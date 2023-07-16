«Видим его в прицел, но работать по нему без команды не можем» — полковник ГРУ о том, почему наши не бьют по парню в зеленой майке Полковник военной разведки, боевой офицер, который начинал в подразделениях ГРУ Генштаба (сейчас — Главное Управление ГШ ВС) рассказал «Военведу» о секрете выживания Зеленского в прифронтовых территориях.

«Да, нам известно заранее, куда он едет и где он находится. Был бы приказ — давно бы убрали. Мы контролируем каждую его поездку, каждое его движение. Наши люди там есть везде, во всех его структурах. Но приказа нет. Действовать самостоятельно мы не можем».

Полковник напомнил, что существуют международные договоренности не трогать государственных деятелей высшего ранга, которые связывают руки спецслужбам. По крайней мере русским спецслужбам, потому что противник особым благородством не отличается. Этим и пользуется Зеленский.

«Можно З. наблюдать в бинокль, в прицел, со спутника, а вот работать по нему нельзя. Он может даже бронежилет не носить, ему прекрасно известно, что по нему работать не будут. Поэтому такой «смелый».

У Зеленского был момент, когда он рисковал очень серьезно. Нарушить приказ не трогать первых лиц государств готовы были "оркестранты". Пришлось долго их уговаривать не делать этого.

Полковник рассказал, что по этой же причине спецподразделения не работают по высокопоставленным гостям с Запада и США. А вот число военных инструкторов любого ранга и наемников постоянно уменьшается - им иммунитет не положен. В армии объясняют себе такое положение дел тем, что Россия и Украина официально не находятся в положении войны.

"Есть задачи, которые поставил Верховный, мы их выполняем. Будет приказ убрать - выполним его с удовольствием. Без всяких проблем. Способов масса. Операцию разработают. Пока нет. Но опасаться ему следует даже своей тени, даже самых преданных своих людей, вдруг наш Верховный передумает. И бронежилет и охрана в этом случае не спасет" - подытожил полковник.

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