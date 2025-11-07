Некоторые объекты Москвы глазами Славы Степанова

Покровский собор Василия Блаженного — самый известный храм России

Это не самый древний и не самый большой храм России — но один из самых известных. Этот храм стал одним из символов страны, наравне с башнями и курантами Кремля. Каждый, кто бывал на Красной площади, видел этот храм — собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву или храм Василия Блаженного.

Собор построен в 1555-1561 годах по повелению Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Храм объединяет 11 церквей, у каждой — свой купол с уникальной раскраской, секрет которой неизвестен до сих пор. По легенде деньги на возведение храма собирал Василий Блаженный, а зодчего ослепили по приказу Ивана Грозного, чтобы не смог построить такой же собор в другом месте. Ослепление зодчего — всего лишь легенда, но другого такого храма действительно нет нигде в мире.

Собор входит в список «семи чудес» России и Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание не раз реставрировали, перестраивали и даже пытались снести, в советское время церкви сделали филиалом Государственного Исторического музея. Сегодня храм находится в совместном ведении Исторического музея и РПЦ, каждое воскресенье в нём совершаются богослужения.

1. Собор был задуман и построен как ансамбль из девяти церквей, которые расположены на едином основании — подклете, который составляет первый ярус храма. В центре ансамбля — шатровая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Именно от неё собор получил своё историческое название. 2. Главы собора не всегда были многоцветными и отличными по форме — на миниатюре Лицевого летописного свода XVI века купола изображены гладкими и одноцветными, приблизительно такие, как современная глава центральной церкви. Новую форму купола получили после восстановления после пожара 1595 года при царе Фёдоре Иоанновиче. А разноцветную окраску главы приобрели уже в XVIII веке, при Екатерине II. 3. Купол центральной церкви покрыт золочёной медью в конце XVII века. В 1955 году при реставрации главы обнаружилось, что на поверхности сохранилось значительное количество старой позолоты. В итоге при реставрации сделали лишь частичное золочение мест, где позолота была утрачена. На остальных приделах собора главы были стальными и только в 1960-х купола заменили на медные. 4. Церкви вокруг центрального шатра построены в честь Святой Троицы, Входа Господня в Иерусалим, Николы Великорецкого, Трёх Патриархов: Александра, Иоанна и Павла Нового, Григория Армянского, Киприана и Иустины, Александра Свирского и Варлаама Хутынского. Ещё две церкви построены позже, в честь Василия Блаженного и Иоанна Блаженного. 5. Во времена Ивана Грозного на Руси памятников в нашем понимании не было. По древней традиции в честь важных государственных событий ставили храмы. 6. На шатре Покровской церкви установлены уникальные декоративные элементы — металлические спирали и кольца. Кольца размещены на крюках, заделанных в кирпичную кладку, на всех восьми гранях шатра. Эти «украшения» придают архитектуре храма знаковый характер, дополнительное символическое значение. 7. В 1595 году в храме произошёл пожар — здание подожгли, когда хотели украсть из Покровского собора царскую казну. 9 церквей собора стоят на подклете — конструкции, которая отделяет первый ярус от грунта. Толщина стен подклета достигает 3 метров, в стенах сооружали ниши — они были нужны, чтобы облегчить конструкцию и сделать её более прочной. Позже ниши использовали для хранения ценностей — именно в них размещалась царская казна. 8. Сегодня храм Василия Блаженного входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор давно стал символом не только Москвы, но и всей России. https://gelio.livejournal.com/313093.html

«Рабочий и колхозница» — символ советской эпохи

Скульптуру, которая многим знакома по заставкам Мосфильма, сделали специально для выставки в Париже в 1937 году. Конструкцию скульптора Веры Мухиной собрали в Москве из нержавеющей стали при помощи контактной сварки — инновационной для того времени технологии. Затем скульптуру разделили на 65 элементов и заново собрали на выставке — для перевозки понадобилось 28 железнодорожных вагонов.

Советские «Рабочий и колхозница» получил главный приз на выставке и стали одним из трёх советских колоссов — наряду со скульптурами «Родина-мать» и «Воин-освободитель». Сейчас скульптура находится в Москве, на проспекте Мира, рядом с северным входом на ВДНХ.

1. Общая высота всей композиции с постаментом — 30 метров. Она была выполнена из нержавеющей стали, что придавало ей блеск и долговечность. 2. Фигуры рабочего и колхозницы, соединённые единым жестом, олицетворяют единство труда и сельского хозяйства, а также стремление к строительству коммунистического общества. Рабочий держит молот, а колхозница — серп. 3. «Рабочий и колхозница» изначально был установлен на крыше павильона СССР на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Это было символическое представление Советского Союза на мировой арене. 4. На момент создания скульптуры Мухина, по некоторым рассказам, работала над проектом, используя собственные модели. В качестве модели для колхозницы использовали актрису, а для рабочего — муж Мухиной, скульптор Павел Козлов. 5. В постаменте — музей, где можно познакомиться с историей создания шедевра Веры Мухиной. 6. Со временем скульптура подвергалась реконструкции. В 2003 году, после длительного периода реставрации, «Рабочий и колхозница» снова был восстановлен и вновь встал на постамент в Москве, где продолжает привлекать внимание туристов и историков. https://gelio.livejournal.com/312002.html

Монумент «Покорителям космоса»

Этот памятник построен в честь успешного запуска первого спутника Земли и символизирует начало Космической эры. На всесоюзном конкурсе, было около 1000 вариантов, победил один из самых простых и лаконичных — 11-метровая ракета с почти 100-метровым шлейфом.

На момент строительства это был самый высокий памятник в России, сейчас — на втором месте после монумента Победы на Поклонной горе. Покрыть шлейф ракеты титановыми пластинами предложил сам Сергей Павлович Королёв — на строительство ушло 45 тонн титана. На боковых стенах основания находятся горельефы людей, которые внесли свой вклад в освоение космоса, а под монументом работает музей космонавтики.

1. Монумент расположен рядом с главным входом ВДНХ в Москве. 2. На стилобате памятника размещены бронзовые многофигурные горельефы, изображающие учёных, инженеров, рабочих, внёсших вклад в освоение космоса. 3. Монумент на фоне гостиницы «Космос». 4. Общий вес конструкции — около 250 тонн. конструкция наклонена под углом примерно 77°. 5. Ракета на монументе «Покорителям космоса» — не реальная модель, а обобщённый символический образ. Её форму придумал скульптор Андрей Файдыш-Крандиевский, вдохновившись силуэтом стартующей ракеты, но без привязки к конкретной технике. Поэтому она сочетает черты разных ранних советских ракет, но не повторяет ни одну из них точно. 6. Структура обелиска выполнена из стального каркаса, облицована полированными титановыми пластинами — материал, традиционно применяемый в ракетостроении. Такая облицовка выбрана, чтобы отражать небо и символизировать стремление вверх. 7. Памятник был открыт 4 октября 1964 года — в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. Первоначально задумывался как памятник первому спутнику, но в процессе проектирования посвящение расширилось до «покорителей космоса». 8. Монумент «Покорителям космоса» символизирует устремлённость человека к звёздам и веру в будущее. https://gelio.livejournal.com/312124.html