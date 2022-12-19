Территория Героев...(58)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Генерал армии Суровикин Сергей Достойный пример того, что понимание о патриотизме, чести и достоинстве передаются по наследству.

25 апреля 1966 года с авиабазы Воздвиженка (в 9 км от Уссурийска) взлетел истребитель-бомбардировщик Су-7Б. после набора им высоты 100—150 метров на самолёте отказал двигатель. Впереди по курсу виднелись жилые дома и школа. Имея приказ катапультироваться, летчик все же остался в кабине и сумел направить самолёт в безлюдное место.

Шансов на собственное спасение у него не осталось. Похоронили героя в селе Воздвиженка, за этот подвиг его посмертно наградили орденом Ленина. Звали полковника авиации Владимир Иванович Суровикин.

Через 5.5 месяцев — 11 октября 1966 года — вдова полковника родила сына Сергея. Позже его назовут генерал Армагеддон. В октябре 2022 года Владимир Путин назначит его командующим российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

https://t.me/c/1524001401/3797 https://t.me/mod_russia/22683 https://t.me/mod_russia/22689 https://t.me/mod_russia/22699 https://t.me/mod_russia/22710 https://t.me/mod_russia/22734 https://t.me/mod_russia/22746 https://t.me/mod_russia/22752

Младший сержант Шахпазов Роман Командир отделения младший сержант Роман Шахпазов вместе со своим подчиненным личным составом выполнял задачу по охране мест хранения имущества и боеприпасов батальонной тактической группы российских войск. Ночью Роман вел наблюдение за территорией, прилегающей к местам хранения имущества и боеприпасов.

Во время наблюдения Шахпазов обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами. Используя средства связи, Шахпазов своевременно доложил о приближающемся противнике и открыл огонь по националистам. Осознавая возможность подрыва боеприпасов, Роман первым уничтожил гранатометчика. Несмотря на превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором, организованным Роман и его подчиненными. Благодаря мужеству и героизму младшего сержанта Шахпазова группе удалось сдержать диверсионно-разведывательную группу противника до прибытия основных сил, которые уничтожили украинских диверсантов.

https://t.me/rabotaembrat/4879

Капитан Беляев Сергей Противотанковый взвод под командованием капитана Сергея Беляева, действуя в составе батальонной тактической группы российских войск, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов.

В ходе боя, грамотно руководя действиями подчиненных, капитан Сергей Беляев, наносил прицельные удары по объектам боевиков. Националисты, обороняя поселок, нанесли удар по позициям российских войск с применением артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. В результате разорвавшегося рядом снаряда РСЗО капитан Беляев получил множественные осколочные повреждения головы и конечностей, однако, не взирая на полученные ранения, эвакуировал раненых товарищей с линии ведения огня, а сам продолжил руководить подчиненными и вести бой с националистами. Только после того, как поставленная задача была выполнена, а населенный пункт освобожден, капитан Беляев принял решение об эвакуации.

https://t.me/rabotaembrat/4894

Старший лейтенант Попович Михаил Старший лейтенант Михаил Попович выполнял задачи в составе подразделения по обороне позиций наших войск. Противник вел массированный артиллерийский обстрел на всю глубину обороны. По командному пункту был нанесен массированный артиллерийский удар реактивной системой залпового огня. Старший лейтенант Попович в результате обстрела был ранен. Несмотря на полученное осколочное ранение, оказал первую помощь пострадавшим товарищам и вытащил из-под обломков горящего здания 5 раненых военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/4918

Военнослужащий Кутлугильдин Руслан В ходе отражения наступления украинских националистов на одном из тактических направлений подполковник Руслан Кутлугильдин осуществлял подготовку артиллерийских подразделений к выполнению задач. Руслан, находясь непосредственно на передовых позициях, управлял действиями артиллерийских подразделений. В условиях артиллерийских контрударов противника Руслан обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийского дивизиона.

В результате огневого поражения российскими артиллерийскими подразделениями под командованием Руслана Кутлугильдина был уничтожен склад с боеприпасами украинских боевиков, подавлены пять артиллерийских орудий противника, а пехотное подразделение националистов, потеряв четыре танка, четыре боевые бронированные машины с большими потерями были выведены для переформирования.

https://t.me/rabotaembrat/4955

Сержант Нагаев Владимир Действуя в составе мотострелкового подразделения, старший стрелок мотострелкового отделения сержант Владимир Нагаев выполнял задачу по удержанию стратегически важной высоты.

Националисты предприняли попытку взять высоту. Атака боевиков сопровождалась артиллерийским и минометным обстрелом. Владимир, находясь на переднем крае рубежа обороны, под плотным огнем артиллерии и танков противника, лично уничтожил 5 боевиков. Также сержант Нагаев оказывал помощь раненым товарищам и эвакуировал их из-под огня противника в укрытие. Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям сержанта Владимира Нагаева атакующая группа боевиков была уничтожена на подступах к высоте.

https://t.me/rabotaembrat/4977

Прапорщик Ануфриев Иван В ходе специальной военной операции командир взвода обеспечения прапорщик Иван Ануфриев выполнял задачи по эвакуацию поврежденной техники. В ходе контрнаступления противника, действуя на переднем крае боевых действий, Иван вывез из-под огня артиллерии противника в безопасный район автомобиль КамАЗ, загруженный боеприпасами для танков. Также благодаря действиям прапорщика Ивана Ануфриева удалось спасти жизнь трех раненых сослуживцев - он оказал им первую медицинскую помощь и своевременно эвакуировал в безопасный район. На протяжении всего периода нахождения в зоне проведения специальной военной операции, проявляя мужество и героизм, организовывал бесперебойный подвоз на передний край боевых действий материально-технического имущества и вооружения.

https://t.me/rabotaembrat/4987

Филимонова Надежда,

Курилкина Мария Медики из Моздока Надежда Филимонова и Мария Курилкина награждены медалями «За спасение погибавших». Медики из Моздока Надежда Филимонова и Мария Курилкина награждены медалями «За спасение погибавших».

С первых дней СВО Надежда и Мария служат в медицинском батальоне. На их счету несколько десятков спасëнных бойцов, чьих-то сыновей, мужей, отцов.

https://t.me/strana_geroev/4124

Младший сержант Кашкурова Анастасия С первых дней специальной военной операции младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова в составе медицинского отряда ВДВ, неоднократно в условиях, сопряженных с риском для жизни, оказывала высококвалифицированную неотложную медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению на освобожденных территориях. Батальонная тактическая группа российских десантников, в составе которой действовала Анастасия Кашкурова, выполняла задачу по обороне взятого в ходе боёв с националистами важного стратегического объекта. Националисты, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, пошли в контрнаступление. Атака боевиков сопровождалась артиллерийским огнем. Часть выпущенных врагом снарядов попала в медпункт, где в тот момент младший сержант Кашкурова оказывала медицинскую помощь раненым. Несмотря на непрерывный обстрел медицинская сестра, рискуя собственной жизнью, лично вынесла раненых из-под обстрела и помещала в безопасном месте, чем спасла их жизни.

https://t.me/rabotaembrat/4930

Жилицын Евгений Владимирович Есть в Донецкой народной республике такой человек - Жилицын Евгений Владимирович. Это заведующий детским отделение в Республиканском травматологическом центре.

В 2014-2015 годах, особенно в первые месяцы провозглашения независимости Донбасса, врачам приходилось работать без зарплат, но они продолжали оперировать и сумели сохранить костяк коллектива.

За последние 8 лет через Евгения Владимировича Жилицына прошла вся детская минно-взрывная травма. Дети с оторванными конечностями, с тяжелыми ранениями. В период боев за Волноваху и Мариуполь детей с самыми сложными ранениями везли в детское отделение РТЦ. Удачно оперировали запущенные и гнойные ранения. Даже при 99% показаний к ампутациям врачи делали невозможное и сохраняли конечности. За 9 лет детская смертность в отделении нулевая.

Я очень прошу обратить внимание на профессиональный и тихий подвиг этого уникального врача и его коллектива. Не жалейте для них наград и добрых слов.

https://t.me/rogozin_do/3534

Старший лейтенант Трусов Дмитрий Командир гаубичной артиллерийской батареи старший лейтенант Дмитрий Трусов со своим подразделением во время освобождения одного из населенных пунктов выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений. Населенный пункт находился под контролем ВСУ. В результате обстрела украинскими боевиками российской артиллерийской батареи, несколько военнослужащих получили осколочные ранения.

Дмитрий Трусов вместе со своими подчиненными немедленно выдвинулись на позиции взаимодействующего подразделения, оказали первую медицинскую помощь раненым и организовали их эвакуацию в безопасное место. Под массированным артиллерийским обстрелом старший лейтенант Дмитрий Трусов самостоятельно вынес из-под огня двух боевых товарищей, затем вернулся на свои позиции и продолжил поражать противника огнем своей батареи. При ведении контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами под командованием Дмитрия Трусова был уничтожен взвод вражеских орудий 2А65 «Мста-Б».

https://t.me/c/1801542020/1324 Гвардии майор Дмитрий Копытов – кавалер двух Орденов Мужества.

Действительно, нужно быть по-настоящему мужественным человеком, чтобы отправиться на штурм населённого пункта, в котором засел противник, а перед этим ещё и форсировать, как говорят военные, «водную преграду».

Второй орден Дмитрий получил после освобождения ещё одного населённого пункта. Бой за него длился два дня. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/22693 Семь секунд на то, чтобы уничтожить цель.

Гвардии сержант Алексей Немыкин служит в подразделении ПВО Воздушно-десантных войск и специализируется по «птичкам».

Прикрывая батальонно-тактическую группу, он сбил украинский штурмовик Су-25, за что был награждён Орденом Мужества.

А потом получил и медаль «За отвагу» — за второй такой же самолёт. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/22713

Военнослужащий Украинец Владислав Житель Соликамска (Пермский край) Владислав Украинец, проявивший себя на спецоперации, 5 декабря получил медаль «За отвагу». На фотографии удостоверения к награде написано, что указ о награждении омоновца подписан ещё 29 сентября.

Владислав Украинец спасал жизни товарищей на фронте несмотря на полученные ранения в ходе выполнения боевых задач.

Солдат также является мастером спорта международного класса по кикбоксингу.

— Проявляя мужество и смелость, он неоднократно принимал участие в горячих точках СВО и, будучи раненым, спасал своих товарищей, — написал в соцсетях тренер спортсмена. — Помимо своей основной деятельности Влад проводит профилактические беседы с подрастающим поколением города Соликамска о патриотизме, мерах безопасности и, конечно, спорте.

https://t.me/urallive/13525

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Младший сержант Щетников Юрий Боец из Татарстана погиб на Украине во время военной спецоперации. Не стало 24-летнего младшего сержанта Юрия Щетникова.

Юрий Щетников родился в киргизском городе Таш-Кумыр 20 октября 1997 года, но вырос и жил в Тетюшах. После окончания местного сельхозтехникума юноша ушёл в армию и служил на северном флоте в Мурманской области.

Обстоятельства и место гибели не сообщаются.

https://zpobeda.ru/jurij-shhetnikov/

Доброволец Дремин Виталий В Севастополе в последний путь проводили Виталия Петровича Дремина.

В апреле он решил уехать на Украину и участвовать добровольцем в специальной военной операции.

Виталий Петрович погиб в борьбе с неонацистами.

https://zpobeda.ru/vitalij-dremin/

Гвардии старший прапорщик Степанов Владислав ефрейтор Захаров Андрей рядовой Иванов Никита В Псковской области состоялись похороны военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.

https://vk.com/wall707415360_35028

Капитан Щеткин Дмитрий В Электростали простились с капитаном Дмитрием Щеткиным.

Он погиб при исполнении своих служебных обязанностей в ходе специальной военной операции на Украине.

Дмитрий Александрович родился 17 мая 1989 г. в Алма-Ате в семье рабочих. В 1998 году вместе с семьёй переехал в Беларусь, а в 2005 — в Россию, где окончил Терновскую среднюю школу Волгоградской области. В 2007 году Дмитрий поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

После окончания учёбы он получил распределение для прохождения военной службы на 102 военной базе в г. Гюмри (Армения). С 2019 года проходил службу в 227-й артиллерийской бригаде в Майкопе на должности командира батареи гаубичного артиллерийского дивизиона.

В мае этого года в составе подразделения убыл для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Верный военной присяге, Дмитрий погиб 2 июля в звании капитана Вооружённых Сил Российской Федерации.

Имел ведомственные награды от Министерства обороны РФ.

Посмертно представлен к государственной награде — Ордену Мужества.

https://vk.com/wall-58491140_35782

Старший лейтенант Хуторской Иннокентий 26-летний старший лейтенант, сын настоятеля Христорождественского собора, героически погиб 28 мая 2022 года.

Иннокентий был сильным и волевым молодым человеком, воспитанным в духовности и преданности своему делу.

Он родился 29 января, с детства посещал церковь. Иннокентий венчался с женой в 2020 году в родном Христорождественском соборе.

После обучения служил на Кавказе, а затем уехал на спецоперацию на Украине.

Иннокентий командовал взводом и смело и самоотверженно принимал решения, никогда не бросал товарищей в беде, – рассказывают о нем однополчане.

Иннокентия Хуторского наградили орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/innokentij-hutorskoj/

Военнослужащий Новиков Сергей В ходе военных действий в Харьковской области военнослужащий из Томской области Сергей Новиков получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

После выпуска в 2020 году Сергей ушел в армию. На момент гибели ему было около 20 лет.

Сергея посмертно наградили орденом Мужества.

У погибшего остались жена и восьмимесячный сын.

https://zpobeda.ru/sergej-novikov/

Рядовой Венюков Вадим В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Башкирии рядовой Российской Армии Венюков Вадим Юрьевич. Ему было 22 года.

В тот роковой день, прикрывая спины своих товарищей, он попал под минометный обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Посмертно удостоен ордена Мужества

https://zpobeda.ru/vadim-venjukov/

Военнослужащий Мукиенко Сергей Николаевич 08.12.1984 г.р. 08.12.1984 г.р.

ст. Стародеревянковская, Краснодарский край

https://t.me/poisk_in_ua/5650

Военнослужащий Сиксай Алексей Сиксай Алексей Геннадьевич Сиксай Алексей Геннадьевич

11.02.1999г. — 13.07.2022г.

Уроженец Красноярского края, пгт. Козулька. Служил в «24-й отдельной гвардейской бригаде специально назначения» г. Новосибирск. Погиб в бою под Лисичанском, попал под миномётный обстрел, в результате чего получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.

Представлен к награде Орденом Мужество посмертно. https://zpobeda.ru/aleksej-siksaj/

Сержант Царев Денис В ходе проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации на Украине погиб житель деревни Можары Шарыповского района, уроженец города Шарыпово сержант Денис Царёв.

В ходе проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации на Украине погиб житель деревни Можары Шарыповского района, уроженец города Шарыпово сержант Денис Царёв. Денису Цареву было 36 лет https://zpobeda.ru/denis-carev/ Военнослужащий Поставничный Дмитрий https://zpobeda.ru/dmitrij-postavnichnyj/ Военнослужащий Мартынов Алексей Алексей Мартынов, погиб 16.08.2022г. https://zpobeda.ru/aleksej-martynov/ Военнослужащий Урбаханов Виктор В ходе июньских боев на Донбассе погиб военнослужащий из Бурятии Виктор Урбаханов. Виктор родился 28 июня 2002 года в поселке Таксимо Муйского района Республики Бурятия. Сразу же после школы юноша был призван в Вооруженные силы, а после срочной службы подписал контракт. На Украину Виктор входил с полным пониманием целей и задач кампании. Он знал, что здесь, на Донбасской земле, он защищает и свой народ, всю нашу большую Россию. https://zpobeda.ru/viktor-urbahanov/ Военнослужащий Светличный Владислав На Украине погиб 19-летний выпускник Тобольского вуза. Владислав Светличный служил по контракту с лета 2021 года. Он был рядовым сапером инженерного подразделения. В прошлом году окончил учебу и подписал контракт.

7 июля его жизнь оборвалась, когда он занимался разминированием территории. https://zpobeda.ru/vladislav-svetlichnyj/ Военнослужащий Чередниченко Сергей Погиб курсант 3-го курса Академии Внутренних Дел им. Ф.Э. Дзержинского Чередниченко Сергей Владимирович 01.06.2002. В жестоком бою, спас жизни двух товарищей, вытянув их на себе с поля боя. https://vk.com/wall-120027872_536491 Военнослужащий Зозуленко Евдоким Состоялось прощание с уроженцем Межевого Евдокимом Зозуленко, погибшeм при выполнении воинского долга во время спeциальной воeнной опeрации на Укрaине по защите ДНР И ЛНР. Молодой человек 2001 года рождения проходил воeнную службу по контракту в городе Чебаркуле. Героически погиб при миномётном обстреле. https://zpobeda.ru/evdokim-zozulenko/ Гвардии рядовой Гурулёв Кирилл Военнослужащий 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ России г. Уссурийск, гвардии рядовой Гурулёв Кирилл Артёмович героически погиб в ходе спецоперации под городом Изюм (Украина) село Сулиговка. Родился Кирилл 27 марта 2001 г. в городе Чита Читинской области, до военной службы проживал в г. Шилка Забайкальского края. Проходил военную службу по контракту. Был удостоен наград: Медаль — «Участнику военной операции в Сирии» Награждён Орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/kirill-guruljov/ Гвардии старший лейтенант Мустафин Айдар Мустафин Айдар Вахитович (1990 — 2022) гв. ст. лейтенант, комвзвода танковой бригады (Псков), кавалер Ордена Мужества погиб в ходе выполнения боевой задачи на территории Украины. https://zpobeda.ru/ajdar-mustafin/ Военнослужащий Гуменюк Михаил 19.04.1992 — 04.07.2022 https://zpobeda.ru/mihail-gumenjuk/ Рядовой Тотиев Таймураз При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб житель селения Хаталдон Таймураз Тотиев. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден Орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/tajmuraz-totiev/ Гвардии младший сержант Зеленский Кирилл Погиб в ходе спецоперации на Украине гвардии младший сержант Кирилл Александрович Зеленский. https://zpobeda.ru/kirill-zelenskij/ Младший сержант Орлов Геннадий В ходе специальной военной операции на Украине погиб младший сержант Геннадий Орлов. Геннадий родился в селе Бергузин Республики Бурятия. В 2003 году окончил местную школу и вскоре был призван в Вооруженные силы Российской Федерации. В 2016 году поступил на военную службу по контракту, служил в одной из войсковых частей Улан-Удэ. У Геннадия остались родители, брат, супруга и двое сыновей. https://zpobeda.ru/gennadij-orlov/ Младший сержант Трушников Сергей Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Чусового Сергей Трушников. Он родился в 1998 году в городе Чусовой. Закончил школу №5 в 2017 году, в ноябре 2017 года был призван на срочную службу. С 01.06.2022 поступил на службу по контракту старшим электриком директрисы, полигона войсковой части 31612 (Свердловская обл.) Младший сержант контрактной службы Сергей Трушников погиб 14 июля 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на территории Украины. Указом Президента РФ военнослужащий был награжден правительственной наградой посмертно. https://zpobeda.ru/sergej-trushnikov/ Военнослужащий Ткачук Максим В боях на Украине погиб 23-летний военнослужащий из Тверской области Максим Ткачук.

Максим родился и вырос в посёлке Труженик, что под Максатихой. После прохождения учёбы ушёл в армию, а после завершения срочной службы остался служить на контрактной. Отправился на Украину, где принимал участия в идущих там боевых действиях.

Максим Ткачук погиб в бою. https://zpobeda.ru/maksim-tkachuk/ Военнослужащий Ященко Алексей В Новосибирской области простились с воином Алексеем Ященко, погибшим на Украине 24-летним военнослужащим. Память погибшего во время спецоперации на Украине уроженца Тогучинского района почтили минутой молчания. Родственникам бойца вручили Орден Мужества, к которому солдата представили посмертно. В день начала спецоперации, 24 февраля, ему исполнилось 24 года. https://zpobeda.ru/aleksej-yashhenko/ Старший лейтенант Фарнин Петр Командир инженерно-технического взвода Фарнин Петр Владимирович 6.03.1990- 15.08.2022, выпускник КИВ 2012 года Родился в городе Полевском, с 1 класса учился и закончил МБОУ ПГО «СОШ №18». В 2012 году закончил учебный военный центр по специальности инженерных войск. В ходе специальной военной операции по освобождению Украины от неонацистов проявил себя отважным и мужественным офицером, всегда был впереди наступающих войск и неоднократно спасал жизнь людям снимая подлые растяжки и мины, оставленные противником. В один из этапов наступательной операции даже не взял с собой автомат, на вопрос «Почему?» дал короткий ответ: - Я же сапер, для поиска мин мне и шомпола от него достаточно, а свои сзади прикроют! Геройски погиб закрыв собой комбата. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, награжден медалью «За отвагу» и представлен к ордену Мужества (посмертно). https://vuc.urfu.ru/ru/o-voennom-uchebnom-centre/boevye-dorogi-nashikh-pedagogov-i-vypusknikov/persons/content/8868/ Военнослужащий Захаров Александр Волжский район Республики Марий Эл проводил в последний путь земляка Захарова Александра Сергеевича. Волжский район Республики Марий Эл проводил в последний путь земляка Захарова Александра Сергеевича. Героически погиб в ходе спецоперации на Украине. Посмертно награждён орденом Мужества. https://zpobeda.ru/aleksandr-zaharov/ Военнослужащий Коробов Денис Коробов Денис Эдуардович. Жил в городе Ростове Ярославской области. Родился 14 ноября 2001 года. Погиб на Украине. Изюмский район. Посёлок Червонный Шахтёр Женат не был. Детей нет. Остались брат и сестра. Посмертно награждён орденом Мужества. https://zpobeda.ru/denis-korobov/ Военнослужащий Мещеряков Андрей 45-летний воин погиб в ходе спецоперации в Донбассе.

Андрей Мещеряков был офицером спецназа «СОБР». Он родился 8 марта в семье протоиерея Сергея, настоятеля храма Георгия Победоносца в Сосновке. Служил в Амурской речной флотилии, после чего перешел в спецназ. Андрей пять раз участвовал в командировках в Чечне, где демонстрировал высокую силу духа и мужество. Коллеги вспоминают, как офицер спас товарища от смерти. Во время боя его однополчанин был сильно ранен и не смог встать с земли. Тогда Андрей кинулся к полковнику и, несмотря на опасность, вытащил мужчину с поля сражения. Его доставили в госпиталь и спасли. Андрея Мещерякова наградили орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/andrej-meshheryakov/ Военнослужащий Лукьянов Михаил В Тверской области простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине воином Михаилом Лукьяновым. Михаил закончил 9 классов школы в 2017 году, после чего был призван в воинскую часть 91701 (4-я гвардейская танковая дивизия) Наро-Фоминска. После прохождения срочной службы, он подписал контракт и в феврале отправился исполнять воинский долг, защищая жителей ДНР и ЛНР. Указом Президента России за воинскую доблесть и проявленное мужество во время выполнения воинского долга Михаил Николаевич посмертно награждён орденом Мужества. https://zpobeda.ru/mihail-lukyanov/ Рядовой Ватутин Ждан Ватутин Ждан Валерьевич 03.08.2000 г.р. Рядовой, гранатомётчик. Погиб в ходе спецоперации 07.03.2022 г. Награждён орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/zhdan-vatutin/ Военнослужащий Милочкин Дмитрий В ходе выполнения боевой задачи на территории Луганской народной республики героически погиб рядовой Дмитрий Милочкин. Дмитрий родился 1 февраля 2000 года в городе Чистополь Республики Татарстан. В ходе наступательных действий, подразделение, в котором Дмитрий проходил службу, вело бой с националистами. При возвращении на рубеж экипаж танка Дмитрия попал в огневую засаду. В бою, вражеский танк, получив повреждения, отошел, а пехота противника начала вести огонь из противотанковых гранатометов. Дмитрий прикрывал огнем своих товарищей, не давая возможность врагу прорваться. Он выполнил свою боевую задачу, но, к сожалению, получил ранение несовместимое с жизнью. Дмитрий геройски погиб в ходе ведения боя. Он ценой собственной жизни спас своих товарищей. За отвагу и самоотверженность, беззаветное служение Родине рядовой Дмитрий Милочкин награждён Орденом Мужества. Посмертно. Герою было 22 года. https://zpobeda.ru/dmitrij-milochkin/ Полковник Васильев Андрей В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб полковник Андрей Васильев Андрею Васильеву было 49 лет. В 2010 году Андрей Васильев был назначен командиром 51-го полка 106-й гвардейской Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии ВДВ. До этого служил в десантной дивизии Пскова. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Общевойсковую Академию Вооруженных Сил РФ.

Воевал в Чечне и Абхазии. Награжден орденом Мужества, другими госнаградами. https://zpobeda.ru/andrej-vasilev/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Предыдущие выпуски:

Обновляемая библиотека ссылок