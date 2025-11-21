О войне с НАТО и прочей дружбонародности

В Европе нагнетают. Поляки устроили ЧП у себя на железной дороге ведущей на Украину. И хотя никто толком не разобрался, что случилось, польский Генштаб уже заявил о подготовке нападения на Польшу, подразумевая Россию. Немецкий канцлер Мерц с министром Писториусом вангуют о войне НАТО с Россией «до 2029 года, а может быть даже этим летом», а глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выколачивает из стран ЕС 100/200-млрд кредит для Украины.

Россия на все это отвечает невнятным бормотаньем Пескова и аллегориями Лаврова, который в интервью телеканалу «Россия 24» вспомнил что после ВОВ союзники по антигитлеровской коалиции были против Нюрнбергского трибунала т.к. у них самих рыло было в пуху. Это полная правда, союзнички по факту вырастили и вооружили Гитлера. Сейчас история повторяется прямо на наших глазах, но есть существенная разница: у СССР в к. 1930-х-н. 1940-х гг не было ядерной бомбы, не говоря уж о «Посейдонах» и прочих Орешниках с Буревестниками. А у современной РФ – есть. И ядерная доктрина в редакции 19.11.24, предусматривает возможность ядерного ответа не только при прямой ядерной угрозе, но и при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности России и Белоруссии с использованием обычных вооружений.Но об этом почему-то не вспоминают ни Песков ни Лавров. Зато в новостных выпусках рассказывают об открывающемся в Дубае авиасалоне, куда Россия везет продавать новейшие беспилотники и истребитель СУ 57.А еще Россия возобновляет ввоз ядерных отходов для утилизации… из Франции.Ну и конечно, стремится сократить свои ядерные арсеналы в соответствии с новым СНВ 3 –дело за США.Еще дружбонародней выглядят наши внутренние новости.Не успели мы «порадоваться» объявлению 2026 года годом единства народов России (как его понимают некоторые российские чиновники, мы наблюдали 4 ноября), как подняли голову лоббисты предательского проекта переброски сибирских рек, в п.о. Оби, в Узбекистан.Мало того,«если Россия не поделится сибирскими водами, ее ждет наплыв 100 млн беженцев».Никакой реакции властей на эти провокационные заявления нет - видимо, некоторые кремлевские демиурги понимают «единство» таким образом, что Россия должна отдать все свои богатства: воду, лес, нефть, уголь, газ, продовольствие, наши города, наших жен и детей близким и дальним соседям –и тем, кто тупо пользуется Россией, при этом обязуясь вкладывать десятки миллиардов $ в экономику США , и тем, кто откровенно хочет ее уничтожить и превратить , например, в глобальный халифат.А чтобы нам не было так обидно, у нас просто отнимают способность самостоятельно мыслить и действовать: с одной стороны, специалисты из ЦБ обещают нам соц.рейтинг от банков, т.е. форматирование поведения - а с другой -пытаются убедить нас в собственной ничтожности - СМИ разгоняют цитаты некоего Ильи Мосягина о том что представители «поколения Z» не могут работать и массово уходят из сфер, которые считают неинтересными.Именно такого нового человека – потребителя десятилетиями взращивала российская информационная среда вместе с образованием, культурой и молодежной политикой, с их Инстасамкой «за деньги да» и ей подобными.Но Россия все равно сохранится, потому что, как говорил петровский генерал-фельдмаршал Христофор Миних, «Россия управляется непосредственно Господом Богом, иначе невозможно объяснить почему она до сих пор существует».Кстати говоря, эта фраза появилась на фоне бироновщины и прочего кризиса власти – и фельдмаршал оказался прав.rutube.ru/video/3b8141e4fbf12d1ff13d97cfce009dcb/

Но это еще и не все.

Игорь Ашманов: Крупные банки доверили блокировки "подозрительных операций" тупому ИИ, наплевав на людей

«Жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», - заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ситуацию комментирует комментирует член СПЧ, глава компании «Крибрум» Игорь Ашманов:

«Да, с блокировками действительно вышла ерунда, но ЦБ и Набиуллина здесь не очень при чем. Эльвира Сахипзадовна - женщина очень умная, осторожная и принимает обычно взвешенные решения. Это самодеятельность крупных банков, которые, получив руководящие указания от ЦБ, радостно включили самопальный, доморощенный искусственный интеллект, критерии подозрительности транзакции и правила блокировки которому написали довольно-таки когнитивно скромные люди. В результате за попытку перевода, например, 100 тысяч рублей своему родственнику - с той же фамилией, и не в первый раз - банк блокирует счет, сносит пароли банк-клиента и отменяет транзакцию.

А дальше служба клиентской поддержки банка или даже выделенный персональный менеджер отвечает на звонок с просьбой разблокировать счет: «Мы не можем, это ИИ решил, нам запрещено отменять его решения, идите в отделение с паспортом».

Так что проблема тут не в указаниях ЦБ, а в склонности одуревших от пропагандистской ИИ-кампании топ-менеджеров банков подменять реальную работу ее имитацией с помощью тупого ИИ и в отнятии у людей ответственности за решения. И в наплевательском отношении жирных котов-банкиров к «простым людям». Ну, и что, походит там бабка или мелкий предприниматель без денег пару дней, не сахарные, не растают. «Это для их же безопасности».

Когда мне лично на даче за попытку снять несколько десятков тысяч рублей в банкомате моего же банка в Серпухове заблокировали карту, счет с большой суммой и банк-клиент на выходных, персональный менеджер мне помочь не могла - ей было запрещено. И для попадания в отделение банка мне пришлось через пару дней прийти уже в Москве ногами в отделение.

Так вот, менеджер в отделении, разблокировав мою карту, сказал мне:

- Да мне самому мой банк заблокировал мой счет и карту в воскресенье посреди детского парка. И я остался без денег - у меня нет карт других банков! А по телефону мне сказали - идите в отделение. Я им отвечаю: да я сам отделение, но оно не работает в воскресенье!

И ничего сделать не удалось - даже для своего сотрудника!

То есть, вместо реального применения тщательно обученного ИИ для вычисления дропов, звонков, реальных признаков опасных транзакций проблему просто перекинули на граждан. Это классика применения ИИ: облегчаем себе жизнь с помощью «технологий», а граждане пусть общаются с ИИ - ничего, потерпят».

Очень правильный комментарий и очень тревожная ситуация. Недопустимо вешать решения в необходимых для жизни людей, экзистенциальных сферах на нейросети. Но именно это сегодня и происходит. Банки уже никто не ограничивает в возможности оставлять на совести (которой у него конечно нет) ИИ право человека на кредит, рассрочку и т.д. Что будет дальше, когда на ИИ повесят госконтракты и прочие гос. функции? Не хочется даже фантазировать.

Но ключевой вывод тут только один: кто заставляет людей жить по решениям машинного алгоритма, кто превозносит ИИ, тот на самом деле продвигает мизантропию. И расчеловечивание. Потому что ценность человека для такого персонажа - нулевая. Как бы он взахлеб ни превозносил ИИ-прогресс и "комфорт и удобство" от него для каждого из нас.

ЦБ видит рост жалоб на необоснованную блокировку счетов. Это говорит о том, что «где-то перегнули палку», борясь с мошенничеством (с) Эльвира Набиуллина.

Люди всё чаще сталкиваются с абсурдными проверками: один мужчина должен был объяснять банку, зачем снял 250 тысяч, после чего его допрашивали о цвете и лошадиных силах автомобиля и требовали договор. У другой клиентки заблокировали перевод самой себе на 40 тысяч — два дня пришлось доказывать, что деньги нужны на зимний пуховик и что она переводит в другой банк ради кэшбэка. А что же будет дальше? Не догадываетесь? Не прошло и года.



Тот самый кандидат философских наук из Ташкента Равшан Назаров, который заявил, что все 100 млн узбеков ринутся в Россию за водой и ничего их не остановит.

Он подчеркнул:

«Сегодня регион Центральной Азии насчитывает 80 миллионов человек, и это население растет. Уже совсем скоро мы достигнем критической отметки в 100 миллионов. Если Россия не поделится сибирскими водами, ее ждет наплыв 100 млн беженцев».



Председатель совета директоров группы компаний «Полипластик» Лев Гориловский предложил 7 ниток трубопровода протяженностью по 2100 км. На первом этапе система сможет транспортировать около 5,5 млрд кубометров обской воды в год, с возможностью увеличения в 3–4 раза.

Проект оценивается в $100 миллиардов долларов, строительство займет не менее 10 лет, потребуются внешние инвестиции и кредиты международных организаций.

Эксперты подчёркивают, что переброска сибирских рек через Казахстан решит водный дефицит стран Центральной Азии, позволит России получить новый источник дохода и усилить стратегическое влияние в регионе.

Ранее сообщалось, что Узбекистан сливает миллиарды в США, подписав соглашение по разработке редкоземельных металлов в республике.- отмечает Осташко

Вся эта "стройка века" ляжет тяжким грузом на плечи самой страны и ее граждан (а то малдо лежит). Скоро с приняьтием технологического сбора граждане РФ будут переплачивать за ноутбуки и сотовые телефоны так же, как за автомобили с конским утильсбором. Россия с ведрами АвтоВАЗа и падающими роботами за сотни миллионов становится технологическим посмешищем.

Утильсбор, мусорный сбор, сбор на капремонт, технологический сбор, экологический сбор (да, есть и такой), Честный знак ... введите уже просто налог на воздух.

Все эти "сборы" бессмысленны без контроля расходов. Где мусоропереработка за которую мы платим с 2019 года? Где утилизация машин, да даже просто нормальные отечественные машины?

Очистные бл*дь за 20 млрд на Байкале с 2019 года построить не можем - все разворовано. А в Марий Эл такие очистные построили, что надо еще 2 млрд рублей чтобы подогревать г*вно - негодует Сергей Колясников! Надо сбор на г*вно еще ввести, люди будут меньше гадить и экология воспрянет. Не благодарите.

