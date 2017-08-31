Первое сентября... Кто-то вспомнит прошедшее, а кто-то с надеждой смотрит в будущее...
Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.
По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень.
По веселому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков...
И пускай немало славных,
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных -
Самый первый в сентябре.
С праздником! С Днём знаний, Россия!
ЛУЧШАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ!
МОЛОДЕЖЬ НЕ ЗНАЕТ, КАКИМ БЫЛО ОБРАЗОВАНИЕ В СССР
Для повторения и в помощь запинающимся с детьми и внуками две темы с советскими учебниками:
СОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИ (СКАЧАТЬ)
ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ СССР
Ностальгия по форме и школьным принадлежностям:
КАК ПРОХОДИЛА ЖИЗНЬ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ШКОЛЬНИКА
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
А это просто авторская ностальгия:
ШКОЛА, "ШКОЛА"...
Ну и осталось ещё вспомнить старые добрые песни о школе, давайте подпоём!
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