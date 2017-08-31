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С Днём Знаний!

С Днём Знаний!

Первое сентября... Кто-то вспомнит прошедшее, а кто-то с надеждой смотрит в будущее...

Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.
По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень.
По веселому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков...
И пускай немало славных,
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных -
Самый первый в сентябре.

С Днём Знаний!
С праздником! С Днём знаний, Россия!

С Днём Знаний!

На нашем сайте никогда не был забыт важный праздник, а так как материалы эти не стареют, поэтому милости просим тех, кто ещё не ознакомился:

ЛУЧШАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ!

МОЛОДЕЖЬ НЕ ЗНАЕТ, КАКИМ БЫЛО ОБРАЗОВАНИЕ В СССР

Для повторения и в помощь запинающимся с детьми и внуками две темы с советскими учебниками:

СОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИ (СКАЧАТЬ)

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ СССР

Ностальгия по форме и школьным принадлежностям:

КАК ПРОХОДИЛА ЖИЗНЬ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ШКОЛЬНИКА

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

А это просто авторская ностальгия:

ШКОЛА, "ШКОЛА"...

Ну и осталось ещё вспомнить старые добрые песни о школе, давайте подпоём!

Школьные годы чудесные. Кабалевский

Школьный вальс. Валентина Толкунова

Журавлиная песня. Доживем до понедельника

Дважды два - четыре. Эдуард Хиль

Учат в школе

Песенка Первоклассника. Алла Пугачёва

Крылатые качели

Школьный бал. ВИА Самоцветы

Не повторяется такое никогда. ВИА Самоцветы

Когда уйдем со школьного двора

Последний звонок. Алсу

С Днём Знаний!

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