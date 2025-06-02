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Классические и необычные памятники Томска

Начнем, конечно, с классики.

Памятник «Место основания Томска»
На Воскресенской горе есть памятник в виде камня. Он является Символом старого Томска и воздвигнут в честь основания города. Томск – один из тех немногих городов, который прекрасно знает место, где был основан. В марте 1604 года был отдан приказ о построении Томского города.
 На возвышенности, которую позднее назвали «Восресенская гора», было выбрано место для крепости. Крутизна ее откосов, примыкавшее к основанию большое болото, и хороший обзор долин рек Ушайки и Томи обеспечивали очень надежную защиту города от нападений. На камне табличка: «На этом месте в 1604 году был основан город Томск.
Памятник 400 лет Томску
На площади между зданием администрации области и драмтеатром
Памятник расположен на площади между зданием администрации области и драмтеатром. Задумка интересная, но удаленность элементов памятника друг от друга немного сбивает с толку, и мешает целостному восприятию.Этот памятник посвященный городскому гербу, его историю становления герба с 1604 года основания города. Четырёхсторонний постамент находится в центре площади Ленина. На каждой грани памятника – гербы Томска определенного года:1729, 1785, 1804 и 1878 годов. Данный бронзовый монумент венчает императорская корона, щиты по бокам украшены листьями дуба, живописно перевитыми лентой. 
В экспозицию памятника входят и четыре колонны – «Вековые столбы», расположенные вокруг монумента с гербом.На них размещены таблички, где перечислены важные исторические события в жизни Томска за каждые сто лет существования.


Памятник Ермаку
Скульптура «Покорение Сибири» появилась здесь в 2015 году. Она состоит из атамана Ермака и пятиногого коня. Автором скульптуры является Ю.Сафардиар.По замыслу автора, скульптура показывает прорыв, который произошёл после присоединения Сибири. Но фактически, все намного проще. Ермак никогда не был в Томске, зато рядом находится спортивный комплекс под название «Ермак», а конь – символ футбольного клуба «Томь»
Памятник святым Петру и Февронии
Еще один памятник, который может посоревноваться по количеству установок с памятником В.Ленину. Его открытие состоялось в 2022 году в сквере возле Богоявленского кафедрального собора. Монумент представляет собой бронзовую скульптурную композицию высотой 2,5 метра, стоящую на гранитном постаменте. Автором стал красноярский художник-скульптор К.Зинич.
Дань поэту
Александр Сергеевич, конечно, не бывал в Томске, как и во многих других российских городах, где ему стоят памятники. Это просто дань великому русскому поэту. Находится он в центре, практически на улице Ленина, вокруг небольшой сквер. Гуляя по центру Томска, стоит зайти и посмотреть этот памятник.
Памятник военным-медикам
Открытие памятника состоялось в 1990 году и было приурочено к празднованию 45-летней годовщины Победы.Авторы группа московских скульпторов и томский архитектор В.Косоногов. Скульптурная композиция изображает старика-врача и юную медсестру института, которые прощаются с молодым медиком ТМИ, уходящим на фронт.
Мемориал Слава воину-победителю
Открытие состоялось в 2011 году и было приурочено к 70-летию со дня начала ВОВ. Памятник изготовлен по проекту Антона и Николая Гнедых.Фигура солдата, который держит в руках знамя победы и ногой придавливает к земле орла с герба третьего рейха, отлита из бронзы.
Памятник Герою СССР Федору Зинченко
В год празднования 70-летия победы в Великой отечественной войне на аллее возле ж/д вокзала был открыт памятник Федору Зинченко (Герой СССР, был назначен первым комендантом Рейхстага).На барельефах постамента можно увидеть сцены водружения Знамени Победы над Рейхстагом и биографию героя. Памятник герою воину Томичу - коменданту Берлина, и что хорошо много информации о Зинченко Федоре Матвеевиче. 
Памятник выполнен необычно: у ног Героя можно увидеть голову и крыло поверженного орла - символа фашистской Германии, а постамент украшен стелами, на которых можно прочитать краткую биографию Ф.М.Зинченко, рассмотреть план наступления. Очень любопытно разглядывать. К памятнику ведет небольшая симпатичная аллея с лавочками, которая выходит прямо на площадь перед вокзалом.
Павшим за Родину студентам и сотрудникам память!
Памятник расположен в Университетской роще, рядом с одной из дорожек, связывающей центральную часть парка и библиотеку ТГУ. В композицию памятника входит список студентов и сотрудников, павшим во время Великой отечественной войны. Довольно большая скульптурная композиция с памятником, окруженным стелами с именами погибших бойцов. Расположен в Университетской роще немного в стороне от центральной аллеи, скрыт от глаз густыми елочками.
Памятник погибшим сотрудникам МВД
8 ноября является Днем памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Этот памятник мы увидели на проспекте Кирова, д. 18. В годы ВОВ вклад всех граждан страны был бесценен и привел к Победе.
Памятный знак 19 Гвардейской Дивизии
Памятный знак 19 Гвардейской Дивизии. Березовая роща посаженна в память войнов-томичей
Стела воинам Томского пехотного полка в честь 200-летия победы в Отечественной войне
Открытие стелы состоялось в 2012 году и было приурочено к  200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года и героизма Томского пехотного полка.Памятная стела состоит из колонны со скульптурой орла и основания, которое имеет четыре плоскости. Архитектор В.Муленок, скульптор - А.Гнедых.
Томский пехотный полк - вечная слава и память героям!
Это памятник-стела героям отечественной войны расположен на ул. Нахимова, недалеко от Лагерного сада.В Томске есть и монумент, открытый к 200-летию победы в Бородинской битве и тоже посвящен Томскому пехотному полку. Как хорошо, что спустя столетия люди помнят героев и могут своим детям рассказать.
Памятник Профессорам В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву
Памятник основателям университета расположился в Университетской реще.Его открытие состоялось в 2018 году и было приурочено к 140-летнему юбилею Императорского Томского университета.Скульптор А.Гнедых.
Бюст, камень и мемориальная доска академику Зуеву В.Е.
Памятник основателю томского Академгородка находится недалеко от въезда в городок на чистом, ухоженном, зеленом пятачке.
Бюст, камень и мемориальная доска академику Зуеву В.Е. расположены в Академгородке Томска. Около института Камень, на крыльце института мемориальная доска, в ИОА СО РАН бюст и мемориальный кабинет.
Памятник лётчику герою
Памятник герою Советского Союза лётчику Ивану Черных располагается в непарадном месте, далёком от стандартных туристических маршрутов. Сам памятник вышел довольно неплохим: фигура Черных и пикирующий горящий самолёт, как напоминание о подвиге. Звание героя Советского Союза Черных получил во время Великой Отечественной, увы, посмертно: он направил свой подбитый горящий самолёт на немецкую колонну. Иван Черных родился в Кировской области, но в десятилетнем возрасте переехал жить в Томск. И, хотя будущий герой не остался в Томске, а вновь переехал, на Кузбасс, для Томска он остался томичём. Памятник лётчику появился в городе только в 2006 году, но идея увековечить память о Черных – давняя. В 1985 году рядом с ДК «Авангард» был установлен памятный камень, а задолго до этого, практически сразу после войны, скульптор Вера Штерн создала не получивший воплощения в бронзе макет памятника-бюста (он хранится в фондах томского краеведческого музея).

Памятник работникам Спичфабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Достаточно большой монумент , посвящённый работникам томской спичкфабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны . Возле памятника небольшой скверик с лавочками.
За памятником ухаживают. Хорошо, что есть список фамилий. Есть несколько лавочек.Рядом памятник невесте погибшего...

Памятник студентам и сотрудникам ТПИ, погибшим в боях за родину во времена ВОВ
Открытие памятника состоялось в 1970 году. Художник Г.Завьялов, архитекторы Л. Акулов и Р.Батырев. На стеле памяти политехников – 205 имён.На граните высечено: «Вечная память героям, студентам и сотрудникам, погибшим в боях за Родину».

17 июля 1997г. произошло трагическое событие в училище связи - обрушение перекрытий казармы. Под завалами погибли 12 человек.
Позже перед входом в училище установили стелу с именами погибших. И несмотря на то, что само училище уже давно закрыто, памятник в хорошем состоянии, видно, что за ним ухаживают.

Памятник КировуОтголоски советской эпохи. В 1905 году С.Киров организовал первую демонстрацию, после которой получил и первый арест. С 1908 года стал профессиональным революционером, вел работу по всей Сибири. Памятник появился здесь в конце 1930-х годов.Что интересно, проспект Кирова получил свое название еще при жизни большевистского революционера.

Памятник И.Е. Кононову
Открытие памятника состоялось в 1956 году. Посвящен памяти знаменосцу вооружённой демонстрации 18 января 1905 года, члену Томского комитета РСДРП И.Кононову. На постаменте можно увидеть запись: "Борцу революции товарищу Иосифу Кононову погибшему во время демонстрации в Томск в 1905 г." Скульптор А.Черникова.
Памятник В.И. Ленину
Во многих городах стоят памятники В. Ленину как дань коммунистическому прошлому страны. Правда В.Ленин никогда не был в Томске, но это уже детали. Памятник был установлен в 1959 году. В честь него площадь переименовали в площадь Ленина.
Памятник А.Ф. Иванову
Открытие памятника состоялось в 1979 году. А.Иванов — русский революционер-большевик, борец за власть Советов в Сибири. Родился в Санкт-Петербурге в мещанской семье, с 1914 проживал в Томске.
Памятник декабристу Батенькову на одноименной площади
Памятник декабристу Гавриилу Степановичу Батенькову был установлен в 1960 году. Это небольшой памятник на площади расположенной в самом центре города. Долгое время и площадь и памятник были практически заброшены. Сейчас площадь реставрируется, благоустраивается и памятник тоже отреставрировали.
Памятник М.А. Усову
Открытие памятника состоялось в 1956 году. Скульпторы А.Григорьев и В.Лукьянов. М.Усов был учеником В. Обручева, участвовал в его экспедициях по Джунгарии в 1906 и 1909 годах, а также в экспедиции Франца Левинсона-Лессинга. Благодаря его удалось оценить запасы кузбасского угля и определить перспективы его промышленной добычи, что предопределило освоение Кузбасса, строительство Кузнецкого металлургического комбината.
Памятник В.А. Обручеву
Открытие памятника состоялось в 2010 году на Аллеи геологов и было приурочено ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В.Обручев - основатель Сибирской горно-геологической школы.
Стела павшим в годы Гражданской войны
На Новособорной площади мы увидели эту белоснежную стелу. Автор - И.Юргин. Она расположена неподалеку от братского захоронения организаторов большевистского восстания в Томске в 1919 году. На ней расположены таблички с именами видных большевистских деятелей, действовавших в Томске и уничтоженных белогвардейскими силами в 1919-1920 годах, но не попавших в число убитых в ночь с 26 на 27 марта 1919 года на татарском кладбище и позднее перезахороненных здесь же, на Новособорной площади.
Хачкар
Хачкар был установлен в сквере возле Богоявленского собора в 2011 году и символизирует дружбу народов. Крест из красного туфа - Хачкар - был привезен из Армении. Высота памятника около 3 метров, вес - 150 кг.
Памятник А. В. Шишкову
Открытие памятника революционеру-большевику А. В. Шишкову состоялось в 1953 году. Скульптор Г.Шемберг. А.Шишков в 1920 году возглавлял Томскую губернскую ВЧК и занимал пост заведующего военным отделом Сибревкома
Памятник В. Вахрушеву
Памятник рядом со зданием Томского электромеханического завода, носящего имя В.Вахрушева с 1947 года. В.Вахрушев был министром угольной промышленности СССР. Что интересно, Томск он никогда не посещал.
Памятник О. Кошевому
Открытие памятника состоялось в 1963 году.Скульптор С.Данилин. О. Кошевой - один из членов штаба «Молодая гвардия».
Теперь к более житейским скульптурам.
Символами Томска давно стали необычные маленькие памятники, с которыми любят фотографироваться жители и гости нашего города. Это памятник Чехову на Набережной, Волк (Памятник Счастью) на улице Шевченко и Памятник Любовнику в Музее истории Томска, Тапочки, Лягушка-путешественница и другие. Маленькие копии скульптур можно купить в сувенирных киосках, что часто делают туристы.
У каждого памятника своя история. А со временем у горожан и гостей Томска появились связанные с ними традиции. Например, потереть нос Чехову или "примерить" Тапочки.Первым из таких памятников в Томске стал памятник Любовнику. Он появился в 2001 году и расположился на здании Облсофпрофа. По словам создателя скульптуры Олега Кислицкого, Любовник стал одним из экспонатов первой Всесибирской эротической выставки. Такую в то время придумала Гильдия художников. Идея изобразить именно незадачливого любовника возникла из-за желания расположить скульптуру где-то повыше, например, на балконе, чтобы уберечь ее от вандалов. 
«Выставку мы открывали 13 февраля перед Днем Влюбленных. Был жуткий мороз. Но публики собралось много, приехали журналисты. Однако на следующий день памятник потребовали убрать. Мы привезли его в здание, где сейчас располагается Музей истории Томска. Сначала разместили на чердаке, но женщины, которые в этом здании работали, говорили, что он их пугает. Тогда мы повесили его на стенку. И вдруг к этому зданию зачастили влюбленные пары, туристы. Сейчас Любовник там, ему постоянно шьют новые трусы», – рассказывает Олег Кислицкий.

В 2004 году в Томске появился памятник Электрику - он расположился неподалеку от перекрестка улиц Елизаровых и Шевченко. Ее автором стал опять же Олег Кислицкий. Как сообщается на сайте Туристского информационного центра, зовут данного персонажа Электрик Палыч. В этом же году на Набережной Томи появилась скульптура, вызвавшая у горожан множество споров. Это памятник Чехову, точнее - "Антон Павлович Чехов в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего "Каштанку". Автор скульптуры - Леонтий Усов.«Идея такого памятника появилась у меня гораздо раньше. Я сделал скульптуру Антона Павловича Чехова, когда изучил материалы о его пребывании в Томске. Он тогда много нелицеприятного рассказал о городе. Ехал он еще и как корреспондент газеты "Новое время". И написал: "Подъезжая к Томску, я обнаружил зачатки цивилизации, старуха на постоялом дворе вытерла мне чайную ложку о задницу". В общем, все ему не понравилось. Еще он произнес фразу: "Томск - город нетрезвый". А мне пришла в голову такая мысль: если Чехов видел город пьяным, то как же этот пьяный город видел Антона Павловича? Я представил себя пьяным мужиком, посмотрел и увидел. Когда этот памятник появился, был большой скандал и был большой восторг. Прошло уже 16 лет, но народ этот памятник любит», – рассказывает Леонтий Усов.В 2005 году на улице Шевченко появился памятник Счастью, изображающий Волка из известного мультфильма "Жил-был пес". Автором идеи выступил представитель "Томлесстроя" Анатолий Захаров. Воплотили эту идею в жизнь скульптор Юлия Завьялова и литейщик Максим Петров, консультантом выступил Леонтий Усов. Памятник этот "говорящий" - Волк умеет произносить разные фразы. Кстати, Волк работы томских мастеров, только сидящий на лавочке, есть еще в Красноярске.В 2008 году, в честь года семьи, неподалеку от Волка появилась скульптурная композиция "Семейные узы". Автор - Владимир Романов.В 2005 году на проспекте Ленина возле здания Сибирского медуниверситета появилась необычная скульптура беременной женщины. Автор памятника - Николай Гнедых. Внутри женской фигуры - фигура младенца. Со временем у томичек появилась традиция гладить у скульптуры живот. Считается, что это способствует скорому появлению в семье малыша. Еще одна примета - если беременная женщина погладит статую по животу или повяжет ленточку, роды у неё пройдут благополучно.В 2006 году памятники появились на стадионе "Труд". Как сообщается на сайте ФК "Томь", в честь удачного старта "Томи" в Премьер-лиге, была установлена стела в виде фигуры футболиста, выполненная скульпторами Николаем и Антоном Гнедых.

А на одной из трибун стадиона расположился бронзовый Болельщик. Его создал Леонтий Усов, монумент сделан по реальной фотографии, на которой изображен футбольный болельщик 50-х годов.
"Томь" тогда вошла в Премьер-лигу, это был расцвет футбола. Вот я и сделал Болельщика, сидящего на трибуне и переживающего за матч", – вспоминает скульптор Леонтий Усов.

В 2008 году в Томске появился еще один забавный памятник - домашним тапочкам. Автор Олег Кислицкий назвал его "Будьте как дома". Идея появилась, когда поступило предложение сделать что-то для одной из гостиниц города. «Я посмотрел на свои тапочки и предложил памятник "Будьте как дома". Что может лучше передать это ощущение, чем домашние тапочки?», – вспоминает Олег Кислицкий.
Позже выяснилось, что о томских тапочках быстро узнали в других странах. Например в Голландии у директора гостиницы поинтересовались: "Вы из Томска? Это где возле гостиницы тапочки стоят?"
«После этого он попросил сделать что-нибудь еще. Тогда родилась идея Лягушки-путешественницы. Решили, что раз она путешественница, то ей надо где-то останавливаться. Интересный случай был с этим памятником. Приехал ведущий одной из популярных российских телепередач, ему нужно было снять эту лягушку. А приехал он зимой, и лягушка оказалась под сугробом. Пришлось ее откапывать. В итоге получилась огромная стена снега и рядом маленькая такая замерзшая лягушечка», – вспоминает Олег Кислицкий. 

Лягушка появилась в Томске в 2013 году и считается самым маленьким памятником в мире. Ее высота - около 44 мм. Самыми маленькими ранее считались памятник Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге и памятник Нильсу в Копенгагене.В 2008 году в Томске появилась скульптура Младенца, найденного в капусте. Расположилась она у здания Роддома №1.Интересные памятники можно найти в Игуменском парке. Скульптуры изображают Кедровку, Медведя и Бобра. Известен своими композициями Сквер Пивоваров. В честь столетия со дня выпуска первых горных инженеров Сибири в Аллее Геологов появился памятник "Рудознатцу Федору Еремееву и рудокопу".А возле одного из корпусов ТУСУРа расположилось Древо Знаний. По словам одного из авторов памятника Леонтия Усова, книги на ветвях этого дерева символизируют каждый факультет, который есть в этом вузе. 

В 2014 году в Томске был установлен памятник сказочным героям из книги «Волшебник Изумрудного города». Его создал мастер из Словакии Мартин Пала. Как сообщается на сайте Туристского информационного центра, он присутствовал на открытии памятника. Специально для этого в Томск приехали и родственники писателя Александра Волкова.В 2012 года неподалеку от Театра Юного Зрителя появилась бронзовая фигура Дяди Коли. Это памятник Николаю Путинцеву - инспектору ГИБДД, ставшему городской легендой. Установлен он как раз на том месте, где постовой нес свою службу. Как сообщается на сайте туристского информационного центра, памятник был установлен во многом благодаря усилиям томичей, которые собрали на него 2,5 миллиона рублей.

Всем томичам, создателям космической техники посвящается
Мемориальный комплекс, расположенный на пл.Кирова включает памятник одного из руководителей научно-производственного объединения "Полюс" П.В.Голубева, ракету "Протон" и два спутника.

В 2014 году в Томске появился еще один "народный памятник" - Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу. Идея создания такой скульптуры принадлежит томским ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также детям войны. Памятник создавался, в том числе, на пожертвования от предприятий и рядовых горожан.Это не все необычные памятники которые можно увидеть в Томске. Есть в нашем городе памятник Учительнице,скульптура покровительницы студентов Святой ТатьяныКак рассказал скульптор Леонтий Усов, осенью появится еще один памятник - он будет посвящен первому выпуску Томского технологического института (ныне ТПУ).

Добро пожаловать в гостиницу «Томск»!
Довольно симпатичная резная деревянная скульптурная композиция, изображающая семейство из трёх медведей, встречает гостей отеля. Табличка гласит следующее: «Добро пожаловать в гостиницу «Томск».Но самый прикольный персонаж тут, на мой взгляд – сова, восседающая на крыше. Хотя резьба по дереву на высоте (моё уважение мастеру) специально я бы сюда не пришла. Пунктом притяжения для меня была другая местная завлекалка для туристов – крошка-лягушка. И да, немного смущает цепь, натянутая рядом с медведями, не очень вяжется с гостеприимством. Уж лучше бы оградку какую организовать.

Арт-объект «Конь»
Перед входом в автовокзал я заметила оригинальный арт-объект в виде коня. Оказывается, символ Томска - Конь, поэтому он встречает и провожает гостей города.
Принцы бывают разные
Гуляя по проспекту Ленина, около д. 125а увидела этот арт-объект, принц в поиске своей Золушки. Уж больно страшный принц, не решается никто примерить туфельку). Принц появился здесь в 2019 году, работа выполнена в готическом стиле из листового металла и создана по мотивам сказки "Золушка". Автор работы – томский кузнец В.Кудряшов.
Памятник Музе
Открытие памятника состоялось в 2009 году. Дизайнер К.Архипов. По задумке автора, как природа так и человек стремится из грубых форм создать что-то тонкое возвышенное.Ну и как бы из грубых камень как бы все вьется, крутится, вращается и превращается как бы в бабочку в лиру.
Дающая жизнь кедровым лесам
Памятник маленькой, но очень важной птичке расположен в Игуменском парке. Представляет собой небольшой постамент, на котором сидит бронзовая птица в кедровым орешком в клюве. Именно благодаря этой птичке кедровый лес способен расширить свои границы.
Солнечные часы никогда не ошибаются
Мало кто обращает внимания на этот символ нашего города - вздыбленного коня. Но это не просто конь, это солнечные часы, с помощью которых можно не просто сориентироваться по времени, но объяснить деткам о движении Земли вокруг Солнца.
Кажись, самые основные я охватила... хотя могла что-то и упустить.
Кроме того, томские скульпторы сделали немало композиций для других городов. Так, в Мариинске стоит памятник императрице Марии, в Красноярске есть памятник Сантехнику работы томских мастеров. В Анжеро-Судженске - памятник Говорящему коту, он расположен на территории мясокомбината, во рту у кота сосиски.

Нижний Новгород 
Кострома и Владимир
Рыбинск
Красноярск
Ростов

скульптура
Светлана Митленко
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