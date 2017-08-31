Первое сентября... Кто-то вспомнит прошедшее, а кто-то с надеждой смотрит в будущее...

Красной цифрой не отмечен

Этот день в календаре

И флажками не расцвечен

Возле дома, на дворе.

По одной простой примете

Узнаем мы этот день:

По идущим в школу детям

Городов и деревень.

По веселому волненью

На лице учеников,

По особому смущенью

Семилетних новичков...

И пускай немало славных,

Разных дней в календаре,

Но один из самых главных -

Самый первый в сентябре.



С праздником! С Днём знаний, Россия!