Кто кого отключит? ГЛОНАСС переходит в наступление

Россия подтвердила намерение разместить в Венесуэле наземные станции системы ГЛОНАСС. Как это связано с настойчиво циркулирующими слухами об отключении нашей страны от навигационной системы GPS? Возможно ли в принципе такое отключение и чем оно обернётся? Об это, а также об очень интересных новостях импортозамещения – в сегодняшнем выпуске.

Новые угрозы

Госдума ратифицировала межправительственное соглашение России и Венесуэлы о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, предполагающее среди прочего и размещение наземных станций системы ГЛОНАСС. Это соглашение начали готовить ещё в 2018 году, но сразу после этого в Венесуэле разразился правительственный кризис на преодоление которого потребовалось несколько лет. Теперь же необходимость размещения российских станций стала особенно очевидной. И не только в Венесуэле. Прорабатываются аналогичные соглашения с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Аргентиной, Бразилией и Парагваем. Что же произошло?

Весь последний месяц в западных медиа обсуждается идея отключения России от американской системы глобального позиционирования GPS в качестве новой санкции. По замыслу такой шаг должен привести не только к коллапсу нашей экономики и большим неудобствам для граждан, но и к серьёзным проблемам для военных. Ведь спутниковый сигнал необходим не только для бытовых навигаторов, но и для военной техники – авиации, флота и ракет.

Однако это мера в отношении России до сих пор не принята и более того – даже не обсуждается на сколь-нибудь серьёзном уровне. Оказалось, что она может существовать только в фантазиях журналистов. Что пока что не даёт американцам «дёрнуть рубильник» обсудим после краткой сводки новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузом для МКС успешно стартовала с космодрома Байконур.

«Росэлектроника» представила первый отечественный KVM-коммутатор.

Ярославский радиозавод начал производство средств радиосвязи тактического звена.

В Башкирии начался выпуск автобетоносмесителей на шасси КАМАЗ нового поколения.

В Стерлитамаке стартовал выпуск высокоточных станков для производства авиационных двигателей.

В Новомосковске запустили комплекс по производству полимеров.

На шахте «Распадская» - новую лаву с запасами в 3,5 млн тонн угля.

В Курской области – производство инулина.

В Московской – линию по производству средств гигиены и вторую очередь комплекса по выращиванию ягод.

Российская сборная завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике.

Сигнал не потерян

Сегодня в мире существует четыре глобальные навигационные спутниковые системы – американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская Бейдоу. Все они служат одним целям, но имеют существенные различия. Американская и советская, а позже российская – изначально создавались исключительно в военных целях, для навигации кораблей и наведения ракет и лишь позже приобрели гражданские функции. Европейская – изначально гражданская, привязанная к GPS и технически нестабильная. Китайская – тоже изначально гражданская и локальная, сегодня – самая многочисленная, но по-прежнему ориентированная главным образом на обеспечение навигации на территории КНР.

Ни одна из существующих систем не является идеальной. GPS немного точнее ГЛОНАСС, но не работает в Северных широтах. А ГЛОНАСС как раз задумывался именно для обеспечения навигации на Севере. Однако бытовые устройства получают сигнал от всех систем и потому пользователь не задумывается чей именно спутник в данный момент помогает ему проложить дорогу до места назначения.

По этой причине реальной возможности отключить только Россию от GPS сегодня не существует. Можно лишь отключить всю систему целиком. Но от этого пострадают первым делом американские вооружённые силы, оборудование которых способно принимать исключительно сигнал GPS. А от него зависит 90% палубной авиации, которой придётся переходить на бумажные карты и ориентирование по звёздам.

Идея отключать американские спутники на время их пролёта над территорией России тоже абсурдна, так как неизбежно сигнал потеряют и окружающие нашу страну американские союзники – от Японии до Польши, а вот Россия переключится полностью на ГЛОНАСС, так что потребители почти не заметят сбоев.

Вот почему даже американские ястребы не рассматривают всерьёз вариант отключения России. Впрочем, такая возможность всё-таки не исключена.

ГЛОНАСС наступает

Есть только один возможный вариант – надавить на производителей современной электроники и запретить отныне производить устройства, технически принимающие сигнал ГЛОНАСС. На перестройку технологических процессов, весьма, кстати говоря, дорогостоящую, потребуется 2-3 года. Затем потребуется ещё некоторое количество лет для постепенной замены устаревших устройств в России на новые без ГЛОНАСС. И тогда, теоретически, Россия окажется в определённой зависимости от иностранных систем. Правда, отключать их, опять же, придётся со всеми вышеописанными издержками. Вариант нелепый, но в сегодняшнем мире можно ожидать чего угодно. Поэтому лучшая защита России от глупостей бывших партнёров – это совершенствование системы ГЛОНАСС. Вернёмся в Венесуэлу.

Любая система глобального позиционирования состоит не только из спутников, но и из наземных станций, без которых работать просто неспособна. Эти станции разбросаны по всему миру и чем их больше у конкретной системы, тем точнее и стабильнее она работает. Американцы размещать наземные станции ГЛОНАСС у себя не захотели. Что ж, значит, они будут размещены в Венесуэле, а позже и в других странах. Интерес к российской системе по мере нарастания градуса политической неопределённости лишь растёт.

Вместе с этим развивается и наш космический сегмент. В настоящее время в орбитальную группировку системы входит 25 космических аппаратов. Недавно был введён в строй аппарат новой модификации «Глонасс-К». Уже этой осенью на орбиту отправится долгожданный «Глонасс-К2», созданный без импортных комплектующих. Следующим этапом станет создание высокоорбитального сегмента. В него войдут шесть аппаратов на наклонных геосинхронных орбитах в трёх плоскостях. Это существенно расширит наши возможности и точность позиционирования.

Это и есть наше, совершенно мирное наступление, которое обеспечивают лучшие инженеры и конструкторы страны. Именно оно гарантирует, что никто не сможет запугать нас даже гипотетическим отключением от систем позиционирования. А ведь мы хорошо помним, что каких-то 10-15 лет назад в блогах и СМИ было модно высмеивать ГЛОНАСС и сокрушаться над тем, что государство тратит средства на никому не нужные железки. Как хорошо, что это время давно прошло.

Теперь о технологиях импортозамещения.

Сделали сами!

После того как зарубежные поставщики отказались продавать России химикаты для отбеливания целлюлозы, возникли панические слухи о том, что страна останется без белой офисной бумаги, а цены на неё мгновенно выросли до неприличных размеров.

Но без бумаги мы не останемся. На этой неделе научный центр «Прикладная химия» представил технологию производства отечественного химиката для выбеливания целлюлозы. До этого 80% всей используемой технической перекиси водорода в России импортировалось из Финляндии, Швеции, Франции и других стран. Теперь же разработана технология производства технической перекиси на отечественных компонентах и уже ведутся переговоры о создании специального комбината.

А вот ещё более любопытная новость – этот же институт разработал современную технологию производства особо чистых газов, которые используются для создания микроэлектроники. Напомним, что мы посвящали отдельный выпуск этой важной теме и рассказывали, что Россия является крупнейшим поставщиком одного из таких газов – сырого неона. А вот его очистка происходила на предприятиях Мариуполя и Одессы, после чего он уже поступал на фабрики по производству микросхем. С февраля такая возможность исчезла, и мировые производители микроэлектроники забили тревогу. Теперь же мы видим, что Россия оперативно создала замещающую технологию, а значит и очистка неона и других газов будет развёрнута на нашей территории. Это прекрасная новость, но особый шарм ей придаёт то, что на этой неделе были введены ограничения на экспорт неона, аргона, гелия и других инертных газов в адрес недружественных стран. Это значит, что мы получили мощный рычаг для переговоров с поставщиками микроэлектроники, которые без этих газов обойтись не могут.

Будем следить за развитием событий. Теперь о героях.

Время Человека

В Курске загорелась квартира в жилом доме на пятом этаже. На место происшествия выехали спасатели. Но быстрее оказался, проживающий в соседнем подъезде Сергей Кутепов, который сам является сотрудником МЧС. Сергей забежал в подъезд, где уже начиная с четвёртого этажа пролёты были в густом дыму. Однако мужчина смог подняться на пятый этаж и вывел из соседних квартир трёх человек. Затем вернулся вниз, обернул лицо мокрым полотенцем и ползком пополз в самое пекло. Как и предполагалось, в квартире, где начался пожар, были люди. Сергей услышал хрип в коридоре, нащупал человека, и вытянул его на лестницу. Вернулся снова, но пройти уже не смог. В комнате, объятой огнём, погиб один мужчина.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь, а пострадавшие были переданы медикам.

Когда мы готовили этот материал, то обнаружили, что Сергей не первый раз спасает людей вне службы. В 2020 году он отдыхал на водоёме и увидел как тонет не трезвый человек. Вместе с сотрудниками полиции, он затащил его в лодку, доставил на берег, а потом оказал первую помощь.

Желаем вам никогда не попадать в беду. Но если попасть всё же придётся, пусть рядом всегда окажется такой человек как Сергей.

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