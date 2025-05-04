День советской печати 5 мая

День советской печати отмечался в СССР как традиционный праздник партийно-советской печати в ознаменование дня выхода первого номера газеты «Правда» - 22 апреля (по новому стилю - 5 мая) 1912 года. С 1922 года этот день отмечается как День печати. «Правда» явилась массовой, ежедневной, легальной рабочей газетой, фактическим органом большевистской партии (Центральным органом РСДРП была в 1908-1917 гг. Новости СМИ2

https://vk.com/wall-29653869_1904157 «День печати – как ты стал от нас далёк». Почему «похоронили» 5 мая – День печати в СССР

Здравствуйте, читатели, и те, кто помнит, что 5-е мая на протяжении многих лет было Днем печати, профессиональным праздником работавших в прессе.

«Похоронили» День советской печати 13 января 1991 года в связи с новыми веяниями «обновлённой России» – можно сказать, выкинули праздник на помойку, заменив январским «днем российской печати».

Ура! Ура! – кричали патриоты нового капитализма. Ату, старые праздники! Ату «красные дни» календаря советских лет, ату старую советскую печать...

А мне жалко: с водой выплеснули ребенка! И получайте, граждане, ту прессу, что сейчас имеем. Со скандалами и фейками, с «чернухой», со смакованием сладкой жизни звезд и нуворишей, с беспросветной ложью из СМИ...

Но я не о них. Утрачен интерес к обычному человеку, к человеку с улицы. Фото тех лет: корреспонденты берут в поле интервью. Источник: http://sjkrsk.ru/wp-content/uploads/Iz-reporterskih-budnej-zhurnalista-Lyudmily-CHerepanovoj-1.jpg

Ведь как было в забытой ныне прессе? О ком писали?

Я вспоминаю очерк Анатолия Аграновского, классика той старой журналистики, которая искала героя не среди ВИП-персон, а в жизни.

Вот зачин очерка Анатолия Аграновского «Официант» в газете «Известия» за 1965 год: Сейчас невозможно вот так найти, скажем, интересного официанта или рабочего и написать о нем глубокую интересную статью.

Верней, написать-то можно. Но ни одно СМИ не напечатает. Ведь он же не бандит и не насильник, в психологии которого со смаком копается Ксюша Собчак, маяк нынешней журналистики. И не кинувшая олигарха красотка-модель. И не политик, грязно ругающий Россию. И не проворовавшийся министр...

За что же официанту посвящать время и полосы газет, эфирное время? Кто это ныне будет читать, если нет скандала?

Раньше для советского журналиста было хорошим «ковбойством» найти классного «человека с улицы», из народа и написать о нем. И неправда, что это было неинтересно читателю – судьбы всегда интересны. Источник: https://cdn23.img.ria.ru/images/32015/24/320152489_0:0:0:0_600x0_80_0_0_4e2cd3fce172d56c3dca11445903d90e.jpg

А затем, после всех «перестроек» и «изменений форматов», в медиа пришли менеджеры – они нацелили на то, что прибыльно и дает трафик/тираж/рекламу/деньги.

А ненужное, без «перчинки», скандала и мутного закулисного интереса – постановили отбросить. И День печати 5 мая «отбросили» как ненужное и вредное.

Так что едим то, что ныне пекут по лекалам «охвата аудитории», как гамбургер в сфере быстрого питания, – на скорую руку и шаблону, крикливо, ярко, броско и очень доходно для издателя. Пусть и вредно для желудков.

За то, что ныне зовется фейком, в советской печати снимали с работы. Без возврата в профессию.

У Семена Нариньяни, известного тогда фельетониста, есть такой эпизод: «районка» (для тех, кто не знает: районная газета) напечатала критический фельетон о председателе одного хозяйства.

В СССР было строго: меры по критическим статьям должны были приняты в течение 2-х недель, в особо сложных ситуациях – в течение месяца. Точка. Собрался тогдашний «третейский суд» – бюро райкома партии. На повестке дня два предложения:

1. Признать фельетон правильным и точным по фактам и оценкам – и снять с работы проштрафившегося председателя хозяйства.

2. Признать фельетон ошибочным и предвзятым, исказившим факты, – и выгнать из редакции журналиста с негативной характеристикой.

И сидело бюро, вникало, разбиралась в обоснованности обличений – но одно из двух решений по пунктам выше должно было вынести. Со снятием с работы. После тщательного разбора. Вот такая была ответственность за каждое слово в прессе. И цена этому слову.

Сейчас строчащие фейки и «версии» борзописцы долго бы продержались в парадигме, которую олицетворял День печати, который мы праздновали 5-го мая?

Жизнь, конечно, далеко ушла от тех лет, когда была не только «партийная», но и честная журналистика.

Но мне сегодня почему-то зябко при «менеджерах медиа». Простой человек им не интересен. А, значит, не интересны и все мы.

Спасибо тем, кто дочитал до конца!

Виктор Савельев, журналист.

(Для справки: работал в 8-и изданиях, но членом КПСС не был).

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