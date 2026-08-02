Страницы нашей истории 40

Ещё в 1898 году русским учёным Николаем Дмитриевичем Пильчиковым были проведены первые опыты по радиоуправлению. С помощью радиоволн, проходящих через стены зала, профессор зажигал огни маяка, заставлял пушку стрелять, подорвал небольшую яхту и даже перевёл семафор на железной дороге.

1916 год. Петроград, Российская империя Одно из последних фото Григория Распутина

110 лет назад, в ночь на 30 декабря 1916 года, был убит Григорий Распутин.

Ночь на 30 декабря 1916 года стала кульминацией грандиозного заговора. В подвале роскошного юсуповского особняка на Мойке убили самого влиятельного человека империи — Григория Распутина. Его смерть была столь же мистической и страшной, как и его жизнь.

Заговорщики — князь Феликс Юсупов, монархист-депутат Владимир Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович — считали, что устраняют «тёмную силу», губящую династию. Они действовали с ведома британской разведки, видевшей в Распутине угрозу сепаратного мира России с Германией.

Группа заговорщиков заманила Распутина в Юсуповский дворец в Петрограде. Убийство превратилось в кошмарную многоактную драму. Распутина сначала пытались отравить цианистым калием в пирожных и мадере — яд не подействовал. Затем Юсупов выстрелил ему в спину. Полагая, что старец мёртв, заговорщики ушли. Но Распутин очнулся, выбежал во двор, где его добили выстрелами. Тело связали, отвезли к Петровскому мосту и сбросили в полынью на Малой Невке.

Убийство Распутина стало символом растущего недовольства в обществе и среди элиты правлением Николая II и влиянием, которое Распутин оказывал на царскую семью. Популярность шампанского в столице в начале 20 века росла с каждым годом! Помимо шампанского в бутылках, напиток поступал в столицу в бочках (для снижения себестоимости) и разливался по бутылкам на месте. Так, в бочках привозилось в Россию шампанское «Дуайен», которое затем разливалось по бутыл­кам в подвалах здания петербургской Биржи, где находился централь­ный склад этой фирмы. Безусловно, шампанское отечественного производства также пользовалось популярностью. По некоторым оценкам потребление игристого в Петербурге в 1910х годах составляло до четы­рех с половиной миллионов бутылок в год.

«Вестник виноделия» приво­дил следующие цифры по выпитому в 1910 году в некоторых столичных ресторанах игристому напитку:

в увеселительном саду «Аквариум» — 3000 бутылок

в «Медведе» — 780

на «Вилле Родэ» — 627

в «Кюба» — 654

в ресторане «Палас-театра» — 560

в «Казино» — 524

у «Контана» — около 500

в «Крестовском» — 350

у «Палкина» — 300

у «Донона» на Английской набережной — 200

Всего 7435 бутылок на общую сумму 75 тысяч рублей

Кстати, Новый год раньше не ассоциировался с шампанским ведь игристое пили круглый год и без особых поводов! Что можно было увидеть на кольце Петра Великого? Каждый такой аксессуар имел надпись и являлся личной печатью императора.

И в самом начале своего правления он носил перстень с надписью «Аз бо есмь в чину учимыхъ и учащи мя требую» — «Я учусь и мне нужны учителя» — это было самым важным для Петра. Разграбленный Зимний дворец после штурма. Ныне — музей «Эрмитаж». Петроград, Россия, октябрь 1917 года. Зимние сани, которые принадлежали царю Петру Великому. Согласно легенде, в этой упряжке он ездил в Архангельск. При Николае II Российская Империя занимала первое место в мире по экспорту зерновых культур (31%), яиц (64%), леса (32%), платины (95%), асбеста (90%), льна (80%), рельсов (52%). В 1913 году Россия вывезла 11,6 млн т хлеба в зерне и муке, 3,572 млрд яиц, 144 тыс. т сахара, 159 тыс. т домашней птицы,107 тыс. голов лошадей, 110 тыс. голов свиней, 5,65 млн т досок и дерева строительного, 266 тыс. т льна, 1,62 млн т железной и марганцевой руды, 210 тыс. т осветительных и смазочных масел, 628 тыс. т нефтяных масел. Российский экспорт в 1913 году: Германия (47,5%), Великобритания (12,6%), Китай (6,1%), Франция (4,1%). Экспорт промтоваров в страны Азии в 1894–1904 годах вырос в 9 раз, в 1913 году составил свыше 1 млн пудов. Экспорт мыла ежегодно составлял 40 тыс. пудов, спирта — 11,7 млн ведер.

В СССР мы стали закупать зерно в США и Канаде… В июне 1966-го в СССР прибыл президент Франции Шарль де Голль. Посетив разные уголки страны в экскурсионном режиме. Выступая в Волгограде перед прессой, он не преминул заметить, что лично для него самого, а также для мировой истории город навсегда останется Сталинградом. А находясь в Кремле, Шарль де Голль добился разрешения на посещение могилы Сталина. У безликой надгробной плиты высокопоставленный гость и друг антисталинской партии простоял в скорбном молчании 20 минут. И, мягко говоря, поставил тем самым принимающую сторону в крайне неловкое положение. " В обыденной жизни Александр III не допускал использования никаких иностранных языков, хотя и знал их. Он чтил и сохранял русские традиции и обычаи, хорошо знал и любил русскую историю. Это по его указу в Министерстве иностранных дел всё делопроизводство и переписка стали вестись на русском языке. Владение русским языком стало обязательным для всех сотрудников министерства"

А. Л. Мясников " Александр III " Мария Распутина и уроки отца Матрёна — дочь известного Григория Распутина. В подростковом возрасте она вместе с родителями переехала в Санкт-Петербург, где её имя изменили на Марию, чтобы лучше соответствовать её социальным амбициям.

В 1913 году Распутин определил Марию и её младшую сестру Варвару в частную Стеблино-Каменскую подготовительную школу, рассчитывая воспитать из них настоящих «дам».

Писательница Вера Жуковская описывала шестнадцатилетнюю Марию как девушку с широким лицом, квадратным подбородком и выразительными губами. В светском обществе её ласково называли Марой или Марочкой. Жуковскую поражало, что дочь Распутина с лёгкостью привлекала внимание принцесс и графинь.

Спустя годы Мария рассказывала своим внукам об отцовских наставлениях: он учил её быть щедрой даже в трудные времена и напоминал, что нельзя выходить из дома с пустыми карманами — всегда должно найтись что-нибудь для нуждающихся. Ну и еще одна ложь про Распутина.

Любовницы Распутина Легенда о несметных любовницах Распутина оказалась гениальной фальшивкой. В 1917 году Чрезвычайная комиссия допросила десятки светских дам из его окружения. Ни одна не подтвердила интимной связи. Фрейлина Анна Вырубова даже прошла медэкспертизу, доказав невинность.

Откуда же миф? Его создала либеральная пресса — «Русское слово», «Речь» — по мнению историков, как часть кампании по дискредитации царской семьи. Обычай Распутина мыться в бане с женщинами выдали за оргии. Агенты охраны докладывали, что, посещая проституток, он часто лишь «боролся с искушением», не вступая в связь.

Есть и сенсационная версия: Коцюбинские, изучая архивы, предположили, что Распутин страдал от сексуального бессилия и культивировал миф о своей мощи, чтобы это скрыть. Полководец Михаил Барклай-де-Толли умер на мызе Штилитцен (ныне пос. Нагорное Калининградской области) по дороге в Германию, где он собирался лечиться на водах. Сердце полководца упокоилось тут же, а тело доставили в имение в Лифляндской губернии (сейчас территория Эстонии). Один из самых красивых памятников Калининградской области. Надпись гласит: «Достойному полководцу, проложившему себе стезю славы мужеством и храбростью во многих боях и ознаменовавшемуся победами, предводительствуя союзными войсками в войне, освободившей народы в 1813-м, 1814-м, 1815-м годах, соорудил сей памятник король Фридрих Вильгельм III». Сборная СССР по хоккею является единственной в истории, которая ни разу не уезжала без медалей. Из девяти медалей команда завоевала только одну бронзовую и одну серебряную, а остальные семь – золотые. Некоторые лица нашей топонимики!Топонимы в честь этого человека можно найти от Калининграда до Владивостока, но вряд ли многие помнят, кем же он был и что сделал... Поэтому давайте вспоминать, а кто не знал – знакомьтесь!

Моисей Соломонович Урицкий родился в Черкасах (Киевской губ.), в торговой семье. Вступил в РСДРП ещё в XIX веке, был членом группы Троцкого. Вся его биография – это аресты, ссылки, революция 1905-го, работа в эмигрантских изданиях. В 17-ом Урицкий был членом Военно-революционного комитета, затем – комиссаром по делам Учредительного собрания и одним из инициаторов его разгона. В марте 1918 г. была организована Петроградская ЧК, и спустя несколько дней Урицкий получил должность её председателя (с марта по август 1918 гг.).

Кстати, когда Урицкому было всего 3 года, ушёл из жизни его отец, что очередной раз подтверждает научную теорию профессора Витца: (Монография - «Вера безотцовщин: психология атеизма») «безотцовщины традиционно составляли/ют костяк революционных движений, как в России, так и в других странах. Безотцовство является и фактором политических предпочтений (левых, либеральных и проч.), потому как для безотцовщин характерна не только ненависть к Отцу Небесному, но и к Отечеству и Отцу государства (Царю). Иными словами, этим людям хочется низвергать любой авторитет, тем более Церковь – авторитет беззащитный.»

«Для меня, — говорил Урицкий с отпечатком сатанинской злобы на лице, — нет высшего наслаждения видеть, как умирают монархисты. Я не наблюдал ни одного случая, когда бы у них проявился животный страх перед лицом смерти» – Вспоминал обер-прокурор Священного Синода князь Н.Д.Жевахов. (можно прочесть вот тут: https://azbyka.ru/fiction/vospominaniya-tom-2-knjaz-zhevahov...) А такими монархистами были все честные слуги Царя и России, вся Царская гвардия, состоящая из белоручек, спаянных между собой благородными традициями поколений, вся русская аристократия, всё честное, смиренное крестьянство, все подлинные «верхи» и «низы», не отравленные ядом «середины».

Утром 30 авг. 1918 г. Моисей Урицкий, первый председатель Петроградской ЧК, приехал на конфискованном царском автомобиле к подъезду Комиссариата внутренних дел на Дворцовой площади (после, с 1918 по 1944 гг. носила название площади Урицкого). В вестибюле его ожидали. Молодой человек, прибывший получасом раньше, сидел на подоконнике и долго смотрел в окно. Урицкий вошёл, замешкался, ожидая, когда швейцар вызовет лифт. Его убили выстрелом наповал. Стрелявшим был Леонид Каннегисер – поэт и, как потом напишут, террорист. Каннегисер, стреляя в Урицкого, вероятно, хотел остановить убийства ни в чём не повинных людей и готов был отдать за это свою жизнь. Но он представить себе не мог, что после этого начнётся волна массовых расстрелов ЗАЛОЖНИКОВ – т.е. заведомо невиновных людей. Даже по официальным данным, через четыре дня в Петрограде было расстреляно не менее 500 человек из числа русских министров, профессоров и чиновников, а ещё через два дня появилось «Постановление о красном терроре». Урицкий сыграл роль «сакральной жертвы»: его гибель наряду с покушением на Ленина сделали формальным поводом для начала большого кровопролития. Вечером того же дня в Москве Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина, который получил тяжёлое ранение. В ответ на это уже 5 сентября вышло постановление Совета народных комиссаров «О красном терроре». Страну захлестнула волна внесудебных расправ. В 1918 году большевики поставили обелиск с надписью: «Вы убили личности, мы убьем классы».

Совершенно жуткая фраза, которую можно считать девизом «красного террора» - декларация настоящего геноцида, точнее, стратоцида – уничтожения определенных социальных, общественных или профессиональных групп. Поэтому белый террор, как правило, — это жестокие эксцессы, крайности Гражданской войны. Красный террор — это не столько эксцессы на местах, сколько продуманная доктрина и целенаправленная политика. Ее цель — уничтожение целых групп населения (дворянства, духовенства, купечества, казачества, сельской буржуазии) ради создания нового «социалистического» общества.

Только за первые месяцы после Октябрьского переворота до всякого официального объявление "красного террора" - жертвами большевиков именно по классовому признаку стали тысячи людей по всей стране.

Из дневника поэтессы Зинаиды Гиппиус:

«Произошло, наконец, убийство Урицкого и одновременно ранение в шею и грудь Ленина. Урицкий умер на месте, Ленин выжил и сейчас поправляется. Большевики на это ответили тем, что арестовали 10 000 человек. Арестовывали под рядовку, не разбирая. С первого разу расстреляли 512, с официальным объявлением и списком имен. Затем расстреляли еще 500 без объявления. Не претендуют брать и расстреливать виноватых, нет, они так и говорят, что берут заложников, с тем, чтобы, убивая их косяками, устрашить количеством убиваемых. Объявили уже имена очередных пятисот, кого убьют вскоре. Нет ни одной буквально семьи, где бы не было схваченных, увезенных, совсем пропавших».

Прошло время, имя Моисея Соломоновича Урицкого кануло в Лету, не свершилась мировая революция, нет уже и самого СССР, остался лишь бережно взращенный его товарищами по партии миф о борце и страже социалистической революции. И множество улиц (≈700), "украшающих" карты российских городов, а недавно, мы разбогатели на ещё одну мемориальную доску… в Эрмитаже! Если следовать логике руководителя Государственного Эрмитажа в том, что любое историческое событие и любая яркая фигура достойны увековечения в мемориальных досках и памятниках, без учёта их роли в истории и воспитательного воздействия этих мемориалов, то всю сегодняшнюю Европу можно заставить, например, памятниками деятелям НСДАП или исламистским террористам, Камбоджу – Пол Поту и "красным кхмерам", на Рязанской земле воздвигнуть мемориал Батыю, а в московском Кремле – "ярким и интересным" Лжедмитрию и Наполеону Бонапарту… Фальшивомонетчики против империи 9 января 1769 года Екатерина II издала манифест об учреждении Государственных банков и введении в России бумажных денег — ассигнаций. Это был смелый финансовый эксперимент. Первые купюры печатались «при Сенате» на обычной бумаге и имели довольно простой вид.

Удобство ассигнаций оценили не только купцы и государство, но и мошенники. Уже через два года после начала эмиссии в обороте массово появились искусно выполненные подделки. Проблема быстро приобрела угрожающие масштабы.

Властям пришлось срочно искать решение. Им стала специальная бумага.

С 1785 года все ассигнации печатались исключительно на этой защищённой бумаге, что стало первой в России государственной мерой по борьбе с финансовыми преступлениями. «Отказ от использования этих машин является преступлением» , — этими словами закончит свой доклад императору Николаю II генерал Михаил Шидловский.

23 декабря 1914 года император, выслушав доклад, утвердил решение о создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» — тяжёлых четырёхмоторных бомбардировщиков. Шидловского назначают начальником данного соединения, а управление этой эскадры размещают в Ставке Верховного главнокомандующего. Проблема заключалась в том, что начинать всё приходилось с нуля: выяснилось, что единственным лётчиком, способным управлять этими машинами, был конструктор и создатель Игорь Сикорский. Остальные пилоты с подозрением и недоверием относились к тяжёлой авиации и категорически отказывались даже учиться пилотированию на ней.

Людей в команду искали по всей империи, но усилия оправдались, и за годы Первой мировой войны эскадра выполнила около 400 вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника.

Пройдут годы, и эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец» будет признана матерью дальней авиации России. А вы знали, что благодаря строительству Храма Христа Спасителя образовалось озеро Сенеж неподалёку от Солнечногорска? В правлении Николая канал понадобился сделать с Волги к Москве, поскольку понадобилось доставлять мрамор и гранит для возведения храма Христа Спасителя. Строили не спеша, и за 20 лет удалось спрямить русла реки Истра и Сестра, прокопать между ними Екатерининский канал длиной 8 км и шириной 45 м, перенести несколько каменных шлюзов и отсыпать двухкилометровую плотину. Благодаря плотине образовалось водохранилище, получившее название Сенеж – то ли по стоявшему на берегу погоста, то ли по имени любимого коня Екатерины II – Сенешала. Правда потом и про канал забыли, да и храм взорвали. А ведь ежегодно по нему проходило до 3000 судов, в том числе баржи, перевозившие каменные блоки весом до 30 т. Правда, просуществовал водный путь недолго – всего десять лет. Не выдержав конкуренции с набирающим ход железной дорогой браслет, он тихо канул в небытие. Шлюзы Екатерининского канала распродали на стройматериалы. Да и сам храм потом рванули. 1888 год. Гори, Грузия, Российская империя Школьник Сосо Джугашвили (будущий Сталин) в возрасте около десяти лет. Верхний ряд, в центре.

В детстве Сталин получил образование в родном Гори, что сыграло значимую роль в его формировании как личности и будущего политика. Этот период его жизни остается малоизвестным для широкой публики, однако показывает начало пути человека, чье влияние на мировую историю стало несомненным. Распорядок дня императрицы. После вступления на престол Екатерина сразу же установила новые порядки при дворе, подчинив свой режим государственным делам. Ее день был расписан по часам, и распорядок его оставался неизменным на протяжении всего царствования. Изменялось лишь время сна: если в зрелые годы Екатерина вставала в 5, то ближе к старости – в 6, а к концу жизни и вовсе в 7 часов утра.

С 8 до 11 государыня принимала высокопоставленных чиновников и статс-секретарей. Дни и часы приема каждого должностного лица были постоянными. Но немецкая педантичность давала о себе знать не только в этом. Ее бумаги всегда лежали на столе в строго определенном порядке. Часы работы и отдыха, завтрака, обеда и ужина были также постоянными. В 10 или 11 часов вечера Екатерина заканчивала день и отходила ко сну. 16 января 1905 года в цехах началось не с лязга станков, а с приглушённого гула голосов у проходной. Четверых рабочих уволили за «непочтительность» — последняя капля в чаше обид.

Путиловский, гигант, кормивший империю паровозами и пушками, впервые замер. Сперва остановился литейный цех, потом механический, к полудню не работал уже никто из двадцати пяти тысяч.

Люди не скандировали лозунги — они молча стояли у ворот, глядя на дымовые трубы, из которых не шёл дым. Они требовали не революции, а простой справедливости: вернуть товарищей, поднять расценки, сократить каторжный день. Но в этом молчании чувствовалась новая, небывалая твердость. Весть о забастовке покатилась по всему Петербургу, и к вечеру на улицах уже шептались: «Путиловский встал».

Никто ещё не знал, что эта тишина — лишь первая нота в страшной симфонии

16 января 1905 года в Санкт-Петербурге началась забастовка рабочих Путиловского завода, повлёкшая за собой шествие к Зимнему Дворцу и кровавое воскресение 22 января (9 по старому стилю) 1905 года. Как сдавали донорскую кровь в блокадном Ленинграде Забором донорской крови для Красной армии занимался в Ленинградский институт переливания крови (ЛИПК). Первые дозы были получены уже 22 июня 1941 года. В дальнейшем каждый день сюда приходили от 300 до 3 тысяч доноров.

Зимой 1941-го сил ни у кого уже не осталось. Кровь стали брать не более 170 мл один раз в 5-6 недель.

Чтобы не потерять самих доноров, Военсовет вместе с руководством института приняли беспрецедентное в сложившейся обстановке решение. В декабре 1941-го был установлен специальный донорский паек из расчёта 1050 калорий в день из армейских фондов. В эту норму, дополнительно к основному питанию, входили: хлеб белый 200 г, мясо 40 г, рыба, кондитерские изделия по 25 г, крупа, сахар, масло по 30 г, половина яйца.

Паёк выдавался на 10 дней в периоды кроводач. Также донорам полагался обед в столовой ЛИПКа. Как Москва стала Третьим Римом? Идея «Москва — Третий Рим» перестала быть теорией 16 января 1547 года. В этот день венчание на царство Ивана IV в Успенском соборе Московского Кремля закрепило её как главную доктрину Русского государства.

Почему «Третий Рим»?

Первый Рим (в Италии) пал.

Второй Рим - Константинополь, столица Византии, был захвачен турками в 1453 году.

После этого русские мыслители заявили: теперь Москва — Третий Рим, последний оплот истинной православной веры. «Четвертому же не бывать».

Центром событий стал Успенский собор. Именно здесь, в главном храме страны, 16-летнего Ивана IV (будущего Грозного) не просто объявили правителем, а торжественно венчали на царство. Собор был построен по образцу Успенского собора во Владимире, а тот — по образцу храмов древнего Киева и Византии. Проведя обряд здесь, подчеркивали прямую связь с древней традицией. Его венчали не как князя, а как ЦАРЯ (от слова «цезарь»), уравнивая в статусе с императорами.

Митрополит возложил на него шапку Мономаха, вручил скипетр и державу. По легенде, шапка была даром от византийских императоров, что делало московского царя их наследником. Церковь благословила его как помазанника Божьего — единственного и главного правителя.

Царь теперь считался божьим помазанником, защитником всей православной веры, что заложило основы самодержавия.

На международной арене Россия заявила о себе как о Царстве — правопреемнике великих империй, с которым должны считаться. Когда пожарные спасают не только людей. В рождественские каникулы 1902 года на канале Грибоедова в Петербурге произошла трогательная история.

На ледяной площадке, как и положено, дежурили пожарные Казанской части. Вдруг с каланчи подали сигнал тревоги — помощь требовалась срочно: с мостовой на неочищенный лёд упала собака. Она сильно повредила передние лапы и не могла подняться.

Не раздумывая ни минуты, пожарные надели коньки и отправились по заснеженному льду к пострадавшему животному. Уже через несколько минут они были рядом.

Собаку осторожно уложили на тряпичные носилки, доставили к месту катания, отогрели, наложили шины и накормили.

А после она осталась жить при Казанской пожарной части, став верным другом и талисманом своих спасителей. 1922 г. СССР Семён Михайлович Будённый и Фёдор Степанович Гуляев — герой, завёдший 700 колчаковских кавалеристов в болото.

На этой фотографии запечатлены два легендарных персонажа Гражданской войны: командующий кавалерией Семён Будённый и народный герой Фёдор Гуляев, которого стали называть алтайским Сусаниным.

В августе 1919 года Гуляев, рискуя собственной жизнью, обманул и завёл в непроходимое болото крупный отряд белогвардейцев — кавалеристов армии Колчака. Сам он сумел выбраться, а большая часть противников погибла. Этот поступок стал символом героизма и смекалки простых людей, вставших на защиту Советской власти.

За свой подвиг Гуляев был награждён орденом Красного Знамени, а в Москве лично встречался с В. И. Лениным, из рук которого получил серебряные часы и богато украшенную шашку. Его подвиг вошёл в народную память, а имя стало нарицательным для подобных героев. Ситцевый король барон Кноп. Роль Кнопа в развитии текстильной отрасли в России сложно переоценить. За годы своей деятельности он построил и принимал участие в строительстве более чем 122 фабрик; среди них известные мануфактуры Морозовых, Хлудовых, Коншина, Якунчикова.

Первой работой, которая и стала началом успешного развития, стала работа на фабрике Саввы Васильевича Морозова. Кноп взялся поставить на морозовскую Никольскую фабрику английское оборудование. Первое дело принесло Кнопу отличный гонорар и стало трамплином для его процветания. В течение последующих двадцати лет почти вся текстильная, главным образом хлопчатобумажная, промышленность Московского района была модернизирована и переоборудована заново, причем во многом силами Кнопа.

Именно он придумал и внедрил цепочку обустройства текстильных предприятий «под ключ». В эту схему входило: поставка оборудования, открытие кредитов, выписка английских мастеров для установки и сборки станков, обучение рабочих. Купцы оценили такую схему работы и дело пошло в гору, Кноп стал богатейшим человеком.

Что примечательно, Кноп выписывал не только машины, но и мастеров-монтажников из Англии для сборки и установки оборудования. Русским фабрикантам нравился такой подход, поскольку он защищал от рисков. Новым был и подход к работе с клиентами. Когда потенциальный клиент приходил к Кнопу, его сотрудники оперативно собирали сведения о клиенте, изучали кредитную историю, накопления семьи. Для заключения договора не требовалось никаких документов, было достаточно простого рукопожатия. 19 января 1728 года русский император Петр II, принял решение перенести столицу России из Санкт-Петербурга в Москву. Официально считалось, что это сделано лишь на время коронации монарха, однако юный царь находился под влиянием бояр, которые не любили Петербург и имели обустроенные дома в Москве.

Кроме того, в московском Новодевичьем монастыре была заточена единственная живая родственница Петра, его бабушка Евдокия Лопухина (первая жена Петра l). Спустя два месяца в Москве состоялась коронация Петра II. Капитан Щастный: дворянин, офицер, спаситель флота Он происходил из старинного дворянского рода, блестяще окончил Морской корпус и прошёл две войны — русско-японскую и Первую мировую, заработав репутацию талантливого и бесстрашного офицера. Но в 1917 году капитан 1-го ранга Алексей Щастный совершил неожиданный шаг: увлёкся революционными идеями. Именно по его инициативе корабли Балтфлота подняли красные флаги в поддержку республики.

В январе 1918 года, когда немецкие войска рвались к Ревелю, Щастный организовал «Ледовый поход» — беспрецедентную операцию по эвакуации Балтийского флота через льды Финского залива. Под его командованием 211 кораблей без потерь прорвались в Кронштадт. Ирония судьбы: спасший флот офицер был арестован через несколько месяцев по обвинению в «контрреволюции» и расстрелян в 1918 году. Его имя надолго было вычеркнуто из истории. Только в 1995 году приговор Революционного трибунала при ВЦИК в отношении Щастного был отменён, он был официально реабилитирован Главные события правления Александра II. Картина 1868 года. По 12 немецких и американских самолётов сбил лётчик-истребитель Степан Бахаев Степан Антонович родился 2 февраля 1922 года. После школы-семилетки и ФЗУ трудился на Новолипецком металлургическом заводе. Одновременно посещал курсы пилотов в Липецком аэроклубе. После призыва в Красную Армию в январе 1941 года был направлен в Батайскую авиашколу, которую окончил в 1943 году. На фронт попал в мае 1943-го и сражался с фашистами до самой победы.

На Великой Отечественной лётчик-истребитель Бахаев совершил 112 боевых вылетов. Сбил 12 немецких самолётов. При этом дважды отличился в одном бою, ещё дважды сбивал по два самолёта в день. По количеству воздушных побед был достоин звания Героя Советского Союза, но на этой войне оно его миновало. Командование ограничилось награждением аса четырьмя боевыми орденами (по два ордена Красного Знамени и Отечественной войны).

После войны Степан Антонович служил на Украине и в Белоруссии. В 1948 году в составе полка прошёл обучение на реактивном Як-15, в 1950 году – на МиГ-15. В том же году в связи с началом войны в Корее полк был переброшен на Дальний Восток. Здесь Бахаев сбил свой первый американский самолёт: это был разведчик RB-29, вторгшийся 26 декабря 1950 года в воздушное пространство СССР.

В марте 1951 года полк Бахаева был направлен в Китай, с мая начал воевать в Корее. За 8 месяцев Степан Антонович совершил боевых вылетов больше, чем на предыдущей войне – 180. Это были уже битвы на других скоростях, но советский лётчик продемонстрировал высочайшее мастерство, сбив 11 самолётов противника. Указом от 13 ноября 1951 года Степан Бахаев был удостоен звания Героя Советского Союза.

После корейской компании лётчик продолжил службу на Дальнем Востоке. Из-за полученной травмы в результате лётного происшествия был уволен в запас в 1959 году. Проживал в Харьковской области, работал в системе ДОСААФ. Из жизни ушёл 5 июля 1995 года. Его именем была названа одна из улиц в Липецке. Любопытная статистика Всего за 38 лет с 1875 по 1913 годы количество неграмотных новобранцев снизилось на 50%. Во многом это заслуга реформ образования и армии Александра II. Журнал, который сохранил историю 21 января 1870 года, в Петербурге вышел первый номер ежемесячного исторического журнала «Русская старина». Его основатель — Михаил Иванович Семевский, историк, архивист и энтузиаст, поставивший перед собой амбициозную цель: спасти от забвения живую память о России XVIII–XIX веков.

В эпоху, когда официальная историография часто служила политическим целям, «Русская старина» стала уникальным явлением. Журнал печатал не сухие хроники, а воспоминания, письма, дневники, документы — голоса современников, от придворных и генералов до чиновников и литераторов. Здесь впервые увидели свет мемуары Екатерины Дашковой, записки декабристов, переписка Пушкина, материалы о Радищеве, Распутине, эпохе Павла I.

Его закрыли при Советской власти как «буржуазный пережиток», но свыше 170 томов «Русской старины» остались бесценным источником для историков и просто любознательных читателей. Ночная княгиня и Принцесса Ноктюрн Иосиф Грасси. Портрет Голицыной Авдотьи Ивановны. 1802

Хозяйка салона, которая получила прозвище «ночная княгиня», «княгиня полуночи» и «принцесса ноктюрн». Княгиня Евдокия (Авдотья) Голицына.

Почему такое прозвище?

Во всем виноваты гадалки!

Княгине предсказали, что она умрет ночью, во сне. Поэтому днем Евдокия старалась спать, а вот ночью жила светской жизнью, посещая балы или организовывая досуг в своем собственном салоне.

Ее салон посещали Пушкин, Карамзин, Баратынский, Жуковский. Пушкин тогда был совсем еще молодым и восторженным. Даже влюбился в княгиню, но безответно.

Стихи Пушкина про нее:

«Краёв чужих неопытный любитель

И своего всегдашний обвинитель, Я говорил: в отечестве моем

Где верный ум, где гений мы найдем?

Где гражданин с душою благородной,

Возвышенной и пламенно свободной?

Где женщина — не с хладной красотой,

Но с пламенной, пленительной, живой?

Где разговор найду непринужденный,

Блистательный, веселый, просвещенный?

С кем можно быть не хладным, не пустым?

Отечество почти я ненавидел —

Но я вчера Голицыну увидел

И примирен с отечеством моим.»

Немного о судьбе княгини

Она была редкой красавицей с очень хорошей родословной! Поэтому, как только юная девушка вышла в свет, она сразу же стала самой желанной невестой светского Санкт-Петербурга. И ее брак устраивал сам император Павел.

Выдана Авдотья была за князя Голицына, правда, брак ее был несчастливым. Князь любил работу и уединение, а Евдокия - веселье, внимание и светские развлечения. Поэтому жили супруги после брака порознь. Евдокия даже открыто для всего света жила со своим любовником, князем Михаилом Долгоруким.

О времена, о нравы!

P. S. Смерть в ночи Евдокии предсказала Мария Ленорман. Борис Кустодиев. В московской гостиной 1840-х годов. 1912

Итак, как же выглядела встреча в салоне?

Самое главное, чтобы всем, кто на такое мероприятие приглашен, было комфортно. Поэтому количество гостей было ограничено.

Салоны имели свою специализацию. Они могли быть как литературными (что чаще всего и бывало), так и политическими или музыкальными.

Но, конечно, на таких мероприятиях обсуждались все темы. И искусство, и философия, и религия не оставались без внимания.

Были у салонов завсегдатаи, а были и приглашенные звезды! Нельзя же просто собраться и говорить обо всем с незнакомыми людьми. Поэтому писатели представляли свои произведения, художники - картины, а композиторы музицировали.

Лермонтов, например, на салоне зачитал «Демона». А Гоголь - отрывки из «Мертвых душ».

Чем угощали на салонах?

По-разному. Бывало, что крепким чаем со сливками, тостами с маслом, а бывало, что шампанским и фруктами.

Но, в отличие от балов, которые разорили многих дворян, салоны не были затратным мероприятием. Сюда приходили не поесть, а уму-разуму набраться и с умными людьми подискутировать.

Сидели или стояли?

А вот это, кстати, очень интересный момент. Ходили, стояли, сидели… но! Опытная хозяйка салона перед встречей гостей расставляла мебель так, чтобы на центральных креслах сидели главные люди вечера (Пушкин или Лермонтов, например), а остальные бы располагались вокруг них. Еще одна хозяйка салона. Вальяжная грация, несчастный брак и самый лучший литературный салон Санкт-Петербурга.

И расскажу вам об еще одной хозяйке салона, Александре Смирновой-Россет.

Девушка она была не простой судьбы. Ее отец бежал от французской революции в Россию, был офицером. Женился на русской дворянке, однако, прожили они недолго. Он скончался, а жена вышла замуж за другого, отдав детей на воспитание бабушке.

Детей отправили учиться в Санкт-Петербург, там и начался взлет молодой барышни. Ее приметила в институте благородных девиц вдовствующая императрица, сделала фрейлиной. Александру вывели в свет, и никто не мог остаться равнодушным перед ее благородной южной красотой.

Жених нашелся быстро. Николай Смирнов взял девушку в жены, несмотря на то, что она была бесприданницей. Правда, брак не был счастливым… муж любил карты и проиграл все их состояние. Да и любви там не было.

К моменту замужества Смирнова-Россет уже была окружена друзьями. И они были не последними людьми в городе, как говорится! Пушкин, Лермонтов, Гоголь… Они все восхищались ее красотой и образованностью.

Лермонтов даже в «Штоссе» одну из героинь написал с нее:

«Она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы, оттеняли ее молодое и правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли. Лугин… часто бывал у Минской. Ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением».

Так что неудивительно, что ее гостиная стала местом встречи великих умов того времени, получив название - салон Смирновой-Россет. В него мечтал попасть каждый уважающий себя культурный человек. И, разумеется, познакомиться с хозяйкой Оренбургский пуховый платок является одним из символов России. Утверждается, что пух оренбургских коз — самый тонкий в мире. Поэтому изделия из оренбургского пуха — шали и паутинки — особенно нежные и мягкие.

Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае ещё в XVIII веке.

Пух оренбургских коз — отдельная статья экспорта Российской империи. Десятки тысяч пудов покупала Франция. В Англии пошли дальше, вязали платки с пометкой «имитация под Оренбург». Фотомомент из жизни города: строительство будущего проспекта Калинина 1957 год, фотограф Дмитрий Бальтерманц Февраль 1918 года. Ревель (ныне Таллинн), Российская империя Подводная лодка Российского императорского флота «Леопард» на стоянке в порту.

Во время Первой мировой войны «Леопард» участвовал в боевых походах на Балтийском море, хотя в торпедные атаки не вступал. Летом 1917 года лодка столкнулась со сторожевиком «Гарпун», который затонул, а в октябре принимала участие в Моонзундской операции.

Экипаж «Леопарда» был не только военным коллективом, но и активным участником политических событий: моряки поддерживали революционные движения, принимали участие в событиях Февральской и Октябрьской революций 1917 года. После долгой службы лодка была выведена из состава флота в 1936 году, переоборудована в плавучую зарядовую станцию и служила до конца 1940 года, после чего была списана и разделана на металл. Медали и Георгиевские кресты, снятые с солдат и офицеров на нужды революции в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, май 1917. 25 января 1763 года Екатерина II утвердила штат Генерального штаба. Впервые в истории русской армии был создан постоянно действующий орган военного управления, которому вменялось в обязанность в мирное время заниматься вопросами подготовки к будущим войнам.

Офицерами Генерального штаба в вооруженных силах Российской империи в последней трети XIX века - начале XX века считались офицеры, окончившие полный курс Николаевской Академии Генерального Штаба и причисленные к Генеральному Штабу, то есть имевшие право со временем получить должность по Генеральному Штабу.

Службу они проходили непосредственно в тех подразделениях, куда были откомандированы после окончания Академии, в основном в штабах частей и подразделений. Убежище для здоровых людей Представьте: в вашей квартире — тиф, холера или оспа. Вы не заболели, а санитарная служба требует срочной дезинфекции, но куда деваться всей семье? В 1903 году в Петербурге нашли решение. 25 января на набережной Карповки открылось первое Городское убежище для здоровых людей — специальное учреждение, где можно было временно жить, пока твой дом обрабатывают от заразы.

Это была не богадельня и не ночлежка. Убежище работало как санитарный щит города: 40 чистых коек, собственная дезинфекционная камера и даже санитарный обоз — конная повозка для перевозки вещей и людей. Всё бесплатно, по направлению от врача.

Идея оказалась столь востребованной, что уже к 1904 году в городе работали три таких убежища. Это была часть тихой революции в городской гигиене — власти наконец поняли, что бороться с эпидемиями можно не только лечением, но и профилактикой.