Давайте пройдемся по нашим региональным жемчужинам.

Их так много. И они все интересные. Не обо всех я и знала. Все-таки наша страна удивительная.

Музей-заповедник Костромская слобода! Кострома Костромской архитектурно- этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» — один из старейших музеев под открытым небом России, находится в городе Костроме. Богородицкий дворцово-парковый ансамбль — усадьба Бобринских в городе Богородицке Тульской области, образец архитектуры раннего классицизма. В комплекс, помимо здания дворца, входят въездная башня в стиле нарышкинского барокко, Свято-Казанский храм и обширный парк. Музей знакомит посетителей с творчеством создателей дворцово-паркового ансамбля и с убранством интерьеров рубежа XVIII—XIX столетий. До наших дней из 70 с лишним строений и парковых объектов дошло лишь несколько построек, частично утративших свой первоначальный облик. В настоящее время во Дворце-музее для посетителей открыто 14 залов, где проводятся художественные выставки, концерты камерной музыки, работает детская художественная школа. Фонды музея насчитывают почти 15 тысяч экспонатов, лучшую часть экспозиции представляют произведения прикладного искусства XVIII начала XIX веков, скульптура, прижизненные издания Болотова, копии с его акварелей с видами былых парковых диковин. Богородицкий Дворец-музей с парком включены в федеральный туристский маршрут «Русские усадьбы».

Музей-усадьба Поленово, Тульская область Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова является одним из немногих федеральных музеев Российской Федерации. Это не только культурная жемчужина Тульской области, но и один из самых известных мемориальных комплексов всей страны.

Щелыково – усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Расположена в Островском районе Костромской области. Впервые Александр Николаевич приехал в Щелыково в возрасте 25 лет и был настолько очарован красотами местной природы, что спустя несколько лет вместе с братом выкупил поместье у своей мачехи, и каждый год проводил здесь с семьей по несколько месяцев.

В Щелыково Островским написано около двух десятков пьес, включая такие известные, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Бесприданница», «Сердце не камень» и др.

Его сердце остановилось здесь, в рабочем кабинете за письменным столом 14 июня 1886 года (по старому стилю 2 июня). Каждое лето 14 июня в Щелыково собираются актеры, литераторы, театральная общественность.

Этот дом называют красивейшим не только в Волгоградской области, но и в целом в Нижнем Поволжье. В 1901 году в Камышине построили здание земской управы. Уездный предводитель дворянства граф Дмитрий Олсуфьев всячески старался «затащить» в провинцию образцы передовой архитектуры. Из 80 тысяч рублей, затраченных на возведение здания, 40 тысяч составляли личные средства графа, выданные городу в кредит. На открытии присутствовал П.А. Столыпин, бывший тогда саратовским губернатором. Ныне в здании находится краеведческий музей.

Село Троицкое, Маяк Вход на территорию и на маяк бесплатный.

Фото Андрей Фотограф

Аббатство — мастерская В.Д. Поленова. Музей-усадьба "Поленово", Заокский район, Тульская область Аббатство было построено в 1904 году; по этому поводу Василий Дмитриевич писал Ивану Владимировичу Цветаеву из усадьбы «Борок»: «...Мы до сих пор в деревне, где я в это лето соорудил себе мастерскую, но вышло почему-то аббатство. Тем не менее я несказанно доволен: окно огромное, свет чудный. Я всю жизнь об этом мечтал, а теперь как-то не верится».

Поленов тщательно продумал планировку Аббатства и назначение всех помещений. В самой мастерской – огромное окно, выходящее на север, дает рассеянный свет, что необходимо живописцу. Здесь можно было, расстелив во всю ширину комнаты холст, работать над театральными декорациями, а для того, чтобы взглянуть издали на большое полотно, достаточно было подняться наверх, в мансарду, и посмотреть вниз через специально вырезанный в потолке люк.

Здание Аббатства сильно пострадало во время пожара в 1958 году, долгие годы использовалось для показа диорамы. Во время этого пожара была утрачена и костюмерная. Новая жизнь началась после реставрации, проведенной в 1977–1980 годах. Со скрупулезной точностью был восстановлен облик художественной мастерской В.Д. Поленова по фотографии 1911 года. Приходилось рассматривать в лупу детали фотографий, чтобы правильно разместить на рабочем столе кисти, краски и вещи, сопутствовавшие работе художника.

В настоящее время посетители могут ознакомиться с уникальной архитектурой здания, рабочей обстановкой художника, театральными традициями семьи, куклами, выполненными младшей дочерью Поленова — Натальей Васильевной, мемориальными фотографиями.

Усадьба художника Василия Поленова (1844-1927), где сейчас расположен одноименный музей-заповедник, признана объектом культурного наследия федерального значения.

КАЗАНЬ ДЕРЕВЯННАЯ

⠀Маруся Савина приглашает на виртуальную прогулку по её любимой Старо-Татарской слободе. Этот район возник после завоевания Казани Иваном Грозным, когда татарское население отселили за городские стены, на левое побережье озера Кабан. Изначально слобода представляла из себя всего лишь кривую улицу, но со временем ее площадь увеличивалась, и она все больше начинала походить на одно из поселений Ближнего Востока - с лабиринтом узких переулков и тупиков.

Большинство жилых домов в татарских слободах строились из дерева, иногда с кирпичным полуподвалом. Их возводили в традициях деревенской усадьбы с раскиданными по двору хозяйственными сооружениями. Застройка велась в виде замкнутых кварталов - по восточному обычаю. Жилые комнаты были обращены во двор или сад, внутри усадьбы постройки часто соединялись между собой крытыми галереями-террасами с узорчатыми рамами и разноцветными стеклами-витражами, расположенными на уровне 2-го этажа.

Спецификой татарского искусства по сравнению с искусством других поволжских народов является то, что оно сложилось в условиях кочевой жизни тюркских племен. Геометрические узоры тканых ковров, которые украшали тюркские юрты, шатры и палатки, впоследствии перекочевали на стены сооружений сельджуков и османов, а позже отразились в казанской деревянной архитектуре XIX столетия. Таким образом в традиционных татарских орнаментах - веревках, жгутах, плетенках, узлах - можно видеть отголоски нескольких исторических эпох.

Когда гуляешь по Старо-татарской слободе, обращаешь внимание на яркую полихромную окраску домов: их зелено-желто-голубые фасады выкрашены контрастными оттенками, иногда в полоску, а ворота декорированы накладной разноцветной резьбой. Истоки подобной колористики обнаруживаются в древней булгарской архитектурной керамике - майолике и мозаике, которая в дальнейшем испытала влияние многоцветья средневековых городов Средней Азии и Золотой Орды. В XIX веке слобода была «элитным» районом проживания духовенства и богатых татарских купеческих семейств. В наши же дни здесь находится пешеходная зона с уютными кафе, где можно выпить травяного чая и отведать татарских лакомств - от чак-чака до талкыш калеве.

Музей Народного творчества, г. Пенза Был основан 7 января 1975 года как выставочный зал областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Расположен в здании усадьбы пензенского лесопромышленника С. Л. Тюрина. Здание является памятником деревянной архитектуры первой половины XIX века. К музею примыкает сохранившаяся часть исторического дендропарка бывшего владельца усадьбы. В январе 1992 года музей получил статус государственного. Верхотурский кремль на Урале, один из самых компактных в России. Внутри находится Троицкий собор 1712 года, любопытная постройка в духе московского барокко.

Знаменитые рыбинские вывески с надписями, выполненными в дореволюционной орфографии. Фотограф: Александр Кудрин Дом В.А. Хлудова, Сочи, Краснодарский край

Адрес: ул. Егорова, 1/1

Сретенско-Михайловская церковь в с. Красная Ляга, Архангельская область. Построена в 1655-1665 годах. Это один из древнейших памятников русского деревянного зодчества⁠⁠.

Усадьба Хмелита, Смоленская область Хмелита — бывшая усадьба дворян Грибоедовых в селе Хмелита, ныне государственный историко-культурный и природный музей-заповедник. Вяземский район, Смоленская область. Фото: Настя Брижатая

Думается, что это просто крохотная часть. Наверно сделаю еще