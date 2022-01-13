Алма-Ата была лишь приманкой, чтобы раскрыть американцев и турок

Первые дни Нового года ознаменовались очередным майданом, бессмысленным и беспощадным. На этот раз казахским, который по своей бессмысленности и беспощадности переплюнул даже киргизский. И, вроде бы, все хорошо закончилось – «наши» победили «ихних», но меня мучает одна мысль – а кто был организатором сего действа? Я понимаю, конечно, что это у победы много родителей, а поражение – всегда сирота, но все-таки?

У нас уже попытались, как это обычно водится, все списать на американцев. И вроде бы кто-то даже уши Дядюшки Сэма видел, и вроде бы даже кто-то читал предупреждение Госдепа США к своим гражданам воздержаться от поездок на Новый Год в Казахстан. Но на сайте Госдепа об этом ничего нет. К чему это было им стирать? Неужели данная информация фейк? Понятно, что тут уже и доказательную базу под это подвели, мол, Штатам, кровь из носу, надо было испортить настроение Путину перед запланированной серией переговоров в формате РФ-США, РФ-НАТО, РФ-ОБСЕ, назначенной на первую половину января. У меня только один вопрос – ну что, испортили? Как-то все это больше смахивает на работу любителей-аниматоров, чем на работу профессионалов. Спецы из Лэнгли так не работают. Если кто и усилил свою переговорную позицию после этого, так это только Путин.

Еще смущает какая-то вялая реакция на все эти события США и всего остального прогрессивного сообщества. Ни тебе гневных заявлений о преступлениях кровавого режима против мирных демонстрантов, ни против вмешательства в дела суверенного государства иностранной военщины. Зато отметились сливки российского либерального сообщества из т.н. Конгресса интеллигенции, подписавшие коллективное письмо против российского участия в подавлении волеизъявления «мирного» народа братской нам страны (среди подписантов можно обнаружить и Леонида Гозмана, и Дмитрия Быкова, и даже Владимира Владимировича… Познера, всего на данный момент документ собрал более 200 подписей).

Но скажите мне, что это за госпереворот без лидеров и политической повестки? Маргиналы, которые, даже не дожидаясь выполнения их требований, сразу переходят к грабежам и мародерству. По дороге, разграбляя оружейные склады и магазины, захватывая телевидение и аэропорт, и убивая, да еще и обезглавливая полицейских. Про сожженные акиматы, кареты «Скорой помощи», пожарные и полицейские машины я уже молчу. Можно, конечно, все списать на эксцесс исполнителя, но поражает при этом какая-то растерянность и покорность властей в первые дни противостояния. И Алма-Ата, отданная на разграбление. Как-то все это странно, не находите? И куда при этом смотрел местный Комитет нацбезопасности, как проглядел подготовку к восстанию? И где в эти дни был дедушка? Его вообще нигде не было ни видно, ни слышно все это время. Я уже решил, что дедушка Нурсултан старый – ему все равно. Ан, нет! Елбасы (каз. лидер нации), которому в этом году исполнился 81 год, последний раз на публике появился всего за пару дней до переворота, 28 декабря, на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, где провел переговоры с Владимиром Путиным и пообщался с другими президентами стран-участниц СНГ (примечательно, что на этом саммите присутствовал и действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прилетевший в Питер и улетевший оттуда своим бортом, а дедушка своим, как будто между ними черная кошка пробежала).

И ведь действительно пробежала. В последнее время складывалось впечатление, что дедушка был недоволен своим избранником, срок полномочий которого истекает в 2024 году, и серьезно раздумывал оказывать ли ему поддержку при переизбрании на следующий срок или нет. У них несколько расходились взгляды на будущее Казахстана. Если Назарбаев был сторонником идеи казахского ханства с видами на пантюркистский союз, то Токаев чисто из прагматических соображений больше тяготел к расширению сотрудничества с Пекином и Москвой (именно в такой последовательности, вначале с Пекином, а потом уже с Москвой). Правда, у большинства россиян, да и у меня самого, до этого складывалось впечатление, что Нурсултан Абишевич был сторонником интеграции с Россией, стоял у истоков ЕАЭС, где был избран почетным председателем его высшего органа – ВЕЭС, что вроде бы говорило о его верности идеалам разрушенной в 1991 году Великой страны.

Может, поначалу так все и было, но за время 30-летнего бессменного правления дедушка заматерел, набил мошну деньгами (поставив своих зятьев во главе самых лакомых и доходных нефтегазовых и энергетических секторов национальной экономики) и стал железной рукой реализовывать принцип «Казахстан для казахов», проводя политику доминирования титульной нации над остальными этносами. Все эти языковые патрули и проч. националистическая сволочь стали следствием именно этой его политики заигрывания с националистами. Про перевод в 2017 году казахского языка на латиницу я уже молчу. Все время его правления шло планомерное выдавливание представителей не титульной нации из страны, где у них реально не было будущего. Это говорило только о том, что дедушка явно заигрался в казахского бая, играющего в многовекторность. Он явно не учел, чем подобная практика закончилась для Януковича и для Лукашенко. Виляя хвостом и перед турками, и перед американцами, дедушка при этом требовал особого отношения к себе и от Москвы. Не думаю, что это Кремлю сильно нравилось. Дедушка выбирал, на кого ему сделать ставку через два года на очередных президентских выборах, а Москва тем временем определилась, на кого ставить ей. Причем, не через два года, а именно сейчас. И выбор этот пал совсем не на почетного председателя ВЕЭС. В отличие от своего шефа Касым Токаев, не будучи олигархом, был более управляем и не одержим идеями казахского национализма, именно поэтому Москва все свои фишки поставила на него. Чем это закончилось для дедушки, стало ясно уже через несколько дней после старта казахского майдана, превратившегося стараниями Москвы в фальстарт.

Когда на улицах казахских городов появились лозунги: «Старик, уходи!» (на казахском они звучали еще более унизительно «Старый пень, вали уже!»), а в Талдыкоргане снесли памятник первому президенту, я понял, творится что-то не то.

Ведь всем своим благополучием Казахстан был обязан именно Нурсултану Абишевичу. За время его правления там был создан такой себе оазис благополучия в бушующем море среднеазиатского хаоса. Пусть и с элементами феодализма, но это можно было списать на некоторые родоплеменные особенности казахского этноса, уходящего своими корнями в не такое уже далекое прошлое с его жузами, племенами и родами. Все-таки Восток – дело тонкое! После 30-летнего правления Назарбаев красиво ушел с поста, передав бразды им же выбранному наследнику Касыму Токаеву, сохранив за собой контроль за правительством, где остались его люди, Комитетом нацбезопасности и пожизненный пост главы Совбеза и лидера нации (елбасы). Столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан, и казалось, что так будет всегда. Ан, нет!

Подозрения закрались, когда в первые дни переворота Токаев своим указом сместил Назарбаева с поста пожизненного главы Совбеза и сам занял его кресло. При этом политических требований протестующие на тот момент еще не выдвинули, ограничившись чисто экономическими, которые Токаев тут же выполнил (цены на автогаз вернул назад и заморозил). Но протест на этом не угас, а стал набирать силу, перейдя в массовые погромы, грабежи и убийства полицейских. Политические требования появились уже потом, причем даже не от протестующих, а от желающих оседлать этот протест всяких там польских и украинских прокладок, типа NEXTA и беглого казахского олигарха Мухтара Аблязова, лидера незарегистрированной партии «Демократический выбор Казахстана», осевшего во Франции, но вещающего на Казахстан со своего ресурса, зарегистрированного на Украине. Да и требования были какие-то смешные – запрет русского языка, закрытие Байконура и сворачивание атомных энергетических проектов (при том, что единственная казахская АЭС с 1999 года и так не работала, рассматривалось строительство двух новых, но не могли определиться с подрядчиком, теперь после поражения kz. майдана ясно уже, кто им будет – Росатом). Были еще требования отставки правительства (Токаев сразу выполнил) и всенародного выбора акимов. Но это были требования оппозиции, засевшей за бугром, а местные бузотеры собрались исключительно с единственной целью пограбить (политика их интересовала меньше всего!). К чему сразу и приступили, минуя всякие там прелюдии с выдвижением политических требований. И Алма-Ата была отдана им на разграбление. Ничем другим я не могу объяснить бездействие местных силовых органов, которые не предприняли никаких попыток по наведению порядка.

Пусть первый день можно списать на растерянность, но как умеет работать казахский спецназ, он показал уже через пару дней, когда прибыла помощь от ОДКБ. Огонь на поражение без предупреждения, после чего всем стало ясно, что майдан обречен. Буквально с третьего дня майдана в столице Казахстана находился Николай Патрушев, и вся операция по подавлению восстания проходила уже под присмотром Москвы. И было бы странно, если бы Путин пустил это дело на самотек.

Попытка беспристрастного анализа

Но нас все же больше интересует, кто был инициатором и организатором этих беспорядков? Складывается впечатление, что они имели стихийный характер. Допустим, но все равно кто-то своими действиями или бездействием спровоцировал их дальнейшее развитие. Кто бы это мог быть? Давайте подумаем.

Для этого придется от противного рассмотреть всех. Меньше всего я бы в этом подозревал действующего президента Токаева. Зачем это ему? Скинуть с пьедестала первого президента и абсолютизировать власть? Но не поджигая же собственный дом! Риски свалиться в неуправляемый хаос слишком велики, гораздо проще дождаться ухода елбасы в силу естественных причин. В 2024 году ему будет 84, пора уже и о душе подумать, а не об укреплении власти. Токаева можно спокойно вычеркнуть.

То, что он воспользовался майданом для удаления елбасы и его ставленников от рычагов власти, я бы скорее отнес к внешнему фактору, которым, как вы поняли, была Москва. О дальнейшей судьбе Назарбаева и его клана можно будет судить по тому, куда он будет бечь. Если в Москву, значит, договорился с Кремлем и ему позволят спокойно дожить свой век в любом месте на выбор (на безбедную старость он себе и своим внукам уже заработал). Если в Бишкек, значит, не договорился, рискует остаться без всего, непосильным трудом заработанного. Если в Анкару или Париж, значит, лег под султана или янки, променял Родину на деньги. Пока пробежала инфа, что два частных бизнес-джета Bombardier приземлились в киргизской столице, один рейсом из ОАЭ, другой из Македонии, в них предположительно могли находиться члены семьи Назарбаева. Бишкек ничего не подтверждает, но и не опровергает.

Нужна ли была подобная акция самому Назарбаеву, тоже вопрос. Зачем? Чтобы свергнуть Токаева? А чем он ему мешал? И потом, вы слышали на майдане хоть один лозунг: «Токаев, уходи!»? Я только от NEXTA, но это голос проамериканских прокладок, к Назарбаеву они никаким боком. Значит, дедушку можно тоже вычеркнуть. Он пал жертвой геополитических раскладов. Надо было ему тщательней сверять свои часы с Москвой. Надеюсь, Токаев в будущем учтет его ошибки.

Так, кто у нас остается? Китайцы, турки, американцы и Москва. Китайского следа я там не увидел. Пекин был меньше всего заинтересован в дестабилизации ситуации в своем северо-западном надбрюшье, особенно учитывая его перспективные планы по прокладке Нового Шелкового пути через территорию Казахстана. Кремлевский след можно тоже вычеркнуть по тем же причинам, Москва еще меньше Пекина хотела хаоса на своих южных границах. Остаются турки и американцы. С этими друзьями не все так просто. Безусловно, их закладки на территории Казахстана были, но так, как они были задействованы, говорит только о том, что они включались в процесс с колес, так сказать, в режиме реального времени. Готовились они, конечно, на будущее, но раз так удачно легла карта, то почему нет?

Стихийный протест, как вы знаете, зародился на западе Казахстана, где протестующие выдвинули экономические требования. Этим фитилем и решили воспользоваться наши заклятые «друзья», бросив свои спящие ячейки на богатый юг, пообещав им отдать его на разграбление. То, что те приступили к грабежам сразу, не выполнив основную задачу, отнесем к небольшому качеству материала, криминализированный плебс ни на что другое и не способен. Но заказчикам особо выбирать-то было и не из кого. Отсутствие лидеров протеста, равно как и политических требований, говорит только о том, что данная акция не была спланирована заранее, запускали ее с колес, пехоту бросали сразу в бой. Задача стояла не свергнуть действующую власть и поставить свою, а тупо посеять хаос и надолго погрузить данную территорию в кошмар средневековья. Если бы подходили по уму, то первое, с чего бы начали, это определились бы с лидерами протестов, которые бы и перебрали власть из рук свергнутого президента. И с погромами бы повременили – зачем портить картинку? Хотя хаотизация и дестабилизация региона, соседствующего и с Китаем, и с Россией одновременно, их тоже вполне устроит. В вопросах погружения процветающих до этого стран в доисторические времена при помощи деструктивных маргинализированных элементов американцы мастера, поэтому я отдаю предпочтение им перед турками (там, где турки учились, янки преподавали!). Во что рисковала превратиться их страна стараниями этих варваров, казахи могут судить по Алма-Ате, всего за один день превращенной в руины даже без ковровых бомбардировок.

В пользу того, что за всем этим беспределом все-таки торчат американские уши, говорит еще факт расположения в соседней с Казахстаном Оренбургской области полка РВСН ВС РФ, укомплектованного новейшими ракетными комплексами Авангард, которые уже больше года не дают спокойно спать Джо Байдену. Его интерес к данному региону стратегический, и попытки подмять его под себя он еще долго не оставит. Неуклюжие же попытки некоторых беглых казахских олигархов возглавить спонтанный протест больше напоминали неудачную попытку впрыгнуть в уже набравший ход поезд. Все их планы порушил Вова Путин, тупо пустивший поезд под откос.

Операция под ложным флагом или Классический перехват управления

Попытка казахского государственного переворота еще войдет в учебники, как можно неизбежное поражение превратить в собственную победу. Дождавшись втягивания в операцию всех законсервированных сил противника, Путин вошел в игру и одним ударом ботинка просто перевернул шахматный столик. Это был классический перехват управления, когда всего одним единственным ходом ломается вся многоходовая комбинация противника. У меня такое чувство, что Алма-Ата была просто пожертвована противнику в качестве приманки, в результате враг продемонстрировал всему миру свою звериную сущность, чем полностью себя дискредитировал перед мировым сообществом. Какие же это мирные демонстранты, отрезающие полицейским головы и поджигающие кареты «Скорой помощи»? Это варвары, равно как и те, кто за ними стоит.

Купившись на эту операцию под ложным флагом, американцы и турки полностью засветили свое бандподполье и надолго выбыли из игры. Введя в регион совместные подразделения ОДКБ, Россия на долгие годы, если не навсегда, застолбила этот регион за собой. Не исключаю тот факт, что очень скоро мы сможем наблюдать Казахстан в составе Союзного государства, вместе с бывшей Республикой Беларусь. Следующая на очереди Украина, ее судьба будет решена на переговорах 10 и 12 января в Женеве и Брюсселе. 13 января в Вене мы просто поставим точку в этом вопросе. Либо будет по-нашему, либо все равно будет по-нашему.

Судьба же Назарбаева, павшего жертвой собственных интриг, сможет сослужить уроком самому Путину в его раздумьях, кому передавать и передавать ли вообще власть в 2024 году. Казалось бы, пожизненный лидер нации пал в течение одного-двух дней. 30 лет у руля страны, которая ему многим обязана, и все коту под хвост! Есть о чем задуматься Владимиру Владимировичу. Но не будем забегать вперед, у него еще в запасе для этого пара лет есть. Думаю, он сделает правильный выбор. Нам же остается лишь подвести краткие итоги прошедшим событиям.

Встречный огонь

У пожарных есть такой метод борьбы с пожарами – встречный огонь, который пускают навстречу пожару, и таким образом останавливают его распространение. В имевших место событиях в Казахстане Путин использовал тот же метод. Он пустил встречный огонь навстречу всем своим противникам в этом регионе, в результате чего испепелил их, еще и обратив главного пожарного Токаева в свою веру. Противники отправились зализывать раны, а мы подводим промежуточные итоги.

1. Назарбаев с его идеей казахского ханства фактически помножен на ноль. В результате дедушка выходит из Большой игры.

2. Великому Турану Эрдогана нанесена серьезная пробоина, и он может уже вычеркивать из своих планов не только Татарстан и Башкортостан, но и Казахстан. Пантюркистский проект Реджепа Тайипа дал глубокую трещину прямо посредине.

3. Среднеазиатскому халифату тоже нанесен серьезный урон, это американский проект. И хотя казахские спящие ячейки радикальных исламистов в результате проведенной спецоперации в большинстве своем засвечены и будут последовательно и планомерно уничтожены, но у американцев еще этого добра хватает, поэтому пока мы не отрубим голову им самим, они нам будут подбрасывать проблемы всюду, где только дотянутся. Но с американцами мы разберемся в другом месте и другими методами.

Показательным во всех этих событиях является еще и тот момент, с какой скоростью был нанесен Москвой ответный удар. И я тут говорю совсем не про скорость переброски наших десантников самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ с аэродромов Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный на аэродром под Алма-Атой (хотя и она заслуживает внимания!), а про скорость принятия решения Кремлем о противодействии попытке госпереворота. Решение было принято моментально. В этом еще раз проявились личные качества Путина, на которые я ранее обращал ваше внимание.

Путин всегда готов к непредвиденным обстоятельствам и учится на собственных ошибках. Поэтому майдан в Казахстане, равно как и Белоруссии, были обречены изначально. Путину хватило уроков украинского майдана. Больше подобных ошибок он не повторит. Врагам РФ надо менять тактику. Кстати, занятия самбо и дзюдо Путиным тоже не прошли даром – он уложил наших драгоценных «партнеров» на татами в Казахстане, используя инерцию их собственного тела. Ведь операцию начали они, а победу одержал он. Когда уже наши противники начнут извлекать уроки из собственных поражений?!