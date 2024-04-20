Информация к размышлению

Мы уже привыкли, что враг нас постоянно обманывает, атакует и вредит нам, а мы все такие белые и пушистые. На самом деле это не так. Мы тоже постоянно наносим врагу урон и очень ощутимый. Причём в отличие от тупых американцев наши спецслужбы действуют очень аккуратно, так, что и обвинить-то Россию не в чем. Мы же сказали, что будем бить по центрам принятия решений.

Про Украину я вообще не говорю. Там постоянно что-то взрывается если не от наших ракет и беспилотников, то от рук партизан.

Сегодня стало известно о новом горяшем военном объекте. Пожар произошел на заводе в Скрантоне (штат Пенсильвания), где производят снаряды для Украины. СМИ сообщают, что никто не пострадал.

Журнал National Defense пишет, что этот завод был специально модернизирован для производства снарядов для Украины. В Скрантоне делают 155-мм артиллерийские снаряды. До конфликта на Украине на нем производилось в среднем 7 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Предполагается, что к 2027 году на нем будут изготавливать уже 35 тысяч.

Понятное дело, что весь завод не выгорел. Но ведь горит. Как горят и остальные ВПК-предприятия США.

А ведь ещё есть стратегические предприятия энергетики. После взрыва нашего "Северного потока" все они попали под прицел. Только за 2022 год в США загадочным образом сгорели 18 крупных заводов СПГ и именно в 2022 году. Заводе по производству СПГ в городе Медфорд на севере штата Оклахома. Крупнейший американский завод СПГ в городе Кинтане, расположенном к югу от Хьюстона. На Аляске сгорел нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городке Вальдесе.

Да и с железной дорогой постоянно что-то происходит. Год назад в штате Огайо 3 февраля сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества.

Портал Axios тогда написал, что сотни людей были эвакуированы из города Восточная Палестина после крушения состава, в котором было как минимум пять вагонов-цистерн с винилхлоридом, бесцветным, но опасным газом, который используется для производства изделий из ПВХ, пластика и винила. Компания Norfolk Southern, которой принадлежали эти химикаты, была вынуждена сжечь содержимое цистерн, в результате чего над городом на несколько часов стоял массивный столб черного дыма.

В Огайо случилась катастрофа, о которой в США не говорят, как молчали в СССР про Чернобыль

Фактически каждую неделю из США приходят сообщения о железнодорожных катастрофах. То сошёл с рельсов состав с дизелем в штате Вашингтон, до этого – в Аризоне. Как тогда сообщила газета The New York Times, потерпевший аварию поезд перевозил некие опасные вещества.

Телекомпания СNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF, которая занималась перевозкой груза, поспешила успокоить, что никаких "опасных веществ" состав, дескать, "по предварительной информации", не перевозил – он вёз якобы "кукурузный сироп".

В тот же день на другом конце США, в штате Вашингтон, на территории индейской резервации Суиномиш (до сих пор в образце демократии существуют резервации - каково?), недалеко от города Анакортес, по сообщению ABC News, сошёл с рельсов ещё один состав, перевозивший до 10 тысяч галлонов дизельного топлива.

А что на самом деле случилось 21 февраля в штате Небраска, где сошли с рельсов и перевернулись около 30 товарных вагонов, принадлежавших компании Union Pacific?

В общем, процесс идёт. Конечно, можно всё списывать на обветшавшую железную дорогу и глупцов-американцев, которые даже читать не умеют... Но я бы рекомендовал всем нам выбрать срединный путь - есть и то, и другое. И диверсии происходят, и дороги обветшали. Результат один - катастрофа, часто очень масштабная и опасная для жизни.

А насчёт железных дорог в США совсем беда. Вы будете смеяться, но у них функционирует лишь один условно высокоскоростной поезд – Acela Express, курсирующий между Бостоном и Вашингтоном, который пользуется не специальной, а модернизирован ной колеёй. Поэтому до скорости до 240 километров в час может разогнаться лишь на 34 милях из своего 456-мильного пути. Средняя его скорость между Бостоном и Нью-Йорком составляет смехотворные 100 км в час (как у подмосковных электричек).

Вообще из 409 тысяч километров железнодорожных путей, существовавших в США в 1916 году, сейчас осталось примерно 220 тысяч, большинство из которых находятся в запущенном состоянии. На 80% из них отсутствует пассажирское движение. Используются в основном устаревшие локомотивы и пассажирские составы прошлого века. С тяжёлыми товарными поездами вообще беда – шпалы и рельсы часто их не выдерживают.

При этом американцы также жалуются (об этом очень переживал мечтавший "сделать Америку великой снова" экс-президент Дональд Трамп) на раздолбанные автомобильные дороги, ветхие мосты, стареющий самолётный парк

В России модернизированная железнодорожная магистраль между Москвой и Питером позволяет высокоскоростному "Сапсану" преодолеть 650 километров расстояния менее чем за 4 часа. Да что там Россия – Узбекистан превосходит США по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения! Более чем в два раза.

https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43013337810/Ne-tolko-u...