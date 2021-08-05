Они ТАМ есть! Прощение или возмездие?

Я ошибался не раз в жизни — кому-то принес проблемы, кто-то из-за меня плакал. Но я не искал прощения, я искал возможность исправить, потому что я искренне сожалел о содеянном, пусть даже это был какой-то пустяк. Для меня слово «извини» не просто обиходное; я, как и многие, не люблю извиняться, но если это делаю, то делаю искренне, понимая, что набокопорил.

И уж совсем не понимаю, как можно просить прощения за убийства, насилие, покалеченных детей, разбитые семьи… Кто такое может простить? Возможно, Всевышний, но я – простой человек и мне нужно ВОЗМЕЗДИЕ. Я не скажу, что нужно истреблять всех поголовно, кто против меня. Все зависит от того, что было сделано. Я могу понять тех, кто, получив наказание, горько сожалеет о содеянном, но не из-за того, что его наказали, а из-за того, что принес несчастье, горе, беду… Понять могу, но не простить!

На днях в одной публикации на CONT.WS упомянули меня, показав на моем примере — мол, так нельзя, надо прощать, нужно жить в мире и так далее. Другой человек написал ответную короткую заметку (https://cont.ws/@ronanejo/2044...), где изложил вроде бы все понятные факты: почему нельзя прощать терроризм, геноцид, массовые убийства, осознанное насилие над другим человеком.

Но первый автор не понял и обвинил меня в том, что я такой же, как те бандеровцы, против которых мы воюем. Обосновывалось это тем, что «убивают и они и мы», а значит между нами можно ставить знак равенства. Так ли это?

Я не ищу одобрения, не ищу прощения. Наверное, то, то я на Донбассе, что не поддержал майдан и до конца августа 2014 делал все, чтобы украиноозабоченные маргиналы чувствовали себя в опасности, находясь в Николаеве – один из поступков, в которых я вообще не сомневаюсь. Я уверен, что сделал правильный выбор. Делал я его не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Просто иначе я не мог! Это даже не выбор, а одно из базовых знаний, которые применяешь автоматически: я не могу дышать под водой, я не сяду на унитаз не сняв штаны, меня бы вырвало, если бы поцеловал меня мужчина и я ненавижу, если обижают тех, кто не может адекватно ответить.

Я не какой-то особенный, а самый обычный. Просто у меня есть черта, за которую я не зайду, иначе это буду уже не я. Мне, как и всем, страшно при обстреле, просто я страх могу обратить в ярость, что мне помогало ещё в драках за школой. И я совсем не один такой! Десятки тысяч таких, как и я выходили на улицы своих городов, на Антимайдан. А миллионы не выходили, надеясь на защиту государства, которого уже не было. Кто-то из нас погиб той весной 2014-го в Днепропетровске, Киеве, Харькове и Одессе. Многих посадили, а их семьи остались как заложники. Тысячи, как и я, уехали на Донбасс.

Сожалею я лишь об одном: до 2 мая я тоже (50/50) считал, что все можно решить без большой крови. Я хоть и видел, что творили в Киеве и других городах (и знал, что в Днепропетровске просто уничтожили всех, кто был против майданного переворота), все еще немного надеялся, что правоохранители возьмут ситуацию под контроль… зря надеялся, надо было сразу начинать с уничтожения врагов. Чем меньше их осталось бы к маю, тем меньше людей убили бы на Донбассе. И ведь они не скрывали, что убивали в Киеве всех, кто против, да и обычных граждан тоже. Парубий не в пустующие квартиры в центре украинской столицы вселился, и не скупил их по рыночной цене. А к концу майдана, у него было несколько квартир в центре Киева.

Кто-то должен чистить выгребные ямы. Это работа, которой не похвастаешься, но она необходима. Главное — ПОТОМ сходить в душ... Пока идет война, ДОЛЖНЫ быть ответные действия. И если некий двуногий организм СОЗНАТЕЛЬНО решил убить МИРНЫХ граждан, то должен быть уничтожен с особой жестокостью. Этой работой не похвастаешься, она не принесет душевного спокойствия или гордости. Но если ее не выполнять, то мир будет заполнен дерьмом.

Стоило бы призывающим к прощению бандеровцев показать, как горят живые люди в маршрутке, подбитой «блуждающим минометом». Когда пытаешься вытащить еще живого, то джинсы слезают вместе с кожей... Они философствовали бы потом с теми, кто обстрелял маршрутку?

Философствовать хорошо с бокалом вина на закате, когда уже не жарко и видны волны моря, а последний луч солнца, проходя сквозь морскую волну, на секунду окрашивает все в зеленое.

Вот тогда включить какого-то Джо Дасена и философствовать...

А вот когда дети, доев хлеб, МАШИНАЛЬНО смахивают крошки в ладонь и съедают их, как делала моя бабушка, пережившая послевоенный голод, философствовать не очень тянет. Тянет сделать так, чтобы это не повторилось. А я лично знаю только один метод — и мой дед его знал, знал и мой прадед, и его прадеды. А если бы не знали, то меня просто не было бы — вот такая философия получается в моем мире

В моей реальности: если убить того, кто ОСОЗНАННО идет убивать мирных людей сразу, то намеченные убийцами жертвы выживут. А если убить не сразу, а жестоко, то нескольких других, кто собирался идти убивать обычных людей, если не одумаются, наверняка испугаются и таким образом выживет больше людей. Математика довольно простая. Полутона существуют в мирной жизни. На войне только контраст. И на войне нет ничего красивого и хорошего — это самая грязная и подлая работа. И я не хочу, чтобы мои дети или внуки ею занимались. Следовательно, мне придется расчистить мир, насколько сумею.

Но нет, мне пишут, что я не понимаю разницы, что я призываю к жестокости, а это приводит к расчеловечиванию.

Может и так, но разница основная в том, что мне не нравится война, не нравится стрелять в кого-то, у меня просто нет другого выбора. Я писал, что не могу под водой дышать, вот и здесь ровно так же: я не могу допустить, чтобы банды мародёров и извращенцев издевались над людьми, а я просто сидел и попивая пивко рассказывал, что «это плохо и так нельзя». Я не призываю к жестокости, но жестоко зверю, уже попробовавшему кровь, дать еще один шанс. Как мне потом смотреть в глаза той матери, ребенка которой он изнасилует и убьет?

И ведь ни я, ни кто-то рядом со мной, не призывает «убивать украинцев». И Мозговой, и Безлер говорили: мы воюем не против украинцев, а против фашистов. Если человек по каким-то причинам считает себя украинцем, но остается человеком, мне нечего ему предъявить. Пусть хоть китайцем себя называет или котом — главное, чтобы поступал как Человек. А разве поступки «воинов света» человеческие?

Я ни капли не сгустил краски, когда написал, что от увиденного на Донбассе, я, здоровенный бугай за 40, рыдал, как дите малое! Но меня сейчас призывают решать всё по закону, арестовывать, судить, а уж потом… По какому закону они пришли в Хрящеватое и Новосветловку с нашивками «РАБОВЛАДЕЛЕЦ»? И ведь это не шутка такая, они действительно считали себя хозяевами рабов! Какой закон применим к мужику за 50, который изнасиловал 10-летнюю девчонку? А вот такой: ее дед взял винтовку, нашел его и застрелил. И это несмотря на то, что в Новосветловке было целое стойбище Айдара и ВСУ.

Или, может, жителям одного села под Краснодоном стоит извиниться за то, что забили сапками и тяпками украинского летчика, выпрыгнувшего из подбитого самолета? А то, что за пару дней до того, по этому селу отбомбились украинские летчики, это как? Не считается? Нужно по закону? Так это и есть ЗАКОН! Это война и законы здесь не те, что в мирной жизни. И еще раз повторю: сожалею я о том, что только в мае 2014 понял, что это война.

Хочу привести пару примеров, который многие из вас знают:

Когда Красная армия выбила немцев из Одессы, война покатилась дальше, как и советские дивизии. А войска НКВД, которые всё делали по закону, еще не успели войти в город, и Одесса чуть больше суток жила освобожденная, но ещё без советского закона. К приходу НКВД все, кто поддерживал фашистов, были убиты, чаще всего аккуратно развешаны по столбам и деревьям, некоторые были прибиты к воротам. НКВД ловить в Одессе было уже некого…

Сотрудники НКВД, конечно, изловили бы всех, судили, кого-то расстреляли бы, кто-то уехал бы восстанавливать города с другими пленными. Некоторые дожили бы до майдана и вдохновляли юных нацистов на насилие, убийства и казни. Но случилось так, как случилось и, если бы не доброта Сталина, ни одного бандеровца не дожило бы до нашего времени. Но ОНО не понимает ни доброту, ни прощение.

Второй пример: мигранты из Африки, Пакистана, Афганистана… насилуют в Европе женщин, даже детей. Их ловят, иногда судят — а посудив, отпускают. Они выходят и продолжают насиловать, грабить, а то и убивать. Другие мигранты, которые не решались на такое, видя происходящее, пополняют ряды насильников и грабителей. Мигранты, не боясь никого, организовываются в банды, торгуют наркотиками и несовершеннолетними детьми, берут заказы на погромы.

А вот в своих пакистанах они боялись не то что изнасиловать, а случайно рукой зацепить женщину. А почему? Потому, что им грозило посажение на кол, забивание камнями и некоторые другие не веселые варианты окончания жизни. И вот огромная разница в поведении в Европе и поведении на исторической родине.

Война будит в человеке самое низменное. Война ВСЕГДА несет безнаказанность. Если в мирной жизни некто опасался закона или осуждения, то на войне он считает себя НАД обычными людьми, ведь у него есть оружие. И как с такими поступать? Во время войны… разводить суды? Адвокаты? Апелляция? «Обвиняемого в детстве мама не любила, а в школе плохие дети на спину плевали» - дойдем до этого?

И не стоит меня считать особо кровожадным, ведь я не призываю всех поголовно перестрелять. Но безнаказанность порождает самые ужасные преступления. Думаю, не надо вам объяснять, что такое теракт! В России были теракты, был захват школы в Беслане, был захват заложников на «Норд-Ост», в Питере взрывы в метро… не стану все перечислять. Вы понимаете, что это. Если живете там, где был теракт, помните, как сердце билось, стараясь проломить ребра, а в животе была пустота, руки тряслись, когда набирали номер близких, надеясь, что ответят, что не попали под взрыв или захват заложников. Вот вы, что бы сделали с террористами?

А чтобы вы сделали с тем, кто стрелял из танка в жилую девятиэтажку? А после того, как помогали вытаскивать искореженных детей из-под разрушенного интерната, что бы порекомендовали сделать с артиллерийским расчетом? Полковник Киселев (позывной «Коммунист») собрал парней и сделал вылазку к украм. В результате вылазки укры долго не хотели стрелять там, где был «Коммунист». За одну вылазку было ВЫРЕЗАНО несколько артиллерийских расчетов. Я считаю, что «Коммунист» абсолютно прав, и если бы такие действия предпринимали по всей линии соприкосновения, то обстрелы сократились бы кратно. А мне рекомендуют «арестовывать и судить»…

У меня есть друзья, есть много врагов, но я всегда говорю так, как думаю, хотя иногда стоило бы промолчать. Я не всегда сдержан и знаю это. Но я умею сопереживать. Я ставлю себя на место человека и чувствую его горе, обиду, растерянность… Видимо, по этой причине я начал просить помощь для тех, кто ТАМ есть! Они ведь такие же люди, как я, как ты, они ничем не выделяются из толпы, у них нет суперспособностей. И им нужна помощь, потому что сами не справляются.

Я понимаю горе отца, потерявшего сына, горе сына, потерявшего родителей. Я понимаю растерянность и обиду ребенка, который не понимает, за что его наказывают, почему делают больно. И почему мама с папой лежат и не встают… Он не понимает, почему еще неделю назад его заставляли есть, а сейчас нет ничего, даже сухарика или печенья. Обиду стариков, которые всю жизнь честно трудились, а теперь им сказали, что они «ватники» и не достойны пенсии.

Эзотерики скажут, что у меня сильно развита эмпатия. Я с детства такой был: носил домой раненых птиц, котят, щенков…

Я ставлю себя на место человека и чувствую почти как чувствует он. Но вот поставить себя на место убийцы, насильника или мародера мне не удавалось ни разу! Я не умею сочувствовать таким, как они, мне их не жаль. Я не стремлюсь расстрелять их прямо здесь и прямо сейчас. Если есть другой способ остановить, чтобы они гарантированно никому не навредили – я только поддержу! В конце концов на них можно вакцину тестировать или какой-то шампунь от перхоти…

Но я не вижу другого способа остановить их во время войны. Как писал выше – у моего деда, который был в николаевском подполье, а потом сражался в рядах Красной армии, был только один метод остановить врагов. У моего прадеда, который воевал в Первой мировой, а потом за красных в Гражданскую, тоже был только один метод останавливать убийц. У одного из моих предков, который пришел во главе казачьего куреня на берега Южного Буга под командованием князя Потемкина, тоже был тот же самый метод остановить врага, остановить грабежи и мародерство войны. Уверен, если раскопать про моих предков в глубь веков, то тот, далекий мужик, живший во времена верований в Перуна, знал ровно тот же самый метод. А те, которые сомневались в этом методе, вероятно, не оставили после себя потомство.

Знаете… пишу, а перед глазами картинки мелькают: разрушенные дома в Луганске, мертвые старики в квартирах, которые не смогли выйти за водой и погибли от жажды. Маленький гроб пятилетнего пацана, и его отец с запутавшейся в щетине слезой. Еще живые, горящие в маршрутке люди и лохмотьями слезающая с них кожа. Стрим из Одессы ночью со второго на третье мая, когда покалеченная женщина дико кричит, а вокруг нее толпа нелюдей дико гогочет и ДОБИВАЕТ ее палками, разбивая голову… Как жаль, что в конце 2013 года не провели зачистку майдана, убивая все, что там шевелится. Это, конечно, не по закону, но так лучше, чем все, что произошло после.

Ну а пока… пока вы оказали помощь тем, кто в ней нуждается из-за того, что не стал философию разводить, а сопротивлялся украинским нацистам как мог. Кто-то погиб, кто-то искалечен, многие выжившие продолжают сражаться на Донбассе или по мере сил сопротивляются в украинском тылу.

Вы помогли семье николаевца, который воюет на Донбассе с 26 мая 2014 года. В Николаеве он был замкомвзвода «Беркута» и поддерживал нас со своими подчиненными. Он один из тех, кто не просто стоял в оцеплении. Когда понаехавшее рогулье кинулось на николаевцев, он первый снял с себя бронежилет и каску, вступив с ними в бой, как простой житель города. У него 11 ранений, одна из пуль до сих пор в тазобедренном суставе. В аэропорту он «поймал» фосфорную лепешку на ногу. Так что парень не из робкого десятка.

Произошел у него «закус» с комбатом. Того увольняют, но пока шло разбирательство, зарплата не выплачивалась. У него здесь семья, маленькая дочь. Так что ваша помощь ему была очень кстати.

Один читатель Конта помогает одесситке Марине, которая 2–го мая была избита радикалами. Перелом позвоночника, множественные травмы и ушибы. Вы тоже ей оказываете посильную помощь, за что отдельная благодарность.

Вы помогли семье из Днепропетровска, о которой я регулярно пишу, в которой двое детей, бабушка и потерявшая здоровье в украинском СИЗО мать. Ваша регулярная помощь этой семье дает возможность относительно нормально выживать. Старший из детей, уже не ребенок, он смог приехать в Донецк, где начал получать военную специальность. Выехать из Украины он смог с вашей помощью.

Вы помогли семье погибшего бойца. Семья живет на ТОЙ стороне «ленточки» на Донбассе. Детей бойца воспитывают бабушка и дедушка, которые недавно переболели COVID-19. Без вашей помощи на лекарства они бы не выкарабкались, а детей забрали бы в украинские интернаты.

Вы помогли еще одной николаевской семье, которая проживает в Луганске. Их мать — то еще шило для украинских властей Николаева. В семье двое детей, отец детей имеет заболевание сердца, так что с работой не все просто, хотя электрик он отменный. Несколько раз пробовал в воинские части устроиться, но с таким здоровьем не берут.

Дядечка-венгр, о котором писал в прошлой статье этой серии продолжил помогать жителям Закарпатья. На этот раз с его помощью одна семья смогла выехать в Россию. Мне пишут люди, которые реально нуждаются, в особых случаях я свожу их с теми, кто напрямую оказывает помощь семье. А еще дядечка-венгр прислал определённую сумму на помощь батюшке Андрею из Лутугинского района Луганской области. Батюшка распределит ее среди нуждающихся не только его прихода, а и среди тех, кто не является прихожанином, но НАШ человек.

Вы оказали помощь женщине из Харькова. Она – учитель русского языка и литературы. На Украине сейчас это востребованная профессия, но очень опасная. После повальной насильственной украинизации в школах, учителей русского начали нанимать как репетиторов. На женщину напали украиноозабоченные «активисты» и жестоко избили. На правой руке раздробили несколько пальцев ударами молотка.

А несколько харьковчан, с которыми я связался, оказали помощь иного рода: двое из нападавших уже никогда не покажутся в Харькове. Мало того, работать им будет сложно даже за клавиатурой. Я (официально) конечно не одобряю такие действия, но ничем не могу помочь оставшимся «хлопчикам», их ждет та же участь.

Вы оказали помощь Якуту (Владимир Сердюк), получившему тяжелейшее ранение при деблокаде Луганска. Владимир живет в Краснодонском районе, и именно он заполняет сайт ВосходИнфо. Все новостные обзоры, выходящие ежедневно на сайте – это его рук дело. А недавно у Якута родились двое внуков. Вначале родила старшая дочь, а не следующий день невестка родила внука. Так что Якут теперь официально ДЕДУШКА!

Выжил Владимир только благодаря русским врачам. Спасли его в Ростове, а на ноги поставили питерские хирурги. Мы никогда не забудем помощь русских медиков. Николаевец, который из «Беркута», о котором писал выше, тоже был спасен несколько раз русскими хирургами. Так что о героизме русских докторов мы знали за долго до пандемии. А Владимир часто катается на то место, где УАЗ с бойцами наехал на мину, выжил только Якут. Там стоит крест, туда Якут сегодня тоже поехал «наводить порядок». Связаться с Владимиром напрямую можно здесь: https://ok.ru/profile/58976852...

Кто может помочь Владимиру, он будет очень благодарен:

Карта сбера России: 4276 5209 7902 5125 Владимир Алексеевич С.

Вы помогли семье киевского милиционера, погибшего на майдане в 2013 году. Видя, что закон не действует, офицер милиции организовал группу сопротивления. Сам он погиб в подвалах КГГА под пытками. Исходя из того, что его группа еще с год действовала, пытками от него ничего не добились. Тело офицера не было найдено. Если кто не в курсе, поясню: вместе с захватом административных зданий во время майдана, нацисты захватывали городские крематории. А крематории в ту зиму работали постоянно и с большой загрузкой.

Семья из Белоруссии помогла семье из Сум. Они организовали переезд матери с детьми. Старики пока остаются в Сумах. Они болеют, как все пожилые люди, перевезти их будет крайне сложно, если вообще возможно. А дети в этом году пойдут в НОРМАЛЬНУЮ школу. Летом каникул у них не было и не будет: вначале переезд, теперь занятия с репетиторами, которые тоже организовала семья из Белоруссии.

Вы помогли семье из Энергодара. В семье трое детей. Все усыновленные до государственного переворота. Семья жила зажиточно до майдана, но потом все изменилось. Участвуя в сопротивлении, семья потеряла бизнес, а за тем и дом, так как отец был обвинен по статье «измена родине», что приводит к конфискации имущества. До последнего времени приемные родители выкручивались, дети нормально воспитываются, получают ПРАВИЛЬНОЕ образование. Без роскоши, даже без смартфонов, но жить можно. Но в конце апреля у отца нашли рак… Провели операцию, вроде бы все будет хорошо. Но на болезнь ушли и силы, и средства. Ваша помощь была очень нужна. Дальше (как надеются приемные родители) справятся сами, но я с ними на связи.

К сожалению, не смоги оказать помощь с переездом женщине-пенсионерке из Николаева. Я писал об этом в прошлой статье. Это была Галина Медведева, дочь одного из героев «ольшанцев», знаменитого десанта, освободившего Николаев. Она скончалась 26 мая после тяжелой болезни. До последних дней она как могла боролась с украинскими нацистами. Они даже пробовали ее лишить «стипендии Героя Советского Союза» - мизерной выплаты (600 гривен, примерно 1500 рублей), положенной детям Героев.

— Дело не в деньгах. Никто не имеет права оскорблять память Героев-«ольшанцев». Я просто хочу добиться правды, — сказала тогда Галина Николаевна.

Несколько человек откликнулось на просьбу о помощи, есть люди, живущие в ДНР, которые предложили переезд Галины к ним. К сожалению, мы не успели…

Ваши комментарии с присылаемой помощью:

«Нашим с Донбасса» - спасибо большое!

«НАШИМ людям» - благодарю!

«нашим, кому нужнее» - тяжело выбирать, помогаю тем, кому совсем плохо и срочно

«Наши везде. Привет из Томска» - привет Томск! Да, наши есть везде, ведь мы - цивилизация

«От пенсионерки из Челнов. Живите! Победы!» - спасибо, красивая у вас там река, напоминает мои родные места

«Держитесь. Урал» - конечно будем держаться. Мы уже точно не отступимся от своего

«Ждем! Псков» - Донбасс придет первым, остальные потом подтянутся

«Нашим от Питера» - спасибо питерцы!

«Спасибо, что вы там есть. Волгоград» - мы всегда ТАМ были, да и не только ТАМ. К сожалению сейчас придется многое пересматривать и не только по Окраине

«Терпения, стойкости и здоровья. Тверь» - спасибо

«От Звёздного городка МО (это Моск. Обл) – спасибо! Я знаю Звёздный, я в советской школе учился. Да и у товарища рядом с вами гостил пару дней году в 17-м кажется. В сам городок не попал, но надеюсь еще. Говорят, красиво и интересно. Мне будет очень интересно: я в детстве мечтал стать космонавтом. Мечты…

«Детям Донбасса от московского Пенса» - благодарю пенсионер из столицы Русского мира!

«Скромная помощь Донбассу» - не бывает скромной или маленькой, кто чем может, тем и помогает. Доброе слово тоже очень нужная штука, в наше время информационной лжи.

«Спасибо! Мы с вами! С-Пб» - вам спасибо!

«САХАЛИН. ХОЛМСК. СЕРГЕЙ. ПЕНСИОНЕР» - спасибо! К вам на днях Мишустин приезжал, говорят, что новый глава хорошо поднимает остров.

«От читателя Конта» - спасибо и за помощь и за то, что читаете

«увидел статью» - спасибо большое

«Детям Донбасса от Москвы» - благодарю

«ОНИ ТАМ ЕСТЬ – из Москвы» - Хорошо, что ОНИ (то есть вы и мы) есть в Москве, причем в подавляющем большинстве. Без Москвы и нам придется скверно. Москва – сердце!

«Нашим детям, спасибо Вам, из Москвы» - спасибо вам!

«Сибирь Омск» - благодарю вас

«С наступающим Днём Победы!» - и вас с прошедшим!

«Спасибо Вам за Вашу работу, Снежинск» - спасибо, что не забываете

«Пусть кому-то будет немного легче» - конечно будет! Спасибо

«Нашим, Мскв» - спасибо москвичи

«Нашим. Волжский» - благодарю и не первый раз

«Кубани с Вами! Вославу Божию!» - спасибо братья!

«Наших ждем всех читаем Вас скорбим по Одессе» - Одесса стала для многих откровением. После Одессы уже почти все поняли, что это война

«На помощь людям» - спасибо

«Держитесь ребята! Владивосток» - большое спасибо! Приятно получать весточку почти с другого края планеты!

«Для Донбасса» - спасибо вам

«Для наших» - благодарю

«Россия и Новосибирск с Вами!» - спасибо, если бы не майдан, то я со своими строителями был бы у вас. По крайней мере в октябре 2013 договорились, что поедем коттеджи строить. Но может еще побываю

«сколько могу пока» - спасибо огромное!

«Ессентуки с вами! Держитесь! – спасибо, надеялся в отпуск в вашу сторону скататься, но пока в пролете

«Мос обл, Ивантеевка. Серег, удачи» - спасибо большое

«Нашим из Сибири» - благодарю сибиряки

«ЯНАО, Пурпе-1, пенсионер. Бейте гадов!!!» - конечно будем бить! Меня эти мирные философии не собьют с пути. После победы можно пофилософствовать и судить по закону победителя, сейчас будем бить

«Работайте братья! МСК» - спасибо вам

«Нашим! Держитесь, мы вместе!» - спасибо

«Спасибо вам за вашу героическую работу» - ну… уж точно героизма в этой работе нет. Героизм у тех, кто с ТОЙ стороны со мной на связи – это да. А вам спасибо

«Мы ТАМ есть. Кто явно, кто незримо…» - очень удивятся рогули, увидав сколько на самом деле НАШИХ, как только появятся первые бойцы на окраине города…

«Из Питера, будет еще… с нами Бог» - спасибо Питерцы

«Москва Валентин» - благодарю Валентин

«За ПОБЕДУ!!! (Иж)» - за НАШУ победу! Хорошие изделия выпускают у вас на Механическом заводе, просто радость одна!

«Донбассу» - спасибо!

«Снова Харьков. На ваше усмотрение» - спасибо харьковчане! Я знаю, что ВАС очень много на самом деле. Кто-то остался, кто-то на Донбассе, кто-то уехал, а кто-то… уже в теплых местах, окультуривает Бармалеев музыкой знаменитого немецкого композитора…

«С опозданием 9 мая! За победу Донбасса! СПб» - спасибо Питер!

«Ждем нашей Победы! Оставайтесь живы!» - спасибо, мы победим, у нас нет других вариантов, ведь мы – русские!

«Омск, удачи всем нашим!» - благодарю омичи!

«Держитесь» - а куда мы денемся? Спасибо, что помните о нас

«НАШИМ людям – Дубна, МО» - спасибо ядерщики, вы – молодчаги!

«Русским людям» - благодарю

«Москва – тем, кому нужно» - только тем, кому совсем плохо.

«ОНИ ТАМ ЕСТЬ из Москвы» - спасибо еще раз!

«НАШИМ!» - нашим! Спасибо от них!

«Ростов с вами» - Ростов для нас уже совсем родной. Вы первые приняли наших женщин, детей и стариков, вы первые лечили наших бойцов. Мы перед вами в вечном долгу!

«Для наших на Донбассе» - спасибо!

«Нашим. С днем России. Мы вместе. СПб» - с Праздником. Кто-то считает, что 12 июня день не очень, так как Ельцин тогда провозгласил «незалежнисть». Но русская история настолько богата, что куда ни ткни – получишь несколько событий: плохих и хороших. Лично для меня это День России и плевать на того Ельцина. День хороший, теплый, для северной России – это хорошо.

«нашим… а темней всего перед рассветом!» - да, как-то так… но уже мелькнули первые лучи. Надеюсь мне не пригрезилось и наступает рассвет. Спасибо вам

«Держитесь пожалуйста» - будем!

«Из России с приветом!!!» - из Донецка с ответом! Спасибо братья!

«ОНИ ТАМ ЕСТЬ – из Москвы» - спасибо, приятно. что не забываете

«г. Львов для наших» - а вот этот комментарий выделю жирным, чтобы знали – ТАМ наши тоже есть! Спасибо вам!

«Нашим людям. Тверская область» - спасибо большое

«Нашим на Донбассе» - благодарю

«Для наших на Донбассе» - спасибо вам

«Нашим из Севастополя» - спасибо городу русской доблести и славы!

«Немного, но от чистого сердца» - такое же сердечное спасибо!

«ОНИ ТАМ ЕСТЬ – из Москвы» - спасибо

«ждем вас. Москва» - скоро будем. Донецк… (есть предпосылки, что очень скоро)

«Приднестровье – Донбассу» - спасибо братья, вы тоже прошли войну, вы знаете этот Ад

«Пусть кому-то будет немного легче» - спасибо

С яндекс-деньги, Ю-мани теперь:

«Из Риги. Здесь тоже друзья» - мы все равно будем вместе. Чтобы там не задумывали толстожопые мудилы, мнящие себя хозяевами мира

«Одесса» - спасибо за то, что вы есть! Спасибо за помощь!

Из вебмани:

«они ТАМ есть!» - и их на самом деле большинство

«надеемся и ждём, братья» - спасибо вам

«Детям Донбасса из Германии. Андрей» - спасибо русский немец, приятно из-за границы получать весть о том, что и там нас помнят

Я искренне благодарен тем, кто смог оказать помощь. Возможно это спасло несколько жизней НАСТОЯЩИХ людей. Это радует тех, кто ТАМ есть, даже если они не нуждаются в помощи. Они видят эту статью, они читают СКОЛЬКО вас, со всех концов России и заграницей тоже! Переписывая ваши комментарии, я как по миру путешествую: вот Владивосток, а вот Москва, вот Омск, а вот Питер, Снежинск, Тверь, Ижевск, Томск… Дубна…

Если смотреть на контраст, то противнику никто так не помогает. Да, сколько-то нацистов отправили лечиться в Германию или Израиль. Но кто-то скажет им доброе слово? Кто-то напишет им: «ждем»? НИКТО! Не нужны они никому, потерявшие свои корни, забывшие лица своих отцов и дедов. В противоположность им, НАШИ получают не только материальную поддержку, но и моральную.

А редким исключениям, желающим, чтобы мы не несли возмездие, а лишь цветы и кока-колу, советую посмотреть два коротких ролика:

Донецк. Полиграф 28.07.21. 6 утра

Снаряды падают от улицы Буслаева 28.07.2021

А теперь можете продолжать разводить философию, как можно, а как нельзя поступать с врагом.

В комментариях к заметке товарища, который ткнул носом неумную авторшу, она начала переходить на истерику. Написала, что Лохматый (это я) вообще сидит в Москве, а не в окопе и строчит постоянно на CONT.WS. Москва мне нравится, но я в Донецке. И я ни разу не упоминал, что пишу из окопа или горящего танка. Наоборот, я несколько раз писал, что после Дебальцево не брал в руки оружие. Ну как… не брал. В смысле не воевал, не в войсках. Я никогда не писал, что я какой-то герой или страшный боец. Наоборот, я знаю героев, и понимаю разницу между ними и собой. Я делаю то, что считаю правильным. Бывал ли я под обстрелом или в бою? Приходилось: Смелое (в ЛНР), Пионерское (ЛНР), Кировск (ЛНР), Чернухино (ЛНР, во время Дебальцевской операции). Бываю ли на передовой? Ну бываю… в основном около Дебальцево, так по работе нужно. И кстати, из окопа тоже можно писать, в ДНР 4G по всей территории нормально ловит. Бываю ли в ЛНР? Ну да, регулярно, тоже по работе нужно. Что-то еще? Спрашивайте!

А если вы можете помочь тем, кто ТАМ есть, их семьям, детям. Тем, кто ЗДЕСЬ есть, кто чаще меня бывает в окопах и под обстрелом:

Карточка «Сбербанк России»: 4276 5219 7344 7208

Яндекс-деньги: 410013477797584

Вебмани:

Доллар: Z933002199485

Рубль: R517410553243

Любая ваша помощь найдет свою благодарность. Кто-то опять удивится, что «аж в самой России» знают и помнят, кто-то прочтет эту статью, которую вы помогли распространить.

Если ты сопротивлялся украиноозабоченным нацистам, и семья твоя из-за этого пострадала, свяжись с нами через форму обратной связи на сайте ВосходИнфо, чем сможем – поможем. Можно связаться со мной в любом аккаунте социальных сетей. Если знаешь тех, кто из-за майдана потерял все, кроме мужества, кто выживает с трудом — свяжи нас с этим человеком. Но есть одно «НО» — это должен быть вопрос выживания. Мы, к сожалению, многим помочь не сможем. Потому помогаем тем, у кого крайняя нужда.

Прошу помочь в распространении

https://cont.ws/@Lohmatiy/2049127