И снова криминальные новости

Мошенничество со средствами РАН

Мещанский суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении академика РАН, научного руководителя Института металлургии и материаловедения им. Байкова, лауреата Государственной премии РФ, и. о. декана факультета наук о материалах МГУ Константина Солнцева. Ученый-химик вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецем обвиняется в хищении у Российской академии наук более 200 млн руб.

Деньги, как следует из материалов дела, были выделены на исполнение контрактов с компаниями Дягилеца. События, которые легли в основу уголовного дела, относятся к периоду, когда Константин Солнцев занимал пост управляющего делами РАН. Его ученый покинул в 2015 году.

https://www.kommersant.ru/doc/5653018?tg

Освоили бюджетные средства

ФСБ задержала сотрудников одной из московских фирм, поставивших для госпиталей в Астраханской области кустарно изготовленные средства защиты от COVID-19 на 35 млн руб.

Дорожное дело

Стало известно о задержании первого заместителя министра транспорта Башкортостана транспорта 58-летнего Виктора Жулькова. Махинации с контрактами в дорожном строительстве там стали уже привычными. Большая часть дорог строится с явными нарушениями технологии, а контракты отдаются фирмам, аффилированным с чиновниками.

В конце сентября МВД возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий людьми из числа руководителей Минтранса Башкирии и администрации города Сибай при заключении контракта на ремонт дороги. В октябре стало известно об обысках в Минстранспорта Башкирии и об их связи с выемками документов в «Башкиравтодоре».

https://ufa.rbc.ru/ufa/09/11/2022/636bdc639a79474ca4908e75

Подробности

Источники Компромат ГРУПП говорят, что задержанный недавно первый заместитель руководителя Минтранса Башкирии Виктор Жульков может быть причастен к финансовым махинациям при проведении строительства дороги на одной из улиц города Сибай.

Речь идет о контракте на 9,4 миллиона рублей с подрядчиком «Инфодор-Строй» из Уфы. На самом деле данная компания никаких работ не проводила. Этим занималась челябинская фирма «Кизилдорстрой». Уфимцы лишь получили от заказчика в лице регионального Управления дорожного хозяйства деньги и перевели их челябинцам. В сентябре 2022 года появилось уголовное дело о превышении должностных полномочий.

https://t.me/criminalru/31429

https://t.me/VersiaRu/20390

Брянский размер

Задержанные 7 ноября в Брянске три судебных пристава, двое из которых занимают начальственные должности и имеют ведомственные награды, могли взять на круг около 200 тысяч рублей. Это считается крупным размером взятки. Предусмотренное за такое максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

Местные СМИ пишут, что задержанными являются начальник Бежицкого районного отделения судебных приставов Брянска Александр Каратаев, замначальника отдела принудительного исполнения и судебном приставе Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Никита Яковлев и Натаван Суворова.

https://avchernov.ru/kriminal/bryanskij-vorchun-uznal-summu-...

Углубление дна

В Липецкой области возбуждено уголовное дело о хищении 37 млн руб., выделенных на очистку реки Воронеж. Общая сумма контракта, выполнявшегося в рамках нацпроекта "Экология", составляла 110 млн руб. Заказчиком выступало региональное Управление экологии и природных ресурсов, подрядчиком ООО "Липецк-Гидромеханизация" (компания специализируется на различных гидротехнических работах, в том числе углублении дна рек, прудов, озер и даже морских акваторий). В отношении руководства ООО «Липецк-Гидромеханизация» еще не принято никаких мер. Возвращены ли деньги в реку, пока тоже не сообщается.

https://gorod48.ru/news/1936133/

Политический

Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, разыскиваемый Россией за хищение 30 млрд руб., получил убежище в Черногории. Еще до задержания в Черногории Чуян получил украинское гражданство. Осенью 2021 года источники передавали, что экс-чиновник получил в стране разрешение на временное проживание как гражданин Украины по имени Игорь Левин. Подгорица также не выдала Москве экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

https://www.rbc.ru/politics/11/11/2022/636da69c9a7947d16a8f2...

Военно-страховой роман - Что о «Военно-страховой компании» Сергея Цикалюка хотел написать задержанный за вымогательство Сергей Бориснев

По подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у основного акционера САО «ВСК» Сергея Цикалюка задержан полковник запаса, профессор военного университета Минобороны Сергей Бориснев. Сначала он решил написать документальную книгу, где рассказал бы о деятельности «Военно-страховой компании». Подумав, начинающий публицист решил заработать проще. Он предложил главе страховой компании избежать жёсткого разоблачения в его публикации, заплатив за молчание. Задержание «писателя» проведено при получении аванса в 900 тыс рублей.

https://versia.ru/chto-o-voenno-straxovoj-kompanii-sergeya-c...

Выпотрошить «Черную дыру»

Президент ГК «Газэнергострой» Сергей Чернин арестован за хищение 400 млн руб. при рекультивации земель в Нижегородской области. Это мошенничестве в особо крупном размере. О деле в суде сообщили только то, что по нему также проходят гендиректор «Газопроекта» Дмитрий Сучков и гендиректор «ГЭС-экотехнологии» Валерий Меркулов.

Правительство назначило «Газэнергострой» единственным подрядчиком по ликвидации трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске: полигона бытовых отходов «Игумново», шламонакопителя «Белое море» и «Черной дыры» — карстовой воронки с химическими отходами завода «Дзержинское оргстекло». Цена госконтракта превысила 7 млрд руб., но ликвидация отходов «Черной дыры» не была завершена.

https://www.rbc.ru/politics/11/11/2022/636e95759a7947286be6b...

Участок

Во Владивостоке задержаны бывший вице-мэр и крупнейший девелопер региона.

Следователи изучают сделку по продаже муниципальной земли под застройку. Речь идет о земельном участке в районе Третьей рабочей. Чиновников подозревают в незаконных действиях по оформлению земельного участка, а девелопера Бориса Позднякова, надо думать, в оплате их услуг. Сейчас Поздняков одновременно строит несколько десятков жилых комплексов.

https://vladnews.ru/2022-11-12/210278/vladivostoke_zaderzhan...

Министр архитектуры области и областной бюджет

Следователи регионального управления МВД будут ходатайствовать о заключении министра архитектуры Оренбургской области Натальи Ибрагимовой под стражу. Министр задержана, идут обыски.

Речь идет о хищении из бюджета области более 19 млн. рублей. Фигурант, по данным полиции, предоставил «заведомо ложные и недостоверные сведения о реальной стоимости работ по реализации государственной программы по развитию и благоустройству городской среды на территории Оренбургской области».

https://orenburg.media/?p=163446

Осужден Бывший «Аэрофлота» в Великобритании Дмитрий Федоткин осужден на 13 лет колонии за госизмену. Дело слушалось в закрытом режиме. Федоткина арестовали в ноябре 2020 года. Его обвинили в передаче британской разведке секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ.

https://www.kommersant.ru/doc/5668017?tg

Арест на имущество , «скрытое от декларирования и контроля»

Бывший депутат Госдумы и по совместительству первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев с супругой лишились недвижимости и банковских счетов на 345 млн руб. Иск во Фрунзенский районный суд поступил еще 30 сентября, а заседание прошло 15 ноября. Региональная прокуратура проверила движение финансов Усольцева и обнаружила незадекларированный доход. «Серые» деньги экс-депутат, вероятно, получил со своего доли в бизнесе металлургии. За что он, кстати, уже был осужден в 2021 году.

https://www.dv.kp.ru/daily/27471/4677445/

Задержан замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игорь Дергачев. Причина - подозрение в злоупотреблении полномочиями при организации торгов на аренду лесного участка.

Следствие считает, что чиновник поручил членам конкурсной комиссии недопустить до второго тура торгов конкурентов аффилированной с ним компании.

Контракт и взятка

Второй подряд министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков задержан по подозрению в мошенничестве и взяточничестве. Директор коммерческой организации передал Сандакову наличными семь миллионов рублей, деньги были заплачены за заключение контракта с Минздравом на поставку эндоскопической системы стоимостью более 150 миллионов. Дело в том, что, по информации регионального СК, в 2021 году должностные лица Минздрава искусственно завысили цену контракта на закупку медоборудования. Для этого использовали подложные коммерческие предложения о поставках изделий, а выиграла, разумеется, аффилированная с Минздравом компания, заплатившая взятку.

Предшественница Сандакова на посту министра — Наталья Ледяева — с января прошлого года находится под домашним арестом. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

https://tkgorod.ru/news/byvshego-ministra-zdravookhraneniia-...

Ужесточение меры пресечения

Бывшего главного пристава Прикамья, которого судят за взятки, Игоря Кожевникова отправили в СИЗО за звонки и встречу со свидетелем по делу об обнале 222 млн рублей. Сперва суд назначил арест в СИЗО (где он попытался совершить самоубийство), затем меру пресечения сменили на запрет определенных действий, однако вчера, 15 ноября, суд снова вернул Кожевникова в СИЗО.

Всего Кожевникова обвиняют в 40 эпизодах. В прошлом, когда он занимал пост главы краевого УФССП, то вместе с подчиненной получил несколько взяток на общую сумму 15 миллионов рублей — за возбуждение незаконных исполнительных производств, с помощью которых бизнесмены обналичивали деньги.

https://59.ru/text/criminal/2022/11/16/71819477/

Сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антона приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу об афере с кредитами саратовского «НВКбанка». Сын Астахова должен будет компенсировать 75 млн рублей ущерба банку, кредит которого он взял обманным путем.

По версии следствия, Астахов и его деловой партнер Дмитрий Аресьев летом 2019 года познакомились с директором компании «Омега» Евгением Разгоняевым и предложили ему помощь в получении кредита. Тот приехал в «НВКбанк», открыл кредит и оставил в залог поддельные документы на катер и грузовик. После этого Аресьев вывел деньги со счетов «Омеги». Астахова задержали в ноябре 2021 года. Сам он свою вину не признал. «НВКбанк» в марте 2020 года был признан банкротом.

Слушания в суде начались в июне этого года, однако в августе приостанавливались в связи с тем, что обвиняемый якобы был тяжело болен.

https://t.me/ENews112/12251

Задержали в ТЦ

Петрозаводский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова по делу о получении взяток в особо крупном размере при строительстве объектов в аэропорту Петрозаводска. Следствие доказывало, что Кайдалов и Волчек получали взятки от подрядчиков, выполнявших работы по реконструкции аэропорта.

Министра задержали в одном из городских торговых центров вместе с бывшим заместителем гендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорем Волчеком в феврале 2020 года. В кармане дубленки Кайдалова обнаружили более 300 тысяч рублей. Высокопоставленный чиновник заявил, что не знает, как деньги оказались у него.

https://rg.ru/2022/11/21/reg-szfo/byvshij-karelskij-ministr-...