён на бизнес-центр и жилую часть с разными входами и лифтами — это целый город в формате одного здания. На 67-68 этажах находится самый высокий медиаэкран в Европе, а специальное энергосберегающее остекление на стёклах придаёт башне золотистый оттенок. Сейчас башня Меркурий — одно из самых заметных зданий Москвы-Сити.
1. 75-этажный комплекс построен в 2013 году по проекту американского архитектора Фрэнка Уильямса, на счету которого более 20 именитых небоскребов: Trump Palace, Four Seasons и W Times Square Hotel в Нью-Йорке, апарт-комплексы Burj Residental Towers в Дубае, Samsung Residental Towers в Сеуле и других.2. Этот небоскрёб — как небольшой город. Здесь есть этажи с жилыми апартаментами, офисы, торговые центры, спортзалы, кафе, рестораны, сигарный клуб.3.4. Медно-золотой оттенок зданию придаёт напыление на стёклах — оно защищает помещения от ультрафиолета.5. В здании 29 лифтов. Из них 10 лифтов системы Twin — лифты «близнецы», когда две кабины независимо передвигаются по одной шахте. 3 этажа машинного отделения. Также из машинного отделения можно управлять лифтами вручную — в аварийных ситуациях довести кабину до ближайшего этажа.6. Башня выполнена в стиле «Structural Expressionism»: конструкция и фасад подчёркивают форму здания, без излишних украшений, а сам силуэт с двумя «отступами» (setbacks) по северо-западной фасаде создаёт эффект устремления вверх.7. На остекление башни ушло 10 тыс. фасадных стёкол общей площадью 50 тыс. кв.метров.8. На верхней отметке башни Меркурий.9. В здании 5 подземных этажей парковки, 35 этажей с офисами и 33 этажа с апартаментами.10. Входы в жилую и офисную часть здания сделаны отдельно.11. Башня выделяется своим медно-бронзовым стеклянным фасадом: изначально планировалось серебристое покрытие, но окончательно выбрана бронзово-тонированная стеклянная поверхность, что даёт эффект «горящего на закате» здания.12. Для большей надёжности в здании были предусмотрены 2 независимых железобетонных каркаса, что сделало Меркурий устойчивым к землетрясениям силой до 6 баллов.13. По начальному замыслу архитектора на здании должен быть шпиль, но при завершении строительства решили отказаться от него и добавить этажей. На них сделали пентхаус.14. В здании применена система «энергетического цикла», которая регулирует энергопотребление, горячую воду и температуру.15. Еще до окончания строительства в 2012 г. «Меркурий Тауэр» стала самым высоким зданием Европы. Через 2 года это почётное звание перешло другому небоскрёбу «Москва-Сити» – «Око».16. Сейчас «Меркурий» — самая яркая башня в Москва-Сити.https://gelio.livejournal.com/312628.html
Останкинская телебашня
5 ноября 1967 года в Москве начала работать Останкинская телебашня. Это одно из величайших сооружений советского времени, самое высокое капитальное строение в России и Европе, а на момент строительства — и в мире.
Высота Останкинской телебашни 540 метров, толщина стен у основания всего 50 см, диаметр основания — 60 метров. Конструкция опирается на 10 опор, за жесткость и устойчивость к ветровым нагрузкам отвечают 145 стальных канатов, натянутых с усилием 70 тонн. На высоте 328-334 метра расположен первый в СССР вращающийся ресторан «Седьмое небо», над ним — закрытая и открытая смотровые площадки, с которых открывается вид на всю Москву.
1. В конструкции телебашни много инженерных решений, в которых сомневались эксперты — это очень высокая тонкостенная конструкция с относительно узким основанием, а глубина фундамента не превышает 4,6 метра. Многие считали, что такое основание неспособно удержать конструкцию — из-за этого даже откладывали проект на 2 года. Но башня все же появилась и уже почти 60 лет исправно работает.2. Главный конструктор Останкинской телебашни Николай Никитин предложил конструкцию, которая была основана на наработках Юрия Кондратюка, автора нереализованного проекта ветряной электростанции на горе Ай-Петри — прочность в башне обеспечивают натянутые стальные канаты. Они стягивают конструкцию настолько, что ей не страшны ураганные ветры и даже землетрясения до 8 баллов.3. Долгие годы Останкинская башня была самым высоким флагштоком в мире. В 1991 году флаг СССР сняли, а в 2009 подняли флаг России.4. На высоте 328-334 метра расположен первый в СССР вращающийся ресторан «Седьмое небо», над ним — закрытая и открытая смотровые площадки, с которых открывается вид на всю Москву. Ресторан совершает один оборот за 40 минут.5. Отвесный вид с верхней отметки телебашни6. По высоте башня сопоставима со 180-этажным зданием.7. В 2014 году на двух ярусах башни установили светодиодные экраны.8. Изначально башню хотели построить в виде ажурной металлической конструкции, наподобие Эйфелевой башне в Париже. Но в итоге взяли за основу конструкцию железобетонной Штутгартской телебашни.9. Никитин утверждал, что разработал проект за 1 ночь, а прообразом конусообразного основания башни стала привидевшаяся инженеру во сне перевёрнутая лилия — цветок с крепкими лепестками и толстым стеблем.10. Ежегодно в башню попадает до 50 молний. А в 2021 году всего за одну грозу башня получила 22 удара.11. При сильном ветре башня может отклоняться от оси на 12 метров.12.13.14. Сейчас Останкинская башня занимает 15 место по высоте из всех когда либо существовавших в мире.https://gelio.livejournal.com/313576.html
