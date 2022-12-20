С днём рождения, Иосиф Виссарионович!

«Специальный гость» (рассказ ко дню рождения Сталина).

«"Удача" – это ярлык, который посредственность наклеивает на достижения гениев»

© Роберт Хайнлайн



Глава 1.

Ледяной ветер просачивался под одежду, высасывая тепло человеческого тела. На Спасской башне Московского Кремля, пронзительно били куранты.

Боммм… Боммм-м… Боммм-м...

2012-ый год, по-барски заступал в свои права.

Вдоль зубчатой кремлёвской стены, скользнула длинная серая тень.

– Шшшш… – тень старательно повторяла изгибы старинной кладки.

Боммм-м… Боммм-м… Боммм-ммм...

Тень резко замерла и начала какой-то странный ритуал.

– Асиджа аль эриант. Сиаджи из аляки… – завывала тень, вторя старинным часами и хриплому сипу стылого ветра.

Бомммм-мммммм... – как-то особо пронзительно ударили часы и осеклись. Год – начался.

Ветер всё усиливался, пока не превратился в шквал, сбивающий человека с ног. Вспыхнуло небо, озарив Кремлёвские стены кряжистой молнией, рассёкшей небо на две половины со злыми, рваными краями, больше похожими на острые клыки неведомого чудовища…

– Я выполнил свой договор, – прошипела Тень, обращаясь куда-то во мрак, – У тебя есть ровно год. Твой год.

– Помню, – ответил ей мужской голос.

– Всего один год, тот самый, что оставался тебе до твоей смерти.

– Помню. Всё так, как мы договаривались?

– Так.

– Спасибо тебе...

– Через год – придет час расплаты, – зловеще прошипела Тень, и растворилась в позёмке.

Ветер утих так же быстро, как и начался. Посыпался снег. Человек привычно заложил руку за отворот потрёпанной солдатской шинели, и размеренно зашагал к станции метро «Площадь Революции», с интересом разглядывая изменившийся город.

Глава 2.

Илья, сторож лет двадцати, хмуро обходил пустые вагоны в депо.

Сессия с треском провалилась – не хватило денег, чтобы оплатить зачет.

«– Умные – направо, красивые – налево», – он часто прокручивал в голове слова преподавателя. Оказалось, что «красивыми» была почти вся его группа, а честных или бедных, как Илья, было ускользающее меньшинство. А так как хорошие оценки, будущие инженеры-энергетики, уже раскупили – то «бесплатных» оценок, ему банально не хватило.

Не сдал зачет – не допустили к экзаменам. Не допустили к экзаменам – потребовалась уважительная причина, чтобы продлить сессию. В больнице и деканате, ультимативно потребовали «на лапу». Денег не было, пришлось брать «академ», а иначе, выперли бы окончательно. Говорить об этом родителям он не стал – стыдно. Отец работал в НИИ за пятнашку, мать – в театральной кассе, за восемь тысяч. Доходов семьи едва хватало на оплату «однушки», да на китайскую лапшу.

Он и так был единственным человеком в классе, кто смог поступить на бесплатный. Остальные учились или за деньги, или работали, или ушли в армию, или успешно спивались...

Мрачные мысли будоражили голову. Хотелось напиться и забыться – но не было денег; хотелось закричать – но безразличие пустых перегонов, угнетало еще сильнее; и, наконец – хотелось подраться. Избить кого-нибудь, чтобы самому стало легче. Какого-нибудь пьяницу или забулдыгу, такого, чтобы не мог дать сдачи…

– Молодой человек. Будтэ любезны, подскажите, где сэйчас находится штаб ВэКаПэбэ? – с этими словами от стены отделилась фигура мужчины, среднего роста.

Тёмные, седеющие волосы, пальто как у вояк, нос с горбинкой, усы…

«– Приезжий», – подумал Илья и напряг кулаки.

«– Комсомолец, метростроевец», – подумал человек, и было расслабился.

– Слыш… А ты кто такой ващще? Чё забыл в моё депо? Дома не бухается, да? – с вызовом протянул Илья, втягивая голову в плечи и готовясь к броску.

– А вот этого, товарищ, вам знать нэ слэдует, – благодушие мгновенно слетело с мужчины, и он холодно заглянул в глаза парня.

Илья, инстинктивно почувствовал властные нотки и как-то сразу же стушевался. С детства ему прививали страх и почтительность перед богачами и чинушами.

– Да ладно, извини, мужик. Не знаю я никаких векабепеев. Может это группа вконтакте или сайт?

Мужчина тяжело вздохнул.

– Нэт… Нэ сайт…

Илья, чтобы перебороть неловкость, грубовато выпалил:

– Слушай, командир, сегодня праздник – может на пивко подкинешь, а? Есть чё по мелочи? У меня в жизни всё так хреново… С института выгоняют, дома жрать нечего, перспектив нет никаких... Одолжи хоть немного, а?

– Как новый год встрэтишь – так его и правэдёшь… – задумчиво проговорил мужчина себе под нос, – Денег у меня – нэт. Но есть коньяк во фляжке, – и увидев как жадно загорелись глаза у парня, добавил, – Но сперва ты мне паможэш.

– Лады! – радостно ответил Илья и хлопнул в ладоши.

– Ну харашё. А вот расскажы, таварищ, какой у нас год наступил? Чем живут люди? Кто у власти? Почему триколор над Крэмлём? – и задумавшись, сухо уточнил, – Воевали? Праиграли? Давно?

– Год у нас 2012-ый. Люди живут кто чем – или воруют или крышуют… Называется – бизнес. У власти три «Пэ»: – Президент, правительство и премьер. Войны не было, что вы. А вас как зовут?

– Мэня Иосиф зовут… – ответил мужчина, – Иосиф Виссарионович... – и заметив, что парню это ничего не говорит, с нажимом добавил, – Сталин.

– Хм, Сталин? – Илья, кажется, слышал похожую фамилию, вроде бы в какой-то старой компьютерной игре про войну. Там наши, идя в атаку кричали, то ли «Достали на!» то ли «За Сталина», но у него тогда не получилось разобрать эту фразу.

Но сейчас, в ожидании горячительного, мозг заработал с удвоенной силой и он выпалил: – А! Помню! Так вроде звали того исторического чувака, который мешал нам немцев побеждать и везде ставил свои заградотряды. Но народ, вопреки ему, одолел врага и сделал страну сверхдержавой, а Сталину только и оставалось, что сидеть у себя в бункере и всех расстреливать. Баржами. На Волге.

Нам про это в школе, на уроках истории рассказывали! Да и фильмы про это часто крутят. Вы с ним однофамильцы похоже! – Илья даже обрадовался своей находчивости и отличной памяти.

Сталин задумчиво провел рукой по щеке, и незаметно ущипнул себя. Нда… не сон… Нет, он конечно представлял, что его может ждать… Но не такое же.

Ведь как они с Вольфом договаривались в 1952-ом? Вольф сказал, что Сталину отмерено судьбой около 75 лет, если на него не будет покушения. Но он может сделать так, что последний год жизни, будет заранее «обменян» на такой же год – но в мире через 75 лет, после «Большой чистки». То есть – на год в 2012-ом, если считать от 1937-ого. И что вождю при этом будет столько же лет, сколько ему было в те годы – то есть около 50. Но личный опыт – останется таким, каким он был в 1952-ом.

Цена сделки – вечное погребение. Тогда это показалось отличной идеей – увидеть «вживую», мир победившего коммунизма.

И вот оно, будущее… Мрачное. Серое. Убого подсвеченное лампочками новогодних гирлянд. Всюду надписи на буржуйском, машины с германскими значками, нищие и бродяги… И во всем этом, прямо таки сквозит зияющее падение нравов самих горожан. А ведь это – Столица. Город, на который равняются все остальные. Что же тогда в стране делается?! И прошло то ведь всего ничего…

– Эй, – голос парня вывел его из оцепенения, – уснул что ли? Коньяка-то плеснёшь? – Илья ловко извлек из сумки металлическую кружку, с местами облупившейся эмалью и требовательно ткнул ею в сторону Кобы.

Налили, выпили, разговорились...

Новогодняя ночь пролетела, и настало утро, а беседа всё шла и шла.

И когда хмурое Солнце, снова падало за горизонт – у Сталина появился первый «товарищ» в этой странной, современной России. А глубокой ночью, «товарищами» стали еще и родители его юного друга, а через пару дней – его друзья, и друзья друзей, и пошло поехало…

Глава 3.

Своим символом они выбрали звезду, начерченную от руки красным маркером. Рисуется просто, всего-то пять линий: – из нижней левой точки – линяя вверх, потом вправо вниз, потом в левый бок, дальше по прямой вправо и завершающая черта – обратно, в левый нижний угол.

Илья, его старые друзья и новые знакомые, плюс постоянно появляющиеся сторонники – каждую ночь помечали звездочками всё новые здания, палатки, остановки, стены подземных переходов, автобусы, поезда, трамваи, столбы, витрины и даже двери правительственных зданий.

А по стране, тихим шорохом, понёсся слух…

– «Сталин! Сталин вернулся!», – перешёптывались горожане, аккуратно озираясь по сторонам, и быстро отводя глаза, заметив полицейских. А полицейские – отводили глаза от горожан и от своего руководства.

Про Сталина активно писали в Интернете – в блогах и на форумах.

Боязливо судачили чиновники и коррупционеры, на своих междусобойчиках – почему-то начав рефлекторно вздрагивать, при каждом шорохе.

А с экранов телевидения, надрывались либеральные «историки», откапывая всё новые «жуткости» про «тирана», словно имея загашник с безлимитными порциями трупов и «кровавыми студнями».

Но всё стремительно менялось…

Каждое утро – кто-то из сотрудников полиции не выходил на работу, внезапно взяв бессрочный больничный.

Каждый вечер – кто-то из чиновников, самостоятельно являлся с повинной в прокуратуру.

Каждый день – еще один преподаватель отказывался от взятки, выпроваживая из института очередного мажора...

Что-то новое витало в воздухе… Суровое. Справедливое. Сталинское.

О новом, пока еще тайном ВКП(б), судачили старушки в магазинах и дети в школах. Толковали рабочие заводов, менеджеры и госслужащие. Даже айтишники, внезапно, и с какой-то особой, нескрываемой гордостью, вдруг раскопали, что изначально мы делали собственные ЭВМ, причем не копировали – а шли своим путём. И вроде бы мелочь, и вроде бы ерунда, и вроде бы все всегда это знали – но всё уже радикально изменилось. Ведь оказалось, что эти разработки велись еще Тогда, в Тех лабораториях.

Да и само слово «Тогда», как-то незаметно стало произноситься только с большой буквы. Тогда мы были передовой страной, Тогда нас уважали, Тогда мы побеждали и развивались. И теперь – приближается час нового «Тогда». Нашего Тогда. Такого Тогда – за которое будет не стыдно перед детьми или внуками.

И всюду... Всюду красовалась эта маленькая красная звёздочка…

***

Президент следил за сводками и мрачно помечал всё новые места на карте.

Слухи, словно вирус, расползались по стране. Никто не хотел работать – зачем? Ведь сам Сталин вернулся! Значит, уж теперь-то всё будет так, как это и должно было быть. А раз сейчас не так как должно – значит, какой смысл продолжать, если потом всё придется переделывать?

Президент встал и нервно прошелся по кабинету. Вперёд – назад. Вперёд – назад.

Мир стремительно менялся, и от этого было как-то особенно неуютно.

***

Олигархи, словно перелётные птицы, сиротливо потянулись в Европу, как-то совсем не спеша возвращаться. Нефтескважины продолжали качать нефть и приносить прибыль – но деньги почему-то оседали на счетах компаний, перестав «инвестироваться» в зарубежные резиденции или выводиться в оффшоры.

«– А что обо мне подумает товарищ Сталин?», – прикидывал теперь каждый, оценивая свой труд, свои цели, свои результаты и свои идеалы.

Пьяницы – прекращали пить. Больные «депрессией» – внезапно излечивались. Слабые – становились сильнее.

А число звёздочек – неумолимо росло…

Глава 4.

В марте 2012-ого не было выборов. Руководство страны и правительство – словно растворились в весеннем тумане. Будто и не было их вовсе. Будто сон это был или морок. Были – и нет.

И когда Сталин занял кабинет в Кремле – никто не возражал. Даже напротив – там его уже дожидалась знакомая трубка, а зелёное сукно рабочего стола дышало свежестью, и толпы посетителей спешно занимали очередь на прием.

За один месяц работы, удалось сделать то, чего не удавалось сделать за все 20. Нефтегазовые компании и шахты, крупные предприятия и металлургические заводы, электростанции и фабрики – были национализированы и тут же объединены в комплексную, сверхсовременную систему, с координацией через распределённые сети, замкнутые на Кремлевский вычислительный центр стратегического управления, планирования и прогнозирования. Тем самым – заложив «хребет» для новых отраслей народного хозяйства.

А каждый человек в стране – вдруг начал делать свою работу честно и на совесть, вкладывая частичку души, в общее дело.

Ведь теперь они строили страну для всех – а не только для избранных.

Сам же Сталин взялся за изучение компьютера, и часто улыбался в усы – натыкаясь в Интернете на очередной роман о «Победе вопреки» его воле. Иногда он останавливался, раскуривал трубку, и добавлял: – «Ага! И этот в отца пошёл. Ох нэ зря я им всем хвосты-то в 37-ом прищемил. Ох нэ зря!».

Глава 5.

Зацвели деревья и повылазили первые одуванчики. Работа шла полным ходом. За один только апрель были сформированы научные команды для трех ключевых направлений:

1. Информационные технологии и прикладные решения;

2. Энергетика – включая разработку новых типов двигателей и поиск сверхмощных источников энергии;

3. Космос – включая биотек, криотек и роботек;

Кроме того, были глобально пересмотрены положения об оплате труда – чтобы стимулировать людей к развитию и усердию. Лучше работаешь – больше получаешь. Придумываешь, как улучшить качество труда – премируешься. Перевыполняешь свои задачи – снова премия. Перевыполняешь работу вдвойне – премия умножается в два раза и так по нарастающей.

Академик вновь стал получать больше сантехника, а сантехник – больше продавца в магазине. Это было логично и справедливо.

Илье, как уважаемому всеми помощнику Вождя, достался один из важнейших проектов – подготовка орбитальной базы. Форпоста Человечества в космосе. Его немногочисленные знания хоть и оказались бесполезными – но парень не терялся и старался «координировать» специалистов максимально эффективно. Он часто засиживался до глубокой ночи – понимая всю возложенную на него ответственность.

***

Май ушел на написание новой Конституции. От Российского варианта – Сталин пришел в ярость. За гражданами вновь зафиксировали отменённое в 90-ых положение, что все богатства страны – являются народной собственностью.

***

Июнь отвели на совершенствование работы совета народных депутатов. Теперь каждый из них – давал гражданскую присягу, вступая в должность, а его имущество – полностью переходило государству.

Взамен, депутат получал добротную квартиру, в специально построенном депутатском корпусе, машину с водителем, хорошую зарплату и «подъёмные» деньги. Отныне становясь: – «Равным – среди равных». Не беднее – но и не богаче других депутатов, а зарплата стала напрямую соединена с минимальным размером оплаты труда в государстве. Растёт «минималка», благодаря хорошей работе депутатов – пропорционально поднимается и их собственная зарплата. Хочешь увеличить доход – лучше работай на благо страны.

Сами выборы, стало возможным проводить в электронной форме – используя специально разработанные «электронные сертификаты», которые во время голосования, автоматически соединялись с государственными базами данных – проверяя свою подлинность и уникальность, по ИНН и другим критериям.

Каждый человек, наконец-то смог проверить – тому ли депутату ушел его голос. Причем если депутат его разочаровал – то голос стало возможным «отозвать» досрочно, через пару лет, а не дожидаясь новых выборов.

***

В июле переделали всю финансовую систему. Ростовщичество снова стало противозаконным, рубль отвязали от доллара, и как следствие – стала снижаться инфляция. Деньгам добавили новый показатель, в виде «демереджа», означающего, что если деньги лежат на полке – то их ценность снижается, а если вкладываются в развитие страны, – то наоборот – ценность растёт. А сами деньги, частично, стали электронными с нулевой стоимостью внутренних переводов.

***

Август стал месяцем большой индустрии. Апрельские предприятия показали сильнейший износ, и из них пришлось формировать систему «здоровых», «калек» и «хронических инвалидов». Где «здоровые» – помогали залатать «калек», используя для этого ресурсы от «инвалидов».

Вторая половина месяца и сентябрь – были отданы сельскому хозяйству. Были массово засеяны озимые культуры, а машинно-транспортный парк – пополнили трактора, из присоединившейся Белоруссии.

***

В октябре, в состав страны вошли: Казахстан, Украина, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Приднестровье, Абхазия, Грузия, Южная Осетия, Азербайджан, Сербия, Греция и даже Куба.

***

Начался тягучий ноябрь.

Илья с любовью осматривал последние секции отстроенного за полгода корабля. Практически каждая деталь, была ему сперва непонятна. Зато сейчас – корабль стал его вторым домом, и он мог рассказывать о нем сутками напролёт.

Массивный транспортник, должен был выйти на орбиту Земли, стабилизироваться, и начать глобальную сборку, выстраивая вокруг себя остальные элементы. А всё новые ракеты, поднимали бы к нему полезные грузы и материалы.

Орбитальная база планировалась с таким заделом, чтобы стать первой космической верфью – для внеземной сборки новейших космических аппаратов. Ведь стартовать с такой базы в разы проще – так как не требуется преодолевать сопротивление земной атмосферы.

Запуск должен был состояться в 9 часов 7 минут, 21.12.2012.

То есть – в день рождения Иосифа Виссарионовича. Глава 6.

Глубоким вечером 31-ого декабря, к Кремлевской стене стягивались нарядные праздничные толпы. Кто-то держал транспаранты и красные флаги, кто-то пел песни и танцевал. Все ждали чего-то особенного.

И с первым ударом часов – началось…

Боммм... – заговорили куранты.

По стене поползла Тень, замерла, затаилась…

Боммм-м...

Боммм-м...

Боммм-м... – громыхали часы.

Тень увеличилась и продолжила движение.

Боммм-м...

Боммм-м...

Боммм-м...

Тень быстро приближалась к могиле Сталина у Мавзолея…

Боммм-м...

Боммм-м...

Боммм-м...

И вдруг, разом, со всех сторон грянули аплодисменты и крики: – «Ура!» и «Спасибо!»

Тень растерянно замерла.

Часы ударили еще два раза, и все собравшиеся, как по сигналу, затихли…

Внезапно ожил гигантский экран, установленный на Красной площади, демонстрируя изображение Сталина.

– Спасибо вам, дарагой таварищ Мессинг, – улыбающийся Вождь по военному отсалютовал Тени, – за прэдоставленную возможность, вновь послужить моему отэчеству и народу. Я успэл сделать всё, что от меня трэбовалось...

– И теперь ты пойдешь со мной! – хищно прошипела тень, склубившись в человеческую фигуру.

– Нэ получится, – отрезал Сталин.

– Как не получится?! – взревела Тень, – А как же договор? Одно моё слово – и земля тебя поглотит!

– Папробуй.

Тень прошипела несколько слов, кашлянула – но ничего не изменилось.

– Как так?! – шёпот Тени наполнился яростью.

– Нэ сработало, да? Так это патаму, что я разговариваю с тобой с борта пэрвой совэтской космической вэрфи!

Тут нэт зэмли, а значит нэчему меня поглощать. Извэни, но я нэ смогу выполнить наш уговор. Пусть я тэперь и нэ могу ступить на родную планэту, но космос и иные миры отныне открыты настежь, для каждого совэтского человека, – Сталин усмехнулся, довольный произведенным эффектом.

– Но как ты узнал, что сможешь провернуть подобное и обмануть саму смерть!? – проскрежетала тень, – Мы ведь заключали сделку аж 1952-ом году! Тогда еще и намеков на подобное не было!

– А это потому, – спокойно ответил Сталин, – что я всэгда верил в наш народ. В народ – победитель. А перед победителями – нэ может быть прэград. Даже смерть – нэ преграда, а всэго лишь барьер. И его мы тоже, абэзательно возьмем, товарищ Мэссинг. Спасибо вам за ваши труды. Благодаря вам – я снова вэрнулся домой. В Совэтский Союз, тэперь уже в версии – два-ноль.

Конец.

Посвящается И.В. Сталину – великому поэту, создавшему героический эпос, под названием – Советский Союз.

https://strejndzher.livejournal.com/54014.html

И обязательно вспомним хорошими словами Маршала Победы Константина Константиновича Рокосовского, рождённого в этот же день в 1896 году. Материалы о Сталине на нашем сайте в отдельном посте с обновляемыми ссылками. Приглашаю ознакомиьться, там много интересных и красочных материалов: Материалы о Сталине