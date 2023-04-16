Территория Героев...(84)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. «Мероприятие по награждению и вручению очередных воинских званий, тем более, если это достойно и досрочно, то это поднимает боевой дух.

Каждый солдат должен быть обеспечен всем необходимым, поэтому тыловики (рота материального обеспечения) достойно справляются со всеми поставленными задачами, бесперебойно подвозят боеприпасы, топливо, продукты питания и обмундирование, а поэтому нуждающихся в чём-либо нет» - говорит командир артиллерийского полка с позывным «Редут». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25069 Под прикрытием бронегруппы и артиллерии подразделения десантников пошли на штурм украинского опорного пункта. Выдвинувшись в указанный район, личный состав штурмового отряда спешился с боевой техники и захватил опорный пункт ВСУ в лесопосадке.

По итогам боя украинская сторона отступила, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25078 Особенности применения огнеметных систем позволяют не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов противника, так как возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты и легкобронированную технику националистов.

ТОС «Солнцепек» является одним из мощнейших неядерных типов вооружения и считается приоритетной целью для противника, поэтому для предотвращения возможных диверсий боевую работу экипажей тяжелых огнеметных систем прикрывают группы охранения. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25133 Огонь по противнику десантники вели из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». После поражения объекта противника расчет немедленно сворачивается и меняет огневую позицию.

В ходе зачистки позиций ВСУ были обнаружены укрытия личного состава, множество брошенного оружия, в том числе западного производства, и брошенные тела убитых военнослужащих ВСУ. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25157 Военнослужащий с позывным «Кабан» обратился к боевым товарищам и их родным: «Желаю огромного-огромного терпения всем бойцам, нашим матерям, отцам. Чтобы каждый дождался своих родителей, братьев, сестер». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24997 Старший офицер батареи из Пермского края показал, как происходит выполнение боевой задачи расчетом 152-мм самоходной гаубицы 2С3 «Акация». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25161 Военнослужащий из Краснодарского края с позывным «Агдам» до мобилизации имел солидный опыт военной службы: в течение 7 лет он проходил службу в войсках специального назначения, участвовал в спецоперации в Сирии.

«В течение двух месяцев инструкторы нас обучали тактико-специальной, медицинской, инженерной подготовке», – рассказывает мобилизованный.

В зоне проведения специальной военной операции он был назначен на руководящую должность.

По словам «Агдама», подразделение обеспечено всем необходимым – от оружия и СИЗов до материальных средств.

«Люди настроены патриотически, готовы выполнять любые задачи в любом месте! – говорит военнослужащий. – Мы готовы ко всему!». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25079 Уроженец Челябинска с позывным «Питер» отправился в зону специальной военной операции добровольно. На вопрос, какие причины заставили его сделать этот нелегкий выбор, «Питер» без колебаний ответил: «У меня сын маленький, 2,5 года. Я должен подать личный пример, объяснить, что такое Родина, и что её нужно защищать!»

Наш боец убежден: своим примером он воспитает настоящего защитника своей семьи и Отечества. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24973 Военнослужащий из Башкирии с позывным «Алтай» с началом мобилизации добровольно вступил в ряды Российской Армии. По словам бойца, он пришел помочь нашим ребятам, ведь его служебный опыт обязательно должен пригодиться в специальной военной операции.

Действительно, сегодня ему очень помогают прошлые армейские годы: в свое время срочную службу и службу по контракту «Алтай» проходил в инженерно-саперном батальоне. Прошлые знания, а также умения, навыки и опыт, получаемые в современных непростых условиях боевых действий, позволяют военнослужащему и его товарищам выполнять задачи наиболее эффективно. «Продвигаемся вперед, – рассказывает «Алтай». – Работаем и на передовой, и в тылу».

По словам военнослужащего, настрой у бойцов и командиров его подразделения боевой. «Победа будет за нами! – подытожил «Алтай». – Слава России!». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24975 Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Крепыш», механик-водитель «Симба» и наводчик «Карась» рассказали о своей боевой машине и продемонстрировали действия экипажа в ходе боевой работы. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24987 Мобилизованный военнослужащий с позывным «Беркут», уроженец Псковской области, проходил службу по призыву в Екатеринбурге.

Сегодня в составе «родной» бригады выполняет боевые задачи в Луганской и Донецкой народных республиках. Своей службой боец доволен: «Всё чётко, всё замечательно! Обеспечение производится в полном объеме, - рассказал военнослужащий. – Питание, боеприпасы – всё у нас есть!»

«Беркут» передал горячий привет своим землякам: «Скобари, держитесь! Мы с вами тоже!».

«Вернемся с победой!» – уверен боец. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24996 Несколько месяцев мобилизованный военнослужащий с позывным «Литва» выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Боец гордится своей миссией – очистить землю от нацизма: «Плечом к плечу, как в годы Великой Отечественной войны, сегодня мы также выбиваем НАТОвских и украинских псов-нацистов из их нор».

«Литва» уверен, что его вооружение и экипировка, а также товарищи и командиры – самые лучшие, и каждый из них всегда готов помочь любому добровольцу-защитнику Родины. «Победа будет за нами!» – уверен боец. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24980 После объявления мобилизации в сентябре прошлого года военнослужащий с позывным «Батюшка» самостоятельно явился в военкомат, не дожидаясь повестки.

«Я был солистом Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге. До мобилизации служил певчим в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре», – приятным баритоном рассказывает военнослужащий. Сейчас «Батюшка» – артиллерист гаубичной самоходной артиллерийской батареи – с теплотой отзывается о боевых товарищах и командирах, благодаря которым свою службу он называет замечательной.

«Работы хватает! – делится боец. – Как только приходит цель (это может быть и живая сила, и скопление техники, и ангары – всё, что угодно), – мы выезжаем, работаем. И работаем точно!».

«Батюшка» очень надеется вернуться на «большую сцену». «Но пока Родина требует – я помогаю здесь!».

«Правда – за нами! – убежден российский артиллерист. – И Победа – тоже будет за нами!». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25002 «На разминировании приходится встречать фугасы, растяжки западного образца. Встречаются и самоделки. Кроме уже банальных детских игрушек и заброшенных автомобилей, в качестве резервуара для взрывного устройства ВСУ используют совсем небольшие предметы. Последний пример – обезвреженная шариковая ручка, начиненная взрывчаткой», - рассказывает опытный сапер с позывным «Бах», имеющий боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25003 Мобилизованный из Ульяновской области с позывным «Спец» убежден в абсолютной справедливости российской спецоперации: «Я – солдат России! И не могу терпеть несправедливость, ложь и издевательства, которые практикует укронацистское правительство над обманутым народом, проживающим на исконно российских территориях!»

Высокий уровень подготовленности, уверенность в своих боевых товарищах и убежденность в правоте нашего общего дела спаяли из поволжского парня настоящего военного профессионала-спеца, истинного русского солдата.

«Лично я не допущу распространение этой страшной болезни под названием «нацизм» и буду бороться с ним до последней капли своей крови!» – говорит «Спец». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25023 Военнослужащий с позывным «Мираж» начал специальную военную операцию в должности техника, но быстро пошел на повышение – и сейчас выполняет задачи начальника расчета. За проявленное мужество и отвагу был награжден медалью Суворова.

«Мираж» отмечает, что боец должен быть универсальным специалистом и надежным боевым другом, ибо на передовой каждый выручает своего товарища: «Бывает, приходится подменить кого-то, поэтому стараемся быть универсалами», – говорит военнослужащий.

Не так давно его подразделение пополнилось мобилизованными. О них «Мираж» отзывается очень хорошо, уверяет, что на них можно положиться: «Все ребята понимают, зачем они сюда пришли, зачем они здесь нужны».

Дома военнослужащего ждет жена, ребенок и родители. Несмотря на тяжелые боевые будни, редкую возможность отправить весточку домой, «Миражу» удается изредка связаться с родными: «Стараюсь позвонить домой, сообщить, что у меня все хорошо, узнать, как у них дела». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25026 Командир батареи с позывным Кама – представитель военной династии: «У меня вся семья военнослужащих – и мать, и отец, и бабушки, и дедушки», – говорит российский офицер. Решение пойти по стопам родителей он принял сознательно, будучи старшеклассником.

В зоне специальной военной операции его личный состав уверенно справляется с боевыми задачами. Например, недавно подразделение «Камы» сорвало ночную контратаку противника, который намеревался отбить населенный пункт.

С помощью беспилотника артиллеристы обнаружили скопление вражеской техники и пехоты, а затем ударили по цели: «Навелись, зарядились и быстро отработали. Как показала практика – эффективно», – гордясь своими товарищами, рассказывает «Кама».

Как полагается командиру, военнослужащий проявляет требовательность к своим подчиненным: «Уровень подготовленности своего подразделения я оцениваю на твердую оценку “хорошо”, потому что “отлично”, я считаю, не может быть: всегда есть нюансы», – объясняет «Кама».

Российский офицер уверен в том, что все поставленные командованием задачи будут выполнены, ибо: «могущество и мощь нашего оружия и сила духа формирует успех и победу. У нас мотивация во много раз больше, чем у противника. И за нами правда!». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25059 Свердловчанин с позывным «Перит» с началом мобилизации добровольно прибыл в военный комиссариат для получения повестки.

После прохождения подготовки на территории России с боевыми товарищами в составе подразделения был направлен в зону проведения специальной военной операции, где проходит службу в должности командира разведывательной химической машины РХМ-6.

«Не верьте вбросам иностранных СМИ! – У нас всё хорошо!» – говорит «Перит», отмечая высокий уровень обеспечения подразделений и мотивации личного состава. Военнослужащий передает привет своей семье – родителям и сестре.

«Победа будет за нами!» – убежден «Перит». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25033 Мобилизованный из Краснодарского края военнослужащий с позывным «Казак» попал в хорошо слаженное подразделение, которое участвует в специальной военной операции с первого дня ее проведения.

В его роте царит дух боевого товарищества: «Коллектив у нас сплоченный, проверенный. Можно сказать, что мы одно целое – один организм. Взаимная поддержка, готовность прийти на помощь к товарищу присуще российскому солдату», – говорит Казак. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25062 Мобилизованный военнослужащий с позывным «Крот» был призван из Ростовской области. Несколько лет назад он служил в 51-м Тульском воздушно-десантном полку.

В настоящее время «Крот» в составе экипажа боевой машины бьет противника на Донецком направлении. Сам он – командир самоходного орудия. Его товарищи – мехвод и наводчик.

Недавно, согласно графику, «Крот» смог отдохнуть от тяжелых боевых будней: «Мне повезло я попал на 23 февраля в отпуск. В кругу семьи отмечал праздник», – говорит военнослужащий.

Но даже на отдыхе в глубоком тылу он думал о своем личном составе: «Экипаж уже как семья, и поэтому, находясь там, я все равно переживал тут за свою семью».

«Крот» уверен в Победе, несмотря даже на то, с каким сильным противником приходится воевать: «Боремся, в моем понимании, с коллективным Западом», – говорит российский военнослужащий. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25067 Подразделение ВДВ, в котором проходит службу мобилизованный из Ставрополья с позывным «Татарин», на переднем крае готовится к отражению наступления противника. За подготовкой позиций в подразделении не забывают и об обучении.

«Постоянно отрабатываем с личным составом тактику ведения боя, – говорит «Татарин». – Как правильно передвигаться, стрелять, перезаряжаться».

Обучают мобилизованных и обращению со всем вооружением, которое есть в подразделении. Военнослужащий с удовольствием рассказал, что в каждом взводе у них в обязательном порядке имеются операторы БпЛА с коптерами. «По началу с этим были сложности, – делится «Татарин». – На сегодняшний день эта проблема решена полностью».

«Так что, если враг попытается к нам сунуться, – подытожил «Татарин», – никто не пройдёт! Бесполезно!». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25097 Молодые инженеры-бойцы Военно-технического центра "Царские волки" с учетом боевого опыта применения БПЛА "доводят их до ума". Подразделениям территориальных и добровольческих батальонов Донбасса готовы предоставить необходимую помощь и консультации.

Ждем вас в гости в нашем защищенном Командно-наблюдательном пункте Добровольческой ударной бригады. См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/3865 Командир минометно-артиллерийской группы Пластунского отряда «Кубань» (входит в состав нашей Добровольческой ударной бригады) с позывным «Грузин» рассказывает о буднях наших солдат в зоне СВО.

По словам бойца, во время боевых действий он познакомился с замечательными людьми, патриотами своей страны, которым небезразлична ее судьба.

«Это честь для меня, быть здесь рядом с этими мужчинами, с которыми я здесь познакомился. Здесь я реально увидел мужчин, которые достойны именно этого слова. Это честь, что я нахожусь рядом с этими парнями, что я делаю все для своей Родины», — заявил он. См. видео по ссылке.

https://t.me/rogozin_do/3826 «Турист» — потомственный казак, добровольцем поехал в зону СВО после того, как увидел зверства украинских националистов. До окраин Киева подразделение бойца дошло за 18 часов. «Турист» рассказал, что самое важное в бою — поддержка товарищей.

По его словам, стать добровольцем довольно легко. Необходимо явиться в военкомат и пройти обучение. См. видео по ссылке

https://t.me/bloknot_rossiya/29830 Легендарный боец с позывным "Бабай".

Воюет с 2014 года, ещё тогда мы о нём писали: Позывной "Бабай"

Теперь он служит в Отряде "Царские волки" (Добровольческая ударная бригада). Обязательно смотрите видео по ссылке:

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Старший сержант Бузмаков Анатолий В ходе военной спецоперации на территории Украины героический погиб при выполнении служебных обязанностей в ходе военной специальной операции на территории Украины, спасая своих товарищей, защищая мирных жителей Донбасса, защищая нашу родину Бузмаков Анатолий Сергеевич.

Анатолий родился 2 ноября 1994 года в селе Пресноредуть Пресновского района Северо — Казахстанской области Республики Казахстан.

В Российской Федерации он получил гражданство, основное образование, учился в аграрно-экономическом техникуме.

В 2012 году был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска, где принял решение связать свою жизнь со службой в Российской Армии.

Служил Анатолий в должностях старшего механика водителя, инструктора по вождению роты учебных машин в военной части воздушно-десантных войск в Омской области.

Там он создал семью, вместе с женой воспитывал дочь.

https://zpobeda.ru/buzmakov-anatolij/

Ефрейтор Шулепов Дмитрий В Курганской области простились с военнослужащим Дмитрием Шулеповым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор контрактной службы Дмитрий Шулепов посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/dmitrij-shulepov/

Военнослужащий Минаков Александр При выполнении воинского долга перед родиной погиб Минаков Александр родом из Белгородской области, служил на Псковщине.

Жена и маленькая дочка ждали его возвращения домой.

https://zpobeda.ru/minakov-aleksandr/

Военнослужащий Коломоец Николай https://www.names52.ru/svo/tpost/donju4mnr1-kolomoets-nikolai-nikolaevich

Военнослужащий Баркин Глеб В городе Тогучин Новосибирской области прошли похороны 20-летнего военнослужащего Глеба Баркина, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Глеб был добрым, искренним, трудолюбивым парнем. В классе его любили и уважали все ученики и учителя. За поручения брался первым, а если нужно было кому-то помочь, - всегда откликался на просьбу. Он был скромным, но очень порядочным человеком. Слово РОДИНА для него имело особый смысл.

Глеб был представлен к ордену Мужества посмертно.

https://nsk.bfm.ru/news/test/9528

Гвардии старший лейтенант Ташкинов Андрей Начальник топогеодезической службы в/ч 32755 2-й Гвардейской Армии Центрального военного округа.

Погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/tashkinov-andrej/

Старший лейтенант Остренко Евгений Орден Мужества погибшего военнослужащего Росгвардии Евгения Остренко, погибшего на Украине, передали его жене.

В ходе спецоперации личный состав попал в засаду и несколько часов участвовал в бою с противником. Старший лейтенант находился в десантном отделении БТР, экипаж которого принял удар, вел огонь и прикрывал отход техники и личного состава.

После нескольких ударов машина загорелась, а экипажу было приказано покинуть БТР. Раненный Евгений Остренко помог товарищам и продолжил обороняться, ведя огонь и прикрывая отход техники и личного состава.

https://zpobeda.ru/evgenij-ostrenko/

Доброволец Макаров Роман Проводили в последний путь Макарова Романа Юрьевича (16.06.1995).

Он трагически погиб, участвуя в боевых действиях по собственной воле. Уехал туда со словами: «А кто, если не мы».

5 мая в селе Макаровка получил ранение осколком при минометном огне, которое оказалось для него смертельным.

Роман был очень жизнерадостным человеком, прекрасным сыном и другом.

В специальной операции выполнял обязанности фельдшера.

https://zpobeda.ru/makarov-roman/

Ефрейтор Лебедев Анатолий Ефрейтор Анатолий Лебедев погиб в мае 2022 года при исполнении служебного воинского долга, защищая мирное население Донбасса.

С осени 2014 года астраханец служил в рядах Вооружённых Сил России, затем перешёл на службу по контракту.

За это время Анатолий был участником миротворческой миссии в Сирии, награждён медалями «За участие в миротворческой миссии в САР», «За боевые отличия», «Участника военной операции в Сирии» и «Орденом Мужества» (посмертно).

В Ахтубинске на здании школы №5 появилась памятная доска в честь её выпускника – бойца СВО.

https://zpobeda.ru/lebedev-anatolij/

Гвардии сержант Лебедев Дмитрий В Иркутской области простились с гвардии сержантом Дмитрием Лебедевым, командиром отделения — топогеодезистом отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Дмитрий Лебедев награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/dmitrij-lebedev/

Военнослужащий Непряхин Владислав Владислав Непряхин геройски погиб в ходе спецоперации на Украине

Владислав окончил 9 классов Чикской школы № 7, затем поступил в Новосибирский колледж питания и сервиса и после получения профессии, в октябре 2020 года, был призван на военную службу в Вооружённые Силы РФ, где получил военную специальность «механик-водитель БМП».

Срочную службу проходил в войсковой части № 21720 в Амурской области. По окончании срочной службы заключил контракт для дальнейшей службы в Вооружённых Силах РФ.

https://zpobeda.ru/vladislav-nepryahin/

Военнослужащий Ершов Антон Антон Ершов родился в пос. Чус Верхнекамского района Кировской области.

С 1 класса обучался в МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница.

В 2016 году Антон поступил в Белохолуницкий филиал «Вятского автомобильно-промышленного колледжа», в 2019 году получил профессию «Повар, кондитер». Летом того же года был призван в ряды ВС РФ, служил в должности старшего наводчика мотострелкового взвода войсковой части – 25573 с. Сергеевка Пограничного района Приморского края.

Погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины 13 мая 2022 года.

https://zpobeda.ru/anton-ershov/

Военнослужащий Торчинов Борис На Украине при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса героически погиб старший сапёр Торчинов Борис Русланович.

Ему оставалось буквально шесть дней до отпуска.

Борис участвовал в спецоперации с первого же дня.

Борис Торчинов пал смертью храбрых 29 мая во время выполнения боевой задачи.

Ему было 34 года.

https://www.e-osetia.ru/news/3398127/pri-ispolnenii-voinskogo-dolga-v-ukraine-pogib-zitel-rso-a-torcinov-boris-ruslanovic

Гвардии старший сержант Куницкий Сергей Куницкий Сергей Юрьевич, гвардии старший сержант, 336-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Балтийский флот.

При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине героически погиб в бою.

Посмертно представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/kunickij-sergej/

Доброволец Сосновский Сергей Сергей Владимирович Сосновский погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Сергей Сосновский житель Николаевского района, Волгоградской области. Отпрален для участия в специальной военной операции на территории Украины из призывного пункта в Ростовской области в качестве добровольца. Сергей служил в должности младшего сержанта.

29 апреля 2022 года при исполнение служебного долга Сергей Сосновкий был ранен и находился в госпитале, но 1 мая снова вернулся на передовую. Сказал, что не бросит товарищей.

5 мая 2022 года погиб в бою, до конца выполнив воинский долг.

Ему было 25 лет.

https://zpobeda.ru/sergej-sosnovskij/

Военнослужащий Густомясов Олег Военнослужащий из Моздокского района Олег Густомясов погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

https://zpobeda.ru/oleg-gustomyasov/

Доброволец Багаев Алан Доброволец из Цхинвала Алан Багаев погиб 27 мая во время специальной военной операции на Украине.

Ему было 36 лет.

https://zpobeda.ru/alan-bagaev/

Гвардии рядовой Дульских Дмитрий В городе Кяхта Республики Бурятия простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине гвардии рядовым Дмитрием Дульских.

Дмитрий родился 23 мая 2001 года в г. Кяхта, воспитывался в многодетной семье.

Дмитрий — правнук двух ветеранов Великой Отечественной войны.

Обучаясь в школе, принимал активное участие во всех мероприятиях, спортивной жизни школы, в художественной самодеятельности. Входил в состав Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». На протяжении всей учебы занимался спортом: волейболом и легкой атлетикой. В секцию волейбола пришел в 2013 году. Принимал участие в республиканских, районных, городских соревнованиях.

Был награжден золотым знаком отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также имел множество наград и грамот разных степеней. Дима окончил Кяхтинскую Детско-юношескую спортивную школу со вторым спортивным разрядом.

После окончания школы Дима поступил в Бурятский Республиканский техникум строительных и промышленных технологий на специальность «Автомеханик». В 2020 году успешно его окончил, получив диплом о среднем профессиональном образовании.

Практически сразу после окончания техникума ушёл служить в Вооруженные силы России. На службе Дмитрий принимал активное участие во всех мероприятиях, награжден медалью за участие в параде к 9 мая и в Международных учениях «Селенга — 2021».

Вместе с сослуживцами с первых дней начала Специальной военной операции принимал участие по защите мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, национальной безопасности нашей страны. Геройски погиб, выполнив свой воинский долг, оставаясь верным данной Присяге.

У Дмитрия осталась любимая и любящая семья, любимая девушка, с которой он по приезду планировал сыграть свадьбу.

https://zpobeda.ru/dmitrij-dulskih/

Военнослужащий Солянинов Михаил В Борском районе Нижегородской области установили мемориальную доску в честь погибшего во время спецоперации на Украине сотрудника Росгвардии Михаила Солянинова.

Михаил ещё в 2014 вступил в ополчение Новороссии, служил в батальоне «Призрак». В 2015 вернулся на малую Родину где продолжил службу в Нижегородском ОМОНе.

Он сам писал стихи, музыку и являлся их исполнителем.

Был добрым, отзывчивым, неравнодушным к чужим проблемам, отличным парнем, очень любящим свою Родину.

Росгвардеец посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/mihail-solyaninov/

Рядовой Сериков Валерий В Волгограде похоронили погибшего в спецоперации на Украине 21-летнего гранатометчика Валерия Серикова.

https://zpobeda.ru/valerij-serikov/

Военнослужащий Калинин Максим На Украине погиб морпех Максим Калинин, служивший в Калининградской области.

Максиму было 25 лет (родился 17 июня 1996 года).

Он успешно окончил в 2016 году Ковылкинский аграрно-строительный колледж.

Отслужил срочную службу, а потом стал контрактником в Калининградской области.

По словам родных и близких он был жизнерадостным, дружелюбным, отзывчивым и открытым юношей.

https://vk.com/wall-42481124_4799194

Доброволец Султанов Фидан В селе Ишкулово Абзелиловского района Республики Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Фиданом Султановым.

В ряды Вооружённых Сил России Фидан был призван в 2017 году. Срочную службу проходил в Хабаровске связистом, получил звание младшего сержанта. Отслужив год, вернулся домой, устроился работать на Магнитогорский металлургический комбинат.

Когда в двери постучалась война, он не смог работать по-прежнему. В мае 2022 года Фидан добровольно отправился в Украину на защиту своего дома.

За свою короткую жизнь Фидан сумел оставить о себе добрую память. Рано оставшись без отца, рос самостоятельным, дисциплинированным, ответственным. Всегда старался помочь маме, был заботливым старшим братом для трех сестер. С детства занимался национальной борьбой, признавался батыром Зауралья по курэш.

https://zpobeda.ru/fidan-sultanov/

Гвардии сержант Лапин Александр Военнослужащий 51 парашютно десантного полка

Погиб на спецоперации по освобождению Украины от нацистов

Награждён орденом мужества посмертно

https://zpobeda.ru/aleksandr-lapin/

Младший сержант Силаев Роман Силаев Роман Сергеевич героически погиб 8 мая 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Родился в пгт Черниговка Приморского края 5 августа 1995 года.

Проживал в п. Врангель Находкинского ГО.

После окончания школы был призван на срочную службу, после которой остался служить по контракту. Роман гордился своей профессией и любил свою работу.

Был добрым, отзывчивым, замечательным отцом и мужем.

Принимал активное участие во многих видах спорта .

Служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде Морской пехоты Тихоокеанского флота города Владивосток, Приморского края.

За мужество и отвагу проявленные в ходе специальной военной операции на территории Украины младший сержант Силаев Роман Сергеевич представлен к государственной награде.

У него осталась жена и 4-х летний сын.

https://zpobeda.ru/roman-silaev/

Сержант Пушкарёв Александр Смертью храбрых погиб уроженец Белохолуницкого района Александр Пушкарёв.

Александр Пушкарёв родился в посёлке Сумчино Белохолуницкого района Кировской области. Окончив 9 классов средней школы поселка Подрезчиха, Александр был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Принимал участие в боевых действиях в Чечне. Служил в должности командира мотострелкового отделения, мотострелкового взвода, мотострелковой роты, мотострелкового батальона войсковой части 08275 14 армейского корпуса Северного флота.

Погиб 17 мая 2022 года, выполняя боевую задачу по освобождению населенного пункта на Украине. Под минометным огнем противника, управляя БТР, продолжал бой, проявил смелость и мужество.

https://zpobeda.ru/aleksandr-pushkarjov/

Военнослужащий Кальницкий Александр На Кубани простились с казаком, участником спецоперации Александром Кальницким.

При исполнении служебного долга в ходе военной спецоперации на Украине погиб атаман Новопокровского районного казачьего общества Кубанского войска, заместитель главы районной администрации Кальницкий Александр Иванович.

Александр Кальницкий погиб от осколочных ранений 17 мая в поселке Сладкое Марьинского района Донецкой народной республики. На тот момент он был заместителем начальника штаба казачьего отряда «Кубань», который отправился в зону боевых действий 12 мая.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kalnickij/

Доброволец Цховребов Роланд Доброволец из Цхинвала Роланд Цховребов погиб во время специальной военной операции на Украине.

Ему было 36 лет.

У него осталось трое детей.

https://zpobeda.ru/roland-chovrebov/

Военнослужащий Кашуба Игорь В ходе спецоперации на Украине на глазах брата погиб 32-летний военнослужащий из Орловской области

Его похоронили 24 мая на Заливенском кладбище в Ливнах.

Игорь Кашуба родился в селе Троицкое Ливенского района Орловской области. Срочную службу проходил в Рязани в ВДВ. Потом стал служить по контракту.

«Игорю очень нравилось служить в армии, он любил свою ратную работу», – говорит младший брат Игоря. Он тоже десантник, воевал вместе с Игорем, и брат погиб на его глазах.

https://zpobeda.ru/igor-kashuba/

Рядовой Харламов Александр В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Александр Харламов.

Александр родился 15 мая 1999 года в селе Петропавловка Республики Бурятия в многодетной семье.

Александр активно занимался спортом, участвовал во всех школьных мероприятиях. По настольному теннису имел 1 разряд, а также занимался армрестлингом. Ездил на соревнования в Монголию. Увлекался игрой на гитаре.

В 2013 году Александр поступил в Джидинский многопрофильный техникум по профессии — автомеханик. Во время обучения был активным участником ансамбля «Казачий разъезд», совместно с которым два раза ездил в Республику Беларусь.

В 2018 году с отличием окончил техникум и в июле был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации в войска Национальной Гвардии.

С первых дней спецоперации Александр был в гуще боёв. Действовал умело и хладнокровно, проявляя смелость и отвагу, играющие немалую роль в успешном исходе боя.

16 мая отважный Воин получил смертельное ранение…

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Александр Владимирович Харламов награждён Георгиевским крестом IV степени и Орденом Мужества. Посмертно…

Герою было 23 года. Дома его ждали родители, братья и сёстры, жена и совсем маленькая дочь.

https://zpobeda.ru/aleksandr-harlamov/

Военнослужащий Рябченко Андрей 21 мая, выполняя задачи в рамках специальной военной операции на Украине, героически погиб выпускник Новозыбковского сельскохозяйственного техникума Рябченко Андрей Александрович 25.06.2001 г.р.

В 2021 году по окончании техникума был призван в армию, где принял для себя решение остаться служить по контракту. Служил в 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии.

Андрей выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Он до конца остался верным воинской присяге.

За мужество и героизм Андрей представлен к государственной награде.

https://zpobeda.ru/ryabchenko-andrej/

Военнослужащий Лазаров Таймураз Уроженец Северной Осетии Таймураз Лазаров погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Таймуразу было 37 лет. У него осталось двое детей.

https://zpobeda.ru/tajmuraz-lazarov/

Сержант Чеботарь Александр В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб 22-летний сержант Александр Чеботарь.

Александр был младшим ребенком в многодетной семье (три сына и две дочери) из деревни Барановка Челябинской области. Сейчас родители на пенсии, раньше отец служил в МВД, мама работала продавцом. Старший брат Александра служил в Аргуне.

После окончания 9 классов местной школы будущий Герой поступил в чебаркульский техникум на специальность «технология машиностроения». Потом в армию пошел, там через полгода подписал контракт, быстро пошел по карьерной лестнице, дослужился до сержанта.

7 мая в районе села Веселое Харьковской области вместе с боевыми товарищами Александр ехал забирать тела погибших в ходе недавнего боя. Колонна попала под обстрел, и Александр буквально прикрыл друзей своей машиной. Ребята, которые на МТЛБ впереди ехали, все спрыгнули, и Александр своей машиной их прикрыл, наехал на мину и подорвался.

https://zpobeda.ru/aleksandr-chebotar/

Военнослужащий Щёкотов Максим При исполнении воинских обязанностей в зоне проведения специальной военной операции погиб Максим Щекотов.

Максим Владимирович Щёкотов родился в 2001 г. в Омутнинске.

Окончил Омутнинскую школу N2 и «Вятский железнодорожный техникум» по специальности электромонтёр.

Максим увлекался туризмом, активно участвовал в поисковом движении, выезжая на вахты памяти.

В июле 2020 он был призван на срочную службу которую проходил в Свердловской области в/ч 31612 (473-й ОУЦ). По окончанию срока службы подписал контракт.

https://zpobeda.ru/maksim-shhjokotov/

Гвардии старший сержант Мурзин Геннадий В ходе освобождения Луганской Народной Республики героически погиб командир отделения 728 гвардейского отдельного батальона связи Геннадий Мурзин.

Геннадий родился 2 апреля 1989 года в небольшом городке Курганенск Краснодарского края. После окончания 9 класса местной школы пошёл в профтехучилище, получил профессию сварщика.

О том, что у Геннадия золотые руки, говорили едва ли не все, кто его знал. С детских лет мальчик не только активно помогал родителям по хозяйству, но и регулярно откликался на разные просьбы о помощи друзей, товарищей, знакомых, а таких просьб было немало.

Когда парня призвали в армию, он уже работал по специальности.

Геннадий не стремился ни к карьерному росту, ни к славе, ни к наградам. Он просто честно выполнял порученные ему задания, доводил дело до конца, никогда не подводил боевых товарищей. Вроде бы простые слова, но далеко не про каждого так могут сказать. Начальство по заслугам оценило потенциал молодого призывника и уже через несколько месяцев после мобилизации парня отправили служить в 76-ю Псковскую десантную дивизию — одно из самых элитных подразделений в России.

Через несколько месяцев после окончания срочной службы юноша подписал контракт.

Геннадий много успевал в жизни. Он рано женился, вместе с любимой девушкой создал двух замечательных детей: сына и дочку.

В специальной военной операции Геннадий Мурзин участвовал с первого дня. Меньше трёх месяцев довелось Герою сражаться с нацизмом в братской стране. 17 мая в районе Попасной (ЛНР) он получил смертельное ранение.

За мужество и героизм проявленный в ходе выполнения специальной операции на территории Украины указом Президента Российской Федерации гвардии старший сержант Геннадий Геннадьевич Мурзин награжден орденом Мужества. Посмертно.

Герою едва исполнилось 33 года.

ttps://zpobeda.ru/gennadij-murzin/

Военнослужащий Сунцов Виктор Во время спецоперации на Украине погиб житель Перми Виктор Сунцов.

Виктор погиб 15 мая в ходе выполнения боевой задачи.

Указом президента России пермяк посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/viktor-suncov/

Военнослужащий Сатуалдыпов Алмаз В Оренбургской области простились с погибшим на Украине Алмазом Сатуалдыповым.

Оренбуржец погиб при выполнении боевой задачи в ходе военной спецоперации 15 мая.

Алмаз посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/almaz-satualdypov/

Гвардии рядовой Нелюбин Иван Героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Нелюбин Иван Александрович

В период активной фазы боевых действий в феврале — марте 2022 года гвардии рядовой Нелюбин Иван один из первых прорвал 8-летнюю линию обороны ВСУ. Применив нестандартные решения в тактике современного боя, пробрался в окоп противника и в ближнем стрелков бою уничтожил пулеметный расчет противника, тем самым позволил основным силам 1 мотострелкового батальона совершить решительный рывок и выбить противника из его укреп.района.

В ходе освобождения н.п. Талаковка гвардии рядовой Нелюбин Иван Александрович, находясь в составе штурмовой группы обнаружил минометные расчеты противника, передав координаты противника, позволил создать и организовать грамотную контрбатарейную борьбу. В результате представленной информации была поражена минометная батарея ВС ВСУ.

7 марта 2022 года в ходе боев за н.п. Калиновка гвардии рядовой Нелюбин Иван передвигаясь по улицам, обнаружил гранатометчика противника, благодаря своей решительности, мужеству и разумной инициативе, взял в плен военнослужащего терроиристического батальона «АЗОВ», готовящие засаду на военнослужащих Донецкой Народной Республики и военнослужащих Российской Федерации. Благодаря полученной информации была разоблачена засада противника.

В период наступательных действий на подступах к городу Мариуполь, 12 марта 2022 года штурмовая группа в состав которой входил гвардии рядовой Нелюбин Иван Александрович попала в окружение, находясь в домостроении группа оборонялась 4 часа от превосходящих сил противника. При появившийся возможности, группа стала отступать на исходные рубежи и выводить раненых с поле боя, однако это было невозможно без прикрытия из занятых ими позиций, тогда гвардии рядовой Нелюбин совместно с командиром группы стал прикрывать выход группы из окружения, гвардии рядовой Нлюбин Иван, выбираясь из окружения получил ранение не совместимое с жизнью.

Гвардии рядовой Нелюбин Иван Алексадрович принимал участие в освобождении н.п. Пищевик, н.п. Павлополь, н.п. Толоковка, н.п. Калиновка, н.п. Мариуполь.

Своим мужественным и героическими действиями, а также самопожертвованием гвардии рядов Нелюбин Иван Александрович, спас десятки жизней военнослужащих и послужил примером стойкости, твердости и силы духа для всего личного состава.

На школе где учился Иван, повесили баннер: «Он воевал за тебя. Гордись и помни!»

https://zpobeda.ru/neljubin-ivan/

Лейтенант Давыдов Вадим Житель Моздокского района, лейтенант Вадим Давыдов погиб в ходе спецоперации на Украине.

21-летний лейтенант был командиром взвода.

https://zpobeda.ru/vadim-davydov/

Военнослужащий Гурзанов Сергей 30 апреля в ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардии сержант Сергей Гурзанов.

Сергей родился 20 декабря 1991 года в поселке Колтубановском Бузулукского района Оренбургской области.

С детстве рос крепким активным мальчиком, любил играть в футбол и хоккей. Немалое влияние на судьбу парня оказал его родной дядя, профессиональный военный.

По окончании школы в 2010 году был призван в ряды Вооруженных сил России. После успешного прохождения срочной службы подписал свой первый контракт.

За почти 12 лет служения Родине зарекомендовал себя храбрым воином и ответственным человеком, которому начальство не боялось поручать самые сложные задания. Участвовал в освобождении Сирийской Арабской Республики от террористов ИГИЛ (запрещена в России).

Сергей не стремился к карьерному росту, однако снискал неподкупное уважение и любовь товарищей и близких.

С первых дней спецоперации на Украине Сергей был на передовой.

30 апреля в ходе освобождения подразделение сержанта Гурзанова попало в засаду врага. В неравном бою воин получил смертельное ранение…

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых заданий, гвардии сержант Сергей Александрович Гурзанов награждён Орденом Мужества. Посмертно…

Герою было ровно 30 лет. Дома его ждала жена и сын.

https://zpobeda.ru/sergej-gurzanov/

Старший лейтенант Колядов Владимир Военнослужащий 10-й отдельной бригады СпН старший лейтенант Владимир Геннадьевич Колядов.

Родился в 1994 году в станице Березанской Выселковского района Краснодарского края. После окончания 9-го класса поступил в колледж при Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, по его окончанию получил специальность тренера. В 2009 году Владимир становится серебряным призёром первенства мира по универсальному бою среди юношей 14-15 лет.

Состоял в казачестве.

В большой спорт пришёл, выступая на соревнованиях Кубанского казачьего войска.

После срочной службы в армии поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Не единожды выступал в составе сборной ВДВ по армейскому рукопашному бою.

По окончанию учебы был распределен в 10-ю бригаду СпН.

Участник спецоперации на Украине. Погиб от снайперского огня 14 мая 2022 года.

https://zpobeda.ru/vladimir-kolyadov/

Лейтенант Орлов Даниил Во время военной спецоперации на территории Украины погиб Орлов Даниил Андреевич

Даниил родился в с. Кабанск 31 мая 1999 года. Обучался в Кабанской средней школе с первого класса. В классном коллективе пользовался уважением, авторитетом, обладал лидерскими качествами. В 2016 году окончил школу на «хорошо» и «отлично».

Увлекался музыкой, играл на гитаре, занимался спортом: волейболом, баскетболом, легкой атлетикой, дзюдо и самбо. Участвовал и был победителем в районной олимпиаде по физической культуре.

Даниил являлся членом школьного парламента старшеклассников, инициативной творческой группы школы, школьного военно-патриотического клуба «Патриот». В составе клуба «Патриот» принимал участие в районных и республиканских конкурсах и смотрах «Зарница», «Защитник Родины», «Вахта памяти» и т.д.

После окончания школы поступил и успешно окончил Михайловскую военно-артиллерийскую академию. Получил звание «лейтенант».

Приходя в школу, проводил с учениками профориентационные беседы, рассказывал о военной службе.

Орлов Даниил Андреевич погиб 16 мая 2022 года при выполнении специальной операции по демилитаризации Украины.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Даниил награжден орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-177212066_7600

Военнослужащий Садыков Владислав Садыков Владислав Вадимович.

Короткая, но очень яркая биография.

Родился Владислав в далёком Самарканде в Узбекистане, 14 февраля 1997 года.

Там пошёл в школу. В 2006 году семья переехала в Брянск, где Влад учился в лицее № 1.

Был парень очень способным, увлечения имел самые разнообразные. Занимался борьбой, плаванием, закончил музыкальную школу по классу «гитара». И над всем этим господствовала мечта: стать десантником.

Мечта эта сбылась в 2015 году, когда Владислав поступил в РВВДКУ (Рязанское Десантное Училище), на факультет Специальной Разведки. Интересно было учиться. Владислав освоил несколько воинских специальностей. Учёба была очень напряжённой и разнообразной. Достаточно сказать, что курсант стал Кандидатом в Мастера Спорта по военному четырёхборью, получил водолазную квалификацию.

В 2020-ом году успешно закончил учёбу. А дальше последовала служба в 247-ом Гвардейском Десантно-Штурмовом Кавказском Казачьем (горном) Полку. Служил командиром ДШВ.

Во время Специальной Военной Операции полк выполнял задачи на территории Херсонской обл. Там, в г. Нов. Каховка, лейтенант Владислав Вадимович Садыков принял свой последний бой. Ценою своей жизни спас товарищей.

Награждён Ореном Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/sadykov-vladislav/

Гвардии подполковник Досягаев Александр Досягаев Александр Сергеевич – командир 2-го десантно-штурмового батальона 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск.

Родился 4 сентября 1989 года. Жил в посёлке Дмитриевка, административном центре Никифоровского района Тамбовской области, где в 2006 году окончил Никифоровскую среднюю общеобразовательную школу №1. Ещё в 2000 году, под впечатлением подвига 6-й роты в Чечне, принял решение стать десантником и готовил себя к этому.

С 2006 года – в Вооружённых силах Российской Федерации, курсант Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

После окончания училища в 2011 году получил распределение в 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый ордена Кутузова полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии (пункт дислокации – город Псков). Прошёл путь от командира парашютно-десантного взвода до командира 2-го десантно-штурмового батальона – того самого, которым когда-то командовал Герой России Марк Евтюхин. Участвовал в специальных командировках, за проявленные в одной из них отвагу и мужество награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

25 мая 2022 года гвардии подполковник Досягаев получил боевую задачу по прорыву оборонительного участка в районе населённого пункта Василёвка. В ходе атаки хорошо укреплённых оборонительных позиций противника, благодаря умелым и дерзким действиям, посеяв панику среди военнослужащих Вооружённых сил Украины, российские десантники выбили противника с опорного пункта. В отчаянной попытке вернуть позиции противник предпринял массовый обстрел утерянного опорного пункта. В ходе перегруппировки и занятия выгодного рубежа командир батальона Досягаев получил ранение, несовместимое с жизнью.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Досягаеву Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Награждён орденом Мужества (05.2022), медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, Суворова.

Победитель VIII Всеармейского фестиваля «Армия России – 2021» в номинации «Крылатая пехота» (лучший командир подразделения ВДВ) (октябрь 2021). Участник юбилейного Парада Победы на Красной площади 9 мая 2020 года.

Никифоровская школа №1 получила имя Героя России Александра Досягаева

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32895

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Юта - Zа жизнь

Предыдущие выпуски:

Обновляемая библиотека ссылок